أفضل الأنشطة عند زيارة قبة اسطنبول لعشاق الرومانسية

تجربة السياحة في اسطنبول تعد أحدى التجارب السياحية التي تظل ثابتة في الذاكرة مما بها من استكشافات متعددة ثقافية وفنية بالإضافة إلى الاستمتاع بالمناظر الطبيعية التي تأخذ عقلك وقلبك، حيث أن الخيارات السياحية داخل اسطنبول متعددة ومختلفة والتي منها زيارة قبة اسطنبول التي ستكون محط اهتمامنا في هذا المقال فسوف تتعرف على كل المعلومات التي تخص زيارتك لقبة اسطنبول كما سنتعرف معا على الأنشطة المختلفة التي يمكنك القيام بها هناك والأماكن السياحية القريبة منها التي يمكنك زيارتها.

موقع قبة اسطنبول

بيت القبة في اسطنبول هو أحد المعالم السياحية التي تميز شارع بايزيد، حيث تجذب الملايين من الزائرين سنوياً بفضل الصور التذكارية التي يتم نشرها على مواقع التواصل من قبل الزائرين حيث تثير إعجاب كل من يراها على مستوى العالم ويقصدها كل من يريد خوض تلك التجربة المميزة؛ وتتميز قبة اسطنبول بوقوعها في موقع جذاب يقصده الكثير من الزوار حيث يقع في حي بايزيد بمنطقة الفاتح في اسطنبول، وتقع قبة اسطنبول بالتحديد فوق سطح بيت قبة اسطنبول فهو بيت عتيق ذو ارتفاع عالي قام مالكه بترميمه وتجديده لما له من إطلاله ساحرة يرى الزائر من خلالها سحر المدينة بأكملها وكأنه يجلس على السحاب.

وصف قبة اسطنبول

هي عبارة عن قبة على سطح بيت عتيق ذو ارتفاع شاهق يرى الزائر من خلاله شوارع ومعالم مدينة اسطنبول الساحرة كما أن علو البيت يجعله مقصد لطيور النورس فتحلق باستمرار حول بيت القبة مما يعطي للمكان سحر خاص وجاذبية أكثر خاصة وقت غروب الشمس تجد نفسك وكأنك وسط لوحة فنية رسمها فنان مبدع.

أفضل الأنشطة عند زيارة قبة اسطنبول

زيارة بيت قبة اسطنبول لن يتوقف فقط على مشاهدة المدينة من أعلى القبة؛ لأن هناك الكثير من الأنشطة التي يمكنك ممارستها أثناء تواجدك هناك؛ وإليك مجموعة من أفضل الأنشطة التي يمكنك الاستمتاع بها أثناء تواجدك فيه:

1. التصوير الفوتوغرافي

يمكن للزوار التقاط صور فوتوغرافية بخلفية رائعة حيث تحلق طيور النورس وتقف على سطح المبنى كلما رمى الزائر الطعام لها كما يمكن للزائر ارتداء الملابس العثمانية القديمة والجلوس بين الوسادات المزخرفة بالألوان وعلى سجاد تركي رائع وأمامه صينية من القهوة وأباريق تركية على الطراز القديم لتكوين صورة فوتوغرافية متكاملة توحي بالحياة العثمانية بإطلالة رائعة على شارع بايزيد في اسطنبول ومعالمه الساحرة، كما يمكن للزائر مشاركة تلك الصور مع أصدقائه على منصات التواصل الاجتماعي كما يوفر على هذا المبنى التاريخي عدد من المصورين المحترفين لتصوير الزائرين بلمسات فنية مميزة وخاصة في المناسبات فيمكن للزائر إجراء جلسات تصوير لتكون ذكرى جميلة ومميزة في المناسبة سواء عرس أو عيد ميلاد وغيرها من المناسبات السعيدة.

