أفضل 6 أنشطة عند زيارة شارع الفاتح اسطنبول لا تفوتها

إذا كنت قد قررت التوجه إلى شارع الفاتح اسطنبول فدعنا نهنئك على هذا القرار الصائب، حيث يعد شارع الفتح من أهم وأشهر الشوارع في مدينة اسطنبول التركية والوجهة المفضلة لكثير من زوار هذه المدينة التاريخية العريقة في أوقات عطلات السياحة، ويضم هذا الشارع عدداً من الأزقة الضيقة والمباني الأثرية التي يعود تاريخ بعضها إلى العهد اليوناني والبازارات الشعبية والأسواق، كما يضم عدداً من أهم وأشهر مساجد الدولة العثمانية، ويمكنك الاستمتاع هناك بالعديد من المحطات التي يمكنك استكشافها خلال رحلة سياحية مميزة ستظل عالقة في ذهنك للأبد.

يمكنك أن تبدأ رحلتك بجولة استكشافية على امتداد الشارع للتعرف على معالمه المختلفة والتمتع بتفاصيل وسحر الماضي العريق الذي ستبهرك كل تفاصيله، والاستمتاع بمشاهدة السلع المتنوعة التي يعرضها الباعة المتجولون في هذا الشارع، ونظراً لحرصنا على تمتعكم برحلة مميزة ورائعة سنعرض لكم خلال سطور هذا المقال معلومات تفصيلية عن شارع الفاتح في اسطنبول وأهم المعالم والمزارات التي يمكنك زيارتها عند توجهك إليك، فتابع.

الأنشطة الترفيهية والمزارات في شارع الفاتح اسطنبول

يعد شارع الفتح من أهم وأشهر الشوارع فهو يقع في أفضل مناطق اسطنبول ، فإذا كنت من سعداء الحظ الذين قدر لهم زيارة هذا الشارع، فهنيئاً لك بالاستمتاع بزيارة أهم المعالم السياحية في اسطنبول، حيث يروي لك هذا الشارع بما يتضمنه من أزقة ومباني أثرية عريقة بالإضافة إلى عدد من أهم وأشهر المساجد جمال الماضي العريق المبهر، حيث يضم شارع الفاتح اسطنبول الكثير من المحطات التي يمكنك زيارتها خلال رحلتك، ومنها المساجد والمكتبات، مثل مسجد الفاتح التاريخي الشهير، وبزار الفاتح.

تستطيع أيضًا أخذ جولة بين المتاجر والمحلات المتعددة المتوفرة في الشارع، ولا يفوتك شراء الهدايا التذكارية المميزة لأهلك وأصدقائك من هذه المتاجر، كما يمكنك أيضاً استكمال جولتك وزيادتها متعة وإثارة بزيارة الأسواق والبازارات لشراء السلع الرخيصة، كما يمكنك زيارة سوق السمك الذي يقترب موقعه من أحياء شارع الفاتح باسطنبول القديمة، وللحصول على جولة رائعة ومميزة في شارع الفاتح اسطنبول تابعونا لنعرض لكم معلومات تفصيلية عن المعالم السياحية الموجودة في الشارع:

1- جامع الفاتح

إذا كنت قد قررت زيارة شارع الفاتح اسطنبول فلا يفوتك بالطبع زيارة مسجد الفاتح الذي تم بناءه في عام 1766من الميلاد، ويعد واحداً من أهم المساجد التاريخية الموجودة في منطقة الفاتح اسطنبول ، ويضم هذا المسجد العديد من المباني الهامة ومنها بيت للطلاب والمدارس الدينية والثانوية ومستشفى ومكتبة ومساكن، وعدد من الأضرحة التي يمكن زيارتها، حيث يعد هذا المسجد هو أكبر مجمع موجود في مدينة اسطنبول التركية، وهناك العديد من الأنشطة التي يمكنك الاستمتاع بها عند زيارة هذا المسجد ومنها أداء الصلوات الخمس بخشوع وتدبر واقتباس النفحات الإيمانية والروحانيات الموجودة هناك، فأخيراً تهيئت لك الفرصة للهروب من صخب الحياة ومشاغلها إلى حيث العبادة والروحانيات والإيمان والتدبر في عظمة الخالق عز وجل.

