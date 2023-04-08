أفضل 10 أنشطة ممتعة في غابات ايدوس في اسطنبول

واحدة من أهم المزايا التي تنفرد بها مدينة اسطنبول عن غيرها من المدن السياحية هي طبيعتها الخلابة والمتمثلة في الغابات الجميلة التي تحتل مساحات ضخمة بها، ومن أبرزها غابات ايدوس في اسطنبول الموجودة بأعلى نقطة جبلية بها، صُنفت على أنها أكثر غابات العالم خُضرة بل وأضخم الغابات في أنحاء أوروبا، وتوجد في وسط المدينة بعيدًا عن الضوضاء وضجيج الطريق العام، وبالتالي تجذب أعدادًا ضخمة من السياح وسكان مدينة اسطنبول، من أجل الاسترخاء والراحة والاستمتاع بالطبيعة الساحرة، ومن خلال موضوعنا هذا سنتناول كل ما يتعلق بالغابة، إلى جانب أهم الأنشطة التي يمكنك القيام بها هناك.

أفضل الأنشطة الترفيهية في غابات ايدوس في اسطنبول

إذا كنت من محبي قضاء وقت ممتع وسط الأشجار الكثيفة والبحيرات، إلى جانب الاستمتاع بالهواء النقي بعيدًا عن صخب المدينة، فإن زيارة غابة ايدوس باسطنبول هي الحل الأمثل بالنسبة إليك، حيث الجلوس للاستمتاع بالمناظر الطبيعي وتنفس هواء البحيرة إلى جانب أصوات الحيوانات، مع القيام بعدد كبير من الأنشطة الترفيهية التي ستجعل اليوم عالقًا بالذهن، لذا إليك أفضل الأنشطة التي يمكنك القيام بها بغابة آيدوس:

1. التجول في أرجاء الغابة

يمكنك بدء زيارتك لغابة ايدوس في اسطنبول بعمل جولة استكشافية للغابة، والمشي وسط أشجار الصنوبر والبلوط، مع الاستمتاع بالهواء النقي كما يتسنى لك التقاط صور فوتوغرافية رائعة وسط الطبيعة الساحرة، إلى جانب تصوير غروب الشمس عن مدينة اسطنبول، كما يمكنك استكشاف البرك المائية الموجودة بالغابة والتي يتجلى بها عظمة الخالق.

2. ممارسة التمارين الرياضية

يتسنى لسكان المدينة الذهاب إلى غابات ايدوس باسطنبول لممارسة التمارين الرياضية وسط أجواء الطبيعة الساحرة، حيث تمتاز الغابة بمساحتها الشاسعة مما يخلق جو مناسب للجري في الساعات الصباحية الأولى من اليوم، واستنشاق هواء نقي خالي من الملوثات.

3. ركوب الدراجات الهوائية

واحدة من أمتع الأنشطة التي يمكن القيام بها فور الذهاب لغابة آيدوس في اسطنبول هي ركوب الدراجات الهوائية،حيث أنه تم اختيار الغابة من قبل منظمي السباقات الرياضية كمكان ملائم لإقامة سباقات الدراجات الهوائية، ويرجع ذلك لطبيعتها الساحرة والتي يمكنها أن تأسر قلوب المتسابقين، عند المنافسة تحت الأشجار العالية.

4. التخييم بغابات أيدوس في اسطنبول

تخلق الغابة لكافة زائريها من جميع أنحاء العالم جو رائع وفرصة لا مثيل لها للتخييم، وسط الطبيعة الخلابة، وهي واحدة من أبرز الأنشطة التي تجذب السياح وسكان المدينة المحليين إلى غابة ايدوس، فيمكنك اختيار المنطقة التي تُفضلها بالغابة للتخييم، ومن الجدير بالذكر أن المناطق المحيطة بتل آيدوس هي المناطق المثالية للتخييم، ويُفضل أن يتم التخييم بالغابة خلال أشهر الصيف.

