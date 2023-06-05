أفضل 12 نشاط رائع عند زيارة شاطئ لارا انطاليا

نأخذك اليوم في جولة إلى شاطئ لارا انطاليا، أحد أشهر شواطئ المدينة، فيجذب شاطئ لارا عدد كبير جداً من الزوار من حول العالم وكذلك لا يخلوا من الأتراك أيضاً، إذ أنه وجهة سياحية رائعة يعكس ثقافة مدينة انطاليا وتاريخها بالإضافة إلى المعالم الطبيعية به، ويوجد الشاطئ في أحد الأحياء الراقية بالمدينة، ويقع علي بعد مساقة تبلغ 20 كم عن مركز المدينة، وينفرد شاطئ لارا برماله الناعمة والمياه الصافية فضلاً عن موجاته الهادئة.

يتميز شاطئ لارا بموقعه إذ يحده من جميع الاتجاهات المنتجعات الكبيرة الفخمة والفنادق، ويمكنك الدخول إلى الشاطئ بدون رسوم أي أن الدخول إليه يكون بشكل مجاني، ويوجد موقف للسيارات قريب منه، من أكثر الأوقات ازدحاماً على الشاطئ عطلة نهاية الأسبوع، ومن مميزات شاطئ لارا أيضاً سهولة الوصول له بركوب الحافلة من المناطق المختلفة في المدينة، ويبلغ طول الشاطئ 200م ويتمكن الشاطئ من جذب عدد كبير من الزائرين إليه بفضل الأنشطة الترفيهية التي سوف نتعرف عليها سوياً خلال مقالنا التالي.

أفضل نشاط رائع عند زيارة شاطئ لارا انطاليا

يعد شاطئ لارا في انطاليا من أجمل الشواطئ وأكثر الأماكن رومانسية لما تضم من أجواء رومانسية يستمتع بها الزائرين، يجذب شاطئ لارا زواره بطبيعته الساحرة مع صوت الأمواج المتتالية ومتعة السير على رمال الشاطئ الناعمة، ويتميز الشاطئ بمياه البحر الدافئة، وروعة الاسترخاء عليه والتمتع بأشعة الشمس ومنظر البحر الرائع، داخل شاطئ لارا كافة مقومات السياحة التي تجعله من أجمل الأماكن في انطاليا ، إلى جانب ما تشعر به خلال جولتك على شاطئ لارا من هدوء وسكينة فيقصده السياح للاسترخاء.

على شاطئ لارا يمكنك القيام بعدد من الأنشطة الترفيهية الممتعة بجانب النزول إلى البحر، والاستمتاع بالمياه الزرقاء التي تحيطك من كافة الاتجاهات، بالإضافة إلى وجود بعض الألعاب على الشاطئ، ويوفر شاطئ لارا أيضاً عدة خدمات عامة بهدف توفير الراحة للزوار مثل كبائن الاستحمام والحمامات العامة ومواقف السيارات، وفيما يلي نتعرف علي أهم الأنشطة الترفيهية في شاطئ لارا:

1 - التجول علي الشاطئ

من المؤكد أن اختيارك الذهاب إلى شاطئ لارا بانطاليا ترتب على ما عرفته عن الشاطئ من الطبيعة الخلابة وما يعكسه من لوحة فنية مبهرة لزواره، فعليك أخذ جولة استكشافية للشاطئ والاستمتاع بتفاصيله المختلفة.

2- السير على الرمال

يتميز شاطئ لارا بالرمال الكثيفة، فإذا كنت من محبي السير في الرمال، فسوف تجد هنا متعتك في الانغماس في الرمال الناعمة على الشاطئ، وبإمكان الأطفال اللعب في تلك الرمال وبناء البيوت الرملية.

3- الاستمتاع بالشواء

لا تحلو النزه بدون الشواء، ويُذكر أن الشاطئ يضم حدائق مختلفة يسمح فيها بالشواء في جو ممتع.

4- الاسترخاء

يتميز الشاطئ بالهدوء والسكينة، فيمكنك الاستلقاء على كرسي gلتشمس والجلوس أسفل المظلات الشمسية، والتمتع بمياه البحر الزرقاء وأشعة الشمس الرائعة، والاستمتاع بمنظر الغروب الذي يعد من أروع المناظر على شاطئ لارا في انطاليا.

