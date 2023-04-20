سوق عثمان بيه اسطنبول: المحلات والأنشطة والخدمات

من أبرز الأسواق المتميزة بالصناعات اليدوية والتي تقدم بضائع بجودة عالية هو سوق عثمان بيه، حيث يتم بيع الملابس النسائية الأنيقة وفساتين السهرة والمناسبات والتي تتميز بتصاميمها الرائعة ونوعية القماش المطرزة والمشغولة يدويا مما يعطيها تميزا عن غيرها من الملابس، ويعد من أفضل الأسواق المخصصة للعرائس حيث تتوفر تجهيزات العرائس وكل ما يحتاجونه من أقمشة وتصاميم مختلفة ترضي الأذواق جميعها، ولتكتمل الأناقة تتوفر الحقائب والأحذية وأغطية الرأس بكافة ألوانها وأشكالها، إضافة إلى مستحضرات التجميل الشاملة والتي تعتني بالبشرة والشعر وبأسعار منافسة، مع تشكيلة واسعة من الألبسة الرياضية الأنيقة المصنوعة بدقة وعناية بحيث تنافس أفضل الماركات المشهورة كل ذلك بأسعار تناسب جميع الميزانيات ولتستمتعوا بروعة التسوق.

خريطة سوق عثمان بيه

يعد بازار عثمان بيه اسطنبول من أجمل الأسواق في اسطنبول لموقعه حيث يوجد في أحد الأحياء المشهورة المتلاصقة ببعضها ببلدة شيشلي، يتميز بجمال المحلات الموجودة حيث تعرض الملابس بألوانها المزركشة والمحببة لدى النساء، مما يجعله من أهم الأسواق التي تفضلها وترتادها النساء بغية الحصول على متطلباتهم من الأزياء، تعرض هذه المحلات فساتين السهرة ذات الطابع الراقي والمصممة بإبداع وتعرض الملابس المعاصرة بشكل ملفت للنظر يتم عن خبرة في هذا المجال.

كما يتم عرض الأزياء الرياضية بألوانها الراقية والمستلزمات الرياضية مما يوفر لمحبي الرياضة كافة احتياجاتهم وبجميع الأشكال المحببة، يتميز بسرعة الإنجاز في التصنيع وتعود خبرته إلى ٤٠ عام حيث يتم تصدير البضائع إلى عدة دول مثل آسيا الوسطى وروسيا وبعض الدول العربية.

أين يقع سوق عثمان بيه في اسطنبول؟

يتميز سوق عثمان بيه بموقعه المثالي حيث يقع في منطقة شيشلي في اسطنبول وتبعد مسافة 2 كيلو متر عن تقسيم في الشطر الأوروبي من مدينة اسطنبول، يمكنك الاطلاع على موقعه بشكل تفصيلي على الخريطة عبر الرابط التالي.

كيفية الوصول إلى سوق عثمان بيه

أفضل أماكن سياحية في اسطنبول يمكنك زيارتها هو سوق عثمان بيه فهو أكثر الأماكن جذبا للسياح، وإن كنت تريد الذهاب إلى سوق عثمان بيه من تقسيم عليك باستخدام ميترو الأنفاق M2 والنزول في محطة عثمان بيه أو من خلال الباص والمحطة الأقرب للباصات هي ETT Osmanbey Dura.

الخدمات الموجودة في سوق عثمان بيه

يقدم سوق عثمان بيه مجموعة من الخدمات التي توفر للزبائن الراحة وتسهل عملية الشراء والتنزه داخل السوق، ومن هذه الخدمات نذكر:

يضم سوق عثمان بيه 55 مكتب وشركة لتصدير الملابس والمنسوجات.

يضم مطاعم لتناول وجبات خفيفة وشهية.

يضم مقاهي لتذوق أفضل المشروبات الساخنة والباردة.

مواعيد عمل سوق عثمان بيه

تستطيع التجول في أسواق عثمان بيه في اسطنبول جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الأحد والمناسبات والأعياد فهو غير متاح في هذه الأيام حيث يعتبر عطلة رسمية، يفتح أبوابه بكل حب للزبائن اعتبارا من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 8:00 مساء.

