أفضل محلات الذهب في اسطنبول مع العناوين

على الرغم من وجود العديد من الأسباب التي تجذب السائحين داخل اسطنبول إلا أن الذهب التركي له بريق خاص ومميز، يأتي إليه الكثير من الجنسيات المختلفة لاقتنائه، حيث أن الذهب التركي مصنوع من عيار 22 قيراط وهو الأقرب للذهب الخام وأهم ما يميز سوق المشغولات الذهبية بالعاصمة اسطنبول هو التشكيلات الفريدة والمتنوعة والتي تأخذ أشكالاً جمالية حيث تكون مطعمة بأحجار الألماس أو الأحجار الكريمة، كما تعكس المشغولات الذهبية في اسطنبول رقي الذوق الأوروبي وسنتحدث من خلال السطور القليلة القادمة عن أفضل محلات الذهب في اسطنبول مع عناوين تلك المحلات.

أفضل محلات الذهب في اسطنبول

يشتهر السوق التركي بالرقي والتعدد المستمر لأشكال المشغولات الذهبية، كما تتعدد وتتنوع محلات الذهب في العاصمة اسطنبول، ولكن ليست جميعها بنفس الجودة فلكل محل من تلك المحلات ميزة تنافسية خاصة به كما سنذكر فيما بعد.

1- مجوهرات سنكري وشركائه

يقدم العديد من التشكيلات الرائعة منها ما هو كلاسيكي ومنها ما هو على الطراز الحديث وقد حصل المحل على العلامة الكاملة في تقييم الآراء لذلك يعتبر أفضل محلات الذهب في اسطنبول ومن أنواع الأطقم الكاملة الموجودة داخل المحل طقم لازوردي متكامل بشكله الجذاب فيتكون من سلسلة طويلة على خمس وردات متصلين يتدلى من خلفهم سلسة أخرى صغيرة مع الحق والخواتم كلهم بنفس الشكل ويزن هذا الطقم نحو 96 جرام، يمكنك الحجز ويوجد لدى المحل خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل.

معلومات عن مجوهرات سنكري وشركائه

العنوان: Yenibosna Merkez, No:169, Elmas Sk KUYUMCUKENT AVM D:Z.Kat, 34197 Bahçelievler/İstanbul

2- مجوهرات وساعات حديد

إذا كنت تبحث عن أفضل محلات ذهب في اسطنبول فعليك باختيار هذا المحل، حيث أنه يمتلك ماركة وعلامة تجارية مخصصة، ويقدم أفخر التشكيلات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة، وقد حصل على العلامة الكاملة في استطلاع آراء العملاء والزائرين، وتتميز منتجاته بالدقة في التصميم والإبداع للحصول على إطلالة براقة كما يوجد لديه قسم خاص بالساعات الذهبية ذات الأشكال الجذابة.

معلومات عن مجوهرات وساعات حديد

العنوان: Balabanağa, Fethibey Cd No:20, 34134 Fatih/İstanbul

رقم الهاتف: 905384156098+

3- مجوهرات الشام

ويقدم تشكيلة فاخرة من المشغولات الذهبية والسبائك الذهبية، ويمكن الشراء من المحل بالجملة أو بالتجزئة، كما يقدم كافة المنتجات بأسعار تنافسية، فيعتبره البعض من أرخص محلات الذهب في اسطنبول، مع وجود الجودة العالية والفن والإبداع في التصميمات، وقد حصل على العلامة الكاملة في تقييمات العملاء، كما أوصى العديد بزيارته والتسوق من منتجاته.

معلومات عن مجوهرات الشام

العنوان: Merkez, 34517 Esenyurt/İstanbul

4- مجوهرات نجار

إذا كنت تبحث عن أشهر محلات الذهب في اسطنبول فعليك بزيارة مجوهرات نجار، حيث يقدم المحل أفخر التشكيلات للمشغولات الذهبية عيار 18 أو 21 أو 24 ويمكن أن يتم الحجز والشراء أون لاين ويتم الشحن لأي مكان في العالم ويقدم خدماته في البيع سواء بالجملة أو بالتجزئة وقد حصل على أبرز التقييمات من العملاء.

