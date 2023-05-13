أفضل شلالات بورصة تستحق الزيارة مع العناوين

اشتهرت مدينة بورصة التركية بما فيها من شلالات، والتي تفننت في خلق أجواء من الروعة والجمال؛ لذلك احتلت شلالات بورصة مكانة رفيعة بين الكثير من المعالم السياحية؛ وذلك لأنها تخطف الأنظار بجمالها الأخاذ والمياه المتدفقة والمناظر الطبيعية الخلابة التي تعد وجهة كل من أراد القيام برحلة سياحية مثمرة ومليئة بالكثير من الأنشطة الترفيهية والفعاليات المثيرة، ومن خلال هذا المقال، سوف نتعرف سويًا على أهم 6 من تلك الشلالات التي تجعلك مهتمًا بزيارتها لقضاء أمتع الأوقات فيها مع الأهل والأصدقاء.

أفضل شلالات بورصة

لقد حظيت مدينة بورصة بوجود العديد من شلالات بورصة التي خلقت أجواء من المتعة والإثارة لزوارها من عشاق السياحة في بورصة ، وهذه الشلالات تعد من أهم الأنشطة التي يمكنك ممارستها في بورصة، يمكنك فقط الشعور بجمال الشلالات ومكانتها المرموقة عند زيارتها والاستمتاع بما فيها من فعاليات ومشاهدة المياه المتدفقة من أعلاها، ومن أشهر شلالات بورصة ما يلي:

1- شلال اويلات بورصة

من أكثر شلالات بورصة جمالًا على الإطلاق؛ حيث يوجد في مكان قريب جدًا من مغارة أويلات بمسافة تقترب من 70 كيلومتر من مركز بورصة، تلك المنطقة التي اتسمت بجمالها الخلاب وسحرها الطبيعي الذي يخطف أنظار زوارها منذ الوهلة الأولى؛ فهو الشلال الموسمي الرائع ذو المواصفات التي لا تقل في قيمتها عن كونها لوحة فنية أبدع فنان محترف في رسمها وتصميمها لتجسد أرقى صور الجمال الطبيعي على الرغم من وجوده في طرق وعرة يصعب الوصول إليها، ما يستوجب أخذ الحيطة والحذر قبل التوجه إليه، مع توفير كافة الاستعدادات لتلك الرحلة المثيرة التي تطلعك على جمال الطبيعة، وتمنحك فرصة ممارسة الأنشطة المثيرة بين جنبات المكان، والتي عادة ما تتجسد في المشي لأطول المسافات وقضاء أوقات لا تنسى.

معلومات عن شلال اويلات بورصة

العنوان: Hilmiye, Oylat Caddesi, 16410 İnegöl/Bursa, ويمكن الوصول له عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

2- شلال سعيد اباد بورصة (الشلال الصغير)

كما يمكنك أن تستهل نزهتك الترفيهية بزيارة أجمل شلالات بورصة وهو شلال سعيد اباد، بالتأكيد ستبهرك المياه المتدفقة منه بشكلها الرائع المتميز، والذي سيكون الدافع لك لاستكمال الرحلة بشغف ورغبة في اكتشاف ما هو أجمل من شلال سعيد اباد بورصة الذي فاق جماله توقعات الزوار؛ حيث الأمان الكامل حول المنطقة وعدم إيجاد ما يثير مخاوفك أنت وأفراد أسرتك، وسط أماكن تم تخصيصها للجلوس بجوار المياه الخلابة التي يمكنك ملامستها والاسترخاء بجوار خريرها وتدفقها المميز، والمكون في النهاية لبحيرة صغيرة فائقة الجمال، يمكنك أيضًا الاستمتاع بالسباحة وممارسة هوايتك المفضلة في مياهها الباردة، وبعدها يمكنك استكمال المتعة الحقيقية مع أكشاك بيع الأطعمة والمشروبات المثلجة التي تلجأ لها عند الحاجة.

معلومات عن شلال سعيد اباد بورصة

العنوان: Saitabat Köyü, Köyü Selale Mevkii, 16450 KESTEL/Bursa, ويمكن الوصول إليه عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

3- شلال كمال باشا بورصة (الشلال الكبير)

هناك الكثير من المشاهد والفعاليات التي تجعلك لا ترضى عن زيارة شلال كمال باشا بورصة بديلًا؛ حيث أنه واحد من أفضل شلالات بورصة التي تستحق الزيارة؛ لما له من طبيعة خاصة وقدرة على جذب السياح بشكل كبير، الأمر الذي جعل منه أفضل الوجهات السياحية ليس في بورصة فحسب، بل في تركيا بالكامل؛ فهو ضمن الشلالات المثيرة التي تلبي احتياجات زوارها من المتعة الحقيقة وسط باقة من أجمل الأنشطة، منها التجول في أرجاء الغابات التي تحيط بالمكان؛ لاكتشاف ما بها من أمور غامضة وسط الأشجار العالية الكثيفة، ناهيك عن وجود العديد من المقاهي التي تقدم مشروبات تركية رائعة المذاق.

