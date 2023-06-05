كم تبعد طرابزون عن اوزنجول مع أفضل وقت لزيارتها

عند تخطيطك لبرنامج سياحي في مدينة طرابزون يجب أن تسعى لمعرفة كم تبعد طرابزون عن اوزنجول لأن زيارة طرابزون تظل منقوصة طالما لم تذهب لترى قرية اوزنجول الرائعة، فهناك ترى البحيرة الشهيرة التي يغطيها الضباب وترى صيادي الغزلان، وكذلك تزور دير سوميلا وجبال همسي كوي وهضبة حيدر نبي آسرة الجمال؛ كما تستمتع بالمسطحات الخضراء الرائعة وتتناول أفضل الوجبات التركية التي يقبل السياح على تناولها على مدار العام، بشرح أكثر اختصارًا ستكون في رحلة إلى الجنة حين زيارة طرابزون.

اين تقع طرابزون

اختيارك لزيارة مدينة طرابزون في مخططك السياحي إلى تركيا ممتاز، فهناك تتعرف على المدينة عن قرب، وعن طريقة معرفة كم تبعد طرابزون عن اوزنجول تكتمل جولتك عبر زيارة معالم تاريخية عظيمة تعود لحقبة كانت المدينة فيها تابعة لليونان، وترى أيضًا البيئة الطبيعية الجميلة من مساحات خضراء وأجواء معتدلة ونسيم عليل، كما تنتقل بسهولة منها إلى القرى والمدن المجاورة لها والتي لا تقل أهميةً وسحرًا عن تلك المدينة.

تتمتع طرابزون بمساحة واسعة تصل حتى 4685 كم² وتقع بشمال تركيا والأهم أنها تتميز بمناخ معتدل بفضل موقعها في الشمال الشرقي على ضفاف البحر الأسود، وهذا ما جعلها ميناء مهم في تاريخها القديم وحولها إلى مدينة نشطة تجاريًا، كما أنها تحتل موقعًا مهمًا على طريق الحرير، وقد مرت بتاريخ تجاري وحضاري طويل منذ القرن الثامن قبل الميلاد بفضل موقعها.

من حيث التجارة تعمل المدينة كمعبر تجاري إلى إيران من الجزء الجنوب شرقي فيها، وكان يتم التبادل التجاري كذلك مع بلاد القوقاز من الجهة الشمالية، فقد كان تعميرها في القِدم راجعًا إلى التجار الملاطيين منذ عام 756 قبل الميلاد، وحينها كانت مجرد مقاطعة يونانية تعتمد على التجارة بفضل الميناء البحري فيها، ولم تكن وقتها قد أصبحت بهذه الأهمية بسبب استغلال مواردها وموقعها للأغراض الخارجية مع عدم تطويرها ولا منحها أي اهتمام.

أما الآن تعتبر طرابزون من أجمل وأبرز المعالم السياحية بتركيا، وبالتأكيد تريد الانتقال إليها وزيارتها، وبفضل الاهتمام الذي نالته ستتمكن من ذلك بأكثر من وسيلة نقل، حتى أنك لن تحتاج لبذل الوقت لتصل إليها، وستندم على عدم تخصيص فترة أطول للاستمتاع بسحرها.

كم تبعد طرابزون عن اوزنجول

إذا كانت وجهة البداية التي تتواجد فيها هي مدينة اوزنجول، فأنت تبعد عن طرابزون حوالي 96.8 كم، ما يعني أن المسافة من طرابزون الى اوزنجول تستغرق حوالي ساعة ونصف بالسيارة، كما تتوافر عدة أنواع من المواصلات التي تمكنك من الانتقال بين المدينتين بسلاسة وسهولة، لذا سنوضح لك طريقتين للوصول السريع بين طرابزون واوزنجول.

1- كم تبعد طرابزون عن اوزنجول بالسيارة

تبعد حوالي ساعة وربع حين تستخدم السيارة الخاصة أو التاكسي لاجتياز المسافة بين اوزنجول وطرابزون، ولكن التحديد الدقيق للوقت مرتبط بالطريق وما إذا كان مزدحما أم لا، كما أن السرعة التي تسير بها السيارة كذلك تتحكم في تحديد الوقت النهائي للوصول.

2- المسافة بين اسطنبول واوزنجول بالحافلة

ما بين طرابزون إلى اوزنجول والعكس تسير الحافلات لمدة ساعة و40 دقيقة في المتوسط بين ممرات وطرق خلابة، وترى على جانبي الطريق عدد من أهم الأماكن التاريخية والسياحية التي يتوجب عليك زيارتها، فاوزنجول قرية صغيرة تقع باتجاه الجنوب الشرقي من طرابزون ولا يهم كم تبعد طرابزون عن اوزنجول لأن زيارتها تُنسيك بعد المسافات بسبب جمالها الأخاذ، فهي تتميز بوجود بحيرة جميلة تضيف سحرها إلى سحر المسطحات الخضراء لتجعلها قطعة من الجنة على أرض تركيا.

