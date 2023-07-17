محلات فتسا سيتي مول اوردو مع الخدمات والمواعيد

توفر مدينة أوردو عدة خيارات للسياحة من خلال تجارب لا يُمكن نسيانها، فتستقطب الزوّار الراغبين في الاستجمام ومُحبي التاريخ وعشاق الطبيعة، وهو ما يُفسر عدم خلوّها من السياح على مدار العام، أما عن مولات أوردو فهي ذات شهرة واسعة لاسيما فتسا سيتي مول اوردو الذي يُعتبر من أفضل المنافسين بين مراكز التسوق المرموقة، حيث يوفر للزوَّار جولة تسوق رائعة في مختلف المتاجر لاقتناء أفضل المعروضات وفقًا للرغبة، ومنذ افتتاحه وهو ينال ترددًا ملحوظًا من الزوّار للاستفادة من الأنشطة الممتعة التي يوفرها.

خريطة فتسا سيتي مول اوردو

يتكون المول من عدة طرقات وطوابق لأنه يحتوي على قدر كبير من المحال التجارية التي توفر مختلف المعروضات ليكون بذلك واحدًا من أهم مزارات السياحة في اوردو ، والمقاهي والمطاعم فيه تقع بالدور العلوي فتكون ذات إطلالة رائعة على البحر، ويقع فتسا مول في موقع مميز يسهل الوصول إليه في منطقة مصطفى كمال باشا في منطقة فاتسا التابعة لولاية أوردو الواقعة على ساحل البحر الأسود في تركيا، ويُمكن زيارة فتسا سيتي مول اوردو عبر موقعه على خرائط جوجل من هنـا.

الخدمات الموجودة في فتسا سيتي مول اوردو

جنبًا إلى جنب مع التسوق في فتسا سيتي مول في اوردو هناك بعض الأنشطة الترفيهية التي وفرتها إدارة المول، لاسيما للعوائل التي تصطحب أطفالًا، وحتى لا يشغلهم الأطفال عن التسوق وشراء أهم المقتنيات يُمكنهم تركهم في المركز الترفيهي الذي يوفره المول، الذي يحتوي على الألعاب المُسلية للطفل حتى لا يشعر برتابة أو ملل من جولة التسوق في المول، كما أنها ألعاب آمنة للفئات العمرية الصغيرة والمكان مُزين بالبالونات والألوان الزاهية التي توفر للطفل متعة رائعة.

وعلى جانب آخر توجد سينما مُرفقة بفتسا سيتي مول اوردو والتي تم إعدادها بتقنيات الصوت الحديثة والأجواء التي تتناسب مع تجربة مشاهدة سينمائية رائعة للفيلم المفضل، لاسيما وهي تعرض أحدث الأفلام العصرية، وتكون خيارًا مناسبًا لمن يرغب في قضاء وقت ممتع بعد إتمام جولة التسوق في المول، هذا ولا ننسى في حديثنا عن خدمات فتسا سيتي مول اوردو تلك المطاعم التي يحتوي عليها داخل طرقاته، فالزائر ليس بحاجة للذهاب إلى المطاعم الخارجية وهناك عدة مطاعم مشهورة في المول تُقدم أشهى المأكولات من أبرزها كادايفجي يوسف اوستا.

مواعيد عمل فتسا سيتي مول اوردو

يفتح فتسا سيتي مول اوردو أبوابه للزوَّار يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا إلى تمام الساعة العاشرة مساءً، وهو ما يُوفر وقتًا كافيًا لإتمام جولة التسوق في أي وقت مناسب مع الزائر، ومن يتجول في فتسا سيتي مول باوردو يجد الكثير من المحال التي تتفاوت أسعارها وفقًا للشيء المُراد شراؤه بالإضافة إلى الماركة، إلا أنَّ الأسعار بُرمتها لم يُعرب الزوَّار عن أنها غير مناسبة أو مرتفعة بشكل ملحوظ.

