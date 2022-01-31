أفضل فنادق قطر يوصى بها في كأس العالم 2022

تستعد فنادق قطر لاستقبال نحو 1.5 مليون شخص من عشاق كرة القدم خلال أشهر لمتابعة فعاليات بطولة كأس العالم 2022 المقامة على ملاعب قطر المونديالية في الفترة ما بين 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

وبدأت فنادق الدوحة قطر استقبال حجوزات المشجعين من جميع دول العالم الذين يأملون في الحصول على تجربة استثنائية وفريدة من نوعها والاستفادة من الطفرة السياحية في قطر التي تستضيف الحدث الرياضي الأبرز على مستوى العالم.

وتفخر قطر بقائمة طويلة من الفنادق الفاخرة والعديد من أماكن الجذب الجديدة والمذهلة والتي من المقرر افتتاحها قبيل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم.

كما ستشمل خيارات الإقامة المبتكرة للجماهير في قطر أيضًا فنادق رائعة للتخييم في الصحراء أو البقاء على متن سفينة سياحية عائمة مع إطلالات خلابة على أفق العاصمة الدوحة.

وخلال السياحة في قطر، سيستكشف المشجعون أفضل ما في الضيافة القطرية الشرق أوسطية وسيتمتعون بتجربة لا تُنسى تجعلهم يرغبون في تكرارها، إذ يمكن مشاهدة كرة القدم واستكشاف مجموعة متنوعة من معالم السياحة في قطر، وتذوق المأكولات المحلية واستكشاف متاحف قطر الشهيرة، وخوض تجارب بين الكثبان الرملية والاسترخاء في المنتجعات الصحية أو على شواطئ الدوحة.

أفضل فنادق قطر الدوحة في كأس العالم 2022

فندق ريتز كارلتون الدوحة - The Ritz-Carlton Doha

ستكون هذه المنشأة الرائعة، فندق ريتز كارلتون الدوحة، واحدة من أكثر الأماكن المرغوبة لكأس العالم في قطر 2022 فهو من أشهر فنادق قطر.

يتيح فندق ريتز كارلتون "الفخامة المعاصرة مع دفء الترحيب العربي التقليدي"، مع فرصة لتجربة التقاليد الثقافية في قطر برفاهية من فئة الخمس نجوم.

يقع فندق ريتز كارلتون الدوحة على جزيرة خاصة صغيرة على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من وسائل الراحة في المدينة واستاد لوسيل (الذي سيستضيف نهائي كأس العالم وسيكون بمثابة المكان الرئيسي للبطولة).

ويوفر فندق ريتز كارلتون الدوحة أماكن إقامة رائعة للضيوف وهو ما جعله ملاذًا مريحًا من الإثارة لمشجعي كأس العالم فهو من أهم فنادق قطر.

هناك الكثير من وسائل الراحة للاستمتاع بها في هذا الفندق المذهل، بما في ذلك:

مسابح داخلية وخارجية فاخرة

جاكوزي

شاطئ خاص مذهل

مركز لياقة بدنية حديث مكتمل بالفصول

ملاعب تنس واسكواش

منتجع صحي كامل الخدمات

سبعة مطاعم وصالات

سانت ريجيس الدوحة - St. Regis

يُعد فندق سانت ريجيس الدوحة أحد أفضل فنادق قطر، ويوفر مكانًا مثاليًا لتجربة كأس العالم الاستثنائية والتي تقام كل 4 سنوات.

يتميز مكان فندق سانت ريجيس الدوحة بموقع مذهل على الخليج العربي ويقدم تجربة على طراز المنتجعات لكن في قلب المدينة النابض بالحياة.

يوفر فندق سانت ريجيس الدوحة للضيوف قائمة طويلة من التجارب الفاخرة للاستمتاع بها.

بالنسبة لمحبي الطعام: هناك بعض خيارات الطعام الرائعة، بما في ذلك مطعمان من مطاعم Gordon Ramsay.

هناك بعض خيارات الطعام الرائعة، بما في ذلك مطعمان من مطاعم Gordon Ramsay. للراغبين في الاسترخاء: يقدم منتجع Remède الصحي مجموعة متنوعة من علاجات تجديد الشباب الحصرية.

يقدم منتجع Remède الصحي مجموعة متنوعة من علاجات تجديد الشباب الحصرية. في الجلسات الخارجية: يمكن للضيوف الاستمتاع بالشاطئ الخاص والمسبح الخارجي ذي الحجم الأولمبي الرائع أو استكشاف أراضي المنتجع الرائعة.

يمكن للضيوف الاستمتاع بالشاطئ الخاص والمسبح الخارجي ذي الحجم الأولمبي الرائع أو استكشاف أراضي المنتجع الرائعة. غرف وأجنحة الضيوف: يضم الفندق غرف وأجنحة أنيقة وعصرية مع أحدث التقنيات ووسائل الراحة الراقية - وهي مثالية للاسترخاء بعد يوم من التجول في قطر أو تجربة الإثارة في كأس العالم.

