أفضل 7 أنشطة في متحف مدام توسو باسطنبول

لمن يرغب في الاستمتاع بأهم المعالم السياحية في تركيا عليه بزيارة متحف مدام توسو باسطنبول أو ما يسمى بمتحف الشمع وترجع تسميته بهذا الاسم نسبة إلى الفنانة التشكيلية والنحاتة التي تحمل الجنسية الفرنسية مدام توسو فهي أول من أقام معارض للفن التشكيلي والنحت باستخدام مادة الشمع وصنعت مدام توسو أول تمثال من الشمع وهي في عمر السادسة عشر وتمت تسميته بهذا الاسم نظراً لوجود العديد من الشخصيات التاريخية والعلمية والرياضية والفنية وستندهش عندما تراهم لأنك ستشك أن هؤلاء الأشخاص من دم ولحم.

معلومات عن متحف مدام توسو باسطنبول

تم إنشاء متحف مدام توسو في اسطنبول عام 2016 وهو فرع من ضمن واحد وعشرون فرعاً من متاحف مدام توسو في العالم ويقع في شارع الاستقلال وبالقرب من ميدان تقسيم يمكن أن تستغرق زيارتك ما يزيد عن الساعتين حيث تستطيع التجول لترى مجموعة متنوعة من الشخصيات التركية البارزة بل ومجسمات لأبرز الشخصيات المحفورة في ذاكرة الأشخاص على مستوى العالم كما أن للأطفال دور بارز في تلك الرحلة الشيقة حيث أنهم سيستمتعون بقضاء أجمل الأوقات مع الشخصيات التي يرونها على شاشات التلفاز.

وقد استغرق صنع كل تمثال منهم نحو ثلاثة أشهر وقد تم صنع تلك التماثيل بالأحجام الطبيعية للأشخاص الحقيقيين حيث تمت مراعاة حجم الأنف والعينين والوجه والشعر كلها بمقاييس دقيقة وبخامات صنع عالية الدقة والجودة حتى التفاصيل الصغيرة مثل خطوط الوجه وخطوط كف اليد وطول الأصابع وحجم وشكل الأسنان.

أين يقع متحف الشمع في اسطنبول

يقع في حي بيوغلو في شارع الاستقلال بالقرب من ميدان التقسيم وأفضل طريقة للوصول هي أن نأخذ الخط الخاص بمترو اسطنبول والنزول في محطة التقسيم ثم نقوم بالسير مدة لا تزيد عن عشر دقائق للوصول إلى شارع الاستقلال، توجد العديد من الفنادق القريبة من معرض الشمع في اسطنبول فندق سي في كي وموجود في منطقة التقسيم ويبعد عن المتحف بضع دقائق.

كما يوجد فندق تقسيم لاونج سبيشيال كاتيفوري، كما يوجد بالقرب منه مطعم وكافي بيروت ويفتح أبوابه طوال الأربعة وعشرون ساعة ويقدم جميع وجبات المطبخ التركي ويوجد أيضاً بجواره مطعم المدينة ويفتح أبوابه من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل وللوصول إلى الموقع الخاص للمتحف على خرائط جوجل أضغط هنا.

الأنشطة الترفيهية في متحف مدام توسو باسطنبول

يطلق على متحف مدام توسو متحف المشاهير في اسطنبول لأنه يوجد به العديد من التماثيل الخاصة بنجوم الفن والرياضة والسياسة وتماثيل الخاصة بالشخصيات الكرتونية التي يعشقها الأطفال، حين تدخل إلى القصر ستنبهر بشدة جمال التماثيل وشدة الإتقان في اختيار الألوان وستعيش لحظات من الماضي والحاضر.

يأتي إليه السياح من كل أنحاء العالم فيعتبره البعض أشهر المتاحف في اسطنبول المتحف يتكون من ستة أقسام تتوزع بتنسيق خاص بين غرف القصر ويتكون المتحف من ثلاثة غرف أساسية تحتوي الغرفة الأولى على الشخصيات التاريخية والغرفة الثانية شخصيات أوروبية متنوعة من مشاهير الفن والرسم والأدب والشعر وتتكون الغرفة الثالثة من تماثيل الشخصيات العامة في العصر الحديث.

1- الاستمتاع برؤية الشخصيات التاريخية

في مقدمة الغرفة الخاصة بالشخصيات التاريخية ستجد تمثال السلطان سليمان وهو عاشر السلاطين العثمانيين ويعتبره البعض خليفة المسلمين رقم خمسة وسبعون وكان يطلق عليه أمير المؤمنين ثم ستجد مصطفى كمال أتاتورك وهو أول رئيس جمهورية لدولة تركيا والقائد العام للجيش التركي ومن أهم إنجازاته أنه وحد التعليم لكافة طبقات المجتمع التركي في ذلك الوقت.

