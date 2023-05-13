أفضل 6 أنشطة ترفيهية مميزة في متحف البراءة اسطنبول

هل شعرت يومًا بأنك وقعت في حب رواية ما لدرجة أنك أردت أن تكون واحدًا من أبرز شخصياتها؟ لا بد أنك قد شعرت بهذا من قبل وخاصةً إذا كنت عاشقًا لقراءة الروايات، وبالفعل تم تجسيد هذه الفكرة التي خطرت ببالك لتصبح واقعًا ملموسًا متجسدًا في متحف البراءة اسطنبول الذي لم يسبق له مثيل في العالم، ولا عجب في حصول المتحف على جائزة المتحف الأوروبي عام 2014 بعد أن نالت الرواية التي تحمل اسمه جائزة نوبل، ويرجع هذا الفضل إلى الكاتب الروائي التركي أورهان باموك الذي أنشأ المتحف جنبًا إلى جنب مع الرواية الشهيرة، وتم افتتاح المتحف سنة 2012م، وما زال هناك العديد من الأسرار الشيقة التي ندعوك إلى معرفتها في هذا المقال.

قصة متحف البراءة في اسطنبول

قبل أن نطلعك على أبرز الأنشطة التي يمكنك ممارستها داخل المتحف، سيكون من اللازم التعرف على قصة إنشاء المتحف من البداية، والتي تعود إلى زمن بعيد حيث كان أورهان باموك الروائي الشهير يتطلع إلى أن يصبح رسامًا، ولكن أقنعته والدته أن يتجه إلى الأدب والذي كان يهواه بالفعل، فجمع ما بين الفن والأدب في ذاك المتحف الإبداعي الذي يجسد رواية متحف البراءة، والمستوحاة من أحداث حقيقية عن قصة حب بين بطلي الرواية، وهما فسون وكمال، والتي دارت أحداثها بين عام 1975 حتى 1984م لتعبر عن العشق والمأساة، فأغلب العشاق الذين خابت آمالهم اندثروا مع عشقهم، أما بطل تلك الرواية قرر البوح إلى الكاتب بقصته لتخلد ذكراها بين دفتي تلك الرواية الشهيرة وكذلك المتحف.

كان كمال بطل الرواية رجل أعمال من الطبقة الأرستقراطية، وكان يستعد للزواج من إحدى الفتيات التي تضاهيه في مكانته الاجتماعية، وسرعان ما انقلبت الأمور رأسًا على عقب بعدما ظهرت فتاة جميلة جدًا وهي فسون، الفتاة الفقيرة قريبته، والتي تعلق بها كمال بعدما أصبحت تتردد عليه يوميًّا لمدة شهر ونصف، ومن ثم اختفت من حياته بعدما علمت بخطبته، وكان هذا هو الحدث الأكبر الذي تسبب في إنشاء هذا المتحف؛ حيث ظل كمال يبحث عنها في جميع شوارع وأزقة اسطنبول دون جدوى.

وبعد أن انفصلت خطيبته عنه وتوفي والده، أرسلت إليه فسون رسالة لتدعوه إلى منزل والديها بعد أن تزوجت من كاتب سيناريو، ولكنها كانت لا تزال تقطن مع والديها، ومنذ ذلك الحين، بدأ كمال في سرقة جميع الأغراض التي لمستها أيدي حبيبته من الأمشاط وأعقاب السجائر التي كانت تلقيها بعد تدخينها لها، وكذلك الأطباق وغيرها من الأشياء التي كان يحتفظ بها في منزله؛ فقد جمع كمال أكثر من 4213 قطعة سجائر وحفظها داخل صندوق زجاجي يمكن رؤيته داخل المتحف، والتي كان لجمعها فائدة أخرى وهي حفظ الأغراض القديمة التي كانت تعود إلى السبعينات وعصر بداية ظهور التليفزيون وما يعقبه.

الأنشطة الترفيهية في متحف البراءة اسطنبول

إن لم تكن من هواة الأدب وقراءة الروايات، فلا بأس يمكنك أيضًا زيارة المتحف دون قراءة الرواية على الرغم من أن قراءتها سيجعلك واعيًّا تمامًا بجميع الأغراض الموجودة في المتحف، بالإضافة إلى أنه سيضفي عليك شعورًا رائعًا بأنك داخل إحدى الروايات الشهيرة في تركيا وستستطيع حينها خوض التجربة بشكل حي؛ حيث يمكنك الاستماع إلى الرواية صوتيًّا وملامسة جميع الأشياء التي ستجدها مذكورة بدقة في الرواية.

ومتحف البراءة هو من أهم المتاحف في اسطنبول ، والذي أضاف بعدًا فريدًا مقارنة بباقي المتاحف التي أنشئت إما لتخليد ذكرى شخص مشهور أو لعرض العديد من المقتنيات التي ترجع إلى حقبة زمنية معينة، ومع ذلك، لم يغفل متحف البراءة باسطنبول عن بيان الأحداث الاجتماعية والسياسية جنبًا إلى جنب مع أحداث الرواية والتي احتوت في طياتها على كل هذه الأحداث، وهذا ما يمكنك اكتشافه خلال تلك الرحلة الشيقة، وذلك فضلاً عن الأنشطة الترفيهية التالي ذكرها:

1. التجول داخل المتحف

لا بد أن تتجول بين أروقة وزوايا المتحف فور دخولك من بوابته؛ حتى تكتشف الكثير من التفاصيل ضمن هذا المتحف الصغير، والتي تعود إلى السبعينات بالتزامن مع أحداث الرواية.

