أفضل 5 محلات أقمشة في اسطنبول مع العناوين

تتنوع المحلات التجارية الموجودة في مدينة اسطنبول التركية، وتتميز جميعها في تقديم أجود أنواع البضائع التي يحتاجها الزبون، ومن هذه المحلات متاجر تختص في بيع أفضل أنواع الأقمشة وبجودة عالية ونوعية ممتاز، فأشهر محلات أقمشة في اسطنبول تعمل على التجديد والتنويع في بضائعها وتواكب الموضة في تقديم أحدث أنواع القماش لعرضها على الزبون بطريقة حضارية من قبل موظفين يتعاملون بكل احترام مع الزبائن.

ونلاحظ في الآونة الأخيرة ازدياد الطلب على القماش وخاصة من قبل الناس الذين يرغبون في تفصيل ملابسهم بقماش وموديل معين يتناسب مع أجسامهم وأعمارهم، وفي مقالنا هذا سنتعرف على محلات أقمشة في اسطنبول وعلى نوعية القماش التي يقوم بعرضها كل محل فكونوا معنا.

أفضل محلات أقمشة في اسطنبول

يتواجد عدد كبير من محلات أقمشة في اسطنبول والتي تختص في بيع أنواع مميزة من الأقمشة الفاخرة والتي تناسب مختلف الأذواق بأسعار متفاوتة بحسب نوع القماش، ولكل متجر طابعه الخاص وأسلوبه في عرض البضائع، ولكن أهم ما يميز متاجر الأقمشة التنوع في الأصناف وإضافة أنواع جديدة دائماً لجذب عدد كبير من الزبائن لشراء أروع الأقمشة وأفخمها.

hatun tekstil -1

متجر رائع ويعتبر من أفضل محلات الأقمشة في اسطنبول من حيث جودة الأقمشة وتنوعها كالحرير والساتان والدانتيل والقطن متوفرة داخل المحل بكميات كبيرة لتلبي طلب الزبائن المختلفة وتناسب أذواقهم، كما يمتاز المتجر بعمال يتصفون بالود ويتعاملون مع الزبون بكل احترام ولطف مع استقبالهم بوجه بشوش والترحيب بهم وتلبية مختلف طلباتهم والسعي دائماً لتحسين سمعة المحل وجعله في مقدمة المحلات التي يرغب الناس في زيارتها وشراء الأقمشة منها، أما بالنسبة للأسعار فهي متفاوتة بحسب نوع وطول القماش.

معلومات عن متجر hatun tekstil

الموقع: Sururi, Hacı Küçük Sk. NO:18/A, 34110 Fatih/İstanbul

Sururi, Hacı Küçük Sk. NO:18/A, 34110 Fatih/İstanbul رقم الهاتف: 905050133335+

905050133335+ مواعيد العمل: يفتح المتجر أبوابه للزبائن كل الأيام من الساعة 9،30 صباحاً -7مساءً، أما يوم الأحد من الساعة 11 صباحاً -6،30 مساءً.

OLABI TEKSTIL -2

متجر يختص في بيع أجود أنواع الأقمشة، وهو يعد أفضل محل أقمشة في اسطنبول لتوفر فيه أنواع مختلفة من القماش كالحرير الطبيعي المطرز والشيفون بألوان متعددة والدانتيل المنخرم المناسب لتصميم فساتين السهرات، بالإضافة إلى تعامل العمال المهذب والراقي مع الزبائن والتعاون فيما بينهم في تنسيق العمل وترتيب المحل وتنظيفه والتجديد في ديكوره لجعله من أشهر محلات الأقمشة في اسطنبول ومقصد لكثير من الزبائن للدخول إليه والتبضع.

معلومات عن محل OLABI TEKSTIL

الموقع: Telsiz, 126. Sk No:39, 34020 Zeytinburnu/İstanbul

Telsiz, 126. Sk No:39, 34020 Zeytinburnu/İstanbul رقم الهاتف: 905511008895+

905511008895+ مواعيد العمل: يفتح المحل كل أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحاً -7،30 مساءً، ماعدا يوم السبت من الساعة 9 صباحاً -12 صباحاً ولكن المحل يغلق يوم الأحد فقط.

