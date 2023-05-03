أفضل 12 معلم سياحي في شارع بغداد اسطنبول

يتمحور حديثنا اليوم عن شارع تاريخي، عريق الماضي ومزدهر الحاضر، وهو شارع بغداد اسطنبول الذي كان يستخدم في عهد الدولة العثمانية كممر يصل بين القسطنطينية والأناضول، أما الآن فقد أصبح من أهم المزارات السياحية التي يتوافد إليها الزوار؛ بفضل ما يتمتع به من مراكز للتسوق والتجميل، وكذلك المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية، ما يعني أنه شارع حيوي تذهب إليه حين تحتاج لأي شيء بأي وقت، ومن خلال موضوعنا نقدم معلومات وافية عما يمكنك فعله هناك من أنشطة، وأفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها.

الأنشطة والمزارات في شارع بغداد اسطنبول

شارع بغداد من أكبر شوارع اسطنبول، ويقع بالشطر الأسيوي منها، وعلى جانبيه تقع مناطق سكنية راقية، كما تحيط أرصفته الأشجار المزهرة الجميلة، وهو طريق تسير به السيارات في مسار ذي اتجاه واحد، كما أنه يوازي أفضل مناطق في اسطنبول وهو ساحل مرمرة، حيث يمتد بطول يبلغ حوالي 14 كم يصل بين كاديكوي ومال تبة، وتمت تسمية شارع بغداد اسطنبول بهذا الاسم نسبةً إلى مدينة بغداد بالعراق، وكان ذلك احتفاءً باحتلالها من قبل السلطان مراد الرابع، الذي تمكن من الاستيلاء عليها عام 1638، ما جعله يغير اسمه من شارع مدين إلى شارع بغداد.

منذ القدم كان موقع شارع بغداد في اسطنبول الاسيوية مرتبطًا بالتجارة، وكان يسكنه أصحاب الأملاك والأغنياء والنبلاء، لذلك كانت تُبنى فيه القصور والمنازل الفارهة، واستمر الحال إلى الآن حيث ما زال يحتوي على معالم رائعة وجذابة، كما يتم اعتباره وجهة لمحبي التسوق والمتعة، ومن أهم المزارات التي تستمتع بزيارتها فيه ما يلي:

1- ملاهي بوستانجي لونابارك

من أفضل الأنشطة التي يمكنك الاستمتاع بها، فهي تقع في أول شارع محمد شفقي باشا المتفرع من شارع بغداد اسطنبول، وهي مخصصة للأطفال والكبار، تقدم خدمات عديدة لزائريها مثل الألعاب، والمساحات الخضراء، والمقاهي، وغيرها، وتعتبر الاختيار الأول حين الرغبة في زيارة أماكن سياحية في اسطنبول كما تقع على مساحة كبيرة وتوفر كل سبل المتعة، ويمكنك قضاء أفضل الأوقات هناك مع أسرتك أو أصدقائك حين زيارة شارع بغداد.

2- الاستمتاع بالجمال والتاريخ

بمجرد المشي في شارع بغداد اسطنبول تبصر ماضيه وحاضره بعيناك، فمن بين الأشجار المصطفة على جانبيه يأتي النسيم العليل، وتبزغ أشعة الشمس لتضيء المقاعد الموضوعة على الأرصفة لمنح الزوار بعض الراحة ولحظات التأمل في أساليب العمارة التي حافظت عليها المباني القديمة فهي ما زالت تحتفظ بجمالها وبهائها رغم السنوات، كما تضفي طابع الأصالة على الشارع، فاجعل جولتك تتضمن بعض المشي، لترى أجمل المناظر الطبيعية. والأزقة القديمة التي تقص تاريخ وحكايات لا تنتهي.

3- شراء الملابس والهدايا

يزخر الشارع بعدد من المتاجر التي تقدم أفضل الماركات العالمية مثل زارا وغيرها، وكلها متاجر تقدم أفخر الملابس المناسبة لكل أفراد الأسرة، وعند الشراء من هناك تجد أن الأسعار مناسبة تمامًا كما أن الخامات فائقة الجودة، ويمكنك كذلك شراء الملابس الأخرى مثل الأزياء الرياضية، وفساتين الأعراس، والبذلات الرسمية المناسبة لحضور اجتماعات العمل، وكلها سلع بجودة عالية ومتوفرة بمحلات عديدة منتشرة بطول شارع بغداد اسطنبول على مسافات طويلة.

