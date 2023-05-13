أفضل 7 أنشطة يمكن ممارستها في شلال اويلات بورصة

تعرف مدينة بورصة بالمدينة الخضراء بسبب طبيعتها الخلابة وكثرة المعالم الطبيعية فيها من أنهار وغابات وشواطئ وشلالات ساحرة، أهمها شلال اويلات بورصة الرائع الذي يعد من أجمل معالم الطبيعة في بورصة، فعند النظر إليه سوف تشعر كما لو أنك تتأمل لوحة فنية أبدعها الخالق تعكس روح الطبيعة وسحرها، فمن يرغب بالاستمتاع برحلة هادئة إلى ربوع الطبيعة عليك زيارة شلالات اويلات في مدينة بورصة التركية، إذ يتيح لك هذا المكان الكثير من النشاطات الترفيهية الممتعة التي تستطيع القيام بها عند زيارتك لشلال اويلات، وفي هذا المقال سوف نقدم لك المعلومات المفصلة عن هذه الأنشطة وعن شلال اويلات بورصة.

الأنشطة الترفيهية في شلال اويلات بورصة

تتيح لك شلالات اويلات بورصة العديد من الأنشطة الممتعة لعشاق الطبيعة، ومن منا لا يرغب بقضاء وقت من السكينة والهدوء ضمن أحضان الطبيعة ومعالمها الساحرة، فكيف إذا كانت رحلتك إلى واحد من أجمل الشلالات في بورصة ، يشق الشلال طريقه عبر الصخور ليتدفق كأنه لوحة مليئة بالإبداع عاكساً الجمال الباهر الذي يقطع السياح الأميال قاصدين التمتع بسحرة وقضاء أيام من العمر برفقة العائلة أو الأصدقاء في شلال أويلات بورصة، ومن أهم الأنشطة التي تستطيع القيام بها:

1- التجول في الغابة المحيطة بشلال اويلات

لا يمكنك زيارة المنطقة من دون القيام بجولة إلى الغابة الصغيرة المحيطة بالشلال، حيث سوف ترى العديد من الحيوانات البرية غير المؤذية في هذه الغابة بالإضافة إلى التمتع بالخضار والهواء العليل المنبثق من أوراق الأشجار، بالرغم من أن الطريق إلى شلالات اويلات في بورصة صخرية ووعرة بعض الشيء إلا أنها تستحق عناء الوصول وممارسة الرياضة المحببة لدى الكثيرون وهي رياضة المشي بين الأشجار واستكشاف الغابة وما تخفيه من جمال باهر.

2- التخييم وقضاء الليالي في الطبيعة

من أجمل الأنشطة التي عليك القيام بها عند زيارتك شلال اويلات في بورصة هي التخييم برفقة أصدقائك، وخلال ممارستك لهذا النشاط سوف يكون عليك القيام بالعديد من الأمور مثل استكشاف المكان في وضح النهار والاستمتاع بالأجواء المريحة، أما خلال الليل عليك إقامة حفلة شواء ثم تجلس لتستمتع بتأمل السماء والنجوم مع صوت تدفق مياه الشلال، فالتخييم بالقرب من شلال اويلات في بورصة تجربة لا تفوت أبداً.

3- الاسترخاء والاستمتاع بهدوء الطبيعة

جميع الزوار الذين يقصدون شلال اويلات بورصة يأتون إليه هرباً من ازدحام المدن وطمعاً بقضاء وقت من الاسترخاء وراحة البال بين الطبيعة والاستمتاع بجمال الشلال ومياهه الصافية بالإضافة إلى صوت خرير المياه الذي يبعث الراحة والسكينة في النفس.

4- الجلوس في المطاعم والمقاهي القريبة من منطقة شلال اويلات

في مكان بديع كشلال اويلات في بورصة تنتشر المطاعم والمقاهي الرائعة المقامة في الطبيعة بالقرب منه، حيث تقدم الكثير من المأكولات والوجبات من الطعام التركي التقليدي بالإضافة إلى الأسماك والمشاوي اللذيذة، فإذا داهمك الجوع خلال جولتك ورغبت بالجلوس للاستراحة وتناول وجبه الغداء أو الفطور مع صوت خرير المياه وزقزقة العصافير سوف تكون مطاعم شلال اويلات جاهزة دوماً للخدمة.