ثم ستجد بعد ذلك تمثال السلطان محمد الفاتح وهو الذي فتح القسطنطينية وهو في عمر الثامنة عشر من عمره، وستجد تمثال لمولانا جلال الدين الرومي وهو الشاعر والأديب والفقيه والمتصوف الزاهد وصاحب أشهر كتاب في الصوفية ويسمى المثنوي، ليس هذا فحسب وإنما يمكنك الاستمتاع بارتداء الزي العثماني القديم والتقاط أفضل الصور التذكارية في قسم التاريخ ومع أفضل الشخصيات التاريخية.

2- التعرف على بعض الشخصيات السياسية والأدبية

عند دخولك القسم الثاني من أقسام المتحف ستجد عدد لا بأس به من الشخصيات السياسية والأدبية فستجد في المقدمة تمثال القائد العسكري ذو الذكاء والدهاء نابليون بونابرت ثم ستجد الفيلسوف الألماني الأشهر كارل ماركس وهو أول من درس ووضع علم الاقتصاد السياسي وصاحب المدرسة الاشتراكية والتي عمل بها في معظم الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم.

وإذا أردت التعرف على المخترعين الكبار فستجد تمثال ألبرت أينشتاين صاحب النظرية النسبية والعالم الأكثر شهرة على مستوى العالم مع وجود تمثال ستيف جوبنز وهو واحد من أعظم المبرمجين الإلكترونيين في الولايات المتحدة وفي العالم، ستجد أيضاً من الفنانين المبدعين ومن أشهرهم الرسام ليوناردو دافنشي.

3- الاستمتاع برؤية مشاهير الفن والرياضة

إذا كنت من محبي الرياضة فستجد تمثال الملاكم العالمي محمد علي كلاي صاحب أعظم الإنجازات في هذا المجال الرياضي وستجد أيضاً تمثال للاعب الأرجنتين لونيل ميسي وهو أحد أمهر من لعب كرة القدم في العصر الحديث كما ستجد نجوم الفن المشاهير مثل مايكل جاكسون المغني الأمريكي الشهير وستجد أيضاً تمثال لأنجلينا جولي سفيرة النوايا الحسنة في جميع دول العالم.

4- عمل ماسكات للأرجل واليدين والوجه من الشمع

يتيح المتحف للزائرين عمل ما يشبه تماثيل للشمع من وجوههم وأيديهم وأرجلهم والاحتفاظ بهم مدة طويلة لتبقى تلك الأشياء محفورة في ذاكرة الزائر لمدة طويلة.

5- خدمات إضافية إذا كنت من الشخصيات التي تحمل بطاقات vip

يمكنك أن تدخل من غرفة كبار الزوار داخل المتحف وأيضاً ستقدم لك إدارة المتحف صورة تذكارية مع تمثال مصغر من الشمع خاص بك.

6- الاستمتاع برؤية الشخصيات الكرتونية للأطفال

إذا كنت تصطحب أطفالك فسيستمتعون جداً بالرحلة إلى أهم المعالم السياحية في اسطنبول ويوجد العديد من الشخصيات الكرتونية المشهورة.

7- الاستماع إلى الموسيقى في هذا القسم

يوجد تماثيل للعديد من المغنيين على مستوى العالم والمدهش في هذا القسم أنك بمجرد وقوفك بجانب التمثال الشمعي للمغني تتغير الموسيقى إلى الأغاني الخاصة بهذا المطرب والمثير للدهشة أيضاً أن الأغاني لا تختلط ببعضها ولكن يتم التنسيق بين الأغاني من قبل إدارة المتحف.

الخدمات في متحف مدام توسو باسطنبول

يوجد عدد مناسب من دورات المياه داخل المتحف مع إمكانية دخول الكراسي المتحركة والخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة مع وجود أماكن لدخول الكراسي المتحركة في السلم الخاص بمدخل المتحف مع وجود أماكن متعددة للجلوس بالقرب من قاعات عرض التماثيل.

مواعيد العمل والأسعار

مواعيد عمل متحف مدام توسو باسطنبول من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً أما عن سعر تذكرة دخول متحف الشمع في اسطنبول فهي كالتالي تنقسم تذاكر الدخول إلى ثلاثة أقسام فالقسم الأول هو سعر تذكرة المتحف للبالغين والذين تزيد أعمارهم عن الرابعة عشر وتقدر بحوالي 62 ليرة تركية والقسم الثاني هو دخول مزدوج للأشخاص لمن يزيد أعمارهم عن الرابعة عشر وتشمل دخول المتحف ومنطقة lengoland وتقدر بنحو 95 ليرة تركية والقسم الثالث تذكرة الدخول vip وتقدر بنحو 130 ليرة تركية والأطفال دون الثالثة دخولهم مجاني.

إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض مبسط عن متحف مدام توسو باسطنبول من معلومات عن المتحف والأنشطة الترفيهية إلي يمكنك أن تمارسها داخل المتحف وأهم الخدمات المقدمة وكيفية الوصول إليه من خلال خرائط جوجل ونرجو أن نكون وفقنا في عرض ذلك.