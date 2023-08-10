أفضل 7 من كافيهات النخيل مول الرياض ننصحك بها مع العناوين

في مدينة الرياض الساحرة تتعدد المزارات السياحية، وتتعدد أيضاً المراكز التسويقية الكبرى، والتي يتواجد بها أشهر الماركات والعلامات التجارية العالمية، وبعد قضاء وقت ممتع في البحث عما تريد يجب عليك الجلوس والاسترخاء قليلاً، لذلك عليك الجلوس على أحد الكافيهات بعد إنجازك العديد من المهام خلال اليوم، وفي الرياض توجد العديد من الكافيهات ذات الإطلالة الرائعة، والتي تبعث في النفس الراحة والطمأنينة، وسنتحدث في هذا المقال عن أفضل كافيهات النخيل مول الرياض مع شرح مبسط لما يقدمه كل كافيه على حدة.

أفضل كافيهات النخيل مول الرياض

يعتبر النخيل مول من أهم المراكز التجارية والتسويقية في الرياض ويتمتع بالعديد من المميزات مثل أنه مقام على مساحة واسعة، ويضم عددًا كبيرًا من المحلات التجارية ذات الشهرة العالمية مع سلسلة متنوعة من المطاعم والكافيهات، وأيضًا يوجد به مساحات مخصصة للعب الأطفال، فبعد جولتك التسويقية الممتعة يجب عليك أخذ قسط من الراحة على أحد كافيهات النخيل مول الرياض لتستمتع بمذاق القهوة العربي، وجميع المشروبات الباردة والساخنة.

1- ليتو كافيه

ويعتبر من أفضل كافيهات النخيل مول في الرياض، حيث حصل على تقييمات ممتازة من قبل الزائرين، ويقدم وجبات الإفطار من تشكيلة متنوعة من المخبوزات مثل فرانش توست قطع كيك الفراولة، وليتو كرواسون، ويقدم القهوة والنسكافية وجميع المشروبات الباردة والساخنة، ويمتلك مقاعد مخصصة للعوائل ووجبات مخصصة لهم؛ لذلك يعتبره البعض من أفضل كافيهات الرياض عوائل بارتشن ويمتلك طاقم عمل مميز يلبي جميع الطلبات.

معلومات ليتو كافيه

العنوان: طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي – المغرزات - الرياض.

طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي – المغرزات - الرياض. رقم الهاتف: 966114840248+

966114840248+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الإلكتروني: للحجز والاستعلام من هنا.

2- كافيه ماما بنز

واحد من أشهر الكافيهات في النخيل مول الرياض، ويقدم تشكيلة متنوعة من المخبوزات والحلويات والقهوة العربي ضمن وجبات إفطار المميزة، والمشروبات الباردة والساخنة والآيس كريم، ويحظى بتقييمات ممتازة من الزائرين ويمتلك فريق عمل مميز.

معلومات عن كافيه ماما بنز

العنوان: طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي – المغرزات - الرياض.

طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي – المغرزات - الرياض. رقم الهاتف: 966920023545+

966920023545+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الإكتروني: للحجز والاستعلام من هنا.

3- كافيه مولتن شوكلت

ويقدم تشكيلة رائعة من الكيك وكريب اللوتس والمكسرات، والمولتن المميز، وتشكيلة من الوافل بالشكولاتة، ووافل ستيك، وأطباق الفواكه الرائعة، وفوندو الشيكولاتة، ويعتبره البعض من أفضل كافيهات النخيل مول الرياض، وقد حصل على تقييمات رائعة من قبل الزائرين.

معلومات كافيه مولتن شوكلت

العنوان: طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي – المغرزات - الرياض.

طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي – المغرزات - الرياض. رقم الهاتف: 966920023545+

966920023545+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الإلكتروني: للحجز والاستعلام من هنا.

4- كور كافيه

إذا أردت زيارة أفضل الكافيهات في النخيل مول الرياض، فعليك بالجلوس على كور كافيه لأنه يتمتع بقبول عام بين الزائرين ويعتبر من أفخم كافيهات الرياض، ويقدم تشكيلة رائعة من المخبوزات من كاب كيك بالشيكولاتة والكيك الكريمي وكيك الفواكه، وجميع المشروبات الساخنة والباردة.

معلومات عن كور كافيه

العنوان: طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي – المغرزات - الرياض.

طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي – المغرزات - الرياض. رقم الهاتف: 966581048427+

966581048427+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الإلكتروني: للحجز والاستعلام من هنا.

5- بول كافيه

ويعتبره البعض أفضل كافيه في النخيل مول الرياض، ويقدم المأكولات الفرنسية الطازجة وتشكيلة متنوعة من المخبوزات والحلويات، وأطباق النوتيلا بالمكسرات ووجبات الإفطار الرائعة، ويحظى بالقبول بين الزائرين، وهو أحد كافيهات النخيل مول الرياض الشهيرة.

معلومات عن بول كافيه

العنوان: طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي – المغرزات - الرياض.

طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي – المغرزات - الرياض. رقم الهاتف: 966112147782+

966112147782+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الإلكتروني: للحجز والاستعلام من هنا.

6- توتي كافيه

ويعتبر من أهم كافيهات النخيل مول الرياض حيث يقدم القهوة الساخنة وجميع المشروبات الساخنة والباردة، وأنواع مختلفة من الحلويات، ووجبات الإفطار من أومليت وبان كيك وكريب بالجبنة، والفول المدمس، وهو من ضمن كافيهات 24 ساعة بالرياض ويحظى بالقبول العام بين الزائرين.

معلومات عن توتي كافيه

العنوان: طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول – حي النخيل- الرياض.

طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول – حي النخيل- الرياض. رقم الهاتف: 966114537500+

966114537500+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الإلكتروني: للحجز والاستعلام من هنا.

7- لايف وذ كاكاو

يقدم العديد من الحلويات والمشروبات الساخنة، ويقدم الباستا بجميع أنواعها، وتشكيلة رائعة من الساندويتشات الطازجة ويتمتع بشهرة واسعة وقبول عام بين الزائرين، ويعتبر من أفضل كافيهات النخيل مول الرياض ويمتاز بأن أسعاره متوسطة تناسب جميع الفئات.

معلومات عن لايف وذ كاكاو

العنوان: طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي – المغرزات - الرياض.

طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي – المغرزات - الرياض. موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض مفصل لأهم كافيهات النخيل مول الرياض مع عرض لقائمة الطعام في كل مطعم على حدة، وأيضًا العنوان على خرائط جوجل والموقع الإلكتروني للحجز والاستعلام، ونرجو أن نكون قد وفقنا في عرض ذلك.