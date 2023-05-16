أفضل متاحف بورصة التي ينصح بزيارتها

مدينة بورصة التركية أو بورصة الخضراء التي تلقب بأنها واحدة من أجمل المدن التركية على الإطلاق، ورابع أكبر مدينة تركية من حيث المساحة، فهي تجمع كل ما قد تريده في مدينة واحدة، ففيها تجد مثلا الطبيعة الجميلة والبحيرات والحدائق التي تنتشر في كامل ربوعها وفيها جبل اولدغ الذى يعتبر من أشهر المنتجعات في تركيا، وفيها مناطق تاريخيه كمقابر السلاطين العثمانيين، بالإضافة إلى متاحف بورصة التي تحكي قصة تاريخ وثقافة هذه المدينة التاريخية، فتابع معنا مقالنا وتعرف معنا على أفضل متاحف بورصة التي يمكنك زيارتها.

أفضل متاحف بورصة

تستقطب المتاحف في بورصة عدد كبير من السياح من داخل وخارج تركيا وخاصة أولئك المهتمين بالشأن التاريخي، حيث إن متاحف بورصة تضم معروضات أثرية تقص على الزوار تاريخ ما مر على هذه المدينة من قصص وأحداث تاريخية، فهي تعود لأزمنة تاريخية مختلفة، تزخر مدينة بورصة بالمتاحف المتميزة، وسنتعرف من خلال هذا المقال على أفضل متاحف بورصة وسنقدم شرح عن كل متحف:

1- متحف مدينة بورصة

يقع متحف مدينة بورصة في منطقة عثمان غازي في بورصة، هو عبارة عن ثلاث طوابق تحتوي على الكثير من القطع والمعروضات الفنية التي تجسد أهمية بورصة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في مرحلة من المراحل، بالإضافة إلى المنتجات المصنوعة باليد مثل السجاد اليدوي والمنحوتات الخشبية، التي تعبر عن المهن اليدوية التي كانت سائدة خلال تلك الفترة الزمنية، فمتحف مدينة بورصة يؤرخ أكثر من سبعة آلاف سنة من تاريخ مدينة بورصة العريق.

معلومات عن متحف مدينة بورصة

العنوان: Hocaalizade, 6. Kültür Sk. No:8, 16010, 16010 Osmangazi/Bursa, تركيا.

Hocaalizade, 6. Kültür Sk. No:8, 16010, 16010 Osmangazi/Bursa, تركيا. الموقع الالكتروني: اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: 904441600+.

2- متحف علم الآثار في بورصة

من أشهر متاحف بورصة ويمتد على مساحة 3500 متر مربع ويضم أربع قاعات للعرض، ويضم مجموعة متنوعة من التحف والآثار والمقتنيات القيمة التي يرجع تاريخ البعض منها إلى أكثر من 2300 عام، إلى جانب اللوحات الفنية والأشغال والمهن اليدوية، بالإضافة إلى وجود قسم لعرض العملات المعدنية القديمة والأواني البرونزية والقطع الزجاجية، ويعتبر المتحف من أهم متاحف بورصة التي تستقطب عدد كبير من الزوار على مدار العام.

معلومات عن متحف علم الآثار في بورصة

العنوان: Gaziakdemir, Kültür Park, Çekirge Cd. 4/11 D:1, 16050 Osmangazi/Bursa, تركيا.

Gaziakdemir, Kültür Park, Çekirge Cd. 4/11 D:1, 16050 Osmangazi/Bursa, تركيا. الموقع الالكتروني: اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: 902242344918+.

3- متحف البيت العثماني في بورصة

يقع متحف البيت العثماني في وسط مدينة بورصة بحي المرادية، في البيت الخشبي، وتخبرنا بعض الروايات أنه المنزل الذي ولد فيه السلطان العثماني محمد الفاتح الذي قام بفتح مدينة اسطنبول، يعتبر من أشهر متاحف في بورصة فهو يصور ما كان عليه المتحف العثماني في القرن السابع عشر من حيث جمالية التصميم والبناء، فهو يحكي قصة تاريخ تلك الحقبة الزمنية العريقة، يعج متحف البيت العثماني بالمنحوتات والرسومات العثمانية حيث أنه مرآة تعكس الإبداع العثماني المتميز في تلك الفترة.

معلومات عن متحف البيت العثماني

العنوان: Muradiye, 6, Prf. Dr. Halil İnalcık Sk., 16050 Osmangazi/Bursa, تركيا.

Muradiye, 6, Prf. Dr. Halil İnalcık Sk., 16050 Osmangazi/Bursa, تركيا. الموقع الالكتروني: اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: 902242209926+.

4- متحف الأعمال الإسلامية في بورصة

يعتبر متحف الأعمال الإسلامية من أفضل المتاحف في بورصة، تم افتتاحه في منتصف سبعينيات القرن الماضي في الجانب الشرقي من وسط مدينة بورصة، يعرض المتحف الكثير من المنحوتات الخشبية الأسلحة العثمانية والحرف اليدوية العائدة إلى العصر العثماني مثل المنسوجات والرسوم، ويستقبل المتحف عدد كبير من الزوار سنويا على غرار أغلب متاحف بورصة.

معلومات عن متحف الأعمال الإسلامية في بورصة

العنوان: Yeşil, 1. Yeşil Cd. No:56, 16360 Yıldırım/Bursa, تركيا.

Yeşil, 1. Yeşil Cd. No:56, 16360 Yıldırım/Bursa, تركيا. رقم الهاتف: 902243277679+.