كم يبعد مطار طرابزون عن اوزنجول

يمكن قطع المسافة من مطار طرابزون الى اوزنجول بالسيارة في حوالي ساعة و17 دقيقة، حيث تبعد اوزنجول عن المطار حوالي 89.5 كم عند قطعها بدءًا من قرية اوزنجول وانتهاءً بالوصول إلى المطار على بعد حوالي 5 كم من مركز المدينة طرابزون، وهو يقع على ساحل البحر الأسود جهة الشمال الغربي من طرابزون، كما أن هناك بعض خدمات النقل بالسيارات التي تسهل الانتقال من اوزنجول إليه، أو العكس، وذلك مقابل 80 دولار فقط.

ما الفرق بين طرابزون واوزنجول؟

بالطبع هناك فروق متعددة بين طرابزون واوزنجول أولها أن طرابزون مدينة ساحلية خلابة الجمال، بينما اوزنجول قرية تقع فيها وتضيف إليها كثيرًا من السحر حتى أنها تبدو كقطعة من الجنة، وهي محطة أساسية لراغبي السياحة في طرابزون كما تفصل بينهما مسافة 95 كم تقريبًا، وتتميز اوزنجول عن طرابزون بالهدوء، والمناظر الجميلة والمنازل الخشبية المنظمة، بينما مناخها ممطر وسماؤها مليئة بالغيوم ما يجعلها المكان الأفضل لراغبي الراحة والاسترخاء.

يمكنك زيارة اوزنجول للاستمتاع بالمشي في ممراتها ورؤية بديع خلق الله، ولكن إذا كنت تزورها شتاءً فاعلم أن الثلوج ستغطي كل شيء، وحينها استغل الفرصة لتتمتع بالتزلج على الجليد، أو يمكنك الذهاب لمرتفعات السلطان مراد بجوار البحيرة التي تشتهر بها اوزنجول ويغطيها الضباب وتحوم حولها الغزلان التي يعمل البعض على صيدها في المواسم المناسبة على طول المسافه من اوزنجول الى طرابزون.

بالنسبة لمدينة طرابزون فالحياة فيها أكثر نشاطًا وأجوائها معتدلة، بالرغم من أنها تتميز أيضًا بالمساحات الخضراء الواسعة في فصل الربيع والصيف، كما يمكنك زيارة ميدان طرابزون ثم الانتقال إلى هضبة حيدر نبي، لتشاهد برك الأسماء الرائعة وسواء أردت البقاء في اوزنجول أو طرابزون لا تنسى التقاط الصور والاستمتاع بالوجبات التركية الرائعة.

ما هو افضل وقت لزيارة طرابزون؟

لا يمكننا الإنكار أن طرابزون تتسم بالجمال والروعة في كل الأوقات على مدار العام، كما أن الأنشطة السياحية الممتعة متوفرة في كل حين، وكل فصل هناك أكثر متعة مما يليه، لذا سيكون اختيارك لفصل دون غيره مرتبطًا بسهولة التحرك والاستمتاع بأنشطة أكثر ولا يقلل من جمال المدينة خلال الفصول الأخرى، فالتوقيت الأفضل لزيارة طرابزون هو الصيف والربيع، أي منذ بداية شهر أبريل وحتى نهايات أكتوبر، طوال تلك الفترة تكون طرابزون في حلة من البهاء والجمال الطبيعي ولا يُعقل أن يتم تفويتها خلال تلك الفترة.

استمتع خلال الصيف بالهواء المعتدل وعبير الزهور والمناظر الخضراء والبحيرات التي تظهر فيها الأسماك الملونة وكذلك أشعة الشمس الذهبية، حيث تخرج في درجات حرارة أدناها 15 (أعلى الهضاب) وأعلاها 27 على الأرض المستوية، بينما في الشتاء تكون الأجواء أكثر برودة وتغطى المدينة بالثلوج، لكنها فرصة أفضل للاستمتاع بالأماكن السياحية دون ازدحام ولا أسعار سياحية طوال المسافة بين طرابزون واوزنجول، وكل هذا في درجات حرارة تتراوح بين -5 أعلى الهضاب، و12 درجة على الأرض.

ترى بأم عيناك جنة الله على أرضه حينما تقرر زيارة تركيا والانتقال بين مدنها، خاصةً المدن الساحلية، ومع معرفة كم تبعد طرابزون عن اوزنجول يتضح أن المواصلات جعلت كل شيء سهلًا لا يحتاج عناء، لذا يجب أن تضع تلك المدينة الجميلة وقراها الخلابة ضمن برنامجك السياحي لزيارة أفضل الأماكن السياحية في العالم.