الأنشطة المتوفرة في سوق عثمان بيه

يمكنك أثناء التجول في سوق عثمان في اسطنبول الاستمتاع بمشاهد الأزياء المعروضة بكل تنسيق وجمال حيث يتم عرض الملابس النسائية وملابس السهرة الرائعة بتطريزاتها المميزة، وأيضا تستطيع الاستمتاع بمشاهدة الألبسة الرياضية المعروضة ومستحضرات التجميل وأغطية الرأس المنسقة بطريقة عصرية، كما أن تأمين فرصة عمل متوفرة في السوق حيث تستطيع التجارة واستثمار أموالك والاستفادة منها حيث يتوفر مكتب وشركة تصدير للملابس والمنسوجات التركية المعروفة بنوعية قماشها وتصاميمها العصرية الجميلة، مما يوفر الجهد أثناء تعاملك مع التجار في السوق لأنه مليء بالبضائع والسلع المتميزة والتي تستطيع تحصيلها بأسعار مناسبة، بإمكانك بعد الانتهاء من التجول في سوق عثمان بيه زيارة مسجد عثمان جارشيسي القريب من السوق وهو أحد المعالم السياحية.

محلات سوق عثمان بيه في اسطنبول

يعتبر بازار سوق عثمان بيه من أشهر البازارات في اسطنبول لبيع الملابس النسائية وفساتين السهرة والأعراس والمناسبات لأصحاب الذوق الرفيع وبالجملة، بالإضافة إلى وجود بعض من محلات الملابس الرجالية المختلفة والمحلات التجارية المتنوعة والمميزة التي تضم صيحات الموضة الحديثة حيث يتم تحديثها بشكل دوري، ومن هذه المحلات نذكر:

1. محلات الملابس في سوق عثمان بيه

يوجد بسوق عثمان باشا في اسطنبول الكثير من المحلات التي تقوم ببيع فساتين الأعراس والسهرات والخطوبة التي تتميز بأناقتها وجودتها العالية، بالإضافة إلى أنها تناسب جميع الأذواق حيث يوجد فيها تشكيلة واسعة بألوان مختلفة وأزياء مميزة، ومن هذه المحلات:

MIŞGET FASHION: شركة مشكاة فاشن وهي شركة عالمية تهتم بفساتين الأعراس والسهرات تتميز بالموديلات العصرية والأناقة الكاملة وأسعارها تناسب الجودة.

شركة مشكاة فاشن وهي شركة عالمية تهتم بفساتين الأعراس والسهرات تتميز بالموديلات العصرية والأناقة الكاملة وأسعارها تناسب الجودة. U.S.POIO ASSN: ماركة تركية شهيرة تتميز بجودتها العالية، وهو متجر لبيع الملابس النسائية والرجالية والأطفال.

ماركة تركية شهيرة تتميز بجودتها العالية، وهو متجر لبيع الملابس النسائية والرجالية والأطفال. SARAR: متجر لبيع الألبسة الرجالية من قمصان وبدلات رسمية وربطات عنق وغيرها.

متجر لبيع الألبسة الرجالية من قمصان وبدلات رسمية وربطات عنق وغيرها. Setre: متجر لبيع الألبسة النسائية وفساتين السهرة الراقية بأحدث الموديلات وبمختلف الألوان.

متجر لبيع الألبسة النسائية وفساتين السهرة الراقية بأحدث الموديلات وبمختلف الألوان. SAGAZA: متجر لبيع مختلف صيحات الموضة للألبسة النسائية وفساتين الأعراس.

متجر لبيع مختلف صيحات الموضة للألبسة النسائية وفساتين الأعراس. Yeterler: متجر لبيع الملابس الداخلية النسائية والرجالية من بيجامات وأغطية وجوارب بجودة ممتازة وأسعار جميلة.

متجر لبيع الملابس الداخلية النسائية والرجالية من بيجامات وأغطية وجوارب بجودة ممتازة وأسعار جميلة. DOPING : متجر لبيع ملابس الرجال والنساء بمختلف الأنواع والأشكال والألوان.

: متجر لبيع ملابس الرجال والنساء بمختلف الأنواع والأشكال والألوان. LC Waikiki: محل بيع ملابس نسائية ورجالية وملابس الأطفال ولجميع الفئات العمرية وهو من أشهر الماركات التركية.

2. محلات الأحذية والحقائب في سوق عثمان بيه

إن سوق عثمان بك في اسطنبول مخصص للملابس لكن لا بد من وجود بعض المحلات الأخرى كمحلات الأحذية لكافة الأجناس والأعمار، نذكر منها:

poreas: متجر لبيع الأحذية النسائية والرجالية وبجودة عالية.

متجر لبيع الأحذية النسائية والرجالية وبجودة عالية. SIlver & Polo: أفضل حقائب نسائية تجدها في هذا المحل من تصميمات حديثة وكلاسيكية وبجودة لا مثيل لها.