Daima TekstiL -3

يقدم المتجر أقمشة فاخرة جداً، مما يجعله أفضل محل أقمشة في اسطنبول من حيث لون القماش الثابت والجودة العالية في أصناف القماش، كما يوجد في المتجر أقمشة خاصة لتصميم بدلات لرجال الأعمال وملابس لممثلين التلفزيون والمسرحيات، ومن أشهر أنواع الأقمشة الموجودة في المحل أقمشة الحرير بألوانها العديدة وأقمشة مطرزة ومزخرفة، بالإضافة إلى أقمشة الساتان والمخمل والشيفون والدانتيل بأسعار تكاد أن تكون مرتفعة، لكون المحل يعرض كميات هائلة من الأقمشة الممتازة ولأن أغلب الناس التي تقصده من المشاهير والطبقة المخملية في المجتمع.

معلومات عن متجر Daima Teksti

الموقع: Rumeli Caddesi, Şafak Sk. no:6, 34363 Şişli/İstanbul

Rumeli Caddesi, Şafak Sk. no:6, 34363 Şişli/İstanbul رقم الهاتف: 902122303349+

902122303349+ مواعيد العمل: يغلق المحل يوم الأحد، ولكنه يفتح باقي أيام الأسبوع من الساعة 9،30 صباحاً -7 مساءً، أما يومي الأربعاء والخميس من الساعة 9 صباحاً -7 مساءً، ويوم السبت من الساعة 9 صباحاً -1 مساءً.

4- بازار بورصة للأقمشة النسائية

محل يختص في عرض الأقمشة المتنوعة، وهو من أفضل محلات بيع الأقمشة في اسطنبول للنساء، وتمتاز جميعها بجودتها وألوانها الزاهية المبهجة وتعدد أنواعها كالقطن الأصلي والساتان والحرير والمخمل والشيفون المطرز بالدانتيل وبألوان ذات بريق يخطف الأنظار والتي يتم صنع منها فساتين للسهرات والمناسبات العائلية كالأعراس والخطوبة، وكل نوع من القماش له سعر معين يختلف عن الآخر وبحسب الكمية وطول القماشة.

معلومات عن محل بازار بورصة للأقمشة النسائية

الموقع: Rüstem Paşa، No:, Saka Mehmet Sk. No:40، 34116 Fatih/İstanbul

Rüstem Paşa، No:, Saka Mehmet Sk. No:40، 34116 Fatih/İstanbul مواعيد العمل: يغلق المتجر يوم الأحد، ولكنه يفتح باقي أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً -8 مساءً.

Tulu Tekstil -5

من أقدم وأشهر محلات أقمشة في اسطنبول، يختص في بيع أجود أنواع القماش من حيث الجودة والنوعية وتوفر أنواع عديدة ومميزة غير موجودة في محلات الأقمشة الأخرى، ومن أنواع الأقمشة المتوفر في المحل الحرير الناعم الملمس والشيفون المطرز والسادة حسب رغبة الزبائن والساتان بأكثر من صنف ولون.

وجميع هذه الأقمشة مرتبة ومنسقة بطريقة جميلة داخل المحل من قبل العمال الذين يعملون به ويهتمون في هيئته ونظافته، بالإضافة إلى الاهتمام في عرض البضائع على واجهة المحل للفت نظر الزبون نحو المحل للدخول إليه وشراء أفضل أنواع القماش.

معلومات عن متجر Tulu Tekstil

الموقع: Binbirdirek, Üçler Sk. No:7, 34122 Fatih/İstanbul

Binbirdirek, Üçler Sk. No:7, 34122 Fatih/İstanbul رقم الهاتف: 902125188710+

902125188710+ مواعيد العمل: يغلق المتجر يوم الأحد فقط، ويفتح كل أيام الأسبوع من الساعة 8،30 صباحاً -7 مساءً، ويوم السبت من الساعة 9 صباحاً -1 مساءً.

وفي نهاية مقالنا تم تسليط الضوء على محلات أقمشة في اسطنبول، وعلى أفضل الأقمشة التي تعرضها من حيث الجودة والنوعية، كما تم ذكر موقع كل محل ورقم هاتفه الخاص ومواعيد العمل به وأسعار القماش التي يقوم ببيعها كل محل.