4- شراء العطور من متجر شارع بغداد

يقدم متجر Fratelli Diamanti Parfum Bağdat Caddesi أفخر العطور الإيطالية، كما يعتبر من أرقى محلات شارع بغداد في اسطنبول فلديهم خبرة كبيرة في اختيار العطر المناسب لكل شخص، كما يمكن تركيب عطر خاص بحسب ما تختاره وترغب بالحصول عليه للتعبير عن نفسك، وهي عطور جيدة جدًا وثابتة؛ كما أنها متنوعة لاختيار الأفضل، فاستمتع بتجربة فريدة لعطر يمنحك شعورًا مختلفًا بذاتك.

5- زيارة مسجد غالب باشا

من أكثر المساجد التاريخية روعة وجاذبية، يمكنك الانتقال إلى هناك لإقامة الصلاة بينما تسير لبعض الوقت في الشارع، وبدخوله تشعر بانتقالك لعالم جديد، تبدأ بالوضوء استعدادًا للصلاة بطمأنينة وخشوع، وداخله تجد الراحة والهدوء، ويمتلئ المسجد بمظاهر الحضارة القديمة، كما أنه يتخذ طابع تاريخي متميز، وكذلك يحتوي على مصلى للسيدات.

6- زيارة Caddebostan Cultural Center

مركز كاديبوستان الثقافي يقدم عروض فنية ومسرحية وفنون متنوعة، ومن الممتع الذهاب إلى هناك لمشاهدة عرض حيوي يتم تقديمه من قبل فنانين مبدعين في العزف الموسيقي أو العروض المسرحية الدرامية والتمثيل، ويقدم كذلك اللوحات الفنية وبعض التماثيل التي عكف عليها الفنانين لإبراز مواهبهم وإخراج قطع فريدة من حيث الإتقان والجودة، وكل هذه القطع معروضة هناك مع تفاصيل حول كيفية العمل عليها وصنعها لتصبح بشكلها الفريد الحالي.

7- الذهاب إلى حديقة Suadiye Parkı

حديقة خضراء، تقع في شارع بغداد اسطنبول، وهي تحتوي على ممشى للدراجات وأماكن للأطفال، تتسم بالمساحة الواسعة والهواء المتجدد والحشائش التي تغطي الأرض لحماية الأطفال ولجعل المنظر بديع، وهي من الحدائق الساحلية التي تطل على بحر مرمرة، لذلك تلاقي إقبالًا كبيرًا، كما تشاهد منها مناظر رائعة من قلب تركيا، فقط ألقِ نظرة على غروب الشمس من هناك لتعلم أن الكلمات تعجز عن وصف جمالها، خاصةً حينما يكون المشهد ممزوجًا بالهواء النقي وأصوات الأطفال المرحة وهم يلعبون.

8- الصلاة في مسجد شارع بغداد

مسجد على طريق بغداد في اسطنبول، يتمتع بتصميم قديم وجميل، يطل على الشارع بشكل مباشر، ويقدم لمرتاديه مكانًا فسيحًا للصلاة، مع التزود بخدمات أخرى مثل الأماكن المخصصة للوضوء ودورات المياه، ومن السهل الاستمتاع بهواء نقي داخل المسجد بفضل تصميمه المستقبِل للهواء، كما أن الأشجار التي تحيط به تجعل النسيم مفعم بالروائح الجميلة بفضل الورود النامية على أغصان الأشجار التي تحيط بالشارع ككل، فلا تنس زيارة هذا المسجد حين تزور شارع بغداد، أجمل شوارع اسطنبول وأكثرها احتفاظًا بالتراث التاريخي.

9- الذهاب إلى متنزه Göztepe 60. Yıl Parkı

متنزه آخر في الشارع الجميل بغداد، يضفي كثير من الجمال والحيوية عليه، وهو عبارة عن حديقة غنَّاء مليئة بالورود الملونة والعبق الرائع، حيث تتخذ الزهور أشكالًا رائعة بفضل تصميمها وتنظيمها بشكل خلاب يأسر العيون والقلوب، كما تحتوي الحديقة على نوافير المياه، وكذلك ممرات المشي، وبركة تسبح فيها البجعات، والأروع أنها تحتوي على ألوان مختلفة وأنواع مبهجة من الزهور، وتستقبل الأطفال نظرًا لوجود مساحات للعب فيها.

10- ممارسة الرياضة

في مركز MACFit Cadde يمكنك الاستمتاع ببعض الوقت المفيد لجسدك، وذلك عبر ممارسة تمرينات الكارديو والآيروبيك ورفع الأثقال وغيرها، حيث يمكنك أن تمارس هناك تمارين الفتنس أيضًا، وتستخدم الأجهزة التي تساعد في الحفاظ على الرشاقة، فالمكان مجهز جيدًا وتتم العناية بالزائرين بأفضل شكل ممكن، لذلك اكتسب سمعته كمكان متكامل يقدم خدمات ممتازة على الجانب الرياضي.