2. جلسات رومانسية هادئة

جلسات هادئة ورومانسية مع أصدقائك أو أحبابك وخاصة الأزواج الجدد في رحاب الحياة العثمانية العريقة بإطلالة رائعة على منطقة امينونو التي تتميز بسحرها الطبيعي مما يمنح الزائرين قضاء أوقات مميزة لا تنسى أبدا وقد أشاد كل الزائرين لقبة اسطنبول أنها أفضل مكان للسياحة في اسطنبول لتجديد الطاقة الإيجابية في نفوسهم والعودة للحياة اليومية بنشاط وحيوية وسعادة.

3. زيارة منطقة بيازيت اسطنبول

بعد الاستمتاع بالجلسات الرائعة على سطح قبة اسطنبول والتقاط أجمل الصور التذكارية الساحرة ويمكن للزائر استكمال تلك الجولة الشيقة بزيارة منطقة بيازيت اسطنبول والتمتع بساحتها الرئيسية الواسعة والاستمتاع بمنظر مبنى جامعة إسطنبول العملاق وبقايا الأعمدة القسطنطينية التي ترجع إلى العهد الروماني العتيق.

4. زيارة سوق بيازيت اسطنبول

يمكن زيارة سوق بيازيت باسطنبول الذي يعد من الأسواق التاريخية ويبعد عن شارع بايزيد بـ170 متر فيمكن للزائر السير على الأقدام دقيقتين فقط للوصول للسوق والاستمتاع بشراء الاحذية والملابس الرائعة التي تتميز بأسعار بسيطة كما يمكن شراء هدايا تذكارية مصنوعة من الأحجار الكريمة أو الذهب أو الفضة وأكثر ما يلفت النظر في التسوق داخل سوق بيازيت هو السجاد المصنوع يدويا والمشغولات اليدوية من الكروشيه والتطريز، كما يمكنكم الجلوس على إحدى المقاهي الشعبية داخل السوق أو الأكل في إحدى المطاعم التي تقدم أشهى المشويات التركية.

5. زيارة مسجد بايزيد الثاني

عند زيارة شارع بايزيد لا تفوت أبدا زيارة مسجد بايزيد الثاني الذي يرجع تاريخه للقرن السادس عشر الميلادي خلال فترة الحكم العثماني فستجد نفسك أمام تصميم معماري فخم وراقي كما أنه ملحق بحديقة صغيرة بها عدة أضرحة كان يستخدمها السلطان وعائلته وأمام تلك الأضرحة ستجد عدد من المطاعم والمقاهي التي يمكنك زيارتها.

6. زيارة جراند بازار اسطنبول

زيارتك لسوق جراند بازار المسقوف بالأسقف التركية القديمة يعد بمثابة جولة ثقافية لاستكشاف التاريخ المعماري للدولة العثمانية حيث يرجع تاريخ هذا السوق إلى أكثر من قرنين ونصف من الزمن وما زال يحتفظ برونقه وسحره، وفي سوق جراند بازار ستجد محلات مختلفة تبيع كافة المنتجات التي تحتاجها وبأسعار معقولة.

أسعار قبة اسطنبول

التقاط الصور الفوتوغرافية المبدعة أعلى قبة اسطنبول لتوثيق تلك اللحظات الجميلة وبخلفية ساحرة بإطلالة منطقة امينونو وطيور النورس التي تحلق حول المبنى كما يمكن ارتداء ملابس عثمانية والتصوير بقبعات أو حمل مظلات أو ألات موسيقية مما يضفي إلى الصورة سحر خاص كما يسعى المصورون لالتقاط الصور بإبداع واحترافية عالية، وسعر جلسة التصوير الفوتوغرافي 100 ليرة تركي.

معلومات عن قبة اسطنبول

العنوان: شارع بايزيد اسطنبول.

شارع بايزيد اسطنبول. أو يمكنك الوصول من خلال الموقع الجغرافي اضغط هنا

رقم الهاتف للتواصل: 905327207916+

قبة اسطنبول من أجمل الأماكن التي يمكنكم زيارتها وانصحكم بألا تفوتكم تلك التجربة الفريدة من نوعها ووضعها ضمن الخطة الأساسية لرحلة اسطنبول ومعالمها ونود أن نكون قد استوفينا في هذا المقال المعلومات التي تخص وجهتك سواء لقبة اسطنبول أو الأماكن القريبة منها.