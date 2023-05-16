أفضل 8 أنشطة ممتعة في شاطئ كوتشوك كوملا بورصة

تعتبر بورصة من أكبر المدن ازدحاما بالسكان ومن أبرز المدن التي تهتم بشكل كبير بالصناعة، وتقع بين مدينتي أنقرة واسطنبول وسميت سابقا بهدية الله والآن تسمى بورصة الخضراء لما تملكه من طبيعة ساحرة في مناطق متعددة مثل الجبال، والحدائق، والمرافق، والشواطئ الجميلة مثل شاطئ كوتشوك كوملا بورصة المميز، وهي تعد مركزا سياحيا تجذب السياح بشكل كبير معظم أوقات السنة فهي تمتاز بما تحويه من أماكن سياحية لائقة بالاستجمام والترفيه والتسلية كالمطاعم، والكافيهات، وقبور سلاطين، ومباني تابعة للعهد العثماني تتميز بآثارها، وأماكن للتزلج، والشواطئ الساحرة، كل ذلك تجدونه في بورصة السياحية.

ومن تلك الأماكن التي تستقطب زوارها بشكل كبير شاطئ كوتشوك كوملا بورصة المميز، الذي يعد واحدا من أجمل وأهم الشواطئ الموجودة في تركيا، فهو مخدم بشكل كبير بحيث يوفر للزائرين والسياح الكثير من وسائل الترفيه ويستطيع الزوار تمضية أجمل الأوقات على الشاطئ وممارسة النشاطات العديدة التي تجلب المتعة والتسلية والراحة النفسية.

الأنشطة المتوفرة في شاطئ كوتشوك كوملا بورصة

يعد شاطئ كوتشوك كوملا أهم المعالم السياحية في بورصة حيث يرتاد إليه السياح من كافة بلدان العالم، ويتميز بالعديد من الأنشطة الممتعة التي يمكنك ممارستها أثناء تجولك على الشاطئ، ومن هذه الأنشطة نقدم لكم ما يلي ليكون أمامكم فكرة واضحة عن هذا الشاطئ الساحر وسنذكر في مقالنا الآتي:

1. القيام بجولة جميلة على الشاطئ

نظرا لجمال شاطئ كوتشوك كوملا بورصة برماله وأمواج بحره تستطيع بالقيام بجولة سيرا على الأقدام، حيث تستطيع اكتشاف أسرار الشاطئ ومناطق التسلية فيه لتمضية أجمل الأوقات أثناء زيارتك للشاطئ، كما يمكنك السير حافيا للاستفادة من فوائد الرمال على الإنسان فالمشي على الرمال ينتزع كل الطاقة السلبية الموجودة في الجسم، ويخلص الجسم من شحنات الكهرباء الزائدة، ويعطي طاقة إيجابية ونشاط وحيوية، ويجعلك تقضي بقية يومك بكثير من السعادة والراحة النفسية.

2. التقاط أجمل الصور

يتميز شاطئ كوتشوك كوملا بورصة بأجمل المناظر التي يمكن للزائر أن يراها، فمنظر انسجام الشمس مع البحر تعطي مشهدا ساحرا، ومنظر الأمواج المتسابقة لتصل إلى الشاطئ مع زبد البحر تعطي جمالا لا يوصف، إضافة إلى الرمال الذهبية التي تزين الشاطئ على امتداده، مما يدفع الزائر لالتقاط أفضل الصور وتخليدها كذكرى عن هذا المكان الجميل أو لمشاركتها مع الأصدقاء، فالصور التي نتشاركها مع من نحب تبقى عنوانا ورمزا للسعادة لأجمل الأوقات التي نقضيها بصحبة من نحب.

3. استئجار القوارب

أثناء تواجدك على شاطئ كوتشوك كوملا بورصة يتوفر أماكن لتأجير القوارب من أجل القيام برحلة مائية استكشافية، حيث يخوض الزائر أجمل المغامرات في القارب وهو مليء بالسعادة والمتعة، فمشاهدة البحر وأنت داخله أجمل بكثير من النظر إليه من بعيد، كما أنها تجربة جميلة تستحق أن يخوضها الزائر.

4. شراء الهدايا

على امتداد الشاطئ يتوفر متاجر لبيع الهدايا المتخصصة بالشاطئ والبحر من أصداف، وقلادات، واكسسوارات، وأشكال مصنوعة من الصدف بطريقة حرفية تجذب السياح لشراء الكثير من الهدايا لاقتنائها كنوع من الذكرى أو لإرسالها للأشخاص المفضلين.

