أفضل 6 أنشطة عند زيارة متحف مدينة بورصة

تشتهر مدينة بورصة التركية بتاريخها العريق وبمعالمها الأثرية المختلفة والموزعة في كل أنحائها من متاحف وقصور وقلاع ومراكز ثقافية، ومن هذه المعالم متحف مدينة بورصة الشهير والمعروف بجمال بنائه العمراني واحتوائه على تحف وبقايا أثرية متعلقة بالعصور السابقة والتي تحمل في تفاصيلها عبق الماضي، بالإضافة إلى اهتمام الدولة في تحسين المراكز والمرافق الخدمية والبنى التحتية للمدينة والعمل على تطويرها لخدمة المواطنين في المنطقة، والذي ساهم في جعل المنطقة من المدن المرغوبة سياحياً من قبل الناس للتعرف على حضارتها وجمال طبيعتها الخلابة.

وتشتهر المدينة أيضاً بكثرة الحدائق العامة والتي تمتاز بأشجارها العملاقة وأزهارها الملونة وبأرضيتها المعشبة، أما بالنسبة لشوارع المدينة فهي تتسم بالنظافة كما يكثر فيها الأزقة والممرات الضيقة المسقوفة والتي تعود إلى عهد الدولة العثمانية، فالمدينة بكل ما تحتويه يجعلها في الفترة الأخيرة من أكثر المدن التركية التي تشهد إقبال من قبل السياح والزوار لرؤية معالمها التاريخية القديمة والتمتع في جوها المعتدل الرطب، وفي مقالنا هذا سنتعرف بالتفصيل على متحف مدينة بورصة الشهير وعلى أهم الأنشطة والخدمات الموجودة فيه فكونوا معنا.

معلومات عن متحف مدينة بورصة

يعتبر المتحف من أقدم و أشهر متاحف بورصة والذي يعرف باحتوائه على مقتنيات تاريخية وأثرية عريقة تعود إلى العصر العثماني والتي تروي تاريخ البلاد العظيم وثقافته الخالدة، ويشكل متحف مدينة بورصة عنصر مهم من عناصر جذب الزوار والسياح لزيارة مدينة بورصة والتعرف على معالمها الجميلة وحضارتها القديمة، وقد تم إعادة ترميم المتحف وتحسين هيكله العمراني في الآونة الأخيرة لجعله واجهة من واجهات السياحة في المنطقة ولكونه يحتوي على مجموعات قيمة من الآثار والزخارف والتحف التي تعود بنا إلى زمن القدماء وتعرفنا على أهم ما قدموه من إنجازات عريقة في العهد السابق.

الأنشطة الترفيهية في متحف مدينة بورصة

تتنوع الأنشطة التي يمكن للفرد أن يمارسها خلال زيارته لمتحف مدينة بورصة، فالمتحف معروف بمساحته الواسعة كما أنه يتألف من أكثر دور، ويتميز بمعروضاته الأثرية القديمة الموزعة في كل أرجائه، مما يعطي فرصة مميزة للزوار والسياح من مختلف المناطق لرؤية هذه الآثار والتعرف على تاريخ البلد القديم في عهد الدولة العثمانية، ولذلك سنتعرف على أهم الأنشطة الترفيهية الموجودة في المتحف:

1- التجول داخل أرجاء المتحف

يمنح المتحف للأشخاص فرصة التعرف على أهم التحف والمعروضات الأثرية والمصنوعات الحرفية اليدوية التي تعود إلى زمن العثماني القديم فتعبر هذه المنحوتات على تاريخ الدولة العظيم وتحكي تفاصيل الحياة القديمة وأسلوبهم في العمل الحرفي والمعماري.

2- التقاط الصور التذكارية

يمكن للأفراد التقاط الصور مع الزخارف والنقوش والتحف الرائعة الموجودة داخل المتحف كذكرى جميلة مع أصدقائهم وأفراد عائلتهم، وليبقى هذا المكان المميز محفوظ في صورهم وعقولهم وذاكرتهم إلى الأبد

3- وسيلة لاستكشاف العصر القديم

يضم المتحف الكثير من التحف واللوحات والنقوش المرسومة على الجدران والتي تعود بنا إلى عهد الدولة العثمانية وتاريخ البلاد العظيم، ويفتح لنا المكان النافذة للتعرف على أحداث تاريخية متعلقة بالسلاطين السابقين وأسلوب حكمهم للبلاد واهتمامهم بالعمران والفن واعتمادهم عليه كوسيلة يستخدمونها لعكس حضارتهم وتاريخهم إلى الأجيال القادمة

