أفضل 10 من شواطئ اسطنبول المجانية تستحق الزيارة

اسطنبول هي كنز ثمين، وثروة سياحية لا تقدر بثمن، وهي المدينة الوحيدة التي تمتد على قارتي آسيا وأوروبا، وذلك ما جعلها مركز جذب سياحي هام، فهي تضم العديد من الأماكن الأثرية والتاريخية العريقة التي تشهد على عظمة التاريخ التركي كما وتتنوع فيها الشواطئ الجميلة وذلك بسبب موقعها المميز على مضيق البوسفور الذي يفصل البحر الأسود عن بحر مرمرة في شمال غرب تركيا، بالإضافة إلى طبيعتها الساحرة بشواطئها وسواحلها، وجبالها ومناخها اللطيف والمعتدل وذلك جعل منها مقصداً لآلاف السياح حول العالم، سنتعرف في مقالنا هذا عن أهم شواطئ اسطنبول المجانية، مواقعها، وأهم الأنشطة الترفيهية فيها، وكافة الخدمات التي توفرها للزائرين.

أفضل شواطئ اسطنبول المجانية

إذا كنت ترغب بإجازة صيفية مليئة بالاسترخاء والراحة والمتعة فلا بد لك من زيارة أحد الشواطئ في اسطنبول حيث ستلقى هناك العديد من الأنشطة الترفيهية المتعددة والكثير من النشاطات الممتعة لتقوم بها، وذلك إلى جانب الاستمتاع بالمياه الصافية والشمس الذهبية الساطعة، وقضاء وقت جميل مع العائلة أو الأصدقاء، حيث أن معظم الشواطئ مجهزة لاستقبال الزوار من كل مكان، وتلبية جميع متطلباتهم.

هي مخدمة بشكل جيد وتوفر الكراسي والمظلات الشمسية وعدد جيد من الحمامات ودورات المياه، إلى جانب غرف تبديل الملابس، بالإضافة إلى ممارسة مختلف الرياضات المائية الممتعة والشيقة كالسباحة والغوص والتجديف وغيرها الكثير، ومن خلال مقالنا هذا سنستعرض لكم أهم شواطئ اسطنبول المجانية كما يلي:

1. شاطئ أفجلار

يعد شاطئ أفجلار من أجمل الشواطئ المجانية في اسطنبول، يمتد هذا الشاطئ على سواحل بحر مرمرة لذلك صنف من أهم الوجهات السياحية وأفضل المحطات للاسترخاء والراحة، يوفر لك الشاطئ العديد من المرافق العامة كالحمامات ودورات المياه النظيفة ومواقف السيارات، والكثير من الأنشطة الممتعة حيث يوجد أماكن خاصة للجلوس والاستراحة، ومسارات خاصة لمحبي المشي والركض، وجولات بحرية ممتعة في أحد القوارب الصغيرة بالإضافة إلى ممارسة الصيد والتمتع بإعداد وجبة شواء لذيذة، والتزلج على الماء، ولعب كرة الشاطئ وغيرها، كما يضم منطقة مخصصة للأطفال بألعاب مجانية، إلى جانب العديد من المطاعم والمقاهي على طول الشاطئ، يفتح الشاطئ أبوابه يومياً على مدار الساعة.

2. شاطئ بيوك جكمجة اسطنبول

يقع شاطئ بيوك جكمجة الرملي على بحر مرمرة ويتميز بموقعه الرائع الذي جعل منه أفضل مكان للسياحة في اسطنبول بلا منازع، وهو أفضل شاطئ مجاني في اسطنبول، حيث يمكنك قضاء وقت ممتع ومريح بالجلوس في الأماكن المخصصة والاسترخاء تحت أشعة الشمس، إلى جانب السباحة والغوص في الأعماق لمشاهدة المخلوقات البحرية المتنوعة، وممارسة إحدى رياضات الشاطئ، ويمنحك فرصة تسوق من أحد المحلات التجارية المنتشرة فيه أومن أحد الباعة الجوالين، وبإمكانك الاستمتاع بوجبة شهية أو مشروب لذيذ في أحد المطاعم أو المقاهي، يعمل طيلة أيام الأسبوع.

3. شاطئ جدا بوستان اسطنبول

يقع الشاطئ في الجانب الآسيوي من المدينة في منطقة كاديكوي اسطنبول، يصل طوله إلى 1كم، ويتألف من ثلاث شواطئ اثنين منهما شواطئ عامة مجانية، حيث يمتاز الشاطئ بمياهه الصافية وتعدد مرافقه العامة كغرف تبديل الملابس والحمامات وغيرها، كما يمنحك فرصة للاسترخاء والمشي والتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة، وممارسة السباحة وركوب الأمواج والتزلج على الماء والصيد.

ويمكنك استئجار دراجة هوائية أو القيام ببعض التمرينات على الأجهزة الرياضية المجانية الموجودة فيه، بالإضافة إلى قضاء وقت ممتع في أحد الأسواق لشراء بعض الهدايا التذكارية أو بعض المستلزمات الضرورية، كما يمكنك زيارة أحد المطاعم أو المقاهي المنتشرة على جانبيه لتذوق أطيب المشروبات أو وجبات شهية من الطعام التركي اللذيذ، وهو شاطئ مجاني في اسطنبول.

