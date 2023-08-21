دليل محلات الرياض بارك مول: الأنشطة والخدمات والألعاب

من يبحث عن المركز التجاري الذي يعني بتقديم العلامات التجارية العالمية الأكثر شهرة يُمكنه الذهاب دون تردد إلى الرياض بارك مول، والذي تم افتتاحه عام 2017 ليتضمن عدد كبير من الماركات العالمية في عالم الموضة والأزياء والأحذية والحقائب والتقنيات الحديقة، ناهيك عن المزارات الترفيهية التي يضمها على غرار دار السينما والتي تم افتتاحها عام 2018م، وماجيك بلانت المخصص للأطفال، فيُمكن القول إنه مجتمع قائم بذاته على تقديم خدمات التسوق والترفيه لمواطني الرياض والمملكة العربية السعودية بُرمتها جنبًا إلى جنب باعتباره وجهة مثالية للسياح في العاصمة السعودية، ونوافيكم بالمزيد عنه في الفقرات التالية.

خريطة الرياض بارك مول

يتفوق الرياض بارك مول على غيره من المنافسين بأنه يُلبي كافة الاحتياجات للعوائل والأطفال، حيث يقوم بعرض مجموعة من أفضل العلامات التجارية العالمية والمحلية بالقدر الذي يُلبي توقعات كل الزوَّار سواء كانت زيارته بغرض التسوق أو الترفيه أو تجربة أي من التي يحتضنها، ويتكون المول من طابقين الأرضي والأول، وكل منهما يستوعب عددًا متوازنًا من المحلات والمطاعم وما شابه، وتبلغ مساحته الكلية حوالي 132 ألف متر مربع، والملاهي فقط تشغل مساحتها 10 آلاف متر مربع، ناهيك عن مساحته المخصصة لموقف السيارات تستوعب ما يصل إلى ألفين سيارة أو ما يزيد منعًا للتكدس والازدحام، وتعود ملكيته إلى شركة أصالة القابضة لإدارة وتطوير مراكز التسوق في المملكة، ويضم المول ما يقرب من 300 متجر، ناهيك عن ما يزيد عن 90 خيار من المطاعم والمقاهي التي يُمكن تجربتها، ومن الجدير بالذكر أنَّه في واجهة البوابة الثانية يوجد مكتب خاص بخدمات زوار المول.

الخدمات الموجودة في الرياض بارك مول

من قُبيل أهم المزايا التي تجعل الرياض بارك مول أنه يُوفر مجموعة شاملة من الخدمات التي يحتاجها الزائر في أي مركز تسوق متكامل؛ لضمان تحقيق المزايا التنافسية عن غيره من المولات التجارية، ليستحق بالأخير أن يكون أفخم مولات الرياض وأكثرها خدمة وإرضاءً للزوار، وأتت تلك الخدمات على النحو التالي:

لدى الرياض بارك مجموعة من مكاتب الخدمة، لتقديم استجابة سريعة للعملاء والرد على جميع استفساراتهم وتقديم المُساعدة.

تتوافر أجهزة الصراف الآلي في كل مكان بالمول في مختلف طوابقه.

خدمة الواي فاي في المول مجانية وعالية السرعة.

من المُميز أنه يحتوي على غرف للصلاة للرجال وأخرى للنساء في كل طابق من الطوابق.

كما أنه يُوفر دليل واضح لركن السيارات، وإرشادات لمواقف السيارات الشاغرة؛ منعًا لأي ازدحام أو تكدس.

من ضمن أبرز الخدمات تطبيق مولرز، وهو ما يُوفر للزوار تجربة تسوق استثنائية، حيث يستفيد الزائر المُستهلك من النقاط عبر شرائه من المول ثم يقوم بصرفها في أكبر قائمة محال ومطاعم.

يتوافر في المول مكتب لخدمة العملاء لخدمة الزوار ومُساعدتهم في أي وقت.

يوجد في المركز التجاري الرياض بارك رجال أمن عند كل بوابة، ناهيك عن مخارج الطوارئ وطفايات الحريق، أي أنَّ إدارة المول تهتم بمعايير الأمن والسلامة.

خدمة تنظيف السيارات أشاد بها زوَّار المول، باعتبار أنه قلّما يجدونها في مركز تسوق آخر.