يضم الفندق غرف وأجنحة أنيقة وعصرية مع أحدث التقنيات ووسائل الراحة الراقية - وهي مثالية للاسترخاء بعد يوم من التجول في قطر أو تجربة الإثارة في كأس العالم. دوسيت الدوحة - Dusit Doha Hotel



يتمتع فندق دوسيت الدوحة بموقع رائع في قلب الخليج الغربي، ويضع ضيوفه بالقرب من المتاجر والمطاعم وكورنيش الدوحة الخلاب فهو من أشهر فنادق الدوحة قطر لكأس العالم.

داخل دوسيت الدوحة، توقع خوض تجربة استثنائية مع غرف الضيوف المعاصرة والكثير من وسائل الراحة الأخرى التي يمكن للضيوف الاستمتاع بها.

ويوفر مسبح الفندق الموجود على السطح مكانًا مثاليًا للاسترخاء وتناول المرطبات، بينما سيقدر أولئك الذين يتطلعون إلى الحفاظ على نشاطهم مركز اللياقة البدنية المجهز تجهيزًا جيدًا.

ويوجد أيضًا في فندق دوسيت الدوحة منتجع صحي رائع يكتمل بإطلالات بانورامية في الطابق التاسع والعشرين فهو من أشهر فنادق قطر.

أما بالنسبة لتناول الطعام، يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المأكولات من جميع أنحاء العالم في مطاعم دوسيت الأربعة.

ميلينيوم بلازا الدوحة -Millennium Plaza Doha

يعد فندق ميلينيوم بلازا الدوحة خيارًا رائعًا لكأس العالم قطر 2022 بموقعه المركزي القريب من المتاجر والمطاعم وسوق واقف (أحد الأسواق الأكثر شعبية في الدوحة).

ويفخر فندق ميلينيوم بلازا الدوحة بغرف الضيوف حديثة وواسعة ومجهزة بخدمة wifi مجانية.

كما يضم فندق ميلينيوم بلازا الدوحة عددًا من وسائل الراحة التي يمكن للضيوف الاستمتاع بها بما في ذلك منتجع صحي للاسترخاء ومركز للياقة البدنية المجهز تجهيزًا جيدًا.

كما يوفر الفندق أيضًا ثلاثة مطاعم تقدم المأكولات العالمية والآسيوية.

جزيرة قطيفان الشمالية

وصفت جزيرة قطيفان الشمالية بأنها أول "جزيرة ترفيهية" في قطر، والتي تضم منتجعًا فاخرًا، ومتنزهًا مائيًا حديثًا، ونادي شاطئي، ومتاجر للتسوق، وأبراج متعددة الاستخدامات.

وتعد جزيرة قطيفان الشمالية المكان المثالي للإقامة خلال كأس العالم 2022 نظرًا لقربها من ملعب لوسيل حيث تقام نهائيات كأس العالم.

بلاس فاندوم - Place Vendôme، Lusail

يقع فندق بلاس فاندوم في قلب مدينة لوسيل في قطر وسيجمع بين الغرف الفندقية والترفيه والتسلية، حيث يضم فندقين من فئة الخمس نجوم (لو رويال ميريديان وقصر فاندوم، أحد فنادق لاكشري كوليكشن)، وشقق لو رويال ميريديان ريزيدنس، وما يصل إلى 560 محلًا تجاريًا، وساحة مفتوحة رائعة تحيط بها المقاهي والمطاعم.

ويتميز بلاس فاندوم بعناصر الضيافة الترحيبية مع الفخامة والأناقة وراحة البال، وهو ما يمنح زواره من مشجعي كأس العالم وقتًا رائعًا وبجولات مثيرة وخلق ذكريات جديدة معًا.

فندق روزوود الدوحة - Rosewood

يقع فندق "روز وود للفنادق" و"روز وود ريزيدنس" في برجين مذهلين مستوحى من الشعاب المرجانية في قطر، ويتكون من فندق فاخر ومنتجع صحي ومركز لياقة بدنية.

وتم تصميم فندق روزوود الدوحة بطريقة شبيهة بالبيئة البحرية، وتحديدًا الشعاب المرجانية المحلية والتي اشتهرت بها موانئ قطر، وهو ما يعكس التناغم بين الموقع والمياه المحيطة به في الخليج العربي، مع تعزيز الوئام بين السكان وبين البيئة الطبيعية.

ويضم فندق روزوود الدوحة 185 غرفةً وجناحًا فاخرًا و173 شقة مخصصة للإقامات طويلة الأجل و300 شقة متوفرة للشراء.

أبراج كتارا

يقع فندق أبراج كتارا في منطقة مرسى لوسيل، ويوفر شققًا وأجنحة ملكية ومسبحًا على السطح ومطعمًا يطل على الخليج العربي.

ويعد فندق أبراج كتارا بالقرب من مطار حمد الدولي، ويعد من أهم فنادق كأس العالم قطر نظرًا لموقعه الممتاز والاستراتيجي القريب من المطار كما سيكون وجهة مميزة خلال بطولة كأس العالم قطر 2022 بسبب قربه من أحد الملاعب.

وتتألف أبراج كاتارا من فندقين في برج واحد وهما فندق رافلز في أحد الأبراج وفندق ومنتجع فيرمونت في الآخر، وكلاهما من علامات أكور التجارية.