5. زيارة قلعة آيدوس

لا يمكنك مغادرة أجمل الغابات في اسطنبول قبل زيارة قلعة آيدوس الموجودة على التل، حيث توفر القلعة مشاهدة اسطنبول بمنظر رائع فريد من نوعه، إلى جانب إمكانية فحص أطلال القلعة التي تعود إلى القرن الثاني عشر، مع مشاهدة المكتشفات البيزنطية التي تم العثور عليها حول القلعة، وهي 2 فأس حجري مع رقائق الصوان.

6. ممارسة لعبة Paintball

يمكن لكافة زوار غابات ايدوس في اسطنبول من محبي الرماية، الاستمتاع بممارسة لعبة Paintball، وهو من الألعاب الأكثر شهرة في المنطقة، كما أنها من الأنشطة المميزة التي يُفضلها الكثير من العرب.

7. القيام بجولة مائية

تتصدر غابة ايدوس باسطنبول قائمة أفضل أماكن سياحية في تركيا باسطنبول والتي توفر لزائريها فرصة رائعة للقيام بجولة مائية من خلال الدراجات المائية، وذلك لوجود بحيرة ايدوس الموجودة على بعد 5 كيلومتر، وبالتالي الاستمتاع بالبحيرة عن قرب، إلى جانب قضاء ممتع مليء بالمرح والنشاط على ضفاف البحيرة، للاستمتاع بإطلالة رائعة لها والنباتات والأشجار المورقة.

8. الاستمتاع بتناول وجبة الإفطار

توفر غابة ايدوس في اسطنبول فرصة رائعة لتناول وجبة الإفطار مع عائلتك أو أصدقائك وسط الهدوء في أجواء الطبيعة الخلابة، حيث يمكنك إحضار الطعام الخاص بك لتتناوله في غابة آيدوس، وذلك في مكان خاص يوجد بالقرب من بوابة الدخول الثالثة للغابة.

9. عمل حفلات شواء

يتسنى لك ولعائلتك الاستمتاع بالشواء في غابات ايدوس في اسطنبول على ضفاف البحيرة، حيث الأجواء الطبيعة الرائعة، حيث يمكنك الاشتراك في حفلات الشواء التي تقام بالغابة، أو عملة حفلة شواء منفردة مع الأصدقاء أو العائلة.

10. ممارسة الصيد

توفر غابة ايدوس في اسطنبول جو ملائم للصيد، سواء الصيد البري أو صيد الأسماك من البرك المائية الموجودة في جميع أرجاء الغابة، وهي من الأنشطة المسلية التي يفضلها الغالبية العظمى من الزوار.

مطاعم غابة ايدوس في اسطنبول

يوجد عدد كبير من المطاعم الموجودة في غابات ايدوس في اسطنبول ومن أبرزها مطعم بيلي أبيدوس، ومطعم Gozdagi Sosyal المتخصص في تقديم المأكولات المحلية، ومطعم Dragos Sosyal.

مواعيد العمل وأسعار الدخول لغابة ايدوس في اسطنبول

يمكنك زيارة ايدوس باسطنبول والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية في أي وقت من اليوم، حيث إن منطقة الغابة تفتح في تمام الساعة الثامنة صباحًا إلى منتصف الليل، وتبلغ رسوم الدخول إلى الغابة 7 ليرة للطلاب، 15 ليرة تركية للدراجات والمشاة، و35 ليرة للسيارات.

أين تقع غابات ايدوس في اسطنبول

تقع غابة أيدوس في منطقة كارتال في اسطنبول بالقرب من الطريق العام E5 في العنوان الآتي: Çarşı, 34882 Kartal، اسطنبول، تركيا، ويتسنى الوصول إليها بسهولة من خلال موقعها على خرائط جوجل اضغط هنا.

تتعدد الأماكن السياحية في مدينة اسطنبول ما بين الحدائق والمتاحف والقصور والأبراج والتي تجعلها تتصدر قائمة أفضل المدن السياحية، وتعد غابات ايدوس في اسطنبول أحد الوجهات السياحية المميزة، لمحبي الهدوء والطبيعة الخلابة.