ناهيك عن خدمات سيارات الأجرة، ذات الصلة بنقطة الالتقاط ونقاط التنزيل، وخدمة أوبر وكريم.

يُمكن أن يعتمد الزوار على تطبيق الجوال لاستكشاف كل المتاجر والمطاعم في المول.

كما يوجد فرع كارفور في المول، وهو ما يُوفر شراء أي من مُستلزمات السوبر ماركت.

يوجد في المول فرع بنك الإنماء وبنك البلاد.

أوقات عمل الرياض بارك مول

يفتح الرياض بارك مول أبوابه للزوار يوميًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا إلى تمام الساعة الثانية عشر مُنتصف الليل، ويوم الجمعة يبدأ العمل في تمام الساعة الواحدة ظُهرًا، أما عن مواعيد عمل بعض المرافق والأنشطة التي يحتضنها فيُمكن الاستفسار عن أي تغييرات بها عبر وسائل التواصل التالية مع إدارة المول.

رقم الهاتف : 966920009467+

: 966920009467+ الموقع الإلكتروني: من هنـا.

سينما الرياض بارك مول

فوكس سينما تُعتبر من أفضل الخدمات التي يُقدمها مول بارك الرياض، والتي سعت لتكون المشغل الأكبر لدور السينما في الشرق الأوسط كافته وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، ومن المميز أنها افتتحت أول دار لها في الرياض بارك، لضمان حصول الزوار على تجربة سينمائية أكثر من رائعة شاملة وعلى قدر من التطور المُرضي، وتمتاز بكبر الشاشات للعرض والمقاعد مريحة، والمكان نظيف والحمامات المرفقة بها أيضًا، ناهيك عن كبر حجم السينما وتعاون طاقم العمل، بالإضافة إلى أنها مُزودة ببعض المأكولات والمشروبات الخفيفة التي يُمكن شراؤها، والتكييف ممتاز، وتُعتبر من أفضل الخدمات المُقدمة في مول الرياض بارك، على أنَّ الحجز مُتاح عبر موقعهم الإلكتروني، ويُمكن الاطلاع على مواعيد العروض السينمائية وحجز التذاكر من هنـا، أو الذهاب إلى موقع السينما تحديدًا في المول عبر خرائط جوجل من هنـا.

ملاهي الرياض بارك مول

إنَّها ليست ملاهي تقليدية، بل هي مجموعة من الأماكن الترفيهية التي تجعل مول الرياض بارك من أبرز أماكن ترفيه في الرياض تستحق الزيارة والتجربة، وبهذا لا يُعتبر المول مكانًا للتسوق فقط بقدر كونه من المراكز المتكاملة الجامعة بين مُختلف الأنشطة، حيث يجد الزوار كل ما يتناسب مع الأطفال في المول وهو ما يدفعهم إلى تفضيل زيارته، والتي تتمثل في الخيارات التالية:

ليجو : يتخصص في ألعاب الليغو، وهي عبارة عن لبنات شكلها على غرار متوازي المستطيلات أو المكعبات الملونة المصنوعة من البلاستيك حيث يتم تجسيمها، وهي من أكثر الألعاب المفضلة عند الأطفال.

: يتخصص في ألعاب الليغو، وهي عبارة عن لبنات شكلها على غرار متوازي المستطيلات أو المكعبات الملونة المصنوعة من البلاستيك حيث يتم تجسيمها، وهي من أكثر الألعاب المفضلة عند الأطفال. دريم سكيب : يُقدم تجربة الواقع الافتراضي بأسلوب مميز حماسي شيق، يُثري عند الأطفال والكبار الرغبة في خوض تجربة شيقة.

: يُقدم تجربة الواقع الافتراضي بأسلوب مميز حماسي شيق، يُثري عند الأطفال والكبار الرغبة في خوض تجربة شيقة. جيكي : هو المكان الأمثل في الرياض مول بارك الذي يُقدم الكثير من الألعاب الإلكترونية الممتعة.

: هو المكان الأمثل في الرياض مول بارك الذي يُقدم الكثير من الألعاب الإلكترونية الممتعة. يلا بولينغ : يُقدم أيضًا المول صالة بولينج تتناسب مع مختلف الفئات العمرية.