11- التقاط بعض الصور

على الطريق في شارع بغداد توقف قليلًا عند Bağdat Zümrüt Fotoğrafçılık، فهناك تجد أفضل خدمات التصوير، وتختبر براعة واحترافية في التقاط الصور سواء كانت رسمية أو تذكارية، فالتقط بضعة صور فوتوغرافية لك مع الأسرة، مع خلفيات متعددة ووضعيات لم تجربوها سابقًا، واحتفظوا بلحظات دائمة لا تنتهي.

12- حضور عرض في Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

تقع الحديقة في شارع مصطفى مظهر المتفرع من شارع بغداد اسطنبول، وهي تلقى إقبالًا كبيرًا حيث تقدم مساحات واسعة مناسبة لكل أفراد الأسرة، فيها تمارس المشي، أو الركض بحرية وانطلاق ودون تشتيت، كما يمكنك التأمل وقراءة كتاب أو تبادل حديث شيق مع الأسرة أو الأصدقاء، كما تقدم الحديقة برامج ترفيهية، مثل إقامة عروض مسرحية بصورة منتظمة ومتجددة وجذابة للجميع، فإذا كنت تبحث عن الهدوء والهواء النقي وبعض الفن الراقي لا تتردد بالذهاب إلى هناك.

مطاعم شارع بغداد اسطنبول

في شارع بغداد باسطنبول تتذوق أفضل الوجبات التركية والشرقية والغربية كما يحلو لك، فهناك الكثير من مطاعم شارع بغداد في اسطنبول، والتي تقدم وجبات لا يمكن لمن يزور تركيا ألا يجربها ويتذوقها، لذلك سنذكر بعضًا من أفضل مطاعم شارع بغداد لتضعها على قائمة أعمالك حين تزور اسطنبول.

Brasserie Noir : من المطاعم التي تقدم الأطعمة والوجبات وبعض المشروبات للزوار، ويتمتع بطلة جميلة من الشرفات الخاصة به كما يتيح للعملاء تناول الطعام في قاعة Open Air أو قاعة مغلقة.

: من المطاعم التي تقدم الأطعمة والوجبات وبعض المشروبات للزوار، ويتمتع بطلة جميلة من الشرفات الخاصة به كما يتيح للعملاء تناول الطعام في قاعة Open Air أو قاعة مغلقة. رجب أوسطا : من أكثر المطاعم إقبالًا على نطاق تركيا لوجود فروع له في أماكن مختلفة وليس شارع بغداد فقط، ويقدم أفضل الأطعمة التركية التي تعتمد على منتجات محلية بالكامل ما يجعلها ذات موثوقية عالية.

: من أكثر المطاعم إقبالًا على نطاق تركيا لوجود فروع له في أماكن مختلفة وليس شارع بغداد فقط، ويقدم أفضل الأطعمة التركية التي تعتمد على منتجات محلية بالكامل ما يجعلها ذات موثوقية عالية. هابي مون: من المطاعم التي تأتي إليها من أبعد الأماكن على سمعتها، فهو شهير بين الناس بفضل لذة الطعام فيه، كما أنه يقدم خدمة على مستوى عالي للعملاء، كما يتيح وجبات متنوعة لتناسب أغلب الأذواق خاصةً حين حضور مجموعات من الزبائن.

من المطاعم التي تأتي إليها من أبعد الأماكن على سمعتها، فهو شهير بين الناس بفضل لذة الطعام فيه، كما أنه يقدم خدمة على مستوى عالي للعملاء، كما يتيح وجبات متنوعة لتناسب أغلب الأذواق خاصةً حين حضور مجموعات من الزبائن. ميد بوينت : مطعم يستحق التجربة، فهو يحتل موقعًا رائعًا من شارع بغداد اسطنبول كما أن الأسعار ممتازة والوجبات بحجم كافي وليست صغيرة، وهو يعتمد الأكلات التركية، وكذلك الأوروبية، ويقدم مشروبات متنوعة.

: مطعم يستحق التجربة، فهو يحتل موقعًا رائعًا من شارع بغداد اسطنبول كما أن الأسعار ممتازة والوجبات بحجم كافي وليست صغيرة، وهو يعتمد الأكلات التركية، وكذلك الأوروبية، ويقدم مشروبات متنوعة. داليان كلوب : مطعم يعمل منذ الصباح وحتى منتصف الليل، وهذا يعني أن وجبات يومك كاملة متاحة فيه، وبالنسبة لوجبة الإفطار خصيصًا فلديهم أطباق مميزة، تقدم بشكل جذاب لكي تتمكن من اصطحاب أطفالك للإفطار هناك، ويمكنك اختيار قاعة مفتوحة، أو أخرى مغطاة.