5- ممارسة رياضة التزلج على الماء

بإمكانك ممارسة رياضات مختلفة على شاطئ لارا والتي تجعله من أجمل شواطئ انطاليا ، ومن بين الرياضات البحرية التي يوفرها الشاطئ، رياضة التزلج على المياه في جو مليء بالحيوية.

6- القيام بجولة بحرية ممتعة

ما أجمل القيام بجولة ممتعة باستئجار قارب صغير من القوارب المتوفرة على شاطئ لارا، والسير وسط المياه لجلب الاسترخاء والراحة النفسية.

7- السباحة

إذا كنت من هواة ممارسة السباحة، فيمكنك السباحة في المياه الصافية والنظيفة في بحر شاطئ لارا انطاليا.

8- التمتع بالطبيعة الخلابة

يوجد على شاطئ لارا الكثير من المقاعد والكراسي، بإمكانك الجلوس عليها بعد جولتك الممتعة على الشاطئ، والتمتع بالمناظر الفريدة والطبيعة الرائعة، ورؤية الأمواج التي تتلاحق مع صوت الماء التي تزيح عنك الضغوطات.

9- التقاط الصور التذكارية

وسط تلك الطبيعة الخلابة والمعالم الرائعة والمذهلة على شاطئ لارا، يمكنك التقاط الصور التذكارية مع رفقاء رحلتك في جو مليء بالمتعة.

10- التخييم

أما عن الجو الليلي في شاطئ لارا انطاليا، فلا أروع من ذلك المنظر الرائع حيث السماء التي تتزين بالنجوم وتعكس على المياه جو مميز ومريح للنفس، مما يساعد على التخييم علي هذا الشاطئ دون تردد.

11- تناول المأكولات البحرية

من مميزات شاطئ لارا وجود مختلف المطاعم والكافيهات على امتداده ويتوفر بها أشهى المأكولات البحرية بالإضافة إلى الأطباق اللذيذة الأخرى، والمشروبات والمثلجات المتوفرة بنكهات لذيذة.

12- زيارة الأماكن السياحية

يتميز شاطئ لارا أيضاً بموقعه، بحيث يمكنك زيارة الأماكن السياحية التي توجد بالقرب منه، ومن تلك الأماكن متحف أنطاليا للنحت الرملي.

مطاعم شاطئ لارا انطاليا

خلال جولتك في شاطئ لارا سواء بالمساء أو وقت الغروب أو في النهار، بإمكانك الدخول إلى أحد المطاعم المنتشرة على امتداد الشاطئ وتناول المأكولات البحرية التي يوفرها المطعم، وتناول المشروبات الطبيعية والتمتع بالإطلالة المميزة على الشاطئ، ومن بين المطاعم المنتشرة علي شاطئ لارا Lemon Beach Lara، ومطعم Antalya، ومطعم Red & White Beach، ويوجد أيضا مطعم Lara Port Beach.

مواعيد عمل شاطئ لارا انطاليا

أما عن مواعيد العمل الخاصة بشاطئ لارا انطاليا، فإنه مفتوح بشكل يومي ويمكنك زيارته في أي وقت خلال الأربعة وعشرين ساعة.

عنوان شاطئ لارا انطاليا

يقع الشاطئ شرق مدينة أنطاليا بحي لارا وهو من الأحياء الراقية في انطاليا، تبلغ المسافة بين الشاطئ ومركز المدينة تقريباً 20 كم، ويمكنك الوصول إلى موقع شاطئ لارا انطاليا علي خرائط جوجل من هنا.

إلى هنا نكون قد وفرنا لكم جميع المعلومات المهمة عن شاطئ لارا انطاليا، والذي يتميز بالرمال الكثيفة الناعمة، فإذا كنت تريد الذهاب في نزهه للاسترخاء والتخييم في جو هادئ، ننصحك بزيارة شاطئ لارا حيث الهدوء والسكينة والطبيعة الخلابة والأنشطة العديدة المختلفة.