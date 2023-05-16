مترو مول بورصة مع العناوين والأنشطة والخدمات والمنتجات

تعد مدينة بورصة من المدن التركية الجميلة والتي استطاعت تحقيق شهرة واسعة في مجال السياحة، كمكان يرغب السياح في زيارته للتعرف على معالمه وحضارته ولكونها تعرف بطبيعتها الخلابة الساحرة وتحتوي على الكثير من المنتزهات الخضراء المزروعة بالأشجار الشاهقة والورود الملونة والعشب الأخضر، ويحيط بها أيضاً غابات واسعة خضراء وبساتين لزراعة الأشجار المثمرة والتي تدخل منتوجاتها في اقتصاد البلد، ومن أهم ميزات بورصة المراكز التجارية المتنوعة كمترو مول بورصة المميز ببضاعته ومساحته الواسعة وتنوع اقسامه التجارية الموزعة في كل أنحائه، بالإضافة إلى تعيين موظفين مسؤولين يهتمون في نظافة المول وترتيبه من أجل التحسين من صورته في أعين زواره، وفي مقالنا هذا سنتعرف بالتفصيل على مترو مول بورصة وعلى أهم الخدمات والأنشطة والاقسام الموجودة فيه فكونوا معنا.

خريطة مترو مول بورصة

متجر للتسوق واسع يمتاز بموقع استراتيجي في وسط المدينة تحت نفق طويل جداً، ويتألف مترو مول في بورصة من طابقين وكل طابق يحتوي على مراكز تجارية معينة، فالدور العلوي يوجد فيه اقسام تختص في بيع الملابس الفخمة واللوازم المدرسية بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية، أما بالنسبة للطابق الذي يقع في القسم السفلي فهو كبير جداً ويحتوي على منتجات عديدة ومتنوعة بأسعار مناسبة ومنافسة لأسعار المولات في بورصة الأخرى، ويمكن للزبائن شراء كميات كبيرة أو كمية قليلة حسب الرغبة من لوازمهم المعيشية كالطعام والمشروبات واللوازم المنزلية المختلفة وكل ما يحتاجون إليه من مواد غذائية معلبة ومفروشات للمنزل.

فالسوق يعتبر رائع ومتكامل في كل ما يحتويه خاصة موقعة القريب من الأحياء السكنية مما يسهل على الأشخاص الوصول إليه بسرعة من دون عناء للتجول في أرجائه وشراء حاجاتهم الضرورية من اقسامه التي تبيع بالجملة والمفرق مع تقديم الكثير من العروض والتخفيضات الشهرية والسنوية، مما يجعله من أكثر مولات بورصة ازدحام وخاصة في أيام العطل ونهاية الأسبوع، ولتتبع موقع مترو مول بورصة على خريطة جوجل يمكنك الضغط على الرابط التالي.

الخدمات الموجودة في مترو مول بورصة

يوفر مترو مول بورصة خدمات عديدة لزواره، والغاية تلبية كافة حاجاتهم وتوفير لهم وسائل الراحة ليتمكنوا من خوض تجربة التسوق الممتعة داخل المول بكل سهولة مع أفراد عائلتهم دون الشعور بالتوتر أثناء التجول في كل أنحاء المول والتعرف على ما تحتويه من بضاعة، ولذلك سنقدم أهم الخدمات الموجودة في مول بورصة:

إمكانية التجول بسهولة داخل المول

مواقف السيارات الخارجية واسعة وتستوعب عدد كبير من سيارات الزبائن.

مداخل المول كبيرة تسمح بمرور العربات المتحركة.

يحتوي المول على حمامات نظيفة للرجال وللنساء.

يوجد في المول مقاعد للجلوس والاستراحة.

يتضمن درج كهربائي يربط بين الطابق الأول والثاني.

مواعيد العمل في مترو مول بورصة

يتضمن المول موظفين يعملون بجد ويتعاملون بلطف مع الزبائن ويلبون كافة رغباتهم، ونظام العمل في المول يعتمد على المناوبات لفريقين ويتم اختيار العمال من قبل إدارة المول التي تسعى دائماً لتطوير اقسام مترو مول بورصة والتحسين من إنتاجيتها عن طريق تزويدها بالبضائع ذات الجودة العالية لخدمة الزبائن وتلبية كافة لوازمهم، ويفتح المول أبوابه للزوار كل أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً -10 مساءً، أما بالنسبة ليوم الأحد من الساعة 9 صباحاً حتى 10 مساءً، ولكن يوم الجمعة مواعيد العمل مختلفة.