: يُقدم أيضًا المول صالة بولينج تتناسب مع مختلف الفئات العمرية. ماجيك بلانت : يُقدم الكثير من الخيارات من الألعاب الترفيهية والجذابة خصيصًا للأطفال.

: يُقدم الكثير من الخيارات من الألعاب الترفيهية والجذابة خصيصًا للأطفال. متحف الغموض : ينعته البعض بمتحف الوهم، حيث يُقدم تجربة تفاعلية ممتعة، مليئة بالمغامرة والإثارة، ويعتمد على الألعاب التعليمية.

: ينعته البعض بمتحف الوهم، حيث يُقدم تجربة تفاعلية ممتعة، مليئة بالمغامرة والإثارة، ويعتمد على الألعاب التعليمية. المستكشفون الصغار: يُقدم الألعاب الممتعة للفئات العمرية الصغيرة على سبيل تنمية مهاراتهم.

دليل محلات الرياض بارك مول

يُمكن التعرف على المحلات الموجودة في الرياض بارك، والتي تتوافر في الطابقين على اختلاف معروضاتها، وتتنوع تلك المحلات لتشمل مُختلف الخيارات التي يحتاجها الزوَّار، وتمتاز بالجودة والأسعار المناسبة، وتشتمل على الماركات العالمية والمحلية، وتأتي أبرزها على النحو التالي:

1- محلات أزياء الأطفال في الرياض بارك مول

لم يغفل المول عن تقديم ما يتعلق بعالم الموضة والأزياء والتي تمتاز بالحداثة والعصرية والتصميمات المميزة المبتكرة والتي تتناسب مع الأذواق كافتها، ومنها ما يخص أزياء الأطفال والتي تمتاز بخاماتها المميزة، ومن أهم محلات أزياء الأطفال في الرياض بارك ما يلي:

أو ڤي إس

بابولي

باز رودريغيز

بالابالا

بتيت

بلو ايج

بو

بوز كيدز

بونيت بوم بون

بي اند جي

بيبي فتيحي

بيلا بيبي

بيلي بيلي بيبي

تومي هيلفيغر

تيرانوفا

جستيس

جنجر سنابس

جيوردانو

سانريو

بلو كوم غريس

بيفرلي هيلز بولو كلوب

بيكولا لودو

جانت

دبنهامز

دروبكيك

رالف لورين

ريفا

سنتر بوينت

سيمير

شارنغا

الفيرو مارتيني

كاتيميني

كارترز

كليرز

كينزو

ماكس

مذركير

ميني مي

الينا

2- محلات الأزياء النسائية في الرياض بارك مول

بلا شك تجد المرأة ضالّتها في الاختيار بين الملابس الأنيقة ذات الماركات العالمية وأخرى المحلية التي لا تقل جودة وجمالًا، على أنها تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة وتواكب أحدث صيحات الموضة، وأهم محلات أزياء نسائية في الرياض بارك مول ما يلي:

