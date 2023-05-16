أفضل 9 أنشطة رائعة في متحف توفاش الأناضول للسيارات بورصة

السياحة في بورصة من أجمل التجارب التي يمكن خوضها في حياتك، فقد سُميت ببورصة الخضراء؛ نتيجة لتعدد المساحات الخضراء والغابات والمتنزهات والشلالات والبحيرات المحيطة بها، فمن المتوقع أن يزور السائحون هذه المناطق، ولكن على العكس تمامًا فهناك البعض الشغوف بالسيارات وتاريخها وعلى دراية كبيرة بأنواعها يترددون بكثرة على متحف توفاش الأناضول للسيارات بورصة الذي يشبع فضولهم للاطلاع بشكل تسلسلي على السيارات التي صُنعت على مر العصور، فإن كنت متيمنًا بالسيارات ستكون هذه النزهة مثالية لك تمامًا، تعرف على ما يمكنك فعله في ذلك المتحف الفريد خلال مقال اليوم.

معلومات عن متحف توفاش الأناضول للسيارات بورصة

تم افتتاح متحف توفاش الأناضول للسيارات في بورصة التابع لمصنع توفاش في الثامن من يونيو عام 2002م، وذلك بعد أن تم ترميم وتجديد مصنع الحرير العتيق لتحويله إلى متحف يُحفظ فيه تراث السيارات، فيكون عالمًا ملائمًا لمحبي السيارات بشكل خاص، فيأخذهم في رحلة تاريخية تستهل باستكشاف العجلات الحربية التي تعود إلى ألفين وستمائة عام وتنتهي بالاطلاع على آخر طراز من السيارات تم صنعه من قبل شركة توفاش.

يقدم هذا المتحف تجربة فريدة لكل من يرغب في معرفة تطور السيارات على مر العصور وكيفية صنعها؛ إذ يعرض كما أوضحنا تشكيلة كبيرة من السيارات المتنوعة التي تعود إلى القرن السادس كعربات الحرب مع توفر اللوحات التي تبين تاريخ بعض أنواع السيارات، والجدير بالذكر أنه متحف السيارات الوحيد الموجود في بورصة، والذي يمتلك حديقة كبيرة وصالة فنون لعرض بعض أعمال الفنانين من مختلف الدول إلى جانب المعرض الخاص بأدوات القياس والأوزان.

عنوان متحف توفاش الأناضول للسيارات بورصة

يقع المتحف في حي امبوري ببورصة، وهو قريب من الوجهات السياحية الشهيرة، حيث يبعد عن حديقة رسات أويال الثقافية بمسافة 1.4 كيلومتر، كما يبعد عن الجامع الأخضر بمسافة 1.3 كيلومتر، ولكي تطلع على عنوان المتحف بالتفصيل عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

الأنشطة الترفيهية في متحف توفاش الأناضول للسيارات بورصة

على الرغم من أن متحف توفاش لا يضاهي أشهر متاحف في بورصة في شعبيتها إلا أنه ما زال له شعبية كبيرة بين السائحين، حيث زاره أكثر من مليون زائر منذ افتتاحه، وبالتالي فهو يتيح القيام ببعض الأنشطة الترفيهية الممتعة بالنسبة لمحبي السيارات، والمتمثلة في النقاط التالية:

1. أخذ جولة مبدئية

استهل رحلتك الممتعة بالتجول في شتي أنحاء المتحف، وتمتع بمشاهدة مظهر أنواع السيارات المختلفة المنتشرة في كل ركن من أركانه.

2. معرفة تطور صنع السيارات

من المؤكد أنك تعلم المراحل التي مرت بها صناعة السيارات للوصول إلى تلك التطورات المستحدثة بمرور الوقت، بإمكانك مشاهدة هذه المراحل التي تتجسد في مقتنيات المتحف التراثية، ففي البداية ستجد سيارة الدوبلو نسخة فور باي فور المميزة بمقاعدها الرياضية، وبعد ذلك ستجد سيارة مراد 124، وسيارة مراد 131 النسخة التركية منها، وهي أول سيارة أُنشئت في مصنع توفاش، بالإضافة إلى السيارة الباليو التي ستجدها مفككة لتظهر قطعها بأكملها من الخارج وأجزائها الداخلية أيضًا، وعلاوة على ذلك يمكنك استكشاف سيارة فيات تمبرا المصنوعة عام 1994م.

3. استكشاف أشهر أنواع السيارات

يتيح لك المتحف لوحة كبيرة بها الوجهات الأمامية لأشهر أنواع السيارات المصنوعة في شركة توفاش نحو فيات ألبيا ودوبلو وماريا وباليو وتوفاش شاهين والأونو، كما يمكنك مشاهدة آخر سيارة تم تصنيعها في مصنع توفاش عام 2000م وهي السيارة الأونو بشكل كامل إلى جانب سيارة تيبو الشهيرة والكارتل توفاش، كما يمكنك رؤية أحدث أنواع السيارات التي ينتجها مصنع توفاش في الوقت الحالي، مثل: الفورينو، اللينيا، الدوبلو.