كما يمكنك زيارة ضريح السلطان محمد الفاتح بعد الانتهاء من الصلاة حيث يوجد هذا الضريح بجانب قبلة المسجد، كما يمكنك الاستمتاع خلال زيارتك للمسجد أيضاً بمشاهدة الشمسية المطرزة ذات الجمال الأخاذ القادر على خطف الأبصار والتي تقع على قمة المئذنة، كما ننصحك أيضاً بزيارة نافورة المسجد الصغيرة الواقعة الجانب الغربي، وأيضاً مشاهدة بئر المياه الموجود في الجانب الأيسر، كما يمكن الاستمتاع بالتصميم الداخلي والتصميم الخارجي المميز للمسجد، كما لا يفوتك بالطبع التقاط الصور التذكارية مع أهلك وأصدقائك هناك.

2- شارع فوزي باشا

إذا كنت قد قررت الذهاب لزيارة شارع الفاتح اسطنبول برفقة أهلك وعائلتك فنصحك بالمرور على شارع فوزي باشا الشهير باسم شارع الفساتين خلال جولتك، حيث يمكن شراء باقة مميزة من أجود وأفضل خامات وتشكيلات الملابس الملائمة لكل الأعمار بالإضافة فساتين السهرة وفساتين الزفاف.

3- منطقة السلطان أحمد

بعد أن تنهي جولتك في شارع الفاتح أشهر شوارع اسطنبول يمكنك التوجه إلى منطقة السلطان احمد القريبة من هذا الشارع لتناول كوباً من الشاي التركي الرائع ووجبة شهية مع التمتع بإطلالة رائعة على مضيق البوسفور.

4- مكتبه الفاتح المركزية

تعد مكتبة الفاتح المركزية واحدة من أشهر وأكبر المكتبات الموجودة في مدينة اسطنبول التركية، وقد تم تأسيسها مبنى بلدية الفاتح على مساحة تقدر بـ4000 متر مربع وتستوعب هذه المكتبة بداخلها حتى حوالي 400 طالب وتحتوي على ما يزيد عن 50 ألف كتاب فب مجالات متعددة، وبالنسبة للتصميم الداخلي للمكتبة فهي تحتوي على مدرجات تشبه مدرجات الجامعة الأمر الذي يجعلها بيئة مناسبة وخصبة لدراسة الطلاب، وتفتح المكتبة أبوابها للزائرين على مدار 24 ساعة، وتجدر الإشارة إلى أن المكتبة تقدم بعض المشروبات الساخنة والحساء الساخن للطلاب بشكل مجاني في أوقات محددة.

5- عمود ماركيانوس

عند زيارتك لشارع الفاتح اسطنبول لا يفوتك زيارة عمود مارکيانوس أو حجر الفتاة، وهو عمود تم تصميمه في عام 455 من الميلاد من مادة الجرانيت وله قاعدة مزخرفة مصنوعة من مادة الرخام وقد قام نتيلوس والي المدينة بإقامته كنصب تذكاري في ذكرى الامبراطور الروماني ماركيانوس ومن الأنشطة التقاط الصور التذكارية والاستمتاع بعبق التاريخ وحضارة الماضي العريق، ويقع هذا العمود الأثري حالياً في منطقة الفاتح تحديداً في منتصف ساحة قزتاشي الصغيرة.

6- مسجد لالالي

عندما تتخذ قرارك بزيارة شارع الفاتح باسطنبول فقد حانت فرصتك لزيارة مسجد لالالي الذي يعد من أهم المعالم السياحية في اسطنبول الواقعة في اسطنبول، ويعود تاريخ هذا المسجد إلى زمن الدولة العثمانية، حيث يمكنك الاستمتاع بمشاهدة تصميمه المعماري الرائع الخاطف للأبصار والمقتبس من الفن الباروكي، وننصح باستغلال هذا التصميم الرائع كخلفية تلتقط أمامها العديد من الصور التذكارية مع أهلك وأصدقائك، ويتميز بمساحته الواسعة واحتوائه لعدد كبير من أضرحة سلاطين الدولة العثمانية، ولا يفوتك يا عزيزي أيضاً الاستمتاع بأخذ جولة رائعة في باحة المسجد الواسعة ومشاهدة البناء الرخامي المقبب المخصص للوضوء الموجود بها والذي يشبه النافورة، وإذا كانت من عاشقي زيارة المقابر الأثرية والأضرحة فيمكنك زيارة ضريح قبر السلطان مصطفى الثالث وأسرته، وأيضاً يمكنكم زيارة المكتبة العريقة وبقايا المدرسة القديمة الذي يحتوي عليهم المسجد منذ زمن بعيد،

