سوق لالالي في اسطنبول: الأنشطة والمحلات

الأسواق الشعبية من أهم الأسواق المعروفة حيث بنيت وصممت لخدمة الكثير من فئات الشعب فهي تضم السلع والبضائع المتنوعة بمختلف تصاميمها وألوانها وأسعارها، وتتنوع الأشياء الموجودة حيث تتوفر الماركات الغالية إضافة إلى السلع المطلوبة بأسعار رمزية وتختلف من محل إلى آخر حسب البائع، ومن أهم الأسواق الشعبية في المدينة هو سوق لالالي في اسطنبول المعروف بأنه من أهم أسواق الجملة، حيث يضم تشكيلة رائعة من المنتجات والسلع اللازمة ويتميز بأسعاره المنافسة والملائمة للجميع، ويتوفر في هذا السوق الكثير من البضائع كالألبسة والأحذية والهدايا والمجوهرات والتي تتميز جميعها بدقة الإتقان وجودة الصنع والسحر في التصميم والإبداع، والسوق يعد وجهة الكثير من السكان المحليين والسياح نظرا لتوفر متطلبات الزائرين بوفرة.

وصف سوق لالالي في اسطنبول

يعد سوق لالي في اسطنبول من الأسواق المشهورة ببيع كميات كبيرة من البضائع وبأسعار رخيصة، إذ يحتوي على الكثير من الحوانيت والمتاجر المتخلفة والفريدة من نوعها من الملابس النسائية والرجالية بالإضافة إلى ملابس الأطفال والأحذية والحقائب والاكسسوارات ومستحضرات التجميل وملابس الأعراس والملابس الجلدية، وأيضا يوجد شركات تصدير المنتجات الجاهزة للخارج.

كسب بازار لالالي في اسطنبول إعجاب العديد من الزوار والسياح العرب والأجانب بسبب موقعه السياحي وأصبح واحد من أشهر البازارات في اسطنبول، وتشتهر أسواق لالالي في اسطنبول بجودة السلع والبضائع وبأسعاره المميزة والرخيصة حيث أن البيع يتم بسعر الجملة وهو سوق يتصف بشعبية كبيرة إذ يقصدونه آلاف السياح من جميع البلدان.

أين يقع سوق لالالي في اسطنبول؟

يقع سوق لالالي في اسطنبول في القسم الأوروبي من مدينة اسطنبول في تركيا، ويتميز بموقعه الجميل في القسم القديم من منطقة لالالي في اسطنبول في منطقة عثمان بيه التي تشتهر باحتوائها على أشهر محلات الجملة في اسطنبول ويحتوي السوق على أزقة وممرات ضيقة باصطفاف المحلات والمتاجر الضخمة على طول شارع لالالي في اسطنبول ويتم بيع كل المستلزمات التي لا يمكن الاستغناء عنها، ويقع أيضا بجوار مطاعم لالالي اسطنبول والتي تصنف من أفضل مطاعم اسطنبول، وتبعد عن ميدان تقسيم مسافة حوالي 6.5 كيلو متر وهو قريب حيث يقع داخل المدينة، وهو قريب من مسجد السلطان أحمد وهذا ما يجعله من أكثر الأماكن التي يقصدونها السياح من جميع انحاء العالم.

يقع سوق لالالي في اسطنبول على بعد مسافة 2.4 كيلو متر من فندق دوبل ترى باي هيلتون الذي يعد من أفضل فنادق اسطنبول، ويمكن الوصول إلى سوق لالالي عن طريق استخدام مترو المطار اتجاها إلى محطة اكسراي، ثم بعد ذلك يتم ركوب الترام والوقوف في محطة لالالي.

الأنشطة المتوفرة في سوق لالالي في اسطنبول

لمحبي التصوير والتقاط الصور يوفر سوق لالالي في اسطنبول هذه الميزة حيث يوجد الكثير من السحر والجمال الخرافي الذي يسلب الألباب، مما يدعو الزائر إلى الإسراع لالتقاط الصور الفوتوغرافية لكل رقعة في هذا المكان فهو يتميز بالجاذبية والجمال، ولك سيدتي حرية انتقاء الاكسسوارات والمجوهرات الفريدة حيث تتنوع أدوات الزينة من الحلي والمجوهرات التي تعشقها السيدات وتتميز بأشكالها المختلفة وألوانها الزاهية المحببة والتي تتميز بجودة الصنع والإتقان في التصميم والأسعار الملائمة.

