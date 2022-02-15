أشهر فنادق العلا وطريقة الوصول إليها

نجحت مدينة العُلا السعودية في قطع شوطٍ طويلٍ في عالم السياحة خلال فترة قصيرة، مستفيدة من مقومات وحوافز السياحة في السعودية، وأصبحت اليوم موطنًا لبعض أفضل فنادق العلا.

وتفخر العُلا بقائمة طويلة من فنادق العلا السعودية والعالمية التي تجعلك لا تندم على كل ريال دفعته هناك، حيث ستحصل على تجربة استثنائية في محيط أشبه للخيال مع مدينة كانت تقع على طريق البخور القديم.

كما اكتسبت العلا صيتًا عالميًا باعتبارها موطنًا لأول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية، إلا وهو الحِجر التي تعتبر شاهدًا حيًا على الإرث المعماري العريق في منطقة العلا ويُبرز أهميتها التاريخية كملتقى للحضارات القديمة على مَر العصور.

وتم افتتاح موقع العلا للمسافرين العالميين لأول مرة في عام 2020 ويمكن للزوار الآن استكشاف بقايا أحد أهم المواقع التاريخية والأثرية في العالم.

ولن تبخل العلا عن منح زوارها وضيوفها مشهدًا ساحرًا من الطبيعة الصحراوية الخلابة التي نحتتها الطبيعة الأم على مدى آلاف السنين، فالمكان يجمع بين الراحة والرفاهية على وتر ساحر وخلاب.

وجمعنا لكم في هذا التقرير قائمة لـ أهم وأشهر فنادق العلا :

فنادق العلا

منتجع شادن العلا

يُعد فندق شادن العلا أحد أهم وأشهر فنادق العلا، حيث تأتي كل غرفة في شادن العلا مع فناء خاص، حتى أن الغرف تأتي مع حمامات سباحة خاص بها.

ويتميز منتجع شادن العلا بأنه من أكثر الأماكن جاذبية في العلا نظرًا لموقعه المميز وخدمته الفاخرة وفخامته التي ستسحر كل من يراه.

تفاصيل منتجع شادن العلا

66 خيمة فاخرة، 46 خيمة سوبر ديلوكس

سبع فيلات

جناح ملكي واحد

مسبح خارجي

مطاعم

غير مسموح اصطحاب الحيوانات الأليفة

واي فاي مجاني

موقف سيارات مجاني

النقل للمطار (رسوم إضافية)

خدمة النقل (رسوم إضافية)

حوض سباحة خارجي

خدمة تنظيف الغرف يوميًا

خدمة الكي

التنظيف الجاف – Dry Clean

أنشطة ترفيهية في منتجع شادن العلا

يقدم منتجع شادن العلا أنشطة ترفيهية لضيوفه مثل ركوب الخيل وركوب الجمال والمغامرات بسيارات الدفع الرباعي والمشي على الكثبان الرملية وهو ما جعله على قائمة أهم فنادق العلا .

وبفضل موقع منتجع شادن العلا المتميّز، فإنه يعد بوابة إلى العلا وقاعدة حصرية يمكن من خلالها استكشاف العروض الطبيعية الواسعة في المنطقة.

صحاري العلا

إذا كنت تبحث عن تجربة جديدة غير تقليدية ينصح بتجربة منتجع "صحاري العلا - Sahary Alula” المحاط بجبال من الحجر الرملي فهو من أشهر فنادق العلا .

ويحتوي منتجع صحاري العلا على أجنحة وغرف خاصة مع منطقة جلوس في الهواء الطلق وإطلالات على الحديقة الداخلية.

تفاصيل منتجع صحاري العلا

80 غرفة

جناح فاخر

غرفة فاخرة

جناح تراثي

غرفة تراثية

غرفة ثلاثية تراثية

مطعم صحاري العلا

يقدم مطعم صحاري العلا قائمة من المأكولات الشهية للإفطار والغداء والعشاء (من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً)

إفطار كونتيننتال

مرافق منتجع صحاري العلا

مسموح بدخول الحيوانات الأليفة

النقل للمطار (رسوم إضافية)

واي فاي مجاني

القهوة والشاي

ثلاجة صغيرة

تلفاز

مكيف هواء

حمام خاص

بوفيه الإفطار مشمول

خدمة الغرف

حوض السباحة

غرفة الألعاب

خدمة تنظيف الغرف يوميًا

منتجع هابيتاس العلا

يقع منتجع هابيتاس العلا - Habitas AlUla بين منحدرات الحجر الرملي ذات المشهد الدراماتيكي وبقايا منطقة الحِجر الأثرية، فهو من أشهر وأجمل فنادق العلا .