5- زيارة مغارة اويلات القريبة من الشلال

تعتبر مغارة اويلات أماكن جميلة في بورصة تستحق الزيارة للتعرف على جمالها وتأمل فن الطبيعة المجسد من خلالها، فهي أكبر المغارات في مدينة بورصة وواحدة من أكبر المغارات في تركيا، يقصدها السياح للالتقاط الصور التذكارية في ربوع المعالم الطبيعية، كما أن المكان مفتوح وجاهز للزيارة في أي وقت.

6- المشي على الجسور الخشبية فوق الجداول

تجربة مميزة تحمل متعة خاصة خلال القيام برحلة إلى المناطق الطبيعة، فتخيل أنك تمشي والمياه تتدفق من أسفل الجسر الخشبي الذي يعطي تجانس رائع من الأشجار، كما لو أنك في إحدى القصص الخيالية، وفي الجسور المقامة فوق جداول المياه سوف تتاح لك فرصة لتجربة هذا الشعور والتقاط الصور التذكارية.

7- السباحة في برك المياه المعدنية

وفي نهاية الرحلة إلى شلال اويلات بورصة عليك تجربة السباحة في برك المياه المعدنية الساخنة القريبة من الشلال، إذ يوجد في المنطقة العديد من حمامات المياه الكبريتية التي تستقبل الزوار في أي وقت، يقصدها الناس لبعض العلاجات الطبية فهي مفيدة صحياً كما أنها تجربة فريدة عليك ألا تفوتها.

عنوان شلال اويلات بورصة

يقع شلال اويلات في مدينة بورصة التركية ويحيط به العديد من المعالم الطبيعية الأخرى وعدداً من الفنادق والمطاعم لاستقبال الزوار، تعتبر الطريق إلى الشلال صعبة ووعرة لذلك أوصيك بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لرحلة المشي وصولاً إلى الشلال، ولكن بالرغم من ذلك إلا أنها منطقة آمنة.

العنوان: Hilmiye, Oylat Caddesi, 16410 İnegöl/Bursa, تركيا.

مطاعم شلال اويلات بورصة

يحيط بالمنطقة بالقرب من شلال اويلات بورصة المطاعم والكافيهات التي تقدم أشهى المأكولات من الأسماك واللحوم المشوية والمقبلات وعدداً من المأكولات التركية، منها:

Oylat Pide Ve Kebap: مطعم تركي يقدم العديد من المأكولات والمشاوي والمأكولات البحرية كالأسماك، من أبرز المطاعم في المنطقة ويتميز بجلساته لخارجية بين الأشجار بالقرب من شلال اويلات، يقصده جميع زوار الشلال للتمتع بوجبة شهية بين ربوع الطبيعة.

معلومات المطعم

العنوان: Saadet, 16400 İnegöl/Bursa, تركيا.

Saadet, 16400 İnegöl/Bursa, تركيا. رقم الهاتف: 902247331155+

فنادق شلال اويلات بورصة

يحيط بالمنطقة عدد من الفنادق الراقية والذين يقدمون الخدمة الأفضل على الإطلاق، من غرف مجهزة بخدمة عالية وموقف للسيارات وشبكة واي فاي ومسابح وحمامات من المياه الكبريتية الساخنة، إذ يقدم لك الخدمة التي تحتاجها على مدار الساعة، ومن أبرز الاوتيلات في المنطقة القريبة من شلال اويلات:

:Çağlayan Otelفندق 5 نجوم مميز بديكور ساحر وشلال وبحيرة صغيرة تتوسط فناء الفندق الخارجي مستوحى من الطبيعة المحيطة، يقدم الفندق جميع الخدمات على مستوى عالي من الاهتمام، من وجبات الفطور والغداء والعشاء وخدمة إنترنت مجانية ومسبح وحمامات، ويعد الأشهر في منطقة شلال اويلات بورصة

معلومات الفندق

العنوان: Hilmiye, Oylat Kaplıcaları, Oylat Caddesi No:28, 16400 İnegöl/Bursa, تركيا.

Hilmiye, Oylat Kaplıcaları, Oylat Caddesi No:28, 16400 İnegöl/Bursa, تركيا. رقم الهاتف: 904446483+

904446483+ الموقع الالكتروني: اصغط هنا.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد تحدثنا عن معظم المعلومات والتفاصيل التي تحتاج لمعرفتها عند قيامك برحلة إلى شلال اويلات بورصة، ومختلف النشاطات الممتعة التي يتيح لك هذا المكان القيام بها من سباحة وتخييم والاستمتاع بالجمال الساحر للطبيعة، إضافة إلى أبرز الفنادق والمطاعم المتواجد في المنطقة، ونتمنى لك رحلة ممتعة إلى واحد من أفضل وأجمل الشلالات في مدينة بورصة التركية.