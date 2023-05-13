أفضل 7 أنشطة عند شلال كوركلي دارا بورصة

لا يوجد أجمل من العطلة حيث ينتظرها الجميع، وبحلولها يبحث الجميع عن مكان مريح وجميل للذهاب إليه، ولا يوجد ما يفوق زيارة الأماكن الطبيعية، ومن هذه الأماكن الطبيعية الشلالات بالطبع، وفي بورصة تستطيع زيارة شلال كوركلي دارا بورصة، والذي يعد من أحد شلالات بورصة الجميلة، وهو مقصد للكثير من الزائرين من السياح أو سكان المدينة حيث يتمتع بجمال طبيعي جذاب.

ويقع الشلال بمدينة بورصة بمنطقة (هماملي يزيك كيستيل)، ويتوسطه غابة (أورمان كينت)، والتي تتميز بأشجارها الخضراء الرائعة، بجانب الكثير من الزهور المتنوعة الملونة التي تنبت بها، ويبلغ ارتفاعه حوالي 85 متراً تقريباً، وتأتي أصوات العصافير التي تضفي جواً مميزاً على المكان، مما يجعله المكان الأنسب للراحة والهدوء والاسترخاء.

ومنطقة الشلالات ليست نائية وفقيرة للمرافق الضرورية، ولكن ستجدها مهيأة بالخدمات والمرافق التي يبحث عنها كل الضيوف خلال النزهة عند الشلال، فيتوفر هناك المسجد والحمامات العامة، وبهذا المقال سنعرض أفضل الأنشطة الترفيهية التي تستطيع ممارستها عند الشلال.

الأنشطة الترفيهية في شلال كوركلي دارا بورصة

من أروع الأماكن التي يجب عليك عدم تفويت زيارتها هو شلال كوريكلي بورصة، والذي يعتبر من أهم الأماكن السياحية في بورصة ، فهو من أروع الشلالات هناك، عبارة عن لوحة رائعة متجسدة في الواقع حتى تعكس جميع معاني الجمال، مما يساعدك على الاسترخاء والارتياح من صخب الحياة البشرية بعد وقت حافل بالعمل الشاق.

وهناك يمكنك القيام بأنشطة عديدة وممتعة، ومن ضمن الأنشطة التي تستطيع القيام بها الجلوس للاستمتاع بمنظر مياه الشلال، فالمياه المتساقطة شقت طريقاً لتصبح مجرى مائي، وستستمتع كثيراً بسماع صوت تدفق المياه من أعلى الشلال، كما تستطيع التجول بداخل المنطقة وبين الأشجار الكثيفة والمشي مسافات بعيدة في إطلالة رائعة من المناظر الطبيعية المتواجدة بالشلال، كما ستستمتع جداً بنصب الخيام وقضاء ليلة ممتعة وسط تلك الأجواء الطبيعية، وكذلك حفلات الشواء مع الأصدقاء والعائلة، وفيما يلي سنقوم بتنظيم تلك الرحلة الممتعة التي ستخوضها في شلال كوركلي دارا بورصة.

1- التجول بالمكان

أول ما يمكنك فعله بمجرد وصولك إلى شلال كوريكلي في بورصة أن تأخذ جولة واسعة؛ حتى تتعرف على المكان، ونظراً أن منطقة الشلالات تعد منطقة آمنة، تستطيع أن تدنو من الشلال لتستمتع بمنظر الماء المنصب، وبجانب التمتع بمنظر الشلال، وبالمشاعر المهيبة التي ستتدفق بداخلك من صوت الماء المتدفق من الأعلى.

ستختبر مزيداً من الأحاسيس الغريبة حين تبدأ بمشاهدة تلك الغابة المحيطة بمنطقة الشلال، وتستمتع بالتجول بداخلها، والعبور من بين الأشجار الكثيفة، إلى جانب الفرصة المتوفرة بهذا المكان وهي أن تمشي لمسافات طويلة.

2- مشاهدة مجرى الماء البديع

سترى هناك أن الماء المنهمر من أعلى الشلال قد شق طريقاً له ليكوّن بهذا مجرى مائي بديع يصعب على الزائرين مقاومة منظره الملفت والقرب من مياهه أكثر وملامستها.

3- الجلوس للاسترخاء

لا يوجد أفضل من الاسترخاء في مكان طبيعي جميل وهادئ مثل شلال كوركلي دارا في بورصة، لتنعم ببعض الهدوء في عطلتك بعد أوقاتاً طويلة من العمل الشاق، فتستطيع أن تجلس على أحد المقاعد التي خصصت لذلك؛ لتراقب مشهد الماء وكل ما يحيطك من طبيعة خلابة، فتستطيع كذلك ممارسة التأمل في خلق البديع لتنعم بالهدوء والسكينة.