اليزابيث فرانشي

يبرين

وتش

هوليستير

همل

هش بابيز

نيتشي

نعومي

ميوز

ميلانو

ميكس

ميكا

ميسوني

ميرياد

مونكي

مومينت

موجي

منيبر

مايكل كورس

مانوش

ماكس

ليم

ليم

ليفايز

لونجين

لوف موسكينو

لاكوست

كينزو

كيندال & كيلي

كيجواي برشلونة

كيجواي

كيتشن

كوليكشن اوف ستايل

كوتشينيلي

كوتش

الكوت

كفالي كلاس

كاليوبي

كالفن كلاين

كارل ليقرفيلد

قرية سارة للأزياء

فيمي9

فيكتوريا سيكرت

الفيرو مارتيني

غوتشي

شويس

سيمير

سيفورا

سي باي كلوي

سويمز

سنتر بوينت

ستيوارت وايتسمان

رينا

ريفلكت

ريفا

ريد فالنتينو

روسا كلارا

رالف لورين

ديون

دير اند دير

دورو فاشن

دكني

دروبكيك

دبنهامز

داليدريس

حراير

جيوردانو

جيانفرانكو لوتي

جوزيف

جواهر للعبايات

تيرانوفا

تيد بيكر

توين ست

تومي هيلفيغر

توري بورش

بيوري فيكيشن جارسيا

بيو

بيفرلي هيلز بولو كلوب

بوما

بوكا بوكا

بوريفيكاسيون غارسيا

بنهارت

بلو ايج

بريمودا

بتيت

بالمان

بالم دوغ

بارفوا

ايليت

ايس كيوب

ايدين ماتكوس

إيتام

اوليفرز

اوشكا

اوبتي فاشن

ان يو

إمريكان إيجل

ام & كي

إليزابيتا فرانكي

أقنر

أدولفو دومينغيز

اتش اند ام

ابيركرومبي فيتش

3- محلات أزياء الرجال الرياض بارك مول

عادةً ما يبحث الرجل عن إطلالة أنيقة تُعبر عنه، وهو ما يجده في محلات أزياء الرجال في الرياض بارك مول، نظرًا لتوافر الكثير من المحال التي تهتم بملابس الرجال وتعرض مختلف الأنواع منها، على غرار المحال التالية:

هوليستير

همل

هش بابيز

نايك

ميوز

ميلانو

ميكس

مومينت

موجي

مهيار

ماكس

ليفايز

لونجين

لاكوست

كينزو

كيتشن

كولكشن اوف ستايل

كول هان

الكوت

الفيرو مارتيني

فوت لوكر

غرامورو

غانت

سيمير

سويمز

سنتر بوينت

رالف لورين

دير اند دير

دنهل

دكني

دروبكيك

دبنهامز

جيوردانو

جوزيف

جانت

تيرانوفا

تومي هيلفيغر

پول آند شارك

بيفرلي هيلز بولو كلوب

بوما

بوجي ميلانو

بلو ايج

بريمودا

بتيت

بالمان

اوبتي فاشن

امريكان ايجل

آغنر

أدولفو دومينغيز

اتش اند ام

ابيركرومبي فيتش

4- محلات مستحضرات التجميل والعطور في الرياض بارك مول

بطبيعة الحال، لن تكف المرأة والرجل كذلك عن البحث عن مختلف أنواع العطور الأنيقة الأصلية، ناهيك عن مُستحضرات التجميل الجاذبة للنساء والتي تُعتبر من المنتجات الأكثر مبيعًا واستهلاكًا، ونذكر في حديثنا أهم محلات مستحضرات التجميل والعطور في الرياض بارك مول:

أطياب المرشود

أمواج للعطور

اورتيقا

اوكينا

بلوم للعطور

بلووم

بوبي براون

بينفيت

توم فورد

ان واي اكس

باث اند بودي وركس

بالم دوغ

بنهاليغونز

جاليمارد

جو مالون

جيرلان

خلطات

دبنهامز

ديور بيوتي

ذا فيس شوب

ريف

سراي

سوفاج

سي باي كلوي

سيفورا

صيدلية بوتس

العربية للعود

عطورات المميز

غوالي

فيجن اكسبرس

كريد

كريد للعطور

كلينيك

كيلز

كيليان

لودوريه

لور

لورد

لوكسيتان

ليه لابو

ماك

مراد

مكياجي

ميك اب فور ايفر

ميوز

ناتشورال تاتش

نارس

هند العود

وايتس

وجوه

5- محلات الساعات والمجوهرات الرياض بارك مول

لا تكتمل الإطلالة للرجل أو المرأة على السواء دونما البحث عن الإكسسوارات المكملة إياها، لاسيما باقتناء ساعة فريدة مميزة، ومجوهرات أكثر من رائعة، كما يُمكن أن يبحث بعض الزوار عن تلك القطع لشرائها كهدية مميزة، ومن محلات الساعات والمجوهرات في الرياض بارك مول التي تهتم بتلك المعروضات ما يلي:

