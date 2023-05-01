أفضل الأنشطة في شارع الاستقلال في اسطنبول

من أشهر الشوارع التاريخية التي تلقى زيارة الآلاف من المواطنين الأتراك والسياح بشكل يومي شارع الاستقلال في اسطنبول، لما له من طابع خاص لدي قطاع كبير منهم، حيث المعالم الأثرية الجذابة وأفخم محلات الملابس التي تعرض أرقى البراندات العالمية والمكتبات والمعارض ودور السينما ناهيك عن الملاهي الليلية التي يسعد بها الكثير من الأطفال والكبار على حد سواء، ومن ثم يعد من أكثر شوارع اسطنبول التي يقصدها الكثير من السياح العرب لما به من معالم مميزة لقضاء أوقات ممتعة للغاية.

الأنشطة والمزارات في شارع الاستقلال في اسطنبول

يسعد بزيارة شارع الاستقلال في اسطنبول بشكل يومي ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص على الأقل، والذي يقرب طوله من 1.4 كيلو متر حيث يوجد في الجانب الأوروبي من مدينة اسطنبول، ويعد قلب المدينة وأحد أكثر مراكز التسوق شهرة فيها فقد كثرت به المقاهي والمطاعم الراقية ودور السينما والمحلات التجارية التي حرص الكثير على زيارتها وشراء ما يلبي احتياجاتهم منها بأسعار لا تقبل المنافسة، ومن أهم الأنشطة التي يمكنك ممارستها في شارع الاستقلال أحد أفضل مناطق اسطنبول سنتعرف عليه معًا خلال السطور التالية:

1- ممر الزهور

مجموعة من المطاعم التقليدية التركية التي يمكنك زيارتها في شارع الاستقلال في اسطنبول ليلًا والتي اشتهرت بتقديم أفضل الأطباق والحلويات الشهية لروادها، وسط الديكورات الفخمة الرائعة منها السقف الزجاجي مع صور المشاهير من زوار الممر السابقين التي تزين واجهة المحال التجارية، وقد أطلق على الممر هذا الاسم نسبة إلى المهاجرين الروس من بائعي الزهور في أوائل القرن العشرين، ما جعله يحظى بصيت ذائع وشهرة سياحية في أشهر شوارع اسطنبول.

2- تمثال الاستقلال

أحد المعالم السياحية الموجودة في بداية شارع الاستقلال باسطنبول والذي يبلغ طوله قرابة الـ11 مترًا، فإن كنت من الأتراك أو من الزوار العرب لابد لك من التقاط الصور التذكارية لأبرز المعالم السياحية هناك، كما يطلق عليه أيضًا النصب التذكاري أو نصب الجمهورية الذي تم اكتشافه عام 1928م.

3- متحف جالاتا لعروض الدراويش

من أشهر متاحف شارع الاستقلال اسطنبول الذي اختص بعرض العروض المسائية التي ترجع لعام 1491م، حيث يمكن شراء التذاكر الخاصة بعروض الدراويش المولوية، ليس هذا فحسب بل الانبهار بمشاهدة التحف والأشكال الفنية البارعة في عرض وتصوير تلك الطائفة.

4- المعارض الفنية

من أفضل أماكن سياحية في تركيا باسطنبول تلك المعارض الفنية التي منها متحف البيرا الفني الذي استهدف الاستشراق في فنون القرن التاسع عشر والتي تميز في جمعها كلوحات فنية الفنان الشهير عثمان باي حمدي والتي تبلغ قيمتها المادية نحو ثلاث ملايين دولار أمريكي، مع بيت ميسير ذلك المتحف الرائع الذي لفت أنظار الكثير من السياح واكتسي شهرة غير عادية واهتمام بالغ من قبل الكثير لما به من مجموعات فنية نادرة وفريدة من نوعها.

