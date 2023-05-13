أفضل الأنشطة في كيدزانيا اسطنبول مع الأسعار والمواعيد

إذا كنت تخطط لرحلة سياحية مع العائلة إلى اسطنبول فلا بد لك أن تضع الأطفال في مقدمة اهتماماتك بحيث تبحث عن الأماكن المناسبة لهم لزيارتها وقضاء أجمل الأوقات فيها ضمن أجواء عائلية مريحة وتحت إشراف مختصين لذلك سنتعرف معًا في هذا المقال على واحدة من أفضل الأماكن التي تحتوي العائلات وهي كيدزانيا اسطنبول وسنتعرف معًا على أفضل الأنشطة التي يمكنكم ممارستها فيها مع الكثير من المعلومات المهمة عنها كموقعها، والأسعار، والفنادق القريبة منها، فتابعوا معنا.

أين تقع كيدزانيا اسطنبول؟

تقع مدينة ألعاب كيدزانيا في منطقة اسكودار في اسطنبول والتي تتبع القسم الآسيوي من المدينة، وتعتبر مدينة ملاهي كيدزانيا واحدة من بلدات كيدزانيا المصغرة المنتشرة في كل أنحاء العالم، على مساحة 8000 متر مربع حيث تتضمن مستشفى ومركز اطفاء والعديد من الأماكن الممتعة الأطفال، وتُناسب مدينة ألعاب كيدزانيا في اسطنبول الأطفال من عمر 4 الي 14 سنة، والمهتمون بتجربة العمل في أكثر من 90 وظيفة، وبإمكانك الذهاب إليها عن طريق الترام أو باستخدام سيارة أجرة.

الأنشطة التي يمكن للأطفال القيام بها في كيدزانيا اسطنبول:

تتنوع الأنشطة التي تقدمها مدينة ألعاب كيدزانيا باسطنبول، حيث تعد من أفضل أماكن سياحية في اسطنبول ، ومن أهم أهداف كيدزانيا في اسطنبول تطوير المهارات الفكرية والبدنية والحركية والاجتماعية للأطفال ضمن مساحة تضم 65 نشاط مختلف، فهم يستخدمون إبداعاتهم في اللعب ويكونون صداقات ويحظون بفرصة مثالية للتجربة وتحمل المسؤولية من خلال الدخول إلى مجالات العمل المختلفة، وسنذكر لكم أهم الأنشطة التي يمكن للأطفال القيام بها في كيدزانيا اسطنبول وفق الترتيب التالي:

تمنحك مدينة ألعاب كيدزانيا فرصة التجول واختيار النشاط المناسب لك ضمن مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية الرائعة والمميزة.

يستطيع الأطفال الاستمتاع حيث تتنوع الألعاب والأنشطة التي يمكن القيام بها، حيث أن مدينة ألعاب كيدزانيا هي أهم مكان ترفيهي وأفضل مدينة الألعاب في اسطنبول ، فهي تناسب جميع الأعمار ومجهزة بشكل متقن وآمن من أجل سلامة الأطفال.

، فهي تناسب جميع الأعمار ومجهزة بشكل متقن وآمن من أجل سلامة الأطفال. يمكنك ممارسة بعض الأنشطة التعليمية والمهنية كالاعتماد على نفسك حيث يتمكن الطفل من صنع بعض وجبات الطعام اللذيذة بيديه.

في مدينة كيدزانيا في اسطنبول يمكن للأطفال ممارسة بعض مهن الكبار كالعمل ضمن فريق المستشفى أو ضمن كادر رجال الإطفاء أو كشرطي من رجال الشرطة.

بإمكانك أن تجهز حفلة مناسبة لعيد ميلاد طفلك في مدينة ألعاب كيدزانيا، حيث يمكنك الاتفاق مع الإدارة ومفاجأة الطفل باحتفال منظم وجميل في عيد ميلاده ضمن أجواء من السعادة والفرح.

يستطيع الأطفال ممارسة هواياتهم بفك وتركيب الأشكال المختلفة.

أما الأطفال الذين يفضلون القراءة وسماع الحكايات، فمدينة ألعاب كيدزانيا توفر لكم مكتبة صغيرة تحتوي على كتب ملونة جميلة وقصص قصيرة مصورة، بالإضافة إلى وجود حكواتي يروي للأطفال قصص مختلفة فيها حكمة وعبرة.

تضم مدينة ألعاب كيدزانيا في اسطنبول عدد من أكبر القاعات والصالات لممارسة الرياضات المختلفة مثل كرة السلة، أو كرة القدم، وغبرها من الرياضات التي تكسب أجسامهم القوة والحيوية.

