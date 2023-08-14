أفضل محلات الالكترونيات في الرياض: 13 محل نُوصي به

تزداد الحاجة لشراء الأجهزة الإلكترونية في الوقت الحالي نظراً للتطور العلمي والتكنولوجي الهائل، وتحظى المملكة العربية السعودية بوجود منتجات عدد كبير من الشركات العالمية، والعلامات التجارية المميزة، والتي تجد في دخولها السوق السعودي رواجاً كبيراً، وتتنافس فيما بينها لتقديم أجود الخامات وأحدث الأجهزة، وسنتناول من خلال السطور القليلة القادمة أفضل محلات الالكترونيات في الرياض، والتي ننصح بزيارتها.

أفضل محلات الالكترونيات في الرياض

تتعدد محلات الالكترونيات في الرياض، وتتنوع لتقدم أفضل المنتجات الإلكترونية من حاسبات آلية وأجهزة التليفون المحمول، وألعاب البلاي ستيشن وألعاب الكترونية للأطفال، وأجهزة التابلت الذكية، وسنذكر في هذا المقال أفضل محلات الإلكترونيات في الرياض وأهم منتجاتها وكيفية الوصول إليها.

1- شركة الرواد الرياض

وتعتبر من الشركات العريقة في هذا المجال وتمتلك أفضل محلات الالكترونيات في الرياض وتقدم تشكيلة متنوعة من أفضل الأجهزة الإلكترونية، وحصلت الشركة على أعلى التقييمات من قبل الزائرين وتقدم جميع مستلزمات الألعاب الإلكترونية، وجميع أجهزة الكمبيوتر، والأجهزة الذكية، وأجهزة الكاميرات، وملحقاتها والأجهزة المنزلية وأجهزة العناية الشخصية، وتمتلك فريق عمل متكامل يستطيع تلبية جميع احتياجات العملاء.

معلومات عن شركة الرواد

العنوان: الطريق الدائري الشمالي الفرعي، الوادي، الرياض.

الطريق الدائري الشمالي الفرعي، الوادي، الرياض. رقم الهاتف: 966536895220+

966536895220+ عنوان خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الالكتروني: يمكنك زيارة الموقع الالكتروني من هنا.

2- العتيبي للإلكترونيات

ويعتبره البعض أفضل محل الكترونيات في الرياض، حيث أنه حصل على العلامة الكاملة في تقييمات الزائرين، وحيث أن لديه فريق عمل مميز لديه من الخبرة والكفاءة ما يلبي جميع احتياجات العملاء، ويقدم مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية والجوالات، ويعتبر وكيل معتمد لأفضل العلامات التجارية العالمية.

معلومات عن العتيبي للإلكترونيات

العنوان: شارع لبيد بن ربيعة، الزهرة، الرياض.

شارع لبيد بن ربيعة، الزهرة، الرياض. رقم الهاتف: 966558667211+

966558667211+ عنوان خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

3- كلمني للإلكترونيات

ويقدم تشكيلة رائعة، ومتنوعة من كافة أنواع الأجهزة الالكترونية مثل الجوالات والشاشات، والحاسبات الآلية والسماعات الإلكترونية، ومنتجات آبل الأصلية والتابليت والآي باد، وملحقات الحاسب الآلي والساعات، وكافرات الحماية وحامل هاتف السيارة المغناطيسي، والأدوات الخاصة بالألعاب الإلكترونية، وأجهزة كاميرات المراقبة الذكية بمختلف أنواعها، ويعد من أفضل محلات الكترونيات في الرياض وقد حصل على تقييمات ممتازة من قبل الزائرين ولديه فريق عمل مدرب ولديه الكثير من الخبرة وحسن التعاون مع العملاء.

معلومات عن كلمني للإلكترونيات

العنوان: طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، حي الملقا، الرياض.

طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، حي الملقا، الرياض. رقم الهاتف: 966532357555+

966532357555+ عنوان خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الالكتروني: للتواصل ولمعرفة قائمة المعروضات من هنا.

4- محل x- store

ويقدم تشكيلة متنوعة من أجود أنواع الجوالات، ويعتبره البعض من أفضل محلات الالكترونيات في الرياض لأنه يتمتع بتقييمات ممتازة من قبل الزائرين، كما يقدم خدمات الصيانة لجميع أجهزة المحمول ويمتاز بالتعامل الراقي، ويمتلك فريق عمل مميز سواء في البيع أو في الصيانة، ويبيع جميع الإكسسوارات الخاصة بالمحمول، وجميع الماركات والعلامات التجارية العالمية لأشهر أجهزة الجوالات على مستوى العالم.

معلومات عن محل x- store

العنوان: شارع التخصصي، الرحمانية، الرياض.

شارع التخصصي، الرحمانية، الرياض. رقم الهاتف: 966555955293+

966555955293+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

5- المسفر للإلكترونيات

يعد محل المسفر للالكترونيات أحد أفضل محلات الالكترونيات بالرياض، ويقدم تشكيلة متنوعة من العديد من الأجهزة الكهربائية والالكترونية مثل الحواسب الآلية والجوالات، والتابليت والآي باد، واللاب توب وغيرها، وقد حصل على تقييمات ممتازة من الزائرين، ويمتلك فريق عمل مميز في تلبية جميع احتياجات العملاء.

معلومات عن المسفر للإلكترونيات

العنوان: شارع الأمير ممدوح بن عبد العزيز، السليمانية، الرياض.

شارع الأمير ممدوح بن عبد العزيز، السليمانية، الرياض. رقم الهاتف: 966509797258+

966509797258+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

6- صدى الزعيم للإلكترونيات

وهو متجر متخصص بألعاب البلاي ستيشن الإلكترونية، وجميع الأدوات الخاصة به من عصا الألعاب والشاشات وقطع الغيار، ويعتبره البعض من أفضل محلات بلايستيشن في الرياض ، وحصل متجر صدى الزعيم للإلكترونيات على تقييمات ممتازة من قبل جميع الزائرين ويمتلك فريق عمل رائع يستطيع أن يلبي جميع احتياجات العملاء.

معلومات عن محل صدى الزعيم للالكترونيات

العنوان: وادي الساحل، الرمال، الرياض.

وادي الساحل، الرمال، الرياض. رقم الهاتف: 966507339855+

966507339855+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

7- عبد الله للإلكترونيات

ويعتبره البعض من أشهر محلات الالكترونيات في الرياض، حيث أنه حصل على تقييمات ممتازة من قبل الزائرين، ويقدم تشكيلة متنوعة من الأجهزة الالكترونية والجوالات والعديد من المنتجات مثل جميع الهواتف الذكية والتابليت واكسسوارات المحمول والكابلات وعصا السلفي، وبطاقات الذاكرة وأجهزة ألعاب الفيديو وأنظمة الكاميرات والتصوير وأجهزة الحاسب الآلي بجميع مشتملاته، ويعتبره البعض من أفضل محل جوالات الرياض ، وذلك لما لديه من شهرة واسعة ويمتلك مجموعة متنوعة من الجوالات الذكية.

معلومات عن عبد للإلكترونيات

العنوان: شارع أحمد بن حنبل، شرق مستشفى التأمينات، حي الريان، الروابي، الرياض.

شارع أحمد بن حنبل، شرق مستشفى التأمينات، حي الريان، الروابي، الرياض. رقم الهاتف: 966507319397+

966507319397+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

8- سماوي للاتصالات

ويقدم تشكيلة متنوعة من أفضل أجهزة المحمول، ويقدم أيضاً جميع مستلزمات وأدوات الجوال ويتمتع بشهرة واسعة بين العديد من المحلات المتخصصة في بيع الجوال في الرياض، ويقدم أيضاً خدمات الصيانة لأجهزة المحمول بمختلف أنواعها، وحصل على تقييمات ممتازة من قبل العديد من الزائرين، ويعتبر من أشهر محلات الالكترونيات في الرياض.

معلومات عن محل سماوي للاتصالات

العنوان: شارع هشام بن عبد الملك، المرسلات، الرياض.

شارع هشام بن عبد الملك، المرسلات، الرياض. رقم الهاتف: 966533341430+

966533341430+ عنوان خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

9- المدينة الرقمية للالكترونيات

وهو من أكبر محلات الالكترونيات في الرياض، ويقدم تشكيلة متنوعة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وحصل المحل على تقييمات جيدة جداً من قبل الزائرين، والأسعار متوسطة لكي تناسب جميع الفئات، ويقدم منتجات أفضل العلامات التجارية العالمية، ويقدم أيضاً جميع المستلزمات النسائية الكهربائية بجودة عالية.

معلومات عن المدينة الرقمية للالكترونيات

العنوان: شارع هشام بن عبد الملك، المرسلات، الرياض.

شارع هشام بن عبد الملك، المرسلات، الرياض. رقم الهاتف: 966593793883+

966593793883+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

10- محل المنيف للالكترونيات

ويعتبر من أفضل محلات الالكترونيات في الرياض ويقدم تشكيلة متنوعة من الأجهزة الالكترونية مثل الحواسب الآلية وجميع مشتملاتها ويحظى بالقبول العام بين الزائرين، ويمتاز بمتوسط أسعار يناسب جميع الفئات ويمتلك فريق عمل مميز لديه الكثير من الخبرة والكفاءة ويقدم جميع الأجهزة من ماركات تجارية عالمية لها شهرة واسعة.

معلومات عن محل المنيف للالكترونيات

العنوان: شارع الثميري، الدحو، الرياض.

شارع الثميري، الدحو، الرياض. رقم الهاتف: 966112871007+

966112871007+ عنوان خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الالكتروني: للدخول عبر الموقع الالكتروني من هنا.

11- لوقو نت

ويقدم تشكيلة متنوعة من أحدث الأجهزة الالكترونية، وجميع ما يقدمه منتجات أصلية وتنتمي لكبرى العلامات التجارية، ويعتبر من أفضل محلات الالكترونيات في الرياض، وحظى بالقبول العام بين العديد من الزائرين وجدير بالذكر أن أسعار المحل ملائمة لمعظم الفئات ويمتلك المحل فريق عمل على قدر كبير من الخبرة والدراية ويلبي كافة احتياجات الزائرين.

معلومات عن لوقو نت

العنوان: شارع الأمير مقرن بن عبد العزيز، النزهة، الرياض.

شارع الأمير مقرن بن عبد العزيز، النزهة، الرياض. رقم الهاتف: 966535588924+

966535588924+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

12- وادي السيليكون للحاسبات

ويقدم تشكيلة متنوعة من أجهزة الحاسب الآلي، واللاب توب، والتابليت، وجميع مكونات تجميع الحواسب الآلية، وقطع الغيار وكراسي الألعاب، وشاشات العرض، وجميع المكونات الملحقة مثل سماعات الرأس والماوس، ولوحة المفاتيح وأجهزة الشبكات والانترنت والطابعات بمختلف أنواعها، ويعتبر من أهم محلات الالكترونيات في الرياض، ويحظى بالقبول العام بين الزائرين ويمتلك فريق عمل مدرب يلبي جميع الاحتياجات.

معلومات عن وادي السيليكون للحاسبات

العنوان: حراج الكومبيوتر، شارع العليا، العليا، الرياض.

حراج الكومبيوتر، شارع العليا، العليا، الرياض. رقم الهاتف: 966112933358+

966112933358+ موقع خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا. الموقع الالكتروني: للدخول على الموقع الالكتروني من هنا.

13- شمسان للإتصالات

ويقدم مجموعة كبيرة من الجوالات وجميع الملحقات الخاصة به من شواحن وسماعات رأس، وكفرات، وشاشات أصلية واسكرينات حماية وإطارات الحماية البلاستيكية وكروت الذاكرة بمختلف مساحاتها، ويقدم أيضاً أجهزة البلاي ستيشن بجميع مشتملاته، وقد حصل على تقييمات جيدة جداً من قبل الزائرين فيعتبره البعض من أفضل محلات الالكترونيات في الرياض، كما يمتلك فريق عمل مميز.

معلومات عن شمسان للإتصالات

العنوان: طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، المروج، الرياض.

طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، المروج، الرياض. رقم الهاتف: 966549994239+

966549994239+ عنوان خرائط جوجل: يمكنك الوصول إلى الموقع من هنا.

إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض مفصل لأهم محلات الالكترونيات في الرياض مع توضيح العنوان مزود بخرائط جوجل، وأرقام الهواتف وأيضاً المواقع الالكترونية ونرجو أن نكون قد وفقنا في عرض ذلك.