أثيل

أقنر

اوميقا

بارفوا

باندورا

تاق هيور

توس

تيد بيكر

جيموش

داني من دانيال

رولكس لاونج

سرماس

سوارفسكي

سي باي كلوي

غرامورو

غوتشي

فيجن اكسبرس

فيرساتشي

الفيرو مارتيني

كالفن كلاين

كيناز

لو كدوا

لونجين

مانوش

مايكل كورس

المعلم للمجوهرات – ميستيك

مومينت

مونت بلاك

ميرياد

ميوز

نافال

يبرين

6- محلات الإلكترونيات الرياض بارك مول

تُعتبر الإلكترونيات من ضمن المقتنيات التي لا تتواجد في مراكز التسوق إلا لمامًا، ولمَّا كان مول الرياض بارك من أكثر المولات شمولًا وتنوعًا استطاع أن يُقدم أكثر من محل تجاري يتخصص في بيع الإلكترونيات، ومن محلات الإلكترونيات الرياض بارك مول ما يلي:

اس تي سي

بوز

جيكي

سامسونج

فيرجن ميجا ستور

كفراتي

مايا فون

7- محلات المستلزمات المنزلية الرياض بارك مول

لا غنى عن شراء أي من المُستلزمات التي يحتاجها المنزل في مركز التسوق، حتى وإن كان الغرض من وجهة التسوق هو شراء الملابس أو ما شابه لا تزال المُستلزمات المنزلية هي الأكثر جذبًا وطلبًا من الزوَّار، ومن أشهر محلات المستلزمات المنزلية في الرياض بارك مول ما يلي:

باسابشي

بليندز

دبنهامز

ذا ست

روزنتال

رومرز

شاكرا

فيلوري آند بوش

لو كدوا

لي بلوم

ماكس

موجي

ميني سو

ميوز

هوم سويت هوم

ويست الم

دليل مطاعم الرياض بارك مول

من قُبيل أبرز الخدمات التي يُوفرها المول مجموعة من المطاعم والمقاهي في كافة أركانه؛ لمزيد من التكامل، حتى لا يضطر الزائر الذهاب إلى أي مكان آخر خارج المول لتناول وجبة طعام شهية بعد جولة التسوق، وأتت خيارات مطاعم الرياض بارك مول أمام الزائرين على النحو التالي:

ويتش ويتش : يُقدم وجبات سريعة ومأكولات خفيفة.

: يُقدم وجبات سريعة ومأكولات خفيفة. ووب : يُقدم أنواع شتى من الحلويات والعصائر.

: يُقدم أنواع شتى من الحلويات والعصائر. واينز كوفي : يُقدم أجود أنواع القهوة ناهيك عن أصناف متنوعة من المشروبات.

: يُقدم أجود أنواع القهوة ناهيك عن أصناف متنوعة من المشروبات. نيويورك فرايز : يُقدم أصناف مختلفة من المقليات.

: يُقدم أصناف مختلفة من المقليات. نسبريسو : أكثر ما يُميزه ماكينات القهوة التي تصنع السبريسو المثالي.

: أكثر ما يُميزه ماكينات القهوة التي تصنع السبريسو المثالي. نادي الشاي : يُمكن تذوق نكهات مختلفة من الشاي.

: يُمكن تذوق نكهات مختلفة من الشاي. مويشي : يُفضله الزوار لأنه يُقدم نكهات عديدة من الآيس كريم.

: يُفضله الزوار لأنه يُقدم نكهات عديدة من الآيس كريم. مونكي كوكيز : يُقدم أشكال شتى من الكوكيز.

: يُقدم أشكال شتى من الكوكيز. مونترو كافيه : مقهى مميز في مول الرياض بارك.

: مقهى مميز في مول الرياض بارك. مولتن شوكلت كافيه : مقهى مميز به الكثير من المشروبات بالإضافة إلى مكون الشوكولاتة كعنصر أساسي.

: مقهى مميز به الكثير من المشروبات بالإضافة إلى مكون الشوكولاتة كعنصر أساسي. المهباج : يتخصص في بيع الفواكه المجففة والحلويات والشوكولاتة والمكسرات والقهوة.

: يتخصص في بيع الفواكه المجففة والحلويات والشوكولاتة والمكسرات والقهوة. ملنزاني : مطعم يُقدم أطباقه على غرار المطابخ الإيطالية.

: مطعم يُقدم أطباقه على غرار المطابخ الإيطالية. ماكدونالدز : من أكبر سلاسل المطاعم المتخصصة في الوجبات السريعة، يُقدم مختلف أنواع البرجر.

