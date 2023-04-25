أفضل 10 أنشطة رائعة في شاطئ سولار اسطنبول

يعتبر شاطئ سولار اسطنبول من أجمل الشواطئ وأفضلها لقضاء عطلة صيفية ممتعة، فهو من أشهر الشواطئ في تركيا وأجمل الأماكن السياحية في اسطنبول، وتبلغ مساحته حوالي ثلاثون ألف كيلومتر على امتداد يصل تقريبا إلى حوالي واحد كيلومتر من ساحل البحر الأسود برمال ذهبية لامعة تحت أشعة الشمس الدافئة، ويمتاز سولار بيتش بطبيعته الخلابة والساحرة وذلك بفضل موقعه شمال غابة بلغراد، فهو خيار مثالي جدا لهواة السفاري، وتوجد به كافة الخدمات التي ترضى كل الشرائح على اختلاف أنواعها، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على تفاصيل شاطئ سولار اسطنبول وأهم الأنشطة التي يمكنك ممارستها والاستمتاع بها.

الأنشطة الترفيهية في شاطئ سولار اسطنبول

يوفر شاطئ سولار اسطنبول لزواره العديد من الأنشطة الترفيهية الممتعة جعلته من أهم الأماكن السياحية في اسطنبول، سنتعرف على أبرز عشر أنشطة يمكنك ممارستها في شاطئ سولار باسطنبول:

1- ممارسة الرياضة والمشي

أجمل ما قد تقوم به على هذا الشاطئ الرملي الذهبي هو المشي، فقد تم تخصيص مسارات لهذا الغرض من أجل الاستمتاع بمنظر المياه النظيفة والنقية، بالإضافة إلى جسور أنيقة للتنزه فوق المياه، إلى جانب ممارسة تمارينك الرياضية المفضلة وذلك مع وجود العديد من الملاعب لكرة الطائرة والقدم والتنس وغيرها من الرياضات.

2- الاسترخاء والاستجمام

يعتبر شاطئ سولار اسطنبول بقعة هادئة ومثالية جدا لمحبي الاسترخاء والاستجمام بعيدا عن صخب وضجيج المدينة، حيث تم وضع شرفات للتشمس على طول الشاطئ الرملي من أجل الاستلقاء أمام البحر الاستمتاع برؤية أمواجه التي تعكس ضوء الشمس الساطعة، سوف تنعم بجلسة من الهدوء والصفاء لا مثيل لها.

3- ألعاب مسلية للأطفال

يوفر شاطئ سولار اسطنبول أماكن مخصصة للأطفال، حيث يمكنهم قضاء أجمل الأوقات، بالإضافة إلى اللعب على الشاطئ الرملي الجميل وتشكيل مجسمات رائعة من الرمال الذهبية اللامعة مثل القلاع الرملية والبحيرات الرملية الصغيرة، بالإضافة إلى الزحاليق الموجودة على الشاطئ، فسوف تحظى تجربة ممتعة جدا.

4- الحفلات والمناسبات

يوفر الشاطئ فرصة لإقامة الحفلات الموسيقية الصاخبة وحفلات الدي جي، بالإضافة إلى العروض الموسيقية والغنائية وعروض الأزياء، والحفلات الغنائية التي تستضيف العديد من المغنين المشهورين والمواهب الجديدة.

5- المقاهي والأكشاك

يمكنك تناول المشروبات الباردة والمنعشة أو بعض الوجبات الخفيفة في أحد المقاهي الموجودة على امتداد الشاطئ، بالإضافة وجود العديد من الأكشاك التي تقدم السناكات اللذيذة للأطفال والبطاطس المقلية والمقرمشات والذرة الصفراء والفوشار، بالإضافة إلى شراء أجمل الهدايا التذكارية من المتاجر الموجودة.

6- السباحة

يمكنك الاستماع بالسباحة حيث أنه يعتبر من أفضل شواطئ اسطنبول للسباحة، مع مياهه الفيروزية الجميلة بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والرياضات المائية التي يوفرها الشاطئ مثل ركوب الامواج والسفن الشراعية.

7- أماكن مخصصة للمحجبات

يوفر الشاطئ أماكن مخصصة لزواره من السيدات المحجبات، بحيث يمكنهم الاستمتاع بالسباحة مع توفر كل وسائل الراحة والخصوصية، وهذا قد لا تجده في شواطئ أخرى.

8- التقاط الصور التذكارية

لن تستطيع مقاومة المناظر الطبيعية الخلابة، ومنظر المياه الفيروزية والشاطئ الرملي دون أخذ أجمل الصور التذكارية مع العائلة والأصدقاء، فهو مكان مريح جدا، وهو مناسب جدا لجلسات التصوير والتأمل.

9- حفلات الشواء

حيث تم تجهيز الشاطئ بعدد من المناقل المخصصة للشوي وعدد من الجلسات الجميلة والمقاعد والطاولات من أجل اقامة أجمل السهرات وحفلات الشواء وسط أجواء رائعة برفقة العائلة والأصدقاء.

10- ركوب الزوارق

يوفر شاطئ سولار اسطنبول زوارق مأجورة للزوار بأسعار رمزية جدا، من أجل القيام بحولة داخل البحر والاستمتاع بسحر وروعة منظر المياه الزرقاء النظيفة.