5- متحف أتاتورك بورصة

كان هذا المتحف منزل ومقر مصطفى كمال اتاتورك خلال فترة حكمه وهو الرئيس الأول لتركيا، وتم تأسيس المتحف تخليدا لذكراه، ومازال قائما حتى يومنا هذا يعرض أسلوب حياته وما قام به من إنجازات عظيمة، يستقطب المتحف عدد كبير من السياح المهتمين بتاريخ أتاتورك والنظر في صوره وذكرياته، يعتبر متحف أتاتورك من أجمل المتاحف في بورصة فهو نموذج عن الهندسة المعمارية البسيطة والجميلة على حد سواء بعيدا عن تعقيدات الحداثة، وتحيط بالمتحف حديقة جميلة تزيد من روعة وجمالية المكان.

معلومات عن متحف أتاتورك بورصة

العنوان: Çekirge, 16070 Osmangazi/Bursa، تركيا .

Çekirge, 16070 Osmangazi/Bursa، تركيا الموقع الالكتروني: اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: 902242347716+.

6- متحف بانوراما بورصة

يتميز المتحف بتصميم جميل فهو على شكل قبة تعتبر الأكبر في تركيا، تختبئ تحت هذه القبة العديد من الصور التوضيحية للأحداث التاريخية التي جرت بالإضافة إلى اللوحات والمجسمات التي تحكي قصة فتح قلعة بورصة بعد حصار دام لمدة عشر سنوات، وتم الفتح على يد اورخان ابن عثمان الذي دفن في نفس المكان بناء على طلب منه، ويعتبر متحف بانوراما أفضل متحف في بورصة لفهم تاريخ هذه المدينة وبداية العثمانيين حيث يحتوي على الكثير من بقايا تلك الحقبة الزمنية مثل الملابس والخناجر والأسلحة وأدوات القتال، ولن يكلفك الكثير قرار الدخول إلى هذا المكان فالأسعار رمزية جدا مقابل الدخول إلى أغلب متاحف بورصة مقابل هذه العظمة التاريخية.

معلومات عن متحف بانوراما بورصة

العنوان: Ebu İshak, Mahallesi, Ali Ferruh Yücel Cd. no:86, 16230 Osmangazi/Bursa, تركيا.

Ebu İshak, Mahallesi, Ali Ferruh Yücel Cd. no:86, 16230 Osmangazi/Bursa, تركيا. الموقع الالكتروني: اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: 902242241326+.

7- متحف توفاش الأناضول للسيارات بورصة

يكفي أن تكون من عشاق السيارات مهما كان نوعها حتى تفكر في زيارة متحف توفاش الأناضول للسيارات، يجمع هذا المكان أشهر العلامات في عالم السيارات ومراحل تطور صناعة هذه السيارات بدءا من العربات التي تجرها الخيول وصولا إلى السيارات الحديثة، وقد حظي منذ تأسيسه في 2002م بشعبية واسعة جدا، ينصح بزيارته بشدة.

معلومات عن متحف توفاش الأناضول للسيارات بورصة

العنوان: Umurbey، Kapıcı Cd.، 16360 Yıldırım / Bursa، تركيا.

Umurbey، Kapıcı Cd.، 16360 Yıldırım / Bursa، تركيا. الموقع الالكتروني: اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: 902243293941+.

8- متحف بيت شيماكي بورصة

يتميز المتحف بتصميمه الجميل من ناحية الزخارف والنقوشات التي تزين الأسقف والجدران، فهو عبارة عن قصر مؤلف من طابقين، ستنبهر من روعة التنسيق والتنظيم الموجودة في هذا المتحف فهو يضم العديد من المقتنيات الأثرية ذات القيمة التاريخية العظيمة، تحيط بالمتحف حديقة جميلة، تزيد من رونق وجمالية المكان.

معلومات عن متحف بيت شيماكي بوصة

العنوان: ترميا، منطقة مرمرة، بورصة.

ترميا، منطقة مرمرة، بورصة. رقم الهاتف: 902247730083+.

9- متحف الكاكاو والشوكولاتة بورصة

استغرق التحضير لفتح متحف الشوكولاتة في منطقة نيلوفر أجمل المناطق في بورصة مدة أربعة أشهر ونصف، تم خلالها صنع مجسمات لأهم المعالم السياحية في المدينة وتماثيل لشخصيات تاريخية نشأت في مدينة بورصة، واستخدم في التحضير أكثر من ثمانية أطنان من الشوكولاتة، تبلغ مساحة المتحف 900 متر مربع، ولاقى متحف الشوكولاتة اقبالا كبير من الزوار حيث أنه يعتبر من أجمل الأماكن السياحية في بورصة ، كل شيء في المتحف مصنوع من الشوكولاتة ومن أجمل المجسمات الموجودة مجسم لجامع "أولو" (Ulu Cami) وجسر "إرغاندي" (Irgandı Köprüsü) وشجرة الدلب الشهيرة "إنكايا أولو تشيناري" (İnkaya Ulu Çınarı)، حيث تم توفير ظروف التهوية الملائمة لحماية هذه المصنوعات، استقبل المتحف أكثر من عشرة آلاف زائر منذ أن تم افتتاحه.

معلومات عن متحف الكاكاو والشوكولاته

العنوان: 6V8Q+GG نيلوفر، بورصة، تركيا .

6V8Q+GG نيلوفر، بورصة، تركيا رقم الهاتف: 902244132003+.

قدمنا من خلال هذا المقال دليل شامل عن أهم متاحف بورصة، وسلطنا الضوء على ما تحتويه هذه المتاحف من معروضات ومنحوتات ذات قيمة تاريخية كبيرة، لا تتردد في زيارة أحد هذه المتاحف والاستمتاع بكل التفاصيل الموجودة بها، ولا تنسى التقاط أجمل الصور التذكارية في الأقسام التي تسمح بها إدارة المتحف لتوثيق هذه التجربة الفريدة من نوعها.