: من أكبر سلاسل المطاعم المتخصصة في الوجبات السريعة، يُقدم مختلف أنواع البرجر. ماغنوليا بيكري : يشتهر بالمخبوزات المتنوعة التي يُمكن تجربة مذاقها المميز.

: يشتهر بالمخبوزات المتنوعة التي يُمكن تجربة مذاقها المميز. ليتو : مطعم ومقهى يوفر أصنافًا مميزة للزوار.

: مطعم ومقهى يوفر أصنافًا مميزة للزوار. لوكيشن إكس : يشتهر بتقديم المقبلات والبرجر وأنواع من المشروبات.

: يشتهر بتقديم المقبلات والبرجر وأنواع من المشروبات. لوكوماديس : مقهى يُقدم أصناف مميزة من المشروبات.

: مقهى يُقدم أصناف مميزة من المشروبات. لحمة وفحمة : يقدم أنواع مختلفة من البرجر والمقبلات والمشروبات والآيس كريم.

: يقدم أنواع مختلفة من البرجر والمقبلات والمشروبات والآيس كريم. لتس بوب كورن : يشتهر بتقديم الفشار بنكهاته الرائعة.

: يشتهر بتقديم الفشار بنكهاته الرائعة. لاديراخ : يشتهر بتقديم أعلى جودة من الشوكولاتة وحبوب الكاكاو.

: يشتهر بتقديم أعلى جودة من الشوكولاتة وحبوب الكاكاو. لاتينو كافيه : يُقدم أنواع من القهوة والحلويات.

: يُقدم أنواع من القهوة والحلويات. الي كافيه : يشتهر بتقديم القهوة الإيطالية.

: يشتهر بتقديم القهوة الإيطالية. ويزدوم كافيه : يستوحي مشروباته من المقاهي الروسية التقليدية.

: يستوحي مشروباته من المقاهي الروسية التقليدية. كي كافيه : يتخصص في تقديم تشكيلة واسعة من القهوة.

: يتخصص في تقديم تشكيلة واسعة من القهوة. كومار : مطعم متخصص في تقديم المأكولات الهندية.

: مطعم متخصص في تقديم المأكولات الهندية. كوكيز اند كريم : يشتهر بتقديم أصناف مميزة من الكوكيز.

: يشتهر بتقديم أصناف مميزة من الكوكيز. كوكوفيا : مقهى مميز في المول.

: مقهى مميز في المول. كنتاكي : من المطاعم الشهيرة على مستوى العالم، يُقدم وجبات سريعة من الدجاج المقلي والبطاطس.

: من المطاعم الشهيرة على مستوى العالم، يُقدم وجبات سريعة من الدجاج المقلي والبطاطس. الكمي : يتخصص في تقديم القهوة الباردة والحارة.

: يتخصص في تقديم القهوة الباردة والحارة. كڤالي كافيه : مقهى يُقدم مختلف المشروبات.

: مقهى يُقدم مختلف المشروبات. كرم اكسبرس : يشتهر بالمأكولات اللبنانية السريعة.

: يشتهر بالمأكولات اللبنانية السريعة. كرسبي كريم : مقهى مُصمم على الطابع الأمريكي.

: مقهى مُصمم على الطابع الأمريكي. كافيه بيني : يُقدم الحلويات المتنوعة والقهوة ذات المذاق الرائع.

: يُقدم الحلويات المتنوعة والقهوة ذات المذاق الرائع. كافي مانيا : يُقدم أنواع رائعة من القهوة والمشروبات الأخرى.

: يُقدم أنواع رائعة من القهوة والمشروبات الأخرى. قونايدن : مطعم يُقدم أطباقه مُستوحاة من المطبخ التركي.

: مطعم يُقدم أطباقه مُستوحاة من المطبخ التركي. فيفث افينيو : مقهى يشتهر بتقديم أصناف متنوعة.

: مقهى يشتهر بتقديم أصناف متنوعة. فوق كافيه : مقهى ومطعم مميز في مول بارك الرياض.

: مقهى ومطعم مميز في مول بارك الرياض. فاير جريل : يشتهر بتقديم أنواع شتى من المشاوي.

: يشتهر بتقديم أنواع شتى من المشاوي. فاثينك : يشتهر بتقديم أنواع من المشروبات والقهوة الجيدة.

