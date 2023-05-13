عبارات من اسطنبول الى بورصة: المواعيد والأسعار

تُعد كلا من اسطنبول وبورصة من المُدن السياحية التي تضُم الكثير من المعالم التاريخية والقرى وغيرها، ونظرًا أن المسافة بين اسطنبول وبورصة ليست كبيرة، لذلك تنوعت وسائل المواصلات التي تصل للمدينتين ولعل من أشهرها العبارة والسيارة والباخرة ولكن تظل العبارة أفضلهم نظرًا لكونها مكشوفة وتعكس لك سحر المدينتين أثناء الانتقال، كما تختلف قيمة تذكرة كُل وسيلة عن الأخرى ولكن تظل تكلفة العبارة أقل مُقارنة بغيرها، ولكن لا تتوفر عبارات من اسطنبول الى بورصة كل أيام الأسبوع بل في أيام مُحددة حسب الشركة التي يتم التعامل معها، فكُل شركة تحرص على توفير عدّة رحلات خلال الأسبوع وبالتالي يكون لديك أكثر من فُرصة لاختيار الشركة التي تُناسبك خدماتها.

من اسطنبول الى بورصة بالعبارة

العبارة من الوسائل السريعة التي يُمكنك من خلالها السفر من اسطنبول إلى بورصة والعكس، ولكنها تتطلب الحجز المسبق لكي يتم الموافقة للفرد بالمشاركة بالرحلة، ,تتواجد العبارة في محطة يني كابا باسطنبول، ,في تلك المحطة يتميزون بأنهم يختصرون مسافة السفر بدلًا من 3 ساعات إلى ساعتين فقط وهذا يعكس سرعة العبارة مع الاستمتاع بالمناظر التي تراها طول طريق السفر والتي تعكس أصالة وتاريخ تلك الدولة، ومن أشهر العبارات:

1- عبارة بودو (BUDO)

حيثُ تُبخر تلك العبارة من منطقة امينونو التي توجد في وسط مدينة اسطنبول إلى وسط مودانيا، والمميز أنها تُساعد على وصول الركاب إلى أي مكان في بورصة سواء محطات المترو أو الباصات وغيرها من المحطات، ولكن السفر من اسطنبول الى بورصة بالعبارة بتلك العبارة يتطلب الحجز مُقدمًا وذلك من خلال المنصة الرسمية للشركة، فلكي تعرف كيفية الذهاب من اسطنبول الى بورصة بالعبارة تحتاج اتباع الخطوات التالية:

الدخول للموقع الرسمي لشركة BUDO من هُنا. سيعرض لك صفحة لتحديد المنطقة التي تبخر منها والتي تتوجه لها. يعرض لك الموقع الرحلات المُتاحة للعبارة، وموعد السفر. إذا كان الموعد مُناسب لك، تقوم بالتعرف على سعر التيكت لكي تقوم باختياره.

حُددت أسعار تذاكر العبارات من اسطنبول الى بورصة؛ حيثُ تختلف سعر تذكرة العبارة حسب كُل شركة ولكن متوسط أسعار التذاكر في منطقة ياني كابي حوالي "100 ليرة تُركية" للفرد الواحد، فتوجد بعض الموانئ والشركات تكون سعر التذكرة بها حوالي 35 ليرة ولكن هذا السعر يختلف وفقًا لاختلاف الفئة.

2- عبارة إيدو (IDO)

بينما تلك العبارة تُبخر من محطة ني كايا في اسطنبول ومنها تصل إلى منطقة لجوزاليلي بمدينة مودانيا في بورصة، ونظرًا أن هذه أفضل عبارة من اسطنبول الى بورصة فإنا كثير من المواطنين والسياح يعتمدون على هذه العبارة مُقارنة بغيرها، ولكي يتم حجز التذاكر لا عليك سوى:

الدخول على الموقع الرسمي لشركة IDO من هُنا. تحديد المكان الذي تتوجه إليه وسيُحدد لك تاريخ السفر الأقرب. يتم النقر على الحجز ثُم يتم تسديد ثمن التذكرة بشكل إلكتروني من خلال طُرق الدفع التي توفرها لك المنصة. تتميز المنصة بأنها توفر 8 رحلات يومية لركوب عبارات من اسطنبول الى بورصة.