5. تناول الطعام والمشروبات

بعد جولة مائية أو المشي الطويل على الرمال الذهبية أو السباحة يشعر الزائر بالجوع فلا بد من تناول الطعام، لذلك قامت إدارة الشاطئ بتأمين مطاعم وكافيهات على امتداد الشاطئ لتمضية وقت أجمل برفقة الأهل والأصدقاء، وهذه المطاعم تقدم الوجبات والأطباق الشهية إضافة إلى المشروبات الباردة والساخنة لإرضاء الزوار.

6. لعب كرة الطائرة

وهل هناك أجمل من صحبة الأصدقاء على شاطئ رملي والقيام ببعض النشاطات كلعبة الطائرة، نظرا لمساحة الشاطئ الواسعة يستطيع زواره ممارسة الرياضات المختلفة بكل راحة ودون إزعاج الزائرين، بالإضافة إلى وجود أماكن خاصة بلعب الرياضات المختلفة مثل كرة الطائرة.

7. ممارسة الرياضة

جو جميل وطبيعة ساحرة ورمال متلألئة ومساحات واسعة رملية هذا هو ما يرغب فيه الزائر لقيامه بالجري لمساحات طويلة وزيادة لياقته البدنية وتجديد حيوته ونشاطه، فالشاطئ خير مكان لممارسة رياضة الجري والتخلص من التوتر والضغوطات، وبذلك يكون قد استفاد من متعة الاستجمام وأعطى جسده الكثير من الطاقة والنشاط اللازمان لتمضية يومه في جو مليء بالحماس والحيوية.

8. السباحة

للسباحة فوائد كثيرة فهي تقوي عضلات الضهر وتنشط الجسم وتحرق الدهون، لذلك من أفضل الأماكن المخصصة للسباحة هي شاطئ كوتشوك كوملا بورصة فمياه البحر صالحة للسباحة، ويستطيع زوارها السباحة وإجراء المسابقات في مجال السباحة مع الأصدقاء، كما يستطيعون الاسترخاء على الشاطئ والتمتع بأشعة الشمس الجميلة دون أن يتعرضوا لأي ازعاج، فالجميع يستطيع السباحة والاسترخاء على رمال الشاطئ الذهبية أو الجلوس على المقاعد المخصصة ضمن الشاطئ.

مواعيد العمل وأسعار الدخول إلى شاطئ كوتشوك كوملا بورصة

يمكنك الذهاب إلى شاطئ كوتشوك كوملا بورصة جميع أيام الأسبوع، حيث يستقبل الزوار والسياح كل يوم على مدار 24 ساعة، وبالنسبة لأسعار الدخول إلى الشاطئ فهي مجانية، ويسمح لأي شخص الدخول إليها والتمتع بالأنشطة الموجودة فيها.

عنوان شاطئ كوتشوك كوملا بورصة

يعتبر شاطئ كوتشوك كوملا من أجمل الشواطئ في مدينة بورصة، حيث يقع في منطقة جمليك في مدينة بورصة الساحلية، ويبعد عن فندق كيرمبي 3نجوم مسافة وقدرها 1,1 كيلو متر والذي يعد من الفنادق المميزة في بورصة، كما يبعد عن فندق اتامر بورصة مسافة وقدرها 5كيلو متر وهو أيضا يعتبر من أفضل فنادق بورصة 2نجوم، وللعثور على موقع الشاطئ عبر الخريطة يمكنك الضغط على الرابط التالي.

المطاعم القريبة من شاطئ كوتشوك كوملا بورصة

يمكنك استكمال جولتك بعد التنزه في شاطئ كوتشوك كوملا بورصة والتوجه إلى مطعم kumla pide börek cafe Özal ustanın yeri لتذوق ما لذ وطاب من المأكولات الشهية مثل: بيتا بالجبن، والسجق، والبيض، والزبدة، وفطيرة اللحم المفروم وغيرها من المأكولات الشهية، ولا بد من تناول بعض المشروبات الساخنة والباردة، كما لديهم فريق عمل رائع يقدمون طلبات الزبائن بكل حب واحترام، بالإضافة إلى نظافة المكان الذي يتم الاهتمام به جيدا، ويتميز بأسعاره التي تتناسب مع جودة المنتجات فيه.

يمكنك بعد تناول المأكولات الشهية أو بعد التنزه في شاطئ كوتشوك كوملا في بورصة، التوجه إلى احدى المقاهي الموزعة على طول الشاطئ والاستمتاع بتناول المشروبات التركية اللذيذة ضمن إطلالات ساحرة على هذا الشاطئ الجميل.

وهكذا نكون قد سلطنا الضوء على شاطئ كوتشوك كوملا بورصة لمن يرغب بقضاء وقت ممتع بصحبة الأهل والأصدقاء، وتحدثنا عن أهم الأنشطة التي يمكنك القيام بها، بالإضافة إلى التفاصيل الخاصة بالعنوان لسهولة الوصول إليه، نتمنى لكم عطلة سعيدة مليئة بالرفاهية والتسلية.