أفضل المطاعم الموجودة في شارع الفاتح اسطنبول

بالتأكيد بعد أن تخوض تلك التجربة في شارع الفاتح ستكون جائعًا، نبشرك بأن الشارع مليء بالكثير من المطاعم التي لاقت إعجاب الكثير من الزوار؛ وإليكم مجموعة من أفضل المطاعم المتواجدة في الشارع:

1- مطعم خان الوزير

هذا المطعم العديد من الأطباق العربية اللذيذة ويعد المنسف واللحم المشوي والتبولة والممبار وورق العنب من أشهر الأطباق التي لاقت إعجاب كثير من عملاء المطعم، كما يقدم أيضاً المبرومة والكبة المشوية والملوخية السورية وكبسة الدجاج وأطباق كباب علي نازك وأطباق كبة سفرجلية وصينية اللحم، كما يوفر المطعم لعملائه أيضا العديد من أصناف المقبلات السورية وأطباق الحلويات السورية اللذيذة، لذا ننصحك بالتوجه إلى هذا المطعم أثناء زيارتك لشارع الفاتح اسطنبول.

2- مطعم بروستد وشاورما موصلي

يعد هذا المطعم من أشهر وأهم المطاعم في مدينة اسطنبول التركية ويتميز بالأطباق الشامية والغربية اللذيذة التي يقوم بتقديمها، ومن أهم الأطباق التي يمكنك تناولها هناك شاورما اللحم والدجاج السوري والبيتزا والبورجر والسكالوب والدجاج المشوي وأطباق سوبريم والسمك، كما يقدم المطعم أيضاً الكوتيلات الصحية والعصائر الطازجة لعملائه، وفاهيتا اللحم وفاهيتا الدجاج، وكبة على السيخ، وستيك اللحم وغيرها من الأطباق الشامية والأطباق الغربية المميزة، كما يقيم المطعم أيضاً السهرات وحفلات العشاء التي يمكنك الاستمتاع بحضورها.

3- مطعم فاتح الخير

يوفر هذا المطعم لعملائه تشكيلة رائعة ومميزة من ألذ وأشهى الأطباق السورية وهو من أهم وأشهر المطاعم الموجودة في مدينة اسطنبول التركية والتي تنتمي لأصل عربي، وتتميز أطباقه بجودتها العالية بالإضافة إلى تمتع المكان بمستوى عالي من النظافة، فإذا كنت قد اتخذت قرارك بزيارة هذا المطعم خلال رحلتك في شارع الفاتح اسطنبول فيمكنك تجربة أي من الأطباق المميزة التي يقدمها المطعم ومنها الفلافل والكباب الهندي والبروستد والبيتزا، والكبسة والشاورما والمشاوي والملوخية وفاهيتا اللحم وكودرن بلو.

4- مطعم ليالي شامية

يعد هذا المطعم من أفضل المطاعم العربية السورية الموجودة في اسطنبول، ويقع هذا المطعم على ظهر سفينة تطل على مضيق البوسفور الرائع، فإذا كنت ترغب في الاستمتاع برحلة تراثية فنية أثناء تناول طعامك فإن زيارة مطعم ليالي شامية هو خيارك الأمثل، ومن أهم الأطباق التي يمكنك تناولها عند الوصول هناك هي المقبلات مثل ورق الدوالي والحامض الشهي والحمص واللبنة أما الأطباق الرئيسية فتتمثل في الشيش طاووق والمشاوي والكباب كما يقدم المطعم أشهى وألذ الشوربات مثل شوربة العدس.

وهنا نكون قد وصلنا أعزاءي إلي ختام هذا المقال بعد أن قدمنا لكم معلومات تفصيلية عن شارع الفاتح اسطنبول وأهم الأنشطة والأماكن الأثرية والتاريخية التي يمكنك زيارتك خلال جولتك في هذا الشارع، كما قد وفرنا لكم أفضل المطاعم التي يمكنك تناول أطباقك المفضلة فيها خلال زيارتك لهذه المنطقة، نرجو أن يكون مقالنا قد نال إعجابكم ووجدتم فيه ما يمكنكم من الاستمتاع برحلة مميزة إلى شارع الفاتح.