معلومات عن شلال كمال باشا بورصة

العنوان: Muradiyesarnıç, 16510 Mustafakemalpaşa/Bursa, يمكن الوصول غليه عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

4- شلال كوركلي دارا بورصة

شلال كوركلي دارا هو واحد من شلالات بورصة التركية، ويراه الزوار الأجمل على الإطلاق من بين جميع الشلالات؛ لذا يتوافد عليه آلاف السياح والمحليين من الأتراك بشكل يومي؛ لمشاهدة هذا الجمال الرباني الخلاب الذي يخطف أنظار كل من يراه لدرجة أنه لا يتمنى أن تنتهي هذه الرحلة أبدًا من فرط الجمال الأخاذ لهذا الشلال الرائع؛ حيث يمكنك قضاء وقت مميز للغاية بين جنباته، مع ممارسة العديد من المغامرات المثيرة، والتعرف على الطبيعة وجمالها الذي يفوق التوقعات وسط الأجواء الساحرة والمساحات الخضراء التي تشعرك بأنك داخل لوحة فنية من الأشجار والزهور بألوانها البديعة وأشكالها النادرة، ناهيك عن الحيوانات الأليفة البرية التي ستجدها من حولك، كما أنه يوجد هناك منطقة بعينها تم تخصيصها للأطفال الصغار، مع مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تزيد من متعتك أثناء الرحلة، والتي يمكنك تناول أشهى المأكولات وتناول ألذ المشروبات بها.

معلومات عن شلال كوركلي دارا

العنوان: Hamamlıkızık, 16370 Yıldırım/Bursa, يمكن الوصول إليه عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

5- شلال دوانجي

دوانجي هو شلال بورصة ذو الطبيعة الخلابة والمعالم الساحرة، وتم تسميته بهذا الاسم نسبة إلى قرية دوانجي، وهو وجهة للكثير من السياح الراغبين في قضاء أوقات ممتعة بين مظاهر الطبيعة الخلابة والمناظر الخاطفة للأنظار، هذا بالإضافة للكثير من الفعاليات والأنشطة التي يمكن القيام بها داخل الكثير مثله من شلالات في بورصة، والتي حققت لزوارها المتعة الحقيقية؛ حيث حفلات الشواء وسط الأهل والأصدقاء والتمتع بالتخييم في الهواء المنعش في مقابل المياه والمناظر التي يتم طباعتها للأبد في الذاكرة، مع إمكانية ممارسة هواية السباحة في مياه الشلال الرائعة التي تمد الجسم بالحيوية والنشاط، كما يحيط به من مختلف الجهات الغابات ذات الأشجار كثيفة الأوراق بمنظرها المميز، والتي يوجد أسفلها جلسات ممتعة وسط الأجواء التي تبعث على الراحة والهدوء، ويمكنك أيضًا تناول ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات في أرقى مطاعم ومقاهي موجودة في منطقة شلال دوانجي أفضل الشلالات في بورصة.

معلومات عن شلال دوانجي

العنوان: يوجد على بعد 25 كيومتر من مركز مدينة بورصة، ويمكن الوصول إليه عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

6- شلال صودوشان بورصة

يعد شلال صودوشان من أجمل الوجهات السياحية في بورصة؛ حيث الجمال الملفت للأنظار وطبيعة الأجواء التي تشعرك بالراحة والاسترخاء وسط باقة من اجمل الوديان والجبال شاهقة الارتفاع؛ فهو يوجد في مكان قريب من قرية ترمال بما يقرب من تسع كيلومترات، وهو يمثل أكثر الأماكن مثالية للسياح والأتراك على حد سواء؛ وذلك لأنه يمكنهم من استنشاق هواء نقي في الطبيعة الجبلية الفريدة؛ لذلك فقد تم توفير العديد من المقاعد الخشبية في المنطقة لجلسات ممتعة وإقامة حفلات الشواء وسط أجواء عائلية، كما يمكن أيضًا الاستعانة بمقاهي ومطاعم منطقة الشلال لتناول وجبة غذاء شهية لم تتناولها من قبل وسط أجواء لا تنسى.

معلومات عن شلال صودوشان بورصة

العنوان: Haydariye, 16600 Gemlik/Bursa، ويمكن الوصول إليه عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

وبهذا نكون قد انتهينا من رحلتنا الشيقة حول شلالات بورصة التركية التي تعد أفضل الوجهات السياحية التي تجذب أنظار السياح من مختلف بلدان العالم وكذلك المحليين من الأتراك أيضًا؛ وذلك لفرط جمالها وطبيعتها الساحرة؛ فهي حقًا من أبرز الأماكن التي تستحق الزيارة؛ فلا تفوت المتعة الحقيقية التي ستحصل عليها من خلال الأنشطة والفعاليات المثيرة التي يمكنها ممارستها هناك بصحبة الأهل والأصدقاء.