أشهر مطاعم ومقاهي شارع الاستقلال في اسطنبول

يتضمن شارع الاستقلال في اسطنبول باقة من أرقى وأشهر المطاعم والمقاهي التي تراعي كافة الأذواق، حيث يكتظ طرفي الشارع بعدد كبير من المطاعم التي توفر أشهى الوجبات التي حازت على اعجاب جميع الزوار، ناهيك عن أسعارها التي تعد في متناول يد الجميع، مع مجموعة أخرى من أفضل مطاعم الحلويات الشهيرة في شارع الاستقلال، ومنها:

مطعم المدينة تقسيم: من أشهر مطاعم شارع الاستقلال في اسطنبول، حيث يقدم أشهى المأكولات التركية واللبنانية بما يروق لرواد المطعم، مع العروض المذهلة التي تناسب العائلات حيث التنوع في المأكولات ما بين المشويات والمحاشي والمعجنات.

من أشهر مطاعم شارع الاستقلال في اسطنبول، حيث يقدم أشهى المأكولات التركية واللبنانية بما يروق لرواد المطعم، مع العروض المذهلة التي تناسب العائلات حيث التنوع في المأكولات ما بين المشويات والمحاشي والمعجنات. مطعم 360 اسطنبول : يعد من أفضل مطاعم شارع الاستقلال في اسطنبول حيث الموقع المتميز والإطلالة الفريدة التي تخطف الأنظار، لا تدع فرصة تناول أشهى المأكولات التركية والأوروبية تفوت من بين يديك، فقد برع المطعم في تقديم الكثير من المأكولات العالمية بصورة عصرية متميزة.

: يعد من أفضل مطاعم شارع الاستقلال في اسطنبول حيث الموقع المتميز والإطلالة الفريدة التي تخطف الأنظار، لا تدع فرصة تناول أشهى المأكولات التركية والأوروبية تفوت من بين يديك، فقد برع المطعم في تقديم الكثير من المأكولات العالمية بصورة عصرية متميزة. مطعم السلطان أحمد كفتيسي سليم أوستا : من ضمن أشهر المطاعم التي تتألق لوحاتها ليلًا في شارع الاستقلال، حيث المأكولات التركية ذات المذاق والطابع الخاص والتي تروق للكثير من الأشخاص ممن يقصدون المطعم تحديدًا من أجل تناولها، مثل كرات اللحم المشوي والسلطات الشهية وعلى رأسها سلطة الفاصوليا، بالإضافة إلى ألذ الحلويات الشهيرة.

: من ضمن أشهر المطاعم التي تتألق لوحاتها ليلًا في شارع الاستقلال، حيث المأكولات التركية ذات المذاق والطابع الخاص والتي تروق للكثير من الأشخاص ممن يقصدون المطعم تحديدًا من أجل تناولها، مثل كرات اللحم المشوي والسلطات الشهية وعلى رأسها سلطة الفاصوليا، بالإضافة إلى ألذ الحلويات الشهيرة. مطعم مادو : نذكرك بمطعم مادو أثناء جولتك الرائعة في شارع الاستقلال في اسطنبول، لتناول الحلويات التركية الشهية، منها الكنافة والبقلاوة التي تسلبك عقلك عند تناولها من فرط جمال طعمها، إلى جانب قائمة كبرى مليئة بالكثير من الأصناف الأخرى من الحلويات والأطباق الشهية من الكباب والمشروبات بأنواعها، يمكنك زيارته في أي وقت يروق لك حيث يقدم الثلاث وجبات الرئيسية الإفطار والغذاء والعشاء.