: يشتهر بتقديم أنواع من المشروبات والقهوة الجيدة. علاء الدين : يشتهر بتقديم المأكولات المُستوحاة من المطبخ الهندي.

: يشتهر بتقديم المأكولات المُستوحاة من المطبخ الهندي. عصير تايم : يُقدم الكثير من العصائر الطازجة.

: يُقدم الكثير من العصائر الطازجة. عشرين أربعين : يُقدم أنواع مختلفة من السندوتشات السريعة.

: يُقدم أنواع مختلفة من السندوتشات السريعة. صب وي : المطعم مخصص للوجبات السريعة.

: المطعم مخصص للوجبات السريعة. الصاج الريفي : يوفر للزوار سندويتشات عالمية بنكهات عربية أصيلة.

: يوفر للزوار سندويتشات عالمية بنكهات عربية أصيلة. شوكو ميلت : يوفر تشكيلة واسعة من القهوة والحلوى.

: يوفر تشكيلة واسعة من القهوة والحلوى. شاورمر : متخصص في الوجبات السريعة لاسيما المُستوحاة من المطبخ السوري.

: متخصص في الوجبات السريعة لاسيما المُستوحاة من المطبخ السوري. سيكريت قاردن : مقهى ومطعم يُقدم الكثير من الخيارات المثالية للزوار.

: مقهى ومطعم يُقدم الكثير من الخيارات المثالية للزوار. سول اند سول : يُقدم نكهات مختلفة من القهوة.

: يُقدم نكهات مختلفة من القهوة. سلونز : يشتهر بتقديم أصناف مختلفة من الآيس كريم.

: يشتهر بتقديم أصناف مختلفة من الآيس كريم. ستريت : يُقدم أنواع مختلفة من السندويتشات.

: يُقدم أنواع مختلفة من السندويتشات. ستاربكس : مقهى أمريكي له فرع في الرياض مول بارك.

: مقهى أمريكي له فرع في الرياض مول بارك. سبارو : يُقدم مأكولات أمريكية وإيطالية سريعة.

: يُقدم مأكولات أمريكية وإيطالية سريعة. ريزينج كينز : يشتهر بتقديم الوجبات السريعة.

: يشتهر بتقديم الوجبات السريعة. ريتاج قاردن : يُقدم أصناف من المأكولات المُستوحاة من المطبخ اللبناني.

: يُقدم أصناف من المأكولات المُستوحاة من المطبخ اللبناني. ذا كوفي كلوب : يُقدم المشروبات بأنواعها المُختلفة.

: يُقدم المشروبات بأنواعها المُختلفة. ذا تي كلوب : حيث يُمكن تناول أفضل نكهات من الشاي.

: حيث يُمكن تناول أفضل نكهات من الشاي. دوز كافيه : قهوة مختصة في تقديم المشروبات المختلفة.

: قهوة مختصة في تقديم المشروبات المختلفة. خفيف : يشتهر بتقديم الوجبات الخفيفة.

: يشتهر بتقديم الوجبات الخفيفة. جيلاتو مقالوتي : مقهى يُقدم أصناف شتى من الآيس كريم.

: مقهى يُقدم أصناف شتى من الآيس كريم. جي سي او : يُقدم الدونات بنكهاته الرائعة بالإضافة إلى القهوة.

: يُقدم الدونات بنكهاته الرائعة بالإضافة إلى القهوة. جولت : مقهى يشتهر بتقديم أصناف مميزة من المشروبات.

: مقهى يشتهر بتقديم أصناف مميزة من المشروبات. جوز كافيه : مقهى ومطعم مميز.

: مقهى ومطعم مميز. جايرو فليم : يمتاز بالأطباق اليونانية الشهيرة.

: يمتاز بالأطباق اليونانية الشهيرة. تكساس رود هاوس : مطعم يُقدم وجباته مستوحاة من المطبخ الأمريكي.

: مطعم يُقدم وجباته مستوحاة من المطبخ الأمريكي. تشيز كيك فاكتوري : مطعم يستوحي أطباقه على الطريقة الأمريكية.

: مطعم يستوحي أطباقه على الطريقة الأمريكية. تشوكلت مارتيني : مقهى مميز في مول بارك الرياض.