3. محلات مستحضرات التجميل والمجوهرات في سوق عثمان بيه

تتسابق النساء لشراء مستلزمات الجمال الخاصة بالشعر والمكياج للظهور بمظهر لائق وأنيق، لذلك توفر محلات التجميل كل ما تطلبه المرأة العصرية وكل ما يزيد سحرها، من هذه المحلات:

Ludmila Martseva : متجر لبيع مستحضرات التجميل من كحل وبودرة وأحمر الشفاه وأدوات المكياج كافة.

: متجر لبيع مستحضرات التجميل من كحل وبودرة وأحمر الشفاه وأدوات المكياج كافة. Gülşahın Takı Tezgahı: أجمل المجوهرات وبأرقى التصاميم وبكافة والأشكال تجدينها هنا سيدتي لتزيد إشراقتك وأنوثتك.

أجمل المجوهرات وبأرقى التصاميم وبكافة والأشكال تجدينها هنا سيدتي لتزيد إشراقتك وأنوثتك. Hsy Mucevher: متجر لبيع المجوهرات الأنيقة.

متجر لبيع المجوهرات الأنيقة. Murat Optik: محل لبيع النظارات الشمسية بكافة الأحجام والأشكال والألوان.

محل لبيع النظارات الشمسية بكافة الأحجام والأشكال والألوان. kardesler coiffeur: مصفف للشعر يتميز بكفائته العالية وخبرته ولديه فريق عمل رائع.

مصفف للشعر يتميز بكفائته العالية وخبرته ولديه فريق عمل رائع. Saç & Burak: لتزيدي إشراقا وجمالا سيدتي يقدم لك هذا المتجر عددا كبيرا من باروكات الشعر الطبيعية والصناعية بجميع ألوانها المرغوبة ووصلات الشعر التي تعطي إطلالة ساحرة.

لتزيدي إشراقا وجمالا سيدتي يقدم لك هذا المتجر عددا كبيرا من باروكات الشعر الطبيعية والصناعية بجميع ألوانها المرغوبة ووصلات الشعر التي تعطي إطلالة ساحرة. Shaik Perfume Osmanbey: محل بيع عطور خاص بالعلامة التجارية.

4. محلات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والأدوات المنزلية في سوق عثمان بيه

يضم سوق عثمان بيه العديد من محلات المستلزمات المنزلية والأدوات الكهربائية الخاصة بالمنازل وغيرها من أدوات المطبخ بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية، نذكر منها

:Evkur Şişli Şubesi مركز تسوق يلبى كل احتياجات الأسرة من لوازم المنزل الكهربائية والمفروشات.

مركز تسوق يلبى كل احتياجات الأسرة من لوازم المنزل الكهربائية والمفروشات. English Home: متجر لبيع السلع المنزلية من أدوات مطبخ كافة وغيرها.

متجر لبيع السلع المنزلية من أدوات مطبخ كافة وغيرها. Asil İşitme Cihazları Şişli: متجر لبيع الأجهزة التي تساعد على السمع.

5. محلات متنوعة في سوق عثمان بيه

يضم سوق عثمان بيه العديد من المحلات التي تلبي حاجات المجتمع بأكمله إنه من أكبر الأسواق وأكثرها شهرة، نذكر بعض المحلات:

Rose Garden Horticulture: متجر لبيع الزهور عالية الجودة.

متجر لبيع الزهور عالية الجودة. Toys e Toys: متجر مليء بالألعاب المخصصة للأطفال بكافة ألوانها الفرحة المزركشة الجميلة وبمختلف الأنواع الترفيهية والتعليمية.

متجر مليء بالألعاب المخصصة للأطفال بكافة ألوانها الفرحة المزركشة الجميلة وبمختلف الأنواع الترفيهية والتعليمية. Zirve Ekonomik Pazar: متجر لبيع كافة أنواع الفواكه والخضراوات وبكميات كبيرة.

متجر لبيع كافة أنواع الفواكه والخضراوات وبكميات كبيرة. Yıldırım Kırtasiye: متجر لبيع الأدوات المكتبية والقرطاسية وفيها كل شيء يحتاجه الطالب.

في ختام مقالنا نتمنى أن نكون قد نشرنا الفائدة حول سوق عثمان بيه الخاص بالملابس النسائية، وقد تلكمنا عن بعض المحلات الموجودة فيها وذكرنا أهم الأنشطة التي يمكنك القيام بها إضافة إلى مواعيد العمل والخدمات، فنتمنى لكم رحلة تسوق مميزة ونتمنى أن تجدوا كل ما تريدونه في السوق.