تمنح كيدزانيا باسطنبول لأطفالك الفرصة لتطوير مهاراتهم في الرسم، حيث تمنحهم فرصة التلوين على الواجهات الزجاجية والتي تسمح الإدارة بعرضها لبضعة أيام.

عند انتهاء الأطفال من اللعب والمرح يمكنكم التوجه إلى أكاسيا مول للتجول في هذا الحي الشهير والحصول على وجبة طعام شهية في إحدى المطاعم الموجودة فيه.

ويمكنكم التسوق في إحدى الأسواق والبازارات القريبة منه أو زيارة حديقة الحرية والاستمتاع بمناظرها الطبيعية الخلابة وأشجارها الخضراء الجميلة والهواء العليل.

توفر مدينة كيدزانيا باسطنبول مواقف تكفي لجميع السيارات.

مدينة ألعاب كيدزانيا مناسبة أيضاً لذوي الاحتياجات الخاصة.

مواعيد العمل في كيدزانيا اسطنبول

تفتح مدينة ألعاب كيدزانيا في اسطنبول أبوابها بشكل يومي من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساءً، أما في أيام العطلة الرسمية يومي السبت والأحد يكون إغلاق المدينة في الساعة الثامنة مساءً، يوم الاثنين عطلة المدينة الاسبوعية.

الأسعار في كيدزانيا اسطنبول

تختلف أسعار الدخول إلى مدينة ملاهي كيدزانيا حسب أعمار الأطفال وهي أسعار مدروسة ومناسبة للجميع وصنفت على الشكل الآتي:

الدخول مجاني للأطفال تحت سن 2 سنوات.

الأطفال من سن 4 سنوات إلى 14 سنة مقابل مبلغ 95 ليرة تركية.

الأطفال الذين أعمارهم من 2 إلى 4 سنوات، والذين تجاوزوا 14 سنة مقابل مبلغ 30 ليرة تركية.

تعليقات الزوار في كيدزانيا اسطنبول

حصلت مدينة ملاهي كيدزانيا على استحسان جميع الزوار الذي جاءوا إليها مع أطفالهم من حيث جودة الألعاب وتنوعها، وممارسة الأنشطة والرياضات المختلفة البدنية أو العقلية أو الاجتماعية، ومستوى الأمان العالي، وكانت الأسعار مناسبة لجميع الفئات مقارنة بالخدمات التي تقدمها المدينة.

الفنادق القريبة من كيدزانيا اسطنبول

تقع مدينة كيدزانيا باسطنبول في منطقة مميزة وهامة، حيث تحتضن عدد من الفنادق الفخمة ذات الخدمة الرائعة ومن أهم وأشهر هذه الفنادق القريبة من مدينة ألعاب كيدزانيا في اسطنبول هي:

1. فندق ماي دورا اسطنبول

يقع هذا الفندق في حي كاديكوي في اسطنبول، ويقدم غرف مريحة مع حمامات نظيفة وخدمة انترنت مجانية، حيث يتم تجهيز كل غرفة بطريقة مميزة وفريدة ويتم تزويدها بحوض سباحة لضمان راحتك بالإضافة إلى تقديم الشاي والقهوة مجاناً أشهى أطباق الطعام التركية، كما يوجد مكتبة لمحبي القراءة، إلى جانب أسعاره الجيدة والمناسبة للجميع، ويعمل مكتب الاستقبال على مدار 24ساعة، وقد حصل على تقييم 3نجوم.

2. فندق هيلتون اسطنبول كوزياتاجي

يصنف من فنادق 5نجوم وحاصل على جائزة الشهادة الخضراء التي تمنح لقياس جودة الفنادق، يمتاز فندق هيلتون اسطنبول كوزياتاجي بموقعه الفريد في وسط منطقة الأعمال التجارية، وبغرفه الأنيقة وأثاثه المتين ذات التكييف المركزي، يوفر لك مسابح داخلية مختلفة الأحجام ومناسبة لجميع الأعمار، ومركز منتجع صحي، بالإضافة إلى مركز لياقة بدنية مفتوح على مدار اليوم، كما يوجد خدمة انترنت مجانية وخدمة نقل للمطار بالإضافة إلى مواقف سيارات مجانية، ويقدم أشهى أنواع الأطباق التركية اللذيذة.

عزيزي القارئ: لا يمكن للعائلة الذهاب في رحلة سياحية إلى اسطنبول دون التخطيط لمتعة الأطفال وراحتهم، لذا تحدثنا في هذا المقال بالتفصيل عن كيدزانيا اسطنبول، أين تقع، الأنشطة والخدمات التي تقدمها، الأسعار وتقييمات الزوار، بالإضافة إلى أهم الفنادق القريبة منها نرجو لكم كل الفائدة.