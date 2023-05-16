كراج بورصة وأهم خطوط الحافلات وكيفية الحجز

تعتبر بورصة إحدى المُدن السياحية في تركيا، والتي لا تقل أهمية عن اسطنبول والعاصمة أنقرة وغيرهم من المُدن التي تعج بالأماكن الترفيهية والسياحية؛ ويأتي دور كراج بورصة الرئيسي في خدمة نقل زوار المدينة والقاطنين بها، ليوفر بذلك مجموعة من وسائل التنقل التي تُيسر على السياح الانتقال من وإلى الأماكن المختلفة بمواعيد ثابتة وبمسافة وقتية متقاربة.

التنقل في بورصة باستخدام الباصات

يتوافر في معظم كراجات بورصة نفس الخدمات الموجودة بالكراج الرئيسي، والفرق الوحيد أن الكراج الرئيسي هو الأكبر من حيث المساحة وتوافر العربات التي تتنوع بين الباصات، والميني باص، وسيارات الأجرة (الدولمش)، وأيضًا المترو.

الجدير بالذكر أن معظم السياح في بورصة يُفضلون التنقل بين أفضل الأماكن السياحية في بورصة عن طريق الباصات، لسهولة الحجز من خلال الإنترنت، وأيضًا لأنها تعمل بمواعيد محددة مما يُيسر عليهم النزول قبل ميعاد الباص مباشرةً وفي المحطة الأقرب لمكان الإقامة.

علاوةً على ذلك، يعتبر دفع الأجرة من الأمور السهلة أثناء ركوب الباص، حيث يُمكن لأي مواطن أو زائر الحصول على كارت للدفع من خلال المحطات الرئيسية، وتعبئته بمبلغ مالي، ومن ثم الدفع به في كافة الباصات أو حتى المترو.

خطوط الباصات في بورصة

يوجد العديد من خطوط سير الحافلات في كراج بورصة تخدم المتنقلين من المُدن المختلفة، ومن تلك الخطوط على سبيل المثال ما يلي:

خط الحافلة (E16) : محكمة بورصة- الدائري.

خط الحافلة (401) : محطة بورصة- محطة أورهان غازي.

خط الحافلات (B20C) : غابة أتاتورك الحضرية- بورصة سبور.

خط (B20D) : داجيينيس- بورصة سبور.

خط الحافلات (F1): رصيف مودانيا بودو- محطة بورصة.

خط رئيسي للحافلات (H2) : تنظيم مستشفى سان إيست- مدينة بورصة.

خط (H3B) : المحطة الصناعية- مستشفى مدينة بورصة.

خط الحافلة (H4) : مستشفى مدينة بورصة- الطريق الدائري.

الحافلة (19) : محكمة بورصة الإقليمية.

الحافلة (914): منطقة كاراكابي الصناعية- توكي.

كما أن هناك العديد من خطوط الانتقال بين المُدن، وكذلك العديد من وسائل الانتقال المختلفة والتي يُمكنكم تحديدها من خلال موقع كراج بورصة الإلكتروني، كما يُمكنكم إدخال تفاصيل الرحلة الخاصة بكم من الاتجاه والموقع وغيرها لمعرفة المواصلات المتوفرة من خلال الدخول على الموقع اضغط هنا.

مواعيد رحلات الباصات في بورصة

يصعب تحديد مواعيد كافة الخطوط والحافلات؛ نظرًا لاختلاف المواقع والاتجاهات المُراد الذهاب إليها، ولكن يُمكنكم معرفة التفاصيل الخاصة بمواعيد الحافلات لكل مشوار منفصل على حدة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني اضغط هنا.

قم فقط بالدخول على الموقع المذكور أعلاه، واختر نوع وسيلة الانتقال المُفضلة، وحدد البيانات المطلوبة من الاتجاه والخط، لمعرفة الميعاد بشكل محدد.

كيفية حجز تذاكر رحلات الباصات في بورصة

يُمكنكم حجز تذاكر الرحلات للباص من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني اضغط هنا وإدخال بياناتكم وطلب التذكرة، أو يُمكنكم شراء كارت الدفع من المحطة، وشحنه إما من المحطة نفسها أو من خلال الموقع الإلكتروني.

فنادق قريبة من كراج بورصة

تقع بورصة أو المدينة الخضراء كما يُطلق عليها البعض؛ في الشمال الغربي من تُركيا، وتحديدًا في منطقة (مرمرة)، وهو ما جعلها تنعم بطبيعة رائعة، لتضم بذلك أفضل الأماكن السياحية، لذا؛ نجد العديد من الفنادق بالقرب من كراج بورصا وهو ما يخدم معظم الزوار، ومن أفضل تلك الفنادق ما يلي:

1. فندق بايا بورصة

فندق راقي من فئة 5 نجوم يقع على بُعد 2 كم تقريبًا عن الكراج، ومثالي للإقامة والسفر المستدام، ويُقدم أفضل الخدمات والمرافق اللازمة للإقامة ومنها:

عدد 2 حمام سباحة.