وسائل التواصل المتاحة في مترو مول بورصة

رقم الهاتف: 902242703500+

العروض الموجودة في مترو مول بورصة

يقدم المول عروض عديدة وتخفيضات على مختلف السلع التجارية الموجودة في اقسام، وتبدأ هذه العروض في نهاية الموسم الشتوي والصيفي أو قبل الأعياد حتى يتمكن الزبائن من شراء مستلزماتهم من ملابس ومواد غذائية بسعر أقل من سعرها الأصلي، وبشكل عام أسعار المول متوسطة ومناسبة وتنافس أسعار المحلات التجارية الأخرى وبجودة أفضل مع التنويع والتجديد الدائم للبضائع.

الأنشطة التي يمكن ممارستها في مترو مول بورصة

يعتبر المول من أشهر الأماكن السياحية في بورصة ، ويتوافد عليها الزوار بشكل كبير لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية، لكونه يحتوي على مراكز تجارية للتسوق وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال، فعند الدخول إلى المول تنشغل مباشرةً ولا تشعر بمرور الوقت بسبب كثرة الأشياء المسلية الموجودة فيه، لذلك سنعرض لكم الأنشطة الترفيهية التي يمكن ممارستها داخل مول بورصة:

1- مركز متكامل للتسوق

مول ضخم يحتوي على العديد من المراكز التجارية والموزعة في كل أنحائه، ولأن مساحة المول كبيرة أعطى فرصة للزوار من إمكانية التجول بكل راحة داخل المول للتبضع وشراء كافة ما يحتاجون من لوازم ضرورية لهم ولأطفالهم.

2- مكتبة كبيرة داخل المول

يوجد ضمن المول مكتبة واسعة تحتوي على العديد من الكتب القيمة، مما يسمح للزبائن من اقتناء بعض هذه الكتب المفيدة لمطالعتها وكسب المعلومات الهامة منها، غير أنها مقصد لكثير من الطلاب الذين يبحثون على الكتب النادرة لجمع المعلومات منها من أجل دراستهم الجامعية.

3- أماكن مخصصة للعب الأطفال

أهم ما يميز مترو مول بورصة احتوائه على صالة خاصة بألعاب الأطفال الآمنة، وبذلك تتمكن العائلات من وضع أطفالهم لقضاء أوقات مسلية وممتعة في الصالة إلى حين الانتهاء من جولة التسوق في المول.

قسم الملابس في مترو مول بورصة

يكثر عدد الاقسام التي تختص في بيع الملابس الرجالية والنسائية والولادية في المول، وتمتاز جميعها بجودة أقمشتها وتنوع ألوانها مع وجود مقاسات لكافة الأعمار، أما بالنسبة للأسعار فهي متوسطة مقارنة بالمولات الأخرى.

اقسام لبيع المواد الغذائية

يوجد اقسام اخري في المول تختص في بيع المنتجات الغذائية من معلبات وأسماك ولحوم مثلجة وخضروات وفواكه، بالإضافة إلى مواد التنظيف وجميعها بأسعار معقولة ورخيصة، فالمول يوفر للزبائن من إمكانية الحصول على كل ما يلزمهم من حاجات من مكان واحد دون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز تسوق أخرى.

دليل مطاعم مترو مول بورصة

يحتوي المول على العديد من المطاعم التي تهتم في تقديم أشهى الأطباق التركية والوجبات الخفيفة للأطفال، كالبرجر والبيتزا والبطاطا المقلية، فالأشخاص بعد الانتهاء من التسوق في المول يذهبون إلى المطعم لتناول وجبات الغداء مع أفراد أسرتهم داخل المول دون الحاجة للخروج إلى المطاعم الخارجية.

وفي نهاية مقالنا تعرفنا على مترو مول بورصة، وعلى أهم الأنشطة والخدمات والأقسام والمطاعم الموجودة فيه، كما تم ذكر موقع المول ومواعيد عمل العمال فيه.