ويعد منتجع هابيتاس العلا، التي تغمرها الطقوس والتقاليد المحلية، واحة من الهدوء والسكينة في الصحراء الخلابة.

ويهدف منتجع هابيتاس إلى تقريب ضيوفه من التراث والبيئة المحيطة، مع اتباع نهج معياري مبتكر يضمن الحد الأدنى من التأثير البيئي الساحر.

تفاصيل منتجع هابيتاس العلا

100 غرفة فاخرة في الوديان الصحراوية بوادي عشار العلا

حمام السباحة

مركز صحي مع جلسات يوغا وعلاجات سبا

مطعم يقدم المأكولات الشرق أوسطية الأصيلة

أنشطة ترفيهية في منتجع هابيتاس العلا

تتضمن الفعاليات الترفيهية في منتجع هابيتاس العلا

الرحلات الصحراوية

الرحلات في الوادي

جولة لركوب الخيل لاستكشاف المعالم الصحراوية القديمة في العلا

إقامة حفلات للموسيقى الشعبية السعودية

محاضرات عن المجتمع السعودي وتاريخ العلا.

منتزه كرفانات الوادي

يمكن لزوّار العلا خوض تجربة التخييم داخل كرفانات ذات مواصفات فارهة ضمن منتزه كرفانات الوادي الذي يقع بالقرب من جبل الفيل الشهير.

ويمنح منتزه كرفانات الوادي لزواره فرصة لتجربة الجلسات الخارجية المريحة في كرفانات سياحية ومكان مخصص لإشعال النار ولقاء الأصدقاء.

في منتزه كرفانات الوادي، يمكن الاستمتاع ببساطة الطبيعية وسحر المكان مع إطلالات رائعة على جبل الفيل، وغروب الشمس، وبحر النجوم المتلألئة في السماء.

ويمكن لزوّار العلا الراغبين في الإقامة في حديقة الكرفان تقديم طلب من وكلاء السفر (مثل المسافر، الذي يقوم بمعظم حجوزات موسم العلا).

وتتراوح تكلفة الليلة الواحدة في ليلة في عربة سكن متنقلة حوالي 200 دولار (734 درهمًا)، مما يجعلها واحدة من أكثر الخيارات بأسعار معقولة في منطقة العلا.

يتم اصطحاب أولئك الذين يقيمون حاليًا في منتزه كرافانات الوادي في عربة من مكتب الاستقبال إلى كرفانهم، وتسليم وجبة الإفطار (حسب الطلب) حوالي الساعة 8:30 صباحًا، كما يمكن للنزلاء إحضار طعامهم.

مواصفات كرافانات الوادي

حمام

تكييف الهواء

مطبخ صغير مع قهوة، وشاي، وماء، وغلاية

تراس مع مظلة

مطبخ صغير مع قهوة، وشاي، وماء، وغلاية

تلفزيون بشاشة مسطحة

حمّام خاص

خزانة ثياب

بياضات ومناشف

جلسة خارجية مغطاة مع إطلالة على الجبل

إفطار كونتيننتال (حسب الطلب)

الوصول إلى منطقة العلا

مع انطلاق رحلات دولية مباشرة إلى العلا من دبي والكويت عبر شركات طيران منخفضة التكلفة في المملكة العربية السعودية، سيتمكن المستكشفون الآن من الوصول الفوري إلى أكبر متحف حي في العالم.

يمكن الوصول إلى العلا بسهولة عن طريق مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز (ULH) مع مسافات سفر قصيرة لجميع مناطق الجذب الرئيسية.

ويعد مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز الذي تم تجديده حديثًا من بين أكبر المطارات في المملكة العربية السعودية وقد تم تحديده مؤخرًا كمطار دولي، حيث تطير الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس من وإلى مطار ULH.

يمكن أيضًا أن تهبط الطائرات الخاصة والمواثيق الدولية في مطار العلا.

عندما تلمس الأرض، يكون التنقل أمرًا سهلًا باستخدام خدمات النقل أو مجموعة كبيرة من خدمات سيارات الأجرة، إذ يمكن استأجر سيارة بسائق أو بدون سائق، أو الاستفادة من خدمة مشاركة الركوب الشهيرة Careem.