خطوات حجز عبارة من بورصة الى اسطنبول

يُمكنك من خلال شركة BUDO حجز تذكرة الذهاب من بورصة الى اسطنبول بالعبارة، فهذه الشركة تتميز بسرعة الوصول نظرًا للترابط القوي بين كلا المدينتين بورصة واسطنبول، حيثُ تٌبخر تلك العبارة عبر بحر مرمرة، ويدير تلك الشركة Burulaş الذين يختصون في تحسين البنية التحتية في مُختلف مُدن تُركيا باكملها، وتقدم خصومات لتشجيع السياحة في بورصة فكُل ما تحتاج له هو تطبيق الخطوات التالية لاستكمال الحجز:

الدخول على منصة BUDO من هُنا. سيعرض لك الموقع كافة الرحلات المتاحة وتوقيت ومُدة الرحلة. عند إتمام الحجز يتم النقر على زر "الحصول على السعر". تحديد نوع رحلة (ذهاب وإياب، ذهاب فقط). ثم ستدخل وجهتك من بورصة إلى اسطنبول.

كيفيه البحث عن رحلات العبارات من اسطنبول إلى بورصة

لكي تعثر على الرحلة المناسبة لك بمجرد إدخال وجهتك، وبأفضل الأسعار وكل هذا يتوفر في موقع Ferries التركي، وهو يتيح لك خدمة حجز العبارة في المواعيد التي تناسبك وبأسعار متنوعة لتتناسب مع مختلف الفئات.

الدخول على منصة Ferries من هُنا. تحديد نوع التذكرة (عودة، ذهاب فقط). إدخال المنطقة التي تُغادر منها والأخرى التي تتوجه لها. النقر على زر "البحث". سيطرح لك كافة الرحلات المُتاحة على مدار الأسبوع. أختر الرحلة المناسبة ثم النقر على زر "الحصول على السعر".

أهم موانئ النقل من اسطنبول الى بورصة بالعبارة

حيث تستقر عبارات من اسطنبول الى بورصة في الموانئ الخاصة بكُل مدينة ومنها يُبخر الرُكاب للوصول إلى وجهتهم، وكُل ميناء مُخصص لخط محدد للسفر.

ميناء يني كابي بالتركي Yenikapı Ferry Terminal: هو ميناء مُخصص لخط السفر بين اسطنبول وبورصة.

هو ميناء مُخصص لخط السفر بين اسطنبول وبورصة. ميناء امينونو/ سيركجي İdo Sirkeci Deniz Otobüsü Terminali: ميناء خط بورصة واسطنبول.

أوقات العبارة من اسطنبول الى بورصة

تختلف أوقات العبارات حسب خطة تحرك كُل ميناء، فيتم طرح جدول رحلات من قبل كل ميناء يتحدد من خلاله مواعيد الرحلة والمُدة التي يتم استغراقها من أجل الوصول ومن أي منطقة تُبخر العبارة ووجهتها، كُل هذا يتضح في جدول الرحلة.

جدول رحلات ميناء يني كابي: يتم إطلاق أول عبارة في الساعة 7 والنصف صباحًا وستغرق الرحلة حوالي ساعة و40 دقيقة، ثُم يتم إضافة 40 دقيقة خاصة بالسفينتين وبالتالي تصل الرحلة في النهاية في الساعة 9 والنصف صباحًا.

يتم إطلاق أول عبارة في الساعة 7 والنصف صباحًا وستغرق الرحلة حوالي ساعة و40 دقيقة، ثُم يتم إضافة 40 دقيقة خاصة بالسفينتين وبالتالي تصل الرحلة في النهاية في الساعة 9 والنصف صباحًا. جدول رحلات ميناء امينونو/ سيركجي: تبدأ الوتيرة الأولى لاستقلال أولى عبارات من اسطنبول الى بورصة في الساعة 7:30 صباحًا، ثُم تصل في الساعة 9 والنصف كما في الميناء السابق والاختلاف فقط في المنطقة التي تُبخر منها العبارة.

عبارة السيارات من بورصة الى اسطنبول

تختلف مُدة الرحلة إذا كانت بالسيارة حيثُ تستغرق حوالي 3 ساعات للوصول إلى وجهتك في اسطنبول، نظرًا أن المسافة حوالي 230 كم، كما تزداد تكلفة الرحلة والتي يتم تحديدها من قبل السائق، ويُمكنك الحصول على سيارة سواء من خلال استئجار سيارة خاصة من المطار، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على سيارة بدون سائق ثم اتباع خريطة الوصول التي تتوفر في كل سيارة أجرة للوصول إلى وجهتك.

تتوفر عدّة عبارات من اسطنبول الى بورصة تتحدد مواعيدها وسعرها حسب الشركة التي يتم التعاقد معها، ولكن بشكل عام تتوفر تلك العبارات في المحطة المختصة، وتنوع الشركات يُتيح لك أكثر من رحلة في اليوم بمواعيد مُختلفة وبالتالي لن تواجه عقبة في المواعيد نظرًا أن كُل الشركات توفر أكثر من 7 رحلات في الأسبوع الواحد.