الخدمات الموجودة في شاطئ سولار اسطنبول

يوفر الشاطئ العديد من المرافق الخدمية للاهتمام بالزوار وتوفير كل وسائل الراحة والتسلية من أجل قضاء أجمل الأوقات، من أبرز هذه الخدمات:

1- كبائن الاستحمام

توجد على طول الشاطئ كبائن مخصصة للاستحمام بعد الانتهاء من السباحة والتخلص من الرمال العالقة، وهي نظيفة جداً ومجانية من دون أي مقابل بحيث يمكن بمقدور أي شخص استخدامها والاستفادة منها.

2- دورات المياه

تتوفر في شاطئ سولار اسطنبول دورات مياه منفصلة للجنسين، وهي نظيفة حيث تم رصد عمال مختصين للاهتمام بنظافتها من قبل إدارة الشاطئ، وتم وضع سلات القمامة وأعمدة الإنارة على طول الشاطئ.

4- مواقف سيارات

يوفر الشاطئ مواقف خاصة للسيارات، حتى يتسنى للزوار القادمون ركن سيارتهم في أماكن مخصصة لتجنب حالات الازدحام وخاصة في ذروة الموسم السياحي.

4- فريق انقاذ

تم رصد كادر مخصص مؤهل ومدرب من أمهر السباحين المحترفين ليكون على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي حالة طارئة داخل مياه الشاطئ في سبيل الحفاظ على أمان وسلامة كل الزوار.

مطاعم شاطئ سولار اسطنبول

يوفر شاطئ سولار في اسطنبول عدد من المطاعم المطلة على البحر موزعة على امتداد الشاطئ الرملي تقدم أشهى المأكولات البحرية مثل السمك والجمبري والمحار، بالإضافة إلى أطباق أخرى متنوعة، ومن أشهرها مطعم ماربيلا ومطعم سيفن هيلز، بالإضافة إلى وجود العديد من المطاعم القريبة من الشاطئ مثل مطعم فيوريت اسطنبول الذي يبعد حوالي 6.69 كيلو متر عن الشاطئ، ومطعم اسكندر أوغلو الذي يبعد حوالي 6.95 كيلو متر عن الشاطئ، و مطعم بيتزا بابا جونس في شارع كيليوس الشي يبعد تقريبا حوالي 6.76 كيلو متر عن شاطئ سولار اسطنبول.

فنادق قريبة من شاطئ سولار في اسطنبول

يوجد بالقرب من الشاطئ العديد من الفنادق المعروفة من أهمها: فندق جراند ترابيا اسطنبول من أفضل فنادق اسطنبول على البحر، يبعد عن الشاطئ مسافة 17.9 كم، بالإضافة إلى فندق بيليك اسطنبول من أفضل فنادق اسطنبول الأربع نجوم، يبعد عن الشاطئ مسافة حوالي 22.9 كم.

مواعيد العمل والأسعار في شاطئ سولار اسطنبول

يبدأ الموسم السياحي في شاطئ سولار اسطنبول مع بداية فصل الصيف وحتى نهاية شهر ايلول سبتمبر، ويفتح الشاطئ أبوابه لاستقبال الزوار طيلة أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً.

أما بالنسبة لسعر تذكرة الدخول إلى الشاطئ فهي 200 ليرة تركية للشخص الواحد خلال أيام الأسبوع تشمل المظلة والكرسي ويمكنك استئجار مقاعد إضافية عند دخولك الشاطئ عند الحاجة، بينما يصل سعر التذكرة إلى 250 ليرة تركية في أيام العطلات الأسبوعية، أما بالنسبة للزوار الدائمين للشاطئ من الممكن عمل اشتراك موسمي بقيمة 850 ليرة تركية.

عنوان شاطئ سولار اسطنبول

يقع شاطئ سولار في منطقة كيليوس في اسطنبول التابعة لمدينه سرير ويعتبر من أجمل الشواطئ في تركيا يبعد عن مركز مدينة اسطنبول مسافة حوالي 21 كيلو متر، يمكن الوصول له عن طريق مترو تقسيم عبر الانطلاق إلى آخر محطة وهي حجي عثمان، ثم بعد الخروج من المحطة سوف تجد الباصات على يمين المحطة اركب باص رقم 151 الذاهب منطقة سرير والنزول في محطة Kilyos Merkez Sariyer ثم المشي مسافة 150 متر، قد تستغرق الرحلة حوالي ساعتين من الزمن في حال ركوب المترو أو الباص، وفي السيارة الخاصة أو التكسي حوالي 30 دقيقة، حاول أن تذهب عند الصباح الباكر حتى يكون لديك متسع من الوقت لممارسة كل الأنشطة الترفيهية الموجودة.

لقد سلطنا الضوء في هذا المقال على شاطئ سولار اسطنبول، وذكرنا أهم عشر أنشطة ترفيهية يمكنك ممارستها والاستمتاع بها، بالإضافة إلى المرافق الخدمية التي يوفرها الشاطئ ومواعيد العمل والأسعار، وأهم المطاعم والفنادق القريبة منه لتحظى بيوم رائع ومميز.