أفضل 8 أنشطة ترفيهية في شاطئ جدا بوستان اسطنبول

تنتشر الشواطئ الشعبية بين سكان مدينة اسطنبول وأيضاً بين الوافدين العرب والأجانب ولعل أكثرها شهرة وازدحاما هو شاطئ جدا بوستان اسطنبول لأن به العديد من الخدمات المميزة بجانب الطبيعة الخلابة من رمال ذهبية خالية من الصخور ومياه زرقاء صافية تناسب جميع الأعمار وخصوصاً الشباب، كما أن المياه متعددة الأعماق لكي تناسب الأشخاص الذين يجيدون السباحة والأطفال وكبار السن ومن لا يجيدون السباحة أيضاً.

وجدير بالذكر أن الشاطئ يعتبر في مركز مدينة اسطنبول لذا فهو قريب من جميع الأماكن السياحية الأخرى التي تقع داخل اسطنبول، حيث يمكنك في الصباح ممارسة السباحة وعند الظهيرة كذلك تستطيع أن تستقل أحد الزوارق المائية والقيام برحلة بحرية رائعة مع الاستمتاع بمنظر المياه الصافية والتي تمكنك من رؤية الأسماك الملونة، وفي المساء تجلس في أحد الأكشاك لتستمتع بمذاق القهوة التركي الرائعة.

الأنشطة الترفيهية في شاطئ جدا بوستان اسطنبول

يتكون شاطئ جدا بوستان باسطنبول من ثلاثة شواطئ اثنين منهم شواطئ عامة ويكون فيهم الدخول مجاني وشاطئ خاص كما يوجد حديقة كبيرة ممتلئة بالأشجار بجوار الشاطئ، ويقع شاطئ جدا بوستان في اسطنبول بالجانب الآسيوي من المدينة ويبلغ طوله حوالي كيلو متر ويعتبره البعض من أجمل سواحل اسطنبول .

حينما تدخل إلى الشاطئ ستجد مساحة مفتوحة من الرمال الذهبية الخالية من الصخور التي قد تعيق الحركة وتسبب جروح في الأقدام وستجد كمية مناسبة من الكراسي التي يمكنك الجلوس عليها في وضع الاسترخاء وجدير بالذكر أن الشاطئ العام تابع لهيئة البلدية باسطنبول وأن الهيئة تبذل قصارى جهدها في تنظيف الشاطئ من الصخور وجعله يناسب الأطفال والعائلات لقضاء عطلة أسبوعية أو صيفية رائعة ومميزة.

ويتمتع الشاطئ بالعديد من الخدمات منها وجود غرف مستقلة إذا أردت استبدال ملابسك ويوفر الشاطئ أيضاً ممرات خاصة بالكراسي المتحركة وذلك لخدمة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أما عن الأنشطة المختلفة والتي يمكنك ممارستها داخل شاطئ جدا بوستان اسطنبول فهي كالتالي:

1- التجول داخل الشاطئ والتمتع بالمناظر الخلابة

امتداد الشاطئ على نحو كيلو متر يجعلك تتمتع بالسير داخل الشاطئ وممارسة التأمل والجلوس على الكراسي والاستمتاع بحمام شمس رائع كما يمكنك أن تمارس رياضة المشي ذهاباً وإياباً خصوصاً في الفترة الصباحية وهو ملائم جداً لكبار السن والذين يكفيهم الاستمتاع بأخذ جولة داخل الشاطئ أو الوقوف أمام المياه كي تتسابق الأمواج لتلمس قدميك.

2- ممارسة بعض الرياضات الشاطئية الممتعة

يمكنك قضاء يوم رياضي ممتع بجانب السباحة حيث توجد العديد من الألعاب الشاطئية الأخرى مثل رياضة ركوب القوارب الصغيرة والتي تعمل بنظام البدلات وموتورات البحر كما يمكنك ممارسة رياضة الكرة المائية ورياضة كرة الطائرة كما يمكنك ممارسة رياضة التزلج على الماء وركوب الأمواج كل ذلك بجانب السباحة.

ومن أهم مميزات الشاطئ أن به معدلات الأمان مرتفعة حيث أن مستوى عمق المياه تم تدرجه من الأقل إلى الأكثر عمقاً ليناسب جميع الأعمار حتى الأطفال كما أنه يوجد به بعض الأقماع العائمة والتي تساعد في معرفة حدود السباحة بدون خطر.

3- تأجير الدراجات الهوائية

يمكنك الاستمتاع داخل الشاطئ بممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية والسير بها على جانبي الشاطئ فستجد مساحة واسعة مخصصة لهذا الغرض وكذلك أداء بعض تمارين اللياقة البدنية ببعض الأجهزة الموجودة على الشاطئ ويمكنك استخدامها بشكل مجاني.

4- التقاط بعض الصور التذكارية

يعتبر موقع شاطئ جدا بوستان اسطنبول موقعاً متميزاً وبه العديد من المناظر الخلابة فيمكنك التقاط الصور التذكارية وأنت تسبح في تلك المياه الصافية أو وأنت تقف على الرمال الذهبية وخلفك البحر وطيور النورس أو تحت أياً من الأشجار دائمة الخضرة.