: مطعم يعمل منذ الصباح وحتى منتصف الليل، وهذا يعني أن وجبات يومك كاملة متاحة فيه، وبالنسبة لوجبة الإفطار خصيصًا فلديهم أطباق مميزة، تقدم بشكل جذاب لكي تتمكن من اصطحاب أطفالك للإفطار هناك، ويمكنك اختيار قاعة مفتوحة، أو أخرى مغطاة. فابيانو : واحد من أفرع متعددة ومنتشرة عالميًا، وبتلك المعلومة لا نحتاج لتوضيح مدى شهرة المطعم وجاذبية الطعام فيه وجودة خدماته، فهو يقدم البيتزا، والأطباق الإيطالية، وكذلك الحلويات، ويعتمد على فريق عمل مذهل، قادر على توفير أفضل خدمة للزبائن.

: واحد من أفرع متعددة ومنتشرة عالميًا، وبتلك المعلومة لا نحتاج لتوضيح مدى شهرة المطعم وجاذبية الطعام فيه وجودة خدماته، فهو يقدم البيتزا، والأطباق الإيطالية، وكذلك الحلويات، ويعتمد على فريق عمل مذهل، قادر على توفير أفضل خدمة للزبائن. برغر كينج : من المطاعم العالمية الشهيرة التي كان من الضروري أن تتواجد بشارع بغداد لخدمة أهالي اسطنبول وزائريها، ويقدم البرغر والشاورما للزبائن كما يحتوي على ثلاجات لبيع المياه الغازية.

: من المطاعم العالمية الشهيرة التي كان من الضروري أن تتواجد بشارع بغداد لخدمة أهالي اسطنبول وزائريها، ويقدم البرغر والشاورما للزبائن كما يحتوي على ثلاجات لبيع المياه الغازية. Evim Ocakbasi : يقدم المشويات والكباب والكفتة، وهو مطعم متميز بالنسبة للديكور والمكان ونوعية الطعام ومدى جودته، وهو يعتمد على تقديم أجواء كلاسيكية للزوار الذين أكدوا أنهم سيكررون زيارته مرات أخرى.

: يقدم المشويات والكباب والكفتة، وهو مطعم متميز بالنسبة للديكور والمكان ونوعية الطعام ومدى جودته، وهو يعتمد على تقديم أجواء كلاسيكية للزوار الذين أكدوا أنهم سيكررون زيارته مرات أخرى. كوندا باليك : مطعم مختص بالطعام البحري والجمبري والأسماك بأنواعها، وكل هذا إضافةً إلى مكان مريح ومبهج وعاملين بشدة اللطف.

: مطعم مختص بالطعام البحري والجمبري والأسماك بأنواعها، وكل هذا إضافةً إلى مكان مريح ومبهج وعاملين بشدة اللطف. Cinaralti Kebap : يعد أقرب إلى شارع بغداد في اسطنبول من جهة منطقة الفاتح، ويقدم المشاوي والمناقيش وبعض الوجبات الإيطالية إضافةً إلى المشويات التركية، ويتيح مكانًا مخصصًا للأطفال للحصول على الهدوء والراحة في أثناء تناول الوجبات، واللعب والمرح بعد ذلك.

: يعد أقرب إلى شارع بغداد في اسطنبول من جهة منطقة الفاتح، ويقدم المشاوي والمناقيش وبعض الوجبات الإيطالية إضافةً إلى المشويات التركية، ويتيح مكانًا مخصصًا للأطفال للحصول على الهدوء والراحة في أثناء تناول الوجبات، واللعب والمرح بعد ذلك. Dortler Et Lokantasi: مكان واسع ومنظم جيدًا يقدم وجبات الإفطار والغداء والعشاء، وكل الأطباق المقدمة فيه عائدة للتراث التركي، وجبات تقليدية لذيذة وغيرها جديد وشهي، وهناك تستمتع بجودة فائقة في تقديم الطعام والخدمة.

من أهم خطط زيارة تركيا الذهاب إلى شارع بغداد اسطنبول، فهو يوفر فرص ممتازة للاستمتاع، وتناول أفضل الأطعمة وأطيبها مذاقًا، وكذلك مشاهدة مناظر خلابة لا يسهل نسيانها، لذلك قدمنا بعض التفاصيل حول أشهر شوارع اسطنبول كي تضع خطة لزيارة وتعلم كيف تقضي وقتًا طيبًا هناك.