4- الاستمتاع بمنصة المشاهدة

لكي تستمتع أكثر بالمشاهد الملفتة التي توجد بمنطقة الشلالات، تستطيع أن تذهب إلى منصة المشاهدة التي تتوافر في المكان، مما سيمنحك فرصة رؤية إطلالات بانورامية ومشاهد ستبقى بذاكرتك إلى الأبد لواحد من أجمل شلالات بورصة.

5- نصب الخيام

نظراً أن تلك الشلالات تعد من العجائب الطبيعية بمشاهدها الخلابة، لن تكتفي فقط بإمضاء وقت قليل في التنزه بمحيطها، بل ستتوق إلى المزيد مما سيجعلك تقوم بنصب الخيام لتستمتع بليلة سعيدة بأحضان الطبيعة، وإقامة حفلات الشواء مع العائلة والأصدقاء.

6- تناول الطعام

لا يوجد نزهة بدون طعام، وبالذهاب إلى شلال كوركلي دارا بورصة، ستجد عدد كبير من المطاعم، والتي ستجد بها أطيب وأشهى أكلات الطعام التركي، بجانب وجود وجبات اللحم المشوي، وما يميز المكان بالفعل هو تواجد الكثير من المطاعم التي ستجد رائحة شواء أسماك السلمون الطازج تفوح منها، حيث يتم تقديم أجمل وجبات الأسماك.

7- التقاط بعض الصور

من أجمل الأشياء التي يمكن للشخص فعلها حينما يذهب للتنزه هو التقاط بعض من الصور كتذكار وتخليد لتلك اللحظات الفريدة، وفي شلال كوركلي دارا بورصة ستجد الكثير من المناظر التي تستحق فعلاً التصوير لجمالها، ويمكنك مشاركة تلك الصور مع أصدقائك وعائلتك على مواقع السوشيال ميديا.

مطاعم قريبة من شلال كوركلي دارا بورصة

لا تخلو رحلة من تناول الطعام، وفي جولتك في شلال كوركلي دارا بورصة ستشعر قطعاً بالجوع بعد هذه المغامرة الشيقة، ويوجد العديد من المطاعم القريبة من الشلال التي ستستمتع جداً بتناول الطعام فيها مع رؤية تلك المناظر الطبيعية، وفيما يلي سنذكر بعض من هذه المطاعم:

1- مطعم Selale Dere Park

مطعم Selale Dere Park مكان في قلب الطبيعة، ستجد به طعام لذيذ خصوصاً اللحم المقلقل والكفتة والحمص والباذنجان كما يرى البعض، ستجد به راحة نفسية وهدوء وأجواء لطيفة وجلسات رائعة، كما يطل على شلال، إلى جانب أخلاق العاملين الجميلة.

معلومات عن مطعم Selale Dere Park

أوقات العمل : يعمل المطعم طوال الأسبوع بداية من التاسعة صباحاً حتى الوصول إلى الحادية عشر مساءً.

: يعمل المطعم طوال الأسبوع بداية من التاسعة صباحاً حتى الوصول إلى الحادية عشر مساءً. العنوان : Saitabat Köyü, Köyü Selale Mevkii, 16450 KESTEL/Bursa, تركيا.

: Saitabat Köyü, Köyü Selale Mevkii, 16450 KESTEL/Bursa, تركيا. رقم الهاتف: 33 13 388 224 90+

2- مطعم Şelale Çam Restaurant

مطعم Şelale Çam Restaurant هو مطعم ممتاز، هادئ من الداخل، يوجد على ضفة الشلال، وبه ألعاب للأطفال، ويوجد به إطلالة رائعة، مع موظفين مرحبين جداً ومحترمين ويعتنون جيداً بالعملاء.

معلومات عن مطعم Şelale Çam Restaurant

أوقات العمل : يعمل المطعم كل أيام الأسبوع من العاشرة صباحاً، إلى الساعة الحادية عشر مساءً.

: يعمل المطعم كل أيام الأسبوع من العاشرة صباحاً، إلى الساعة الحادية عشر مساءً. العنوان: Saitabat, ŞELALE MEVKİİ NO:403, 16450 Kestel/Bursa, تركيا.

مواعيد العمل والأسعار في شلال كوركلي دارا بورصة

مواعيد العمل : يفتح المكان على مدار الأربعة وعشرين ساعة يومياً.

: يفتح المكان على مدار الأربعة وعشرين ساعة يومياً. الأسعار: لا يوجد رسوم للدخول، فهو مجاني.

عنوان شلال كوركلي دارا بورصة

يقع الشلال بمنطقة كيستل في مدينة بورصة، بتركيا، ويمكنكم الوصول إلى موقعه على خرائط جوجل من اضغط هنا.

في ختام المقال نكون قد عرفنا ما نريده عن شلال كوركلي دارا بورصة، وما يحمله هذا المكان من مشاهد رائعة، وكل الأنشطة التي تستطيع ممارستها عند الذهاب إليه، والمطاعم القريبة التي ستذهب إليها لتناول الطعام، فلا تفوت فرصة زيارة ذلك المكان الرائع.