4- التمتع في مشاهدة الزخارف العثمانية

عند الدخول إلى المتحف يمكن رؤية الزخارف الموزعة على كل جدرانه والنقوش العثمانية ولوحات السلاطين القدماء، بالإضافة إلى الأواني الفخارية التقليدية وأطباق القش الأثرية المصنوعة بحرفية عالية بطريقة يدوية، تترجم براعة العمال في ذلك الزمن واهتمامهم في إنتاج عملهم على أحسن وجه

5- أهمية المتحف للدراسة والبحث

يقصد المتحف الكثير من الباحثين الأجانب والمنقبين عن الآثار للقيام بدراسة هذه الآثار القديمة الموجودة في المتحف، ولمعرفة ما ترمز له ولكونها مهمة وتساعدهم في أبحاثهم الدراسية، وللتعرف أيضاً على تاريخ البلاد وحضارته القديمة وأسلوب حياة القدماء.

6- الاستراحة والاستجمام

يعتبر المتحف بالنسبة لكثير من الناس مكان للاستراحة وللترفيه عن النفس بعيداً عن صخب المدينة، ففي أثناء التجول في المتحف يذهب الفرد بذهنه إلى زمن القديم ويأخذه التفكير في أسلوب حياتهم، وكم لديهم من طاقة بدنية على صنع مثل هذه الأشياء الجميلة وبهذه الدقة العالية.

الخدمات الموجودة في متحف مدينة بورصة

يوجد في المتحف خدمات عديدة ومتنوعة، تم تأمينها لخدمة الأشخاص الذين يقومون بزيارة المتحف، ومن هذه الخدمات مواقف السيارات الواسعة والمجهزة بشكل كامل والتي تستوعب عدد كبير من سيارات الزوار، كما يوجد داخل المتحف حمامات خاصة بالرجال وحمامات للنساء تتسم بالنظافة الكاملة، ومكون المتحف من أكثر من طابق ولكل طابق ميزة أثرية مختلفة عن الآخر، بالإضافة إلى القاعات الكبيرة والمقاعد الخاصة للاستراحة.

المطاعم الموجودة في متحف مدينة بورصة

يوجد في داخل المتحف مقهى صغير يختص في تقديم المشروبات المتنوعة الباردة والساخنة، كالقهوة التركية اللذيذة والشاي والعصائر ووجبات وساندويتشات للأطفال، كما يوجد بالقرب من المتحف مطاعم عديدة ومشهورة بشكل كبير في المنطقة وتتميز بتقديم أصناف عديدة من الأطباق التركية الشهيرة كالكفتة والمشاوي والشاورما، ووجبات غربية كالبرجر والبيتزا ومشروبات متنوعة وأطباق شهية من الحلو التركي بأسعار متفاوتة، فالزوار بعد الانتهاء من زيارة المتحف يذهبون إلى المطاعم القريبة منه لتناول وجبة الغداء ولأخذ قسط من الراحة مع أفراد أسرتهم وأصدقائهم.

مواعيد العمل والأسعار في متحف مدينة بورصة

يفتح المتحف أبوابه للزوار كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة والنصف صباحاً إلى الساعة الخامسة والنصف عصراً، ولكنه يغلق يوم الإثنين فقط بمثابة استراحة للعمال والموظفين في أشهر الأماكن السياحية في تركيا بورصة ، وبالنسبة لسعر الدخول إلى المتحف فهو مجاني بالنسبة للمواطنين الأتراك، أما بالنسبة للسياح الأجانب فمبلغ الدخول رمزي جداً، والهدف جعل المتحف مرغوب بالنسبة لكثير من الناس لزيارته والتعرف على آثاره وتحفه اليدوية والأثرية وهندسته المعمارية الجميلة.

وفي نهاية مقالنا تم تسليط الضوء على متحف مدينة بورصة، وعلى أهم الأنشطة الترفيهية التي يمكن للأفراد ممارستها في المتحف، كما تعرفنا على الآثار والمعروضات التاريخية والخدمات الرائعة الموجودة فيه، وتم ذكر مواعيد العمل وأسعار الدخول إلى المتحف من قبل الزوار.