4. مشاهدة أنواع السيارات الرياضية والكهربائية

داخل متحف توفاش الأناضول يمكنك مشاهدة النسخة المعدلة لسيارة فيات باليو المخصصة للسباق، والتي ستجد عليها بعض مطبوعات مدينة بورصة، وأمامها يمكنك رؤية لوحة كبيرة تحمل صورًا لسيارات فيات الرياضية، وعلى الجانب الآخر تم الاحتفاظ بالجوائز التي حازت عليها السيارات على بعض الأرفف الأنيقة، وفي موضع آخر من المتحف ستجد سيارات فيات دوبلو الكهربائية المميزة، والتي ستبهرك بأناقتها وحجمها الضخم وزجاجها المعتم الذي ينم عن طراز فاخر وفريد من نوعه.

5. استكشاف العربات التاريخية

هناك قسم مخصص يُعرض فيه أنواع عديدة ومختلفة من السيارات التاريخية التي تعود إلى العصور القديمة كالسيارة القديمة التي يجرها الأحصنة أو الثيران، بالإضافة إلى سيارة رجال الإطفاء التي تعود إلى العصور العثمانية في تركيا، بجانب أول سيارة صُنعت في تركيا منذ تسعة وأربعين عامًا، وهي مراد التي ترجع تسميتها إلى السلطان مراد الأول، كما تعرض سيارات الشرطة القديمة والشاحنات والسيارات الكلاسيكية والصناعية.

6. حضور الحفلات الموسيقية

سيداهمك الحظ السعيد إن كنت من عشاق موسيقى الجاز، حيث يُقام في المتحف حفلات موسيقية وفعاليات ثقافية وفنية ومعارض الفن التكنولوجي على مدار العام، بإمكانك الاستفسار عن المواعيد المخصصة لها لحضور تلك الفعاليات المفضلة وفي الوقت نفسه استكشاف تطور السيارات.

7. التنزه في حديقة المتحف

يشتمل المتحف على حديقة خارجية تتميز بمساحتها الشاسعة واحتضانها لخمسين نوعًا من النباتات المتنوعة، والتي تخدم زوار المتحف بتوفير مقاعد مخصصة للجلوس والاسترخاء وسط الأجواء الطبيعية الساحرة بعد هذه الرحلة الشاقة داخل المتحف ، فيمكنك بجانب الاسترخاء والتنزه داخلها، والذي سيعتبر نشاطًا ممتعًا للغاية لك ولأطفالك الذين سيستمتعون باللعب في تلك الأجواء.

8. التقاط صور تذكارية أنيقة

يجب أن تكون النصيحة الأولى التي تتلقاها هي ضرورة التقاط الصور إذا قررت خوض تجربة السياحة في بورصة تركيا وخصوصًا إذا كانت الوجهة المختارة هي متحف توفاش للسيارات، فانتهز فرصة وجودك بجانب إحدى السيارات المفضلة بالنسبة إليك والتقط صورًا كثيرة من زوايا متعددة لتقوم بنشرها ومشاركتها مع أصدقائك وعائلتك على مواقع التواصل الاجتماعي لاحقًا.

9. شراء الهدايا التذكارية

يوجد مكان مخصص لبيع الهدايا التذكارية داخل المتحف التي يُفضل شراؤها قبل المغادرة لتذكرك بتلك الرحلة الشيقة وتصبح محفزًا لمداعبة ذاكرتك بهذه المشاهد التي رأيتها في جولتك فيما بعد.

الخدمات في متحف توفاش الأناضول للسيارات بورصة

يوفر المتحف خدمات ومرافق عديدة لزواره منها دورات المياه المخصص بعضها لذوي الاحتياجات الخاصة، وموقف سيارات ومدخل يصلح للكراسي المتحركة، كما يوجد مقاعد للجلوس في حديقة المتحف، كما تتوفر خدمة الواي فاي المجانية.

مطاعم متحف توفاش الأناضول للسيارات بورصة

لا توجد مطاعم داخل المتحف وإنما هناك مقهى واحد، وهو فايتون كافيه المميز بإطلالته الساحرة على المساحات الخضراء المريحة للأعصاب، بالإضافة إلى ديكوراته الدافئة وجلساته المريحة المتنوعة ما بين الجلسات الداخلية والخارجية وسط العشب الطبيعي الأخضر، يقدم المقهى العديد من المشروبات والحلويات التركية اللذيذة إلى جانب بعض الوجبات السريعة ، ومن أشهرها البيتزا، فضلاً عن أطباق الإفطار المتنوعة.

مواعيد العمل والأسعار

يفتح المتحف أبوابه للزوار طوال أيام الأسبوع ماعدا يوم الاثنين، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا ويغلق في السادسة مساءً، ودخوله مجاني تمامًا.

لكي تضفي مزيدًا من المتعة على رحلتك في متحف توفاش الأناضول للسيارات بورصة يمكنك اصطحاب سماعات الرأس وتحميل تطبيق المتحف من على جوجل بلاي أو آب ستور؛ لتستمع إلى السرد الصوتي الذي يتضمن معلومات عن المتحف وما فيه أثناء التجول، نتمنى لكم يوم ممتع وزيارة مميزة.