2. معرفة تاريخ اسطنبول

يحتوي متحف البراءة اسطنبول على قطع أثرية تعود إلى العصور القديمة المختلفة، ومنها صور الحكام القدماء وفنانين وفنانات تركيا الذين ظهروا لأول مرة بعد اختراع التلفاز، كما يمكنك التعرف على الحياة اليومية في تركيا من خلال استكشاف العملات النقدية القديمة المتداولة آنذاك وكذلك الملابس التقليدية.

3. الولوج إلى عالم رواية متحف البراءة

يعتبر المتحف بطوابقه الخمسة بمثابة نافذة مطلة على أحداث الرواية التي حملت نفس اسمه؛ فبمجرد الولوج إليه، ستجد نفسك حاضرًا مع أبطال الرواية حينما تستكشف العبارات الملصقة على جدران المتحف، كذلك سيمكنك الاطلاع على مسودة الرواية أثناء كتابتها محفوظة في فاترينة مستقلة، وذلك بالإضافة إلى وجود الأغراض التي جمعها كمال من بيت محبوبته كفرشاة الأسنان، علب الأدوية، بعض الرسائل الورقية، فنجان قهوة مشروخ، أحمر شفاه، بعض الأزرار، سلة من القش وكذلك علبة كبريت، وقد حرص أورهان على وضع المغزى من إنشاء المتحف متمثلاً في مجسم للإنسان الذي يحوي بداخله قلبًا مهشمًا تعبيرًا عن الأذى الذي تعرض له إثر حرمانه من العشق.

4. مشاهدة الثقافة التركية في العصور القديمة

يمكنك أيضًا التعرف على الحياة الاجتماعية والثقافية في ذلك الوقت من خلال المعروضات التي احتوى عليها المتحف نحو المملحات والصناديق الصغيرة والسجائر التي كانت تدخنها فسون والموجودة في الصندوق الزجاجي على يمين مدخل المتحف في الطابق الأرضي، وذلك إلى جانب الخرائط واللوحات والأحذية، وبعض المقتنيات التي لم تكن تخص الرواية ولكنها حُفظت في المتحف؛ لتكون بمثابة دلائل على الحياة القديمة ليطلع عليها الأجيال اللاحقة في تشوق.

ومن ضمن هذه المعروضات أيضًا أزياء للنساء، صحون وملاعق وسكاكين، مشغولات يدوية قديمة كالأواني الفخارية، وكذلك صور تتضمن شوارع اسطنبول في الحقب القديمة، بالإضافة إلى بعض المقتنيات التي لم يخطر على بال أحد أن يُحتفظ بها في إحدى المتاحف؛ لذا إذا أردت زيارة أماكن سياحية في تركيا باسطنبول غير تقليدية، فلن تجد أفضل من متحف البراءة.

5. التقاط الصور التذكارية

ليس سهلاً أن تزور متحف البراءة الحائز على جائزة المتحف الأوروبي دون التقاط صور تذكارية لمعروضاته الفاتنة؛ فبجانب أن التقاط الصور سيساعدك على تذكر هذا اليوم الرائع، سيكون ذلك مدعاة للفخر بعد مشاركتها على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

6. زيارة المعالم السياحية القريبة من المتحف

بعد الانتهاء من التجول في المتحف، يمكنك زيارة الأماكن السياحية القريبة منه مثل ممر الزهور، حديقة غيزي، حمام غلطة سراي، سروري بارك، متحف الشمع، ميدان تقسيم، شارع الاستقلال، بالإضافة إلى مسجد آيا صوفيا.

مطاعم وكافيهات متحف البراءة اسطنبول

لا يوجد مطعم أو مقهى داخل المتحف، وإنما هناك بعض المطاعم والكافيهات القريبة منه، والتي تقدم أصناف تركية متنوعة من ضمنها المأكولات النباتية كما في كافيه (Roka Café Kahvalti)، كما أن هناك مطعم آخر يقدم البيتزا والمأكولات الإفريقية وهو مطعم (Kara Lounge Restaurant)، وكذلك يمكنك تناول كوب من القهوة اللذيذة في مقهى (Fossestte Beyoglu).

المواعيد والأسعار

يستقبل المتحف الزوار طوال أيام الأسبوع ماعدا يوم الاثنين من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، أما عن أسعار التذاكر، فهي تبلغ مائة وخمسين ليرة، كما أن هناك تذاكر مخفضة للطلاب والتي تبلغ خمس وسبعين ليرة تركية، وفي حال شراء رواية متحف البراءة، سيكون الدخول مجاني بعد وضع الختم في موضعه بالفصل الثالث والثمانين بالكتاب.

عنوان متحف البراءة اسطنبول

يوجد المتحف في منطقه بيوغلو في اسطنبول بالقسم الأوروبي، والتي تبعد عن ميدان تقسيم بعشر دقائق سيرًا على الأقدام، ويمكنك الوصول إليه بكل سهولة إذا كنت مارًا بأحد أحياء اسطنبول ناحية تقاطع شارعي المدفعية والاستقلال، فيمكنك حينها رؤية بناء أحمر اللون والذي يمثل المتحف، كما يمكنك استقلال الترام والنزول في أقرب محطة إلى المتحف وهي (Tophane)، كما يمكنك السير من منطقة تقسيم أو استقلال إحدى الحافلات من الميدان.

وبعد أن تعرفت على قصة المنزل الذي تحول إلى متحف شهير حائز على أحد أبرز الجوائز وهو متحف البراءة اسطنبول، لا بد أنك قد تشوقت لعيش ذاك الخيال الذي تحول إلى واقع ملموس يستحق الزيارة، توجه إليه الآن لتعيش التجربة بنفسك.