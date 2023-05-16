أفضل 9 أنشطة ممتعة في شلال كمال باشا بورصة

تعتبر بورصة من المدن التركية السياحية المتميزة بموقعها الجغرافي، وطبيعتها التي تتصف بسحرها الأخاذ، وتعتبر مقصدا لكل الزوار لامتلاكها العديد من الأماكن التي يقصدها الناس بهدف الاستجمام والترفيه، ومن أجمل الأماكن وأكثرها سحرا في بورصة شلال كمال باشا بورصة، والملفت للنظر أن مياه الشلال تتساقط من ارتفاع 30 متر، وتقوم الأنهار المتواجدة في المنطقة بتغذيته لاستمرار انسيابه، كما يقصده الزوار رغبة في قضاء أجواء ممتعة، حيث يتمكن الزائر من القيام بعدة نشاطات متنوعة، والحصول على لحظات لا تنسى من الترفيه اللازم لاستقرار وراحة الجسم والقلب.

الأنشطة الترفيهية في شلال كمال باشا بورصة

يعد شلال كمال باشا بورصة من أهم المعالم السياحية في بورصة إذ ينبغي عليك التوجه إليه إن كنت تقيم في مدينة بورصة للتمتع بجمال الطبيعية وللتعرف على مزايا الشلال الكبير في بورصة، حيث يمكنك القيام ببعض الأنشطة الممتعة للترفيه عن نفسك في أجواء يملأها الهدوء بعيدا عن صخب المدن الكبيرة، ومن هذه النشاطات سنكتب لكم في مقالنا ما تستطيع القيام به أثناء تواجدك في شلال بورصة الكبير.

1. متعة التخييم

تستطيع أثناء تواجدك في شلال كمال باشا بورصة قضاء الوقت الذي تفضله فأنت لست مجبرا على المغادرة، بل العكس صحيح تستطيع بقاء اليوم بأكمله مع إمكانية التخييم في أحضان الطبيعة في المكان المخصص للتخييم قرب الشلال، وذلك مع أصدقائك وأحبائك والاستمتاع بأحلى الأوقات ليلا، والقيام بجلسات التسامر ليلا وإنشاد الأغاني والتمتع بأجواء السهرات الرائعة.

2. التقاط الصور

وهل هناك أجمل من الاحتفاظ بذكريات توثق جمال لحظاتنا التي تذكرنا بالأوقات السعيدة التي قضيناها هنا في هذا المكان الساحر والذي يطلق عليه الشلال الكبير بورصة، حيث تتمكن من التقاط الصور فالمناظر الطبيعية المفعمة بالجمال من مساحات خضراء ونباتات تتوزع في الأراضي المحيطة بالشلال، والشلال الذي يعزف أجمل الأنغام بصوت مياهه المترقرقة كل ذلك يشدك لاغتنام الفرصة وتصوير كل شيء وكل لحظة لتتذكر هذا السحر الكائن في هذا المكان.

3. صيد الأسماك

لمحبي هواية صيد السمك، تستطيع وضمن أجواء حماسية مشاركة متعة الصيد مع أصدقائك أو بمفردك، حيث خصصت أماكن لصيد الأسماك قرب شلال كمال باشا بورصة، ومن المعروف أن هذه الهواية تجلب المتعة والتسلية لأصحابها فهي تختبر الصبر وتحقق التسلية بنفس الوقت.

4. التنزه ضمن الغابة

بين أحضان الطبيعة الخلابة، وتحت السماء الصافية، وبين الورود والنباتات المزروعة تستطيع القيام بجولة ممتعة تستكشف خلالها أسرار الطبيعة وجمالها، وتستطيع التأمل في ما خلق الله من سحر يجمع بين مياه شلال كمال باشا بورصة العذبة، وبين الأشجار الخضراء اليانعة التي تزين المكان وتعطي شعورا بالاسترخاء والراحة في شلال مصطفى كمال باشا.

5. الجلوس والاستمتاع مع الأصدقاء

يتواجد شلال كمال باشا بورصة بين أشجار الزان العالية، حيث يعطي منظرا خرافيا تسحر له القلوب، ويستطيع الزائر الجلوس مع أحبائه قرب الشلال بين الأشجار الخضراء وحوله الأزهار بكافة أشكالها البديعة، وتناول الوجبات التي تم إحضارها لتكون نزهة جميلة مليئة بالترفيه والاستجمام، فتكون النتيجة الحصول على الطاقة الإيجابية من هذا المكان، والابتعاد عن ضجيج الحياة وضجيج المدينة، والشعور بالسعادة المطلقة.