: نذكرك بمطعم مادو أثناء جولتك الرائعة في شارع الاستقلال في اسطنبول، لتناول الحلويات التركية الشهية، منها الكنافة والبقلاوة التي تسلبك عقلك عند تناولها من فرط جمال طعمها، إلى جانب قائمة كبرى مليئة بالكثير من الأصناف الأخرى من الحلويات والأطباق الشهية من الكباب والمشروبات بأنواعها، يمكنك زيارته في أي وقت يروق لك حيث يقدم الثلاث وجبات الرئيسية الإفطار والغذاء والعشاء. مطعم سيسمي بازلاما كوفالتي نيسانتاسي : المطعم ذو الإطلالة الخلابة على بحر البوسفور والبارع في تقديم أشهى وجبات الإفطار، إلى جانب الأطباق المميزة على مائدة الغذاء مع طاقم عمل يمكنه تقديم ما في وسعه من خدمات ومميزات من أجل اسعاد رواده من الزوار، ما جعله أفضل المطاعم على الإطلاق في شارع الاستقلال.

: المطعم ذو الإطلالة الخلابة على بحر البوسفور والبارع في تقديم أشهى وجبات الإفطار، إلى جانب الأطباق المميزة على مائدة الغذاء مع طاقم عمل يمكنه تقديم ما في وسعه من خدمات ومميزات من أجل اسعاد رواده من الزوار، ما جعله أفضل المطاعم على الإطلاق في شارع الاستقلال. مطعم ميكلا: أحد المطاعم الشهيرة في شارع الاستقلال التي توجد في الطابق العلوي من فندق مرمرة بيرا حيث الرقي والفخامة التي يتحدث عنها كل ركن من أركان المطعم، هذا بالإضافة إلى تذوقك لأفضل المأكولات وأنت في موقع مرتفع يمكنك من الاستمتاع بأروع المناظر الطبيعية حول المدينة، حيث اشتهر بالقهوة التركية مع نكهة الفانيليا وأطباق العشاء اللذيذ منها الهامور مع الليمون والزيتون.

أشهر محلات شارع الاستقلال في اسطنبول

يحظى شارع الاستقلال في اسطنبول يمينًا ويسارُا بباقة من أفضل المحلات الفخمة التي تعرض أرقى الماركات العالمية الشهيرة من الملابس والأحذية والحقائب وغيرها مما يلبي احتياجاتك اليومية، حيث اشتهرت مدينة اسطنبول بحيويتها واحتوائها على أكثر المتاجر تفاعلًا مع الجمهور سواء التركي أو السياح ممن يقصدون شارع الاستقلال تحديدًا لمزيد من المتعة الشرائية، ومن تلك المحلات ما يلي:

مركز تسوق ديميرورين الاستقلال : واحد من أكبر محلات شارع الاستقلال في اسطنبول حيث يشتمل على 5 طوابق علوية و3 أخرى تحت الأرض، لبيع الأجهزة الإلكترونية ذات الماركات المشهورة، ودور السينما لمشاهدة أحدث الأفلام السينمائية، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي التي يمكنك إيجاد ضالتك من الراحة فيها وتناول أشهى المأكولات والمشروبات، كما يضم المركز عدد من المحلات التي تسعد روادها بالعروض والخصومات المذهلة.

: واحد من أكبر محلات شارع الاستقلال في اسطنبول حيث يشتمل على 5 طوابق علوية و3 أخرى تحت الأرض، لبيع الأجهزة الإلكترونية ذات الماركات المشهورة، ودور السينما لمشاهدة أحدث الأفلام السينمائية، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي التي يمكنك إيجاد ضالتك من الراحة فيها وتناول أشهى المأكولات والمشروبات، كما يضم المركز عدد من المحلات التي تسعد روادها بالعروض والخصومات المذهلة. محل مانجو لأرقى الأزياء النسائية : يعرض كل ما يلبي احتياجات المرأة العصرية من أزياء عالمية وإكسسوارات فخمة بأسعار تنافسية من خلال العروض والتخفيضات الرائعة على أرقى الموديلات التي تساعدك على التألق الدائم، لذا يعد من أكثر المحلات شهرة واقبالًا من الزوار لشراء ما يمكن أن يكون من الصعب إيجاده في أي محل آخر.