السياحة في العلا

هناك العديد من التجارب التراثية يجب زيارتها في العلا

الحِجر

الحجر هو أول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية، وزيارة واحدة لهذا المكان الأثري ستجعلك أول من يرى الأعمال الفنية الطبيعية للعلا بدءا من التكوينات الصخرية المنحوتة بالطبيعة وانتهاءً بالمقابر النبطية المحفوظة البالغ عددها 110 قبر.

في الحِجر لا تفوت فرصة القيام بجولة في Hegra Vintage Land Rover مع الراوي المحلي (راوي القصص) لسماع أسرار هذه الأعجوبة القديمة، إذ تستغرق الجولة حوالي ساعتين.

كما يشمل الحِجر على العديد من المعالم البارزة مثل مقبرة لحيان بن كوز والتي يبلغ ارتفاعها حوالي 21 مترًا وهي من أهم المواقع التي يجب زيارتها.

كما يعد الديوان والسك في النتوء الجبلي الطبيعي لجبل إثلب من الأماكن التي يجب رؤيتها أيضًا، حيث يمكنك إلقاء نظرة خاطفة على الحجرات الصخرية الضيقة.

استمتع بالتدرج الأحمر للمقابر الثمانية عشر التي تم التنقيب عنها مؤخرًا في جبل الأحمر وتطل على فيس روك، الذي يتخذ شكل رأس الإنسان ويمنحه مشهدًا رائعًا عند شروق الشمس أو غروبها.

وفي الحِجر يمكن رؤية مدافن تم تخصيصها لكبار الشخصيات في عصر الأنباط مثلاللمُعالِجين، والشخصيات العسكرية، والقادة المحليين، وغيرهم.

دادان وجبل عكمة

في دادان القديمة، ابحث عن الأسود المنحوتة عاليًا فوق مقابر عائلة دادان الملكية واكتشف قصصًا عن أساطير حضارات دادان والليانيتي.

تعتبر مدينة دادان القديمة واحدة من أكثر مدن الألفية الأولى قبل الميلاد تطورًا في شبه الجزيرة العربية، حيث تعرض هذه المدينة عشرات المقابر الموجودة في جرف الصخور الحمراء ويمكنك مشاهدة سلسلة من الحفريات المستمرة التي توضح هذه الحضارات الرائعة.

أما زيارة لجبل عكمة سيعطي لمحة عن الماضي من خلال النقوش الصخرية، وهي منطقة تضم أعلى تركيز للنصوص والفنون الصخرية في المملكة العربية السعودية.

يمكن الاستمتاع بتجربة الراوي لتعلم القصص وراء هذه المكتبة المفتوحة ومسببات اللغة العربية واللغات الأخرى.

كما ينصح بالقيام بنزهة ذاتية على طريق الواحة التراثي، التي تقع على بُعد 2.9 كم جنوبًا إلى مدينة العلا القديمة.

واحة العلا

منذ آلاف السنين، وفرت واحة العلا الأمن والمياه والظل والمنتجات الطبيعية لقوافل البخور القديمة وهي اليوم مركز زراعي حديث، تشتهر بشكل خاص بإنتاج التمور والفواكه والأعشاب العطرية والزيوت المعطرة.

يبلغ طول واحة العلا 19 كم ومليئة بـ 2.2 مليون نخلة، وتنتج أيضًا 29 نوعًا من الفاكهة الحمضية بالإضافة إلى العديد من أنواع التمور.

انطلق في طريق الواحة التراثي، وهي جولة مشي بطول 2.9 كم ذاتية التوجيه تبدأ من مركز دادان الترحيبي وتنقلك جنوبًا نحو مدينة العلا القديمة. سوف تتجول بين المزارع والوادي والمسار البرتقالي حيث تنتظرك حوالي 200 ألف شجرة حمضيات.

صخرة الفيل

يلتقط هذا التكوين الصخري مخيلة المصورين المهتمين في جميع أنحاء العالم، كما يوحي اسمه، مثل الفيل ذي "الجذع" و"الجسم" المميزين.

وتشكلت هذه الأعجوبة الطبيعية المذهلة على مدى ملايين السنين من تآكل الرياح والماء، وهي تجربة مميزة دون الحاجة لشراء تذاكر مع مشاهد مثالية أثناء شروق الشمس أو غروبها لمشاهدة الألوان تتغير عبر الصخر.

ويمكن للزوّار القيادة مباشرة إلى صخرة الفيل حيث يقدم المقهى المرطبات قبل أن تشغل مقعدك في المنطقة الغارقة المريحة والاستمتاع بإطلالة على هذا التكوين الجيولوجي الشهير.