6. تسلق الشلال

لمحبي المغامرة ولأصحاب القلوب القوية يمكنك التسلق للوصول لأعلى شلال كمال باشا بورصة، وأن تقضي وقتا مسليا في محاولة الصعود بين الأحجار والأشجار وتختبر قوتك وقدرة تحملك، والأجمل من كل هذا مشاركة هذه التجربة الممتعة والفريدة من نوعها مع أصدقائك بجو من المرح والمتعة.

7. السباحة

لما فيها السباحة من فوائد كثيرة بتنشيط الجسم وتقوية العضلات وتحسين المزاج ليس هناك أجمل من ممارسة هوايتك في شلال مصطفى كمال باشا في بورصة، حيث يقوم الزائر بقصد هذا المكان بغاية التسلية وممارسة السباحة في أجواء تملؤها البهجة والنشاط.

8. الجلوس على المقاعد المتواجدة

تم تخصيص أماكن خاصة بالجلوس، حيث انتشرت المقاعد قرب شلال كمال باشا بورصة، حيث يتمكن الزائر من الاستراحة والجلوس على المقاعد ريثما ينهي جولته أو حتى الاستمرار في الجلوس لساعات على المقاعد المريحة، وتأمل الطبيعة الساحرة بما تحمله من مناظر خلابة.

9. شراء المشروبات وبعض الوجبات

توجد أكشاك خاصة في منطقة شلال كمال باشا في بورصة حيث تبيع المشروبات وبعض الوجبات اللازمة لجولات السياح وبأسعار مناسبة، ويتم تعامل البائعين مع الزوار بمنتهى اللطف والاحترام.

مطاعم شلال كمال باشا بورصة

يوجد مطعم صغير يقدم بعض المعجنات اللذيذة كفطائر بالجبن والبطاطا ذات النكهة الريفية الرائعة، ولكن إن احتجت لشراء بعض الحاجيات الضرورية للتنزه كالطعام والشراب يمكنك قبل الوصول إلى شلال كمال باشا بورصة المرور إلى الأكشاك الموجودة على الطريق، وشراء بعض المأكولات والمشروبات اللذيذة، بالإضافة إلى وجود بعض الكافيهات التي تقدم المشروبات بنوعيها الباردة والساخنة.

مواعيد العمل في شلال كمال باشا بورصة

إن أردت التعرف على شلالات بورصة التركية فلا بد من الاستعداد لرحلة ممتعة إلى شلال كمال باشا بورصة، واكتشاف الأماكن المذهلة فيه لما فيه من مناظر خلابة وأجواء هادئة مناسبة للراحة والاسترخاء بين الأشجار الكثيفة والورود الملونة والزاهية التي تنعش القلب، حيث يمكنك الذهاب إلى الشلال في أي يوم من أيام الأسبوع فهو متاح للجميع وفي أي وقت ترغب به.

عنوان شلال كمال باشا بورصة

يبعد شلال كمال باشا بورصة عن منطقة مصطفى كمال باشا مسافة وقدرها 16 كيلو متر تقريبا، وإن أردت الوصول إلى الشلال من مدينة بورصة عن طريق المواصلات العامة قد يستغرق وقتا طويلا لأكثر من ساعتين بشكل تقريبي لذا الطريقة الأفضل فهي الذهاب بسيارة خاصة، حيث يبلغ رسم الدخول بالسيارة إلى جانب الشلال 10 ليرات للسيارة الواحدة.

يمكنك استخدام الميترو والذهاب إلى محطة ميترو الجامعة بجانب محطة الجامعة التي تبعد تقريبا 50 متر حيث يوجد هناك محطة باصات تنطلق إلى مدينة مصطفى كمال باشا، ولمعرفة رقم الباص الذي يتوجب عليكم ركوبه هو 801 وبعد ركوب الباص والوصول إلى محطة باصات مدينة مصطفى كمال باشا عليك استخدام باص رقم: 812 أو 814 أو 817 أو 817-T أو 812/T والتوجه إلى موقف ETIBANK الذي يقع في مركز مدينة مصطفى كمال باشا، ويمكنك أن تنزل هنا وتركب احدى الباصات المتوجهة إلى شلال كمال باشا بورصة، أما لمعرفة موقعه على خرائط جوجل يمكنك الضغط على الرابط التالي.

في ختام مقالنا هذا نتمنى أن نكون قد سهلنا عليك الاختيار في قضاء رحلة ممتعة مليئة بالمغامرة بصحبة الأصدقاء والأحباء إلى شلال كمال باشا بورصة، والذي يعتبر من أكثر الأماكن جذبا للسياح لما فيه من مناظر طبيعية مذهلة تأخذ الإنسان إلى عالم من الخيال، كما يمكنك ممارسة الكثير من الأنشطة الترفيهية المسلية، كما ذكرنا موقع الشلال وكيفية الوصول إليه فلا تضيع وقتك واذهب في رحلة جميلة وممتعة إلى هذا الشلال الساحر.