: يعرض كل ما يلبي احتياجات المرأة العصرية من أزياء عالمية وإكسسوارات فخمة بأسعار تنافسية من خلال العروض والتخفيضات الرائعة على أرقى الموديلات التي تساعدك على التألق الدائم، لذا يعد من أكثر المحلات شهرة واقبالًا من الزوار لشراء ما يمكن أن يكون من الصعب إيجاده في أي محل آخر. محل سينترو للملابس الرجالي : يقدم المحل أقوى ماركة ضمن الماركات العالمية من الملابس الرجالية ماركة سينترو الشهيرة، التي تمتع الرجل العصري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار، حيث أن المتجر يعرض كل ما يلبي احتياجات الرجل من ملابس وأحذية وأرقى الإكسسوارات إلى جانب ملابس السباحة ما جعله أشهر محلات ملابس الرجال في شارع الاستقلال.

: يقدم المحل أقوى ماركة ضمن الماركات العالمية من الملابس الرجالية ماركة سينترو الشهيرة، التي تمتع الرجل العصري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار، حيث أن المتجر يعرض كل ما يلبي احتياجات الرجل من ملابس وأحذية وأرقى الإكسسوارات إلى جانب ملابس السباحة ما جعله أشهر محلات ملابس الرجال في شارع الاستقلال. محل شيكرز للأحذية : يعرض تشكيلة رائع من الأحذية الرجالي ذات الماركات التجارية الشهيرة، التي تناسب أصحاب الذوق الرفيع من مختلف أفراد الأسرة الباحثة عن التألق دائمًا، ومن أبرزها الأحذية الرياضية بتصاميمها الرائعة ومعها ما يناسبها من ملابس رياضية ذات طابع خاص.

: يعرض تشكيلة رائع من الأحذية الرجالي ذات الماركات التجارية الشهيرة، التي تناسب أصحاب الذوق الرفيع من مختلف أفراد الأسرة الباحثة عن التألق دائمًا، ومن أبرزها الأحذية الرياضية بتصاميمها الرائعة ومعها ما يناسبها من ملابس رياضية ذات طابع خاص. محل أبامور لبيع التحف والهدايا : محل عصري لبيع أفخم الهدايا والأغراض المنزلية من التحف والأنتيكات التي تروق لربة المنزل العصرية التي ترغب في منزل يواكب العصر الحديث بأسعار لا تقبل المنافسة، لذا يعد من أكثر المحلات الراقية في شارع الاستقلال في اسطنبول اقبالًا من الجماهير من مختلف الفئات المجتمعية.

: محل عصري لبيع أفخم الهدايا والأغراض المنزلية من التحف والأنتيكات التي تروق لربة المنزل العصرية التي ترغب في منزل يواكب العصر الحديث بأسعار لا تقبل المنافسة، لذا يعد من أكثر المحلات الراقية في شارع الاستقلال في اسطنبول اقبالًا من الجماهير من مختلف الفئات المجتمعية. محل ريبان الاستقلال: لبيع النظارات الشمسية بماركاتها العالمية المشهورة، وعلى رأسها الريبان التي تروق لقطاع كبير من أصحاب الفخامة والتميز، حيث يعرض المحل النظارات النسائية والرجالية بأشكالها الرائعة العصرية بأسعار خارج إطار المنافسة، مع عروض وخصومات تفوق التوقعات.

بهذا نكون قد انهينا جولتنا في شارع الاستقلال في اسطنبول التي تعرفنا فيها على أشهر المزارات والمطاعم والمقاهي وأيضًا محلات الملابس والأحذية والتحف التي سلبت عقول رواد الشارع من مختلف الأجناس والفئات، فهو من أكثر الشوارع المشهورة في مدينة اسطنبول الجديدة بل وفي تركيا بالكامل وهو يضم نخبة من أرقى المحلات التجارية ومراكز التسوق في مختلف المجالات.