سبا ومركز صحي.

مركز للياقة البدنية مُجهز بأحدث الأجهزة الرياضية.

واي فاي مجاني في جميع أنحاء الفندق.

خدمات تنظيف الغُرف.

مطاعم، وإفطار بالحجز المسبق.

الجدير بالذكر أن الفندق حاز على تقييم جيد جدًا على مواقع الحجز الشهيرة، بِفضل الخدمة المميزة، وأدب طاقم العمل ورُقي التعامل.

2. فندق جراند ريميديا ​​بورصة

فندق آخر من أرقى فنادق بورصة، ولكن يبعد عن كراج بورصة حوالي 8 كم تقريبًا، ويُقدم خدمات مميزة مُقارنة بالفئة حيث أنه من فئة 3 نجوم، ومن أفضل الخدمات التي يُفضلها ما يلي:

حمام سباحة.

مركز صحي وسبا.

غُرف عائلية وأخرى فردية.

3. المزيد من الفنادق بالقرب من جراج بورصة

تتجمع المزيد من الفنادق حول الكراج، ومنها:

جراند بورصة.

هامبتون باي بورصة.

فندق موفينبك بورصة.

هيلتون بورصة.

لايون سيتي هوتل.

رويال ريزيدنس بورصة.

جولد ماجيستي.

أنواع وسائل النقل في بورصة

يحتاج الزوار أو القانطين بالمدينة التنقل من مكان لآخر، لذا؛ يُمكنهم الانتقال بواسطة أحد الوسائل التالية:

1- المترو

أحد خيارات الانتقال المتوفرة في كراج بورصة والتي توفر المزيد من الوقت لسرعتها في التحرك، ولكن يُغطي المترو جزء من المدينة، لذا يُمكن إقلال الركاب من منطقة ومن ثم استكمال مشوارهم بإحدى المواصلات العامة الأخرى حتى الوصول للمكان المطلوب.

2- سيارات الأجرة (التاكسي)

وسيلة أخرى يُمكن الاستفادة منها، وهي عبارة عن تأجير سيارة خاصة من خلال مكاتب الخدمات، للانتقال في أي مكان من المدينة وأيًا كانت المسافة؛ مُقابل الدفع نقدًا، ولكنها تعتبر وسيلة باهظة الثمن بعض الشيء نظرًا لارتفاع تسعيرة الأجرة.

3- السيارات الخاصة (الدولمش)

يعتبر أحد خيارات الانتقال، وهي الأفضل بالنسبة للمسافات القصيرة، حيث أنها تُغطي معظم أنحاء المدينة، وتعتمد أيضًا على طريقة الدفع نقدًا بعد الوصول.

4- الحافلات الجماعية (الباصات)

الوسيلة الأشهر والأفضل بالنسبة للكثير، أوضحنا أعلاه بعض الخطوط الرئيسية في كراج بورصة وطريقة الحجز والدفع.

5- الحافلات الصغيرة (الميني باص)

وهي وسيلة انتقال أخرى يُفضلها معظم الناس لأنها تعمل مبكرًا جدًا، وحتى ساعات متأخرة من اليوم، وتصل إلى مسافات مختلفة منها البعيد أو القريب حسب الحاجة، والدفع نقدًا، وتتميز بالتكلفة القليلة مُقابل المشوار الواحد.

أماكن سياحية قريبة من جراج بورصة

يوجد العديد من الأماكن السياحة التي يسهل زيارتها لأنها تقع بالقرب من كراج البورصا، حيث أنها تبعد مسافة من 10 إلى 20 كم تقريبًا عنه، ومن تلك الأماكن ما يلي:

متحف مدينة بورصة، ويقع على بُعد 15 كم تقريبًا من الكراج.

متحف بورصة الأثري ويبعد عن الكراج مسافة 13 كم تقريبًا.

الجامع الكبير.

متحف قصر السلطان.

القبر الأخضر.

حديقة بورصة النباتية.

سوكاي بارك.

متحف الطاقة.

مسجد أورهان غازي.

حديقة حيوان بورصة.

شجرة أنكايا التاريخية.

بانوراما متحف فتح بورصة.

مدينة بورصة مدينة ساحرة في تُركيا توفر العديد من وسائل المواصلات العامة التي يُمكنكم الانتقال بها من وإلى كراج بورصة ومن ثم إلى باقي الأماكن المجاورة من سياحية أو غيرها.