أفضل 5 من كافيهات التحلية الرياض ننصح بها مع العناوين

حي التحلية واحد من الأحياء الراقية التي توجد في مدينة الرياض، ويتميز بكثرة المولات والمراكز التجارية بداخله، ولذلك هو مقصد للكثيرين من داخل السعودية أو حتى خارجها، ويهتم الجميع بمعرفة أفضل كافيهات التحلية الرياض، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أفضل هذه الكافيهات ومواعيد العمل الخاصة بها، وأيضًا أرقام التواصل، تابعونا.

أفضل كافيهات التحلية الرياض

من الجدير بالذكر أن كافيهات شارع التحلية الرياض كثيرة ومنتشرة في أرجاء الحي، ولكن هل كل هذه الكافيهات تستحق العناء والذهاب إليها؟ بالطبع لا، فهناك عدد من الكافيهات تم تصنيفهم ك أفضل كافيهات الرياض ، ومهمتنا في هذا المقال هي نقلك إليها وأنت في مكانك، لتتعرف على أفضلها بنفسك، وتقرر أيهم ستختار فهيا بنا الآن ننتقل إلى أول هذه الأماكن وسنعرف أهم الأطباق والمشروبات التي يقدمونها.

1- سبورت كافيه

واحد من أرقى كافيهات التحلية الرياض هو كافيه سبورت، حيث يتميز بموقعة الاستراتيجي داخل الحي، مما يتيح لعدد كبير الذهاب إليه بسهولة ويسر، كما يوفر شاشات كبيرة لعرض المباريات الرياضية والأخبار الخاصة بها، وهذا ما يميزه عن غيره، حيث يهتم الشباب والرجال تحديدًا بالذهاب إلى تلك الكافيهات التي تهتم بالأخبار الرياضية.

يتميز كافيه سبورت بأسعار ممتازة، حيث يقدم الفراولة الطازجة الخام بسعر 20 ريالاً سعوديًّا، كما يقدم العديد من المشروبات البادرة الأخرى، ويقدم المشروبات الساخنة أيضًا مثل لاتيه والاسبريسو والموكل، كما يخصص الكافيه مكانًا للمدخنين وتحديدًا مدخني الشيشة، وذلك حفاظًا على باقي الزائرين من التدخين السلبي، وهذا ما يميزه ويجعله من أحسن كافيهات التحليه الرياض.

معلومات عن كافيه سبورت

عنوان الكافيه: التحليه، الأمير محمد بن عبد العزيز، العليا، الرياض، يمكنك الوصول إلى موقع الكافية على الخريطة من هنا.

التحليه، الأمير محمد بن عبد العزيز، العليا، الرياض، يمكنك الوصول إلى موقع الكافية على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966920005707+

966920005707+ ساعات العمل: يعمل الكافية يوميًا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة الثالثة والنصف صباح اليوم التالي.

2- ليوان كافيه

من ضمن كافيهات شارع التحلية بالرياض كافيه ليوان، ويتميز بأن أسعاره ممتازة وفي متناول الجميع، كما يقدم جلسات خارجية رائعة تمكنك من تناول مشروبك المفضل في ظل الهواء الطلق النقي، فما أجمل القهوة على أنغام فيروز في الصباح الباكر أو عند غروب الشمس! وما أروع شاي الكرك العربي الأصيل! وما أجمل النيرفانا ليوان والحليب بالزنجبيل! هذا ما يوفره ليوان كافيه ويجعله من أفضل كافيهات التحلية الرياض.

معلومات عن ليوان كافيه

عنوان الكافيه: طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، التحلية، العليا، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع الكافيه على الخريطة من هنا.

طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، التحلية، العليا، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع الكافيه على الخريطة من هنا. رقم الهاتف : 966555766788+

: 966555766788+ ساعات العمل: يعمل الكافيه يوميًا من الساعة الثانية عشر مساءً وحتى الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

3- توتي كافيه

إذا كنت تبحث عن كوفي عوائل بارتشن الرياض ، إليك كافيه توتي، هذا الكافية يوفر جلسات عائلية فخمة للأهل أو الأصدقاء أو حتى للأفراد، فهو كافيه متكامل، ويتميز بتقديمه العديد من الوجبات السريعة مثل: البرجر، وسندوتشات الدجاج، والكفتة مع البطاطس المقرمشة اللذيذة، ويمكنك اختيار ما تشاء من قائمة المشروبات الساخنة أو البادرة، كافيه ممتاز ويستحق بجدارة أن يفوز بلقب أفضل كوفي في التحلية الرياض.

معلومات عن توتي كافيه

عنوان الكافيه: طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، العليا، التحلية، الرياض، ويمكنك الوصول إلى الكافيه على الخريطة من هنا.

طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، العليا، التحلية، الرياض، ويمكنك الوصول إلى الكافيه على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966114169595+

966114169595+ ساعات العمل: يعمل المطعم من السادسة صباحًا حتى الساعة الثانية صباح اليوم التالي.

4- كافيه فيرنيانو

من أفضل الكافيهات في التحلية الرياض كافيه فيرنيانو، وفي الحقيقة يعد من أقدمها على الإطلاق، يتميز الكافيه بالتعامل المحترم من قبل العاملين داخله، فهم يهتمون بجميع الزائرين كل على حدة، كما يتميز بتقديمه لمجموعة كبيرة من المشروبات والعصائر الطبيعية، ويوجد به جلسات خارجية بمساحات واسعة، وأيضًا جلسات داخلية تتيح لك الخصوصية أثناء تناول مشروبك المفضل، ولكل هذا تم تصنيفه كواحد من أرقى كافيهات التحلية الرياض من حيث التعامل وجودة المنتجات المستخدمة وأيضًا ديكورات المكان الأكثر من رائعة.

معلومات عن كافيه فيرنيانو

عنوان الكافيه: طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، العليا، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع الكافيه على الخريطة من هنا.

طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، العليا، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع الكافيه على الخريطة من هنا. ساعات العمل: يعمل الكافيه من الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية صباح اليوم التالي.

5- سنتيو كافيه

من ضمن كافيهات الرياض كافيه سنتيو، من أرقى الأماكن التي يمكنك الجلوس فيها والاستمتاع بالهدوء والسكينة والراحة في كل شيء، حيث يتميز بطاقم عمل ممتاز يعمل لراحتك وإرضائك طوال الوقت، كما أنه يعتبر من كافيهات الرياض 24 ساعة ، فإنه يعمل طوال أيام الأسبوع على مدار اليوم، وانتقالاً إلى قائمته فإنك ستجد آيس كريم المانجو والتيراميسو خُرافي، وساندويتش الحلوم الأكثر من رائع، تجربة جيدة ومميزة عليك القيام بها.

معلومات عن سنتيو كافيه

عنوان الكافيه: طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز،، العليا، التحلية، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع الكافيه على الخريطة من هنا.

طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز،، العليا، التحلية، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع الكافيه على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966569693481+

966569693481+ ساعات العمل: يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

في ختام مقالنا حول كافيهات التحلية الرياض، لقد عرضنا لكم أهم هذه الكافيهات وأفضلها بناءً على آراء العملاء وجودة الخدمات المقدمة وأيضًا نظافة المكان ومدى اهتمام العاملين برضا العملاء، ولقد عرضنا أيضًا مواعيد العمل وكيفية التواصل معهم.