4. شاطئ كيليوس اسطنبول

أحد أهم شواطئ مجانية في اسطنبول، يقع شاطئ كيليوس اسطنبول في الجانب الأوروبي على بعد 30كم من مركز المدينة، وهو من أجمل المناطق السياحية التي ينصح بزيارتها، حيث يقصده الزوار للابتعاد عن صخب المدينة والحصول على فرصة للهدوء والاسترخاء ومشاهدة الغابات الجميلة والمناظر الطبيعية الخلابة المحيطة به.

يوفر لك الشاطئ جلسات مريحة تحت مظلات قشية مرتبة بطريقة مميزة مع طاولات وكراسي، ويسمح لك بركوب الدراجات الهوائية والمشي وممارسة مختلف الرياضات المائية كالسباحة والصيد وتجديف القوارب والقيام برحلة على السفينة، إضافة إلى متعة التخييم في الغابات الصنوبرية الموجودة خلفه وإقامة حفلة شواء والاستمتاع مع العائلة والأصدقاء، وبإمكانك التسوق وشراء ما يلزمك أو تناول طبق شهي في أحد المطاعم الموجودة فيه.

5. شاطئ بيبك اسطنبول

أو كما يسمى بفردوس الحياة، يقع في أحد أرقى الأحياء التي يسكنها الأثرياء بالقرب من قلعة روملي حصار في القسم الأوروبي من اسطنبول ويطل على مضيق البوسفور لذلك يعد من أهم الوجهات التي يقصدها السياح للاسترخاء والاستمتاع بالمياه الزرقاء الصافية، مع ممارسة السباحة أو الغوص لرؤية الشعب المرجانية المتنوعة وأنواع مختلفة من الأسماك تحت إشراف مختصين.

ويمكنك زيارة بعض الأماكن الأثرية كمتحف آشيان ونادي كاديلاك لليخوت وقلعة روملي حصار الجميلة، والعديد من الحدائق الفاتنة، وهو شاطئ مجاني في اسطنبول لكن يتوجب عليك الدفع إذا أردت تناول أي وجبة أو مشروب ضمن أحد المطاعم أو المقاهي المنتشرة فيه.

6. شاطئ سلطان كوي اسطنبول

يعد من أفضل شواطئ مجانية في اسطنبول، مناسب للعائلات، يمنحك فرصة المشي على الشاطئ الرملي الرطب والنظيف، والسباحة في المياه الزرقاء الصافية، وممارسة رياضة كرة الطائرة الشاطئية وغيرها من الأنشطة الترفيهية الأخرى.

7. شاطئ إيليو سيديف

يعد من أفضل شواطئ مجانية في اسطنبول، وواحد من أجمل وأقدم الشواطئ، يمتاز بموقعه المميز وطبيعته الرائعة حيث يقع على بحر مرمرة في جزيرة سيديف باسطنبول، وهو مكان مناسب للسباحة والتقاط الصور التذكارية، كما يوفر الشاطئ أجواء هادئة مع بعض العروض الموسيقية الجميلة والمطاعم فيه تقدم ألذ الوجبات التركية الشهيرة.

8. شاطئ أوزنكوم ونادي أكوابيتش

يقع شاطئ أوزنكوم ونادي أكوابيتش في شمال شرق مدينة اسطنبول، وهو أفضل شاطئ مجاني في اسطنبول يمتاز بشاطئه الرملي النظيف المناسب للمشي والركض، ومرافقه الخدمية المتنوعة من دورات مياه وحمامات نظيفة، كما يوفر لك الشاطئ عدد من الكراسي والظلات للاستمتاع بالجلوس والاسترخاء، ويمكنك السباحة في المياه الدافئة وممارسة الرياضات المختلفة.

9. شاطئ كارا

هو أحد الشواطئ المجانية في اسطنبول، شاطئ صخري رائع ونظيف حيث بإمكانك قضاء أوقات هادئة تحت أشعة الشمس، والسباحة في المياه الدافئة، وهو مناسب جداً لرحلات التخييم.

10. شاطئ فلوريا جونيش

يقع شاطئ فلوريا جونيش في منطقة فلوريا غرب اسطنبول حيث تبلغ مساحته 480 متر مربع وهو أطول وأفضل الشواطئ المجانية في اسطنبول، ويعتبر الخيار الأفضل والأمثل للعائلات والمجموعات السياحية، ويعد من أجمل الوجهات السياحية في اسطنبول وذلك بسبب مياهه الزرقاء الصافية ورماله الذهبية الناعمة.

وتعدد الأنشطة الترفيهية الموجودة فيه، حيث ستلقى الراحة والهدوء بالجلوس والاسترخاء، كما يمكنك ممارسة السباحة والصيد وركوب الأمواج والقيام بمختلف أنواع الرياضات الشاطئية، كما أنه يضم مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى الوجبات وألذ المشروبات، يعمل طيلة أيام الأسبوع على مدار الساعة ويمكنك الوصول إليه بواسطة حافلات النقل العام.

عزيزي القارئ في نهاية مقالنا سلطنا الضوء على أفضل شواطئ اسطنبول المجانية، مواقعها، والخدمات المتنوعة والأنشطة الترفيهية التي تقدمها، والمناسبة للعائلات من كبار وصغار لقضاء إجازة صيفية ممتعة ضمن أجواء من الهدوء والاسترخاء ولحظات جميلة لا تنسى.