محلات فتسا سيتي مول اوردو

ما يجعل أي مركز تسوق تجاري مميز عن غيره هو التنوع الملحوظ فيما يُقدمه من متاجر ومحال متخصصة في بيع مختلف المعروضات، بحيث يكون المول مُلبيًا لكافة رغبات العميل باختلاف أذواق العملاء واحتياجاتهم، أما عن فتسا سيتي مول اوردو فهو يضم مُختلف المتاجر التي يتوق إليها الزائر وتُلبي رغباته الشرائية، وتأتي على النحو التالي:

1- محلات الملابس

أولى المتاجر التي يتردد عليها زوَّار فتسا سيتي مول اوردو، فهي السلع التي يبحث البعض عن كل ما هو جديد فيها بما يواكب صيحات الموضة، ولم يخلُ المول من معروضات الملابس المتنوعة التي تتناسب مع الأطفال والشباب والنساء والرجال، حيث يجد الزائر ضالّته في شراء القطعة التي طالما يبحث عنها.

2- محلات الأحذية والحقائب

هناك جولة متكاملة من التسوق يُمكن قضاؤها في فتسا سيتي مول اوردو فلا يكون الزائر بحاجة إلى الذهاب لأي مول آخر لاستكمال إطلالته، حيث يوفر المول متاجر لبيع الأحذية والحقائب المتنوعة من مختلف البراندات، فهي تحتاج إلى وقت كاف لمشاهدتها جميعًا واقتناء الخيار المناسب، حيث تتوافر عدة اختيارات في المنتجات الجلدية بأسعار وجودة متفاوتة، منها الماركات العالمية والمحلية.

3- متاجر بيع الأدوات المنزلية

من يهتم بشراء بعض المُستلزمات الأساسية أو الكمالية في المنزل يُمكن أن يجد في مولات اوردو ما يحتاجه، لاسيما فتسا سيتي مول اوردو، حيث يحتوي على محال تقوم بعرض كافة ما يحتاجه المنزل من أدوات، بالإضافة إلى مجمع أدوات صحية وأماكن أخرى لبيع الأثاث والأسرة وغيرها من المُقتنيات المنزلية.

4- محلات الإلكترونيات

على الرغم من أنها ليست من المتاجر الأساسية في أي من المولات إلا أنَّ فتسا سيتي مول اوردو يعمل على توفيرها، للراغب في طلب معين من الأجهزة الإلكترونية المختلفة، فيُمكنه الذهاب إلى المول لاقتنائها وفقًا للجودة والأسعار التي يتوق إليها.

5- متاجر الهدايا

يتوافر عدد ليس بالقليل من متاجر الهدايا التذكارية في فتسا سيتي مول اوردو، وهو ما يجعل الزائر راغبًا في اقتناء هدية للاحتفاظ بها على سبيل ذكرى التجول في المول، أو لإهدائها لأي من الأصدقاء والأحبة، وهو يُعد شيء مميز على الإطلاق، كما أنَّ تلك الهدايا منها ما يعزو إلى مقتنيات خاصة بالثقافات التركية وأخرى رمزية، وكلها بأسعار مناسبة.

6- سوبر ماركت

من الجدير بالذكر أنَّ فتسا سيتي مول اوردو يحتوي على سوبر ماركت يضم كافة المنتجات الغذائية المتنوعة والبضائع الاستهلاكية، والتي يُمكن أن يتردد عليها بعض الزوَّار من باب التسوق الكامل في المول، حيث يضم الماركت كل ما يحتاجه الزائر من خضراوات وفواكه ومنتجات ألبان وغيرها الكثير.

7- محل عناية بالبشرة

لم ينسَ فتسا سيتي مول اوردو احتياجات النساء من الزوَّار، حيث وفر عدة محال تعرض المُستحضرات اللازمة للعناية بالبشرة والشعر وأدوات التجميل وغيرها، بماركات عالمية ومحلية.

لا تقتصر السياحة في أوردو على تلك المناطق الطبيعية الخلابة أو الأماكن الأثرية القديمة قدم المدن ذاتها، إنما هناك فرص للتسوق أكثر من رائعة توفرها المدينة ومن أبرزها ما يُتاح من أنشطة وخدمات في فتسا سيتي مول اوردو للزوَّار الكرام.