5- مساحات مخصصة للأطفال

إذا كنت تسأل عن أماكن حلوة في اسطنبول فعليك بزيارة شاطئ جادي بوستان اسطنبول وإذا كان لديك أطفال وتريد قضاء يوم من العائلة فلا تذهب بعيداً فستجد داخل الشاطئ مساحة مخصصة للعب الأطفال بطريقة آمنة وسيقضي فيها الأطفال أوقات ممتعة فتوجد العديد من المرجوحات الدوارة والزلاجات البلاستيكية.

6- صيد الأسماك

وتعتبر من الأنشطة المشوقة والممتعة في نفس الوقت حيث يمكنك اصطياد الأسماك الملونة وأسماك الزينة بمختلف أنواعها وهذا النشاط يعتبر من أهم الأنشطة الموجودة داخل الشاطئ لأن معظم الشواطئ الأخرى في منطقة كاديكوي في اسطنبول لا تسمح بممارسة الصيد لأنها تعتبر محمية طبيعية.

7- اقتناء بعض المستلزمات داخل الشاطئ

توجد داخل الشاطئ بعض الأكشاك التي تبيع العديد من المستلزمات التي يحتاجها السائحون وتتوزع تلك الأكشاك بشكل دائري ليتم تغطية جميع جوانب الشاطئ كما يوجد العديد من البائعة المتجولين والذين يبيعون بعض المستلزمات الهامة الأخرى كما تقدم بعض الأكشاك الأخرى بعض الوجبات الخفيفة وتقدم أيضاً المشروبات الشعبية مثل القهوة التركي والشاي.

8- الاستمتاع بالجلوس والتأمل

يعتبر شاطئ جدا بوستان اسطنبول من أفضل الشواطئ التي يمكنك قضاء عطلة أسبوعية مميزة برفقة العائلة أو بمفردك فيمكنك الاستمتاع بالجلوس أمام البحر والاستفادة من أشعة الشمس وقضاء وقت ممتع في الاسترخاء والتأمل وجدير بالذكر أن الكراسي موزعة بطريقة جيدة حيث أنها تغطى كافة أنحاء الشاطئ.

مطاعم شاطئ جدا بوستان اسطنبول

توجد العديد من الأكشاك داخل الشاطئ تقدم بعض الوجبات الخفيفة وتوجد العديد من المطاعم بالقرب من الشاطئ وأشهرها مطعم رجب اسطى أحد أفضل وأهم المطاعم بتركيا ويقدم العديد من الوجبات من المشاوي واللحوم.

مواعيد العمل والأسعار

يفتح الشاطئ أبوابه كل يوم من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساء والدخول مجاني في الشاطئين التابعان للبلدية التركية ولكن يمنع فيه السباحة ليلاً وأما الشاطئ الخاص رسم الدخول إليه 10 ليرة تركية ويفتح أبوابه أيضاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساء.

عنوان شاطئ جدا بوستان اسطنبول

يقع شاطئ جدا بوستان في منطقة كاديكوي في الجانب الآسيوي بمدينة اسطنبول بجانب شارع بغداد فيمكنك أن تستقل سيارة أجرة للذهاب أو إذا كنت تسكن في ميدان التقسيم يمكنك ركوب الحافلة المتجهة إلى هناك ثم اطلب النزول بجوار البحر ثم تسير مدة لا تزيد عن خمس دقائق لتصل إلى الشاطئ.

وتوجد العديد من الخدمات المميزة بجانب الشاطئ فشارع بغداد يحتوي على العديد من المحلات التجارية والفنادق وإذا كان لديك أطفال فلا تفوت الذهاب إلى متحف الألعاب الشهير فهو يقع في منطقة كاديكوي وفي مسافة قريبة جداً من الشاطئ ويتكون المتحف من أربعة طوابق تحتوي جميعها على العديد من الألعاب التي تناسب جميع الأعمار.

أما عن الفنادق القريبة فيوجد فندق ماي دورا والذي يقدم العديد من الخدمات الفندقية عالية المستوى ويصلح لقضاء رحلات زوجية وشهر العسل كما يصلح للإقامة العائلية ويعتبر سعره مناسب مقارنة بالفنادق الأخرى وفندق سوادي والذي يبعد بدقيقة واحدة عن الشاطئ ويعتبر واحد من أشهر الفنادق الموجودة بتلك المنطقة ويتمتع بواجهة مميزة وبطاقم عمل مميز وإذا أردت الوصول إلى موقع شاطئ جدا بوستان اسطنبول عبر جوجل بيزنس اضغط هنا.

في النهاية نكون قد عرضنا بشيء من التفصيل أفضل الأنشطة التي يمكنك ممارستها عند زيارة شاطئ جد بوستان اسطنبول مع عرض لمواعيد العمل وأسعار الدخول داخل الشاطئ وأهم الخدمات المقدمة مع توضيح لعنوان الشاطئ بالتفصيل وأخيراً أهم المطاعم والفنادق القريبة من الشاطئ ونرجو أن نكون وفقنا في عرض ذلك.