: مقهى مميز في مول بارك الرياض. تشنك : يُمكن شراء المعجنات والمخبوزات الأخرى، كما أنه مقهى مميز.

: يُمكن شراء المعجنات والمخبوزات الأخرى، كما أنه مقهى مميز. تشارليز : مطعم أمريكي يُقدم وجبات متنوعة.

: مطعم أمريكي يُقدم وجبات متنوعة. بيق شيف : يُقدم مأكولات تركية.

: يُقدم مأكولات تركية. بي اف شانقز : يستوحي أطباقه من المأكولات الأمريكية والآسيوية، فيُوفر تجربة استثنائية.

: يستوحي أطباقه من المأكولات الأمريكية والآسيوية، فيُوفر تجربة استثنائية. بول : يشتهر بتقديمه المأكولات المستوحاة من المطبخ الفرنسي، لاسيما المخبوزات.

: يشتهر بتقديمه المأكولات المستوحاة من المطبخ الفرنسي، لاسيما المخبوزات. بوست جوس : يشتهر بتقديم العصائر الطازجة بأنواعها المختلفة.

: يشتهر بتقديم العصائر الطازجة بأنواعها المختلفة. بنك بيري : يُقدم الزبادي المثلج بنكهاته المختلفة.

: يُقدم الزبادي المثلج بنكهاته المختلفة. بليز بيتزا : يُقدم المأكولات الأمريكية والإيطالية لاسيما المُعجنات.

: يُقدم المأكولات الأمريكية والإيطالية لاسيما المُعجنات. بريسكت : مطعم مشويات أمريكية.

: مطعم مشويات أمريكية. برجر كنج : يُقدم الوجبات السريعة وأصناف من البيتزا.

: يُقدم الوجبات السريعة وأصناف من البيتزا. بتيل كافيه : يُقدم الحلويات التقليدية بلمسة عصرية ناهيك عن أنواع مختلفة من المشروبات.

: يُقدم الحلويات التقليدية بلمسة عصرية ناهيك عن أنواع مختلفة من المشروبات. بافلو وايلد وينجز : مطعم يُقدم أصناف مستوحاة من المطبخ الأمريكي.

: مطعم يُقدم أصناف مستوحاة من المطبخ الأمريكي. باسكن روبنز : يُقدم أنواع شتى من الآيس كريم ذي المذاق الرائع.

: يُقدم أنواع شتى من الآيس كريم ذي المذاق الرائع. بابا روتي : مقهى يُقدم مختلف أنواع المشروبات.

: مقهى يُقدم مختلف أنواع المشروبات. إيلان كافيه : يُقدم أصناف مستوحاة من لندن، وأنواع من الحلوى.

: يُقدم أصناف مستوحاة من لندن، وأنواع من الحلوى. ايريك قيصر : مقهى ومطعم مميز.

: مقهى ومطعم مميز. ايرث كافيه : يشتهر بتقديم تشكيلة واسعة من الحلويات والمأكولات، وهو مطعم ومقهى.

: يشتهر بتقديم تشكيلة واسعة من الحلويات والمأكولات، وهو مطعم ومقهى. اوڤر جار : مقهى يُقدم أصناف مختلفة من المشروبات.

: مقهى يُقدم أصناف مختلفة من المشروبات. اوبيك : يوفر الكثير من المشروبات، وأجود أنواع القهوة.

: يوفر الكثير من المشروبات، وأجود أنواع القهوة. انكل تيتسو : مخبز يُقدم أنواع مُستوحاة من المطبخ الياباني.

: مخبز يُقدم أنواع مُستوحاة من المطبخ الياباني. اقوس : يُقدم مجموعة من المأكولات الآسيوية.

: يُقدم مجموعة من المأكولات الآسيوية. أفنيو كافيه : يُقدم أنواع من القهوة والحلويات.

: يُقدم أنواع من القهوة والحلويات. ارت كافيه: يُقدم أنواع مختلفة من القهوة ذات المذاق المميز.

موقع الرياض بارك مول

يقع مول رياض بارك في قلب العاصمة الرياض، في شمالها الغربي، تحديدًا في الطريق الدائري الشمالي الفرعي، العقيق، ويُعتبر من أبرز مولات شمال الرياض الشهيرة التