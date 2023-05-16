سوق الحرير بورصة: الأنشطة والمواعيد والأسعار والخدمات

أمر السلطان بايزيد الثاني ببناء سوق الحرير بورصة في عام 1490 ميلادياً، وقد كان هذا السوق هو المركز الرئيسي الذي يتجمع فيه تجار بيع الحرير، لذا فهو يُعد من أفضل الأسواق في بورصة لبيع أجود أنواع الحرير، بالإضافة إلى توفيره مجموعة من المنتجات الأخرى مثل المنسوجات والملابس والفضيات، وهو يقع بالقرب من العديد من الأماكن السياحية الشهيرة في تركيا، والتي يأتي إليها الزوار من مختلف أنحاء العالم.

خريطة سوق الحرير بورصة

يتكون سوق الحرير في مدينة بورصة من طابقين، ويضم كل طابق مجموعة من المحلات التي تبيع أفضل أنواع الحرير، بالإضافة إلى بعض محلات بيع الفضيات والمنسوجات والشالات، ويضم السوق دورتي مياه للرجال والنساء، ويتواجد به مسجد للصلاة في الفناء الواسع، ويتصل السوق بالعديد من الأسواق الأخرى مثل سوق الملابس وسوق الذهب.

موقع سوق الحرير في بورصة

يقع سوق الحرير في وسط مدينة بورصة، ويتصل بالعديد من الأسواق الأخرى المشهورة، كما يوجد بالقرب منه العديد من الفنادق والمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى وجود بعض المعالم السياحية المميزة في بورصة بالقرب منه، ويعد سوق الحرير أفضل أسواق في بورصة ويمكن الوصول إليه من خلال المترو، وذلك عن طريق الوصول إلى محطة شهري كوستو ثم السير على الأقدام مسافة قريبة من المحطة، ويُمكن أيضًا الوصول إليه من خلال الترام الأحمر، وذلك عن طريق محطة جامع أولو، ثم بعدها يكون عليك الدخول من ناحية جامع بورصة الكبير، وبالتاكيد تستطيع الوصول إليه بسهولة إن كنت تمتلك سيارة خاصة.

الخدمات الموجودة في سوق الحرير بورصة

يوفر سوق الحرير مجموعة مُتعددة من الخدمات المختلفة التي يحتاج إليها الزوار بجانب محلات بيع أقمشة الحرير، حيث يوجد داخل السوق أفران كبيرة وحمامين، بالإضافة إلى وجود مسجد في وسط فناء السوق، والذي يتميز بأجوائه الرائعة التي تُساعد الزوار بالاستمتاع بأداء الفريضة في هذا الجو المميز والرائع الذي يشرح القلب من جماله.

كما يتميز السوق بوجود مجموعة كبيرة من المطاعم والكافيهات المميزة في محيطه، وبالتالي يُمكنك زيارتها لأخذ قسط من الراحة الكافية لتتمكن من استكمال يومك في هذه المدينة، وتتميز هذه المطاعم والكافيهات بتقديمها أفضل وألذ وأشهى أنواع المأكولات التركية وكذلك المشروبات اللذيذة، وذلك في جو رائع ومميز يمنحك الشعور بالراحة والاسترخاء.

مواعيد عمل سوق الحرير بورصة

يعمل سوق الحرير بورصة طوال أيام الأسبوع في المواعيد التالية:

يوم السبت: من الساعة 8 صباحاً، وحتى الساعة 8 مساءً.

من الساعة 8 صباحاً، وحتى الساعة 8 مساءً. يوم الأحد: من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 6:30 مساءً.

من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 6:30 مساءً. باقي أيام الأسبوع: من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 7:30 مساءً.

الأنشطة التي يُمكنك القيام بها في سوق الحرير في مدينة بورصة

إذا كنت ترغب في زيارة أماكن حلوة في بورصة ، فبالطبع سيكون عليك زيارة سوق الحرير، حيث يوفر هذا السوق مجموعة من الأنشطة المختلفة التي يمكنك القيام بها فور زيارتك له، وتتمثل أبرز هذه الأنشطة فيما يلي:

التجول داخل محلات السوق وشراء أفضل وأجود أنواع أقمشة الحرير ذات النقوش والرسومات الفخمة والمميزة.

شراء التُحف والهدايا التذكارية للأصدقاء من خلال المحلات التي تهتم بعرض التحف والهدايا المميزة.

شراء الاكسسوارات والذهاب إلى محلات الذهب التي توجد بالقرب من السوق وشراء الهدايا المميزة.

زيارة المسجد الذي يوجد في فناء السوق والاستمتاع بأداء الفريضة في أجوائه الرائعة والجميلة.

أفضل محلات سوق الحرير في بورصة

يضم سوق الحرير في مدينة بورصة مجموعة من أفضل المحلات التي تقوم ببيع أجود أنواع الحرير، والتي يأتي إليها التجار والزوار من مختلف الدول، كما يضم السوق مجموعة من المحلات الأخرى منها:

محلات المنسوجات.

محلات الشالات.

محلات الاكسسوارات.

محلات التحف.

محلات الذهب.

محلات المفروشات.

أشهر الأماكن السياحية التي توجد بالقرب من سوق الحرير في بورصة

توجد العديد من الأماكن السياحية المشهورة والمهمة في بورصة بالقرب من سوق الحرير، والتي منها:

1. مسجد بورصة الكبير ( مسجد أولو جامع)

يبعد هذا المسجد عن سوق الحرير بمسافة تصل حتى 0.2 كم، ويتميز بطرازه الإسلامي الرائع والمميز.

2. سوق الذهب

الذي يُعد من أشهر أسواق الذهب التي توجد في مدينة بورصة، حيث يضم مجموعة من أفضل المحلات في بيع الذهب.

3. برج ساعة توبهانه بورصة

ويُعد هذا البرج واحد من أهم وأشهر المعالم السياحية في مدينة بورصة، وبالتالي يُمكنك الاستمتاع بزيارة والتقاط أفضل الصور التذكارية المميزة.

فنادق قريبة من سوق الحرير في بورصة

كما توجد مجموعة من أفضل الفنادق بالقرب من سوق الحرير في مدينة بورصة، والتي توفر للزوار مجموعة من أفضل الخدمات التي يحتاجون إليها، وتتمثل أبرز هذه الفنادق فيما يلي:

1. فندق بي لوفت بورصة

يقع هذا الفندق على مسافة تصل حتى 450 كيلو متر من سوق الحرير، ويُعد من الفنادق ذات الـ 4 نجوم في بورصة، ويتميز بخدماته الرائعة التي يقدمها للزوار، وحصل على تقييمات عالية من الزوار بسبب هذه الخدمات.

2. فندق هوليدي ان بورصة

يوجد هذا الفندق على مسافة 3.1 كيلو متر من سوق الحرير، ويُعد من فنادق بورصة ذات 4 نجوم، ويتميز بتوفر كافة الخدمات للزوار.

3. فندق الميرا بورصة

يقع الفندق على مسافة 3.2 كيلو متر من سوق الحرير، ويُعد من الفنادق ذات 5 نجوم، ويتميز بموقعه الرائع في وسط مدينة بورصة.

مطاعم وكافيهات سوق الحرير في بورصة

توجد في محيط سوق الحرير مجموعة من أفضل المطاعم المميزة في تقديم أشهى وألذ المأكولات التركية اللذيذة والشهية، والتي يمكنك الاستمتاع بتناول وجبتك داخلها، حيث تتميز هذه المطاعم بأجوائها المميزة في الهواء الطلق، مما يمنحك شعور بالراحة والاسترخاء في يومك، كما توجد أيضًا مجموعة من الكافيهات التي تتميز في تقديم أفضل المشروبات المميزة و الرائعة، وبالطبع يُمكنك تناول كوب القهوة التركية اللذيذة والرائعة والاستمتاع بها داخل هذه المقاهي، حيث يمنحك الهواء الطلق الذي يُحيط بالمقهى الشعور بالاستمتاع أثناء تناول مشروبك المفضل.

في الختام يُعد سوق الحرير بورصة واحد من أفضل وأهم الأسواق المشهورة في مدينة بورصة، والتي يجب عليك الحرص على زيارتها، وذلك للتسوق من خلاله وشراء أجود أنواع الحرير الفخمة، وكذلك للاستمتاع بكافة الأنشطة التي توجد داخل هذا السوق، بالإضافة إلى زيارة المعالم السياحية المميزة التي تقع على مسافة قريبة منه، وبالطبع التقاط أفضل الصور التذكارية في هذه الأماكن، وشراء الهدايا التذكارية للأصدقاء.