تستطيع خلال تجولك في أسواق منطقة لالالي اسطنبول اختيار نوع الملابس التي تريدها الموجودة في محلات سوق لالالي في اسطنبول، حيث تتنوع الملابس المعروضة وتختلف أشكالها بحيث ترضي أذواق فئات مختلفة من الزائرين وتتميز بتصاميم رائعة غريبة فريدة من نوعها، إضافة إلى شراء الأحذية بكافة أشكالها وأنواعها مما يتيح لك اختيارات كثيرة لتختار الأنسب والأفضل من عدة محلات مميزة، ويمكن للتجار الاعتماد على سوق لالالي في اسطنبول في شراء كميات كبيرة من الألبسة والبضائع الموجودة بغرض التجارة عن طريق الشحن حيث يتم توصيله إلى البلد الذي تقيم فيه، لذلك يعتبر سوق لالالي أفضل أسواق اسطنبول.

إمكانية الوضوء أثناء تواجدك في سوق لالالي في اسطنبول حيث يتوفر هناك سبيل في البناء الرخامي الساحر الذي يعود تاريخه إلى السلطان العثماني مصطفى الثالث، لذلك يتمكن المصلون أثناء تواجدهم في سوق لالالي من الذهاب إليه والقيام بالوضوء بهدف أداء فريضة الصلاة وزيارة مسجد لالالي الذي يعتبر من أبرز أماكن السياحة في اسطنبول والتي يقصدها الزائرين والسياح من كل مكان للتمتع بهذا الإبداع العمراني الجميل والمصمم بطريقة رائعة حيث يعود البناء إلى أواسط القرن الثامن عشر.

دليل محلات سوق لالالي في اسطنبول

كثرة المحلات الموجودة في سوق لالالي أدت إلى وجود منافسات كبيرة وضخمة بين الأسواق فهو من أضخم الأسواق في اسطنبول والذي يتميز بأسعاره الرخيصة وتنوع البضائع فيه والتجديد بشكل مستمر، فتستطيع شراء كل ما تحتاج إليه من ألبسة وأحذية وهدايا حقائب وغيرها من البضائع المتنوعة، ويشتهر سوق لالالي في اسطنبول بالتنوع والتحديث لبضائعه ويتميز بوجود عدد كبير من السياح والتجار والناس أجمعين يقصدون هذا السوق سواء للتجارة أو للسياحة أو للتعرف على المحلات والمنتجات ولأخذ فكرة عن كل ما هو جديد في هذا السوق، ومن هذه المحلات نذكر:

1. محلات الملابس

يوجد عدد كبير من المحلات التي تبيع الألبسة النسائية والرجالية والجلدية بالإضافة إلى ملابس الأطفال والأعراس والمناسبات، وتختلف الجودة والسعر من محل لآخر حيث توجد الملابس التركية الرخيصة والغالية منها، وأيضا تتنوع الجودة حيث تكون نوعية الأقمشة خفيفة أو عالية الجودة، وهناك تنوع كبير يرضي جميع الأذواق حيث يوجد تجديد للبضائع بشكل اسبوعي وهذا ما يجعل هذا السوق من الأسواق ذات المنافسة القوية.

2. محلات الأحذية

يتم بيع الحقائب والأحذية بالجملة وبأرخص الأسعار حيث يوجد في سوق لالالي في اسطنبول حقائب اليد وحقائب السفر بمختلف الأنواع والأحجام وبتشكيلة واسعة من ماركات تركية أو ماركات مختلفة، بالإضافة إلى الأحذية واختلاف أنواعها وأشكالها وأحجامها التي تناسب جميع الأعمار للذكور والإناث والأطفال، والتي ترضي جميع الأذواق فهناك الأحذية الرياضية والرسمية لجميع الأعمار.

3. محلات مستحضرات التجميل والهدايا

يوجد الكثير من محلات مستحضرات التجميل والهدايا والمجوهرات والاكسسوارات التي تواكب الموضة في سوق لالالي وبأسعار رخيصة تناسب جميع الميزانيات، بالإضافة إلى معاملة العمال في هذا السوق فهم ودودين ويجذبون الناس بلطافتهم ولباقتهم في المعاملة.

مواعيد العمل في سوق لالالي في اسطنبول

يفتح سوق لالالي في اسطنبول أبوابه لجميع التجار ولزواره الكرام جميع أيام الأسبوع اعتبارا من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساءً، باستثناء يوم الأحد فهو يعتبر يوم استراحة رسمية للعاملين فيه، ويغلق السوق أبوابه في الأعياد مثل عيد الفطر وعيد الأضحى.

لا تفوت فرصة التمتع بالتجول في سوق لالالي في اسطنبول حيث يمكنك الحصول على كل ما تحتاج إليه بكميات كبيرة وبسعر الجملة فهنا الأسعار رخيصة جدا والجودة ممتازة، قدمنا لكم في هذا المقال دليل شامل عن سوق لالالي للتعرف على ما يحتويه من بضائع مميزة، عليك بزيارته فهو مكان جميل للتسوق بالإضافة إلى أنه مكان سياحي.