معلومات عن مجوهرات نجار

العنوان: istasyon, Haseki Sultan Turgut Özal Millet Caddesi, Haseki Cd. No:27 D:B, 34096 İstanbul

رقم الهاتف: 90552229922+

5- مصوغات حريتاني باغلجر

ويعتبره البعض أفضل محل ذهب في اسطنبول لما له من شهرة واسعة، ويقدم تشكيلة رائعة من الأطقم الكاملة بمختلف أشكالها وأحجامها منها ما هو مرصع بالأحجار الكريمة ومنها ما هو من الذهب الخالص، ويتكون الطقم الكامل من سلسلة وحلق وأسورة أو انسيال يحملون نفس الشكل الجمالي.

ويوجد لدى المحل ثلاثة أنواع من الأطقم الكاملة يسمى الطقم الأول باسم كشاريل ويتكون من سلسلة على شكل قلب مرصع بالألماس مع سلسلة ذات حلقات دائرية متداخلة والطقم الثاني يسمى فرفشة ويتكون من سلسلة على شكل حلقة دائرية على شكل عين مع سلسلة ذات حلقات دائرية صغيرة مع حلق وأسورة بنفس الشكل، والطقم الثالث يسمى اكسترا وهو الطقم الأثقل وزناً، ويحتوي على سلسلة ملتفة ذات دوائر صغيرة متداخلة مع حلق وأسورة يحملان نفس الشكل.

معلومات عن مصوغات حريتاني باغلجر

العنوان : Fevziçakmak, Osmangazi Cd. No:84/B, 34200 Bağcılar/İstanbul

: Fevziçakmak, Osmangazi Cd. No:84/B, 34200 Bağcılar/İstanbul رقم الهاتف: 905346424545+

6- مجوهرات الفاتح

ويتمتع المحل بالعديد من المميزات بحسب التقييمات الخاصة بعملاء المحل وهي أنه يمتلك تشكيلة فريدة من نوعها من المجوهرات مع الأسعار التنافسية، بالإضافة إلى سرعة الاستجابة لطلبات العملاء، وأخيراً التعامل الراقي والذوق مع زوار المحل فيعتبره الكثير أفضل محل ذهب في اسطنبول، يقدم المحل تشكيلة متنوعة من الأساور الذهبية والأطقم الكاملة والخواتم والمحابس بمختلف أشكالها وأنواعها.

معلومات عن مجوهرات الفاتح

العنوان : Ali Kuşçu, B, İslambol Cd. No:19, 34083 Fatih/İstanbul,

: Ali Kuşçu, B, İslambol Cd. No:19, 34083 Fatih/İstanbul, رقم الهاتف: 905535637902+

7- مجوهرات الخطيب

من أفضل محلات بيع الذهب في اسطنبول حيث يعتبره البعض عنوان للأناقة والتميز والذوق الرفيع، وكما أكد العملاء وزوار المكان أن جميع العاملين في المحل يتمتعون بدرجة عالية من الذوق والخبرة، ويقدم العديد من الخدمات منها شراء أو بيع أو تصليح ويمكن عمل تصميم للأسماء حسب الطلب ويقدم عرض هدية للعروسين ساعة نسائية.

معلومات عن مجوهرات الخطيب

العنوان: Ali Kuşçu, Fatih Cd. No:54, 34083 Fatih/İstanbul

Ali Kuşçu, Fatih Cd. No:54, 34083 Fatih/İstanbul رقم الهاتف: 905524550556+

إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض أفضل محلات الذهب في اسطنبول تبعاً لتقييمات العملاء وعرضنا بشكل مبسط مميزات كل محل على حدة مع إضافة المعلومات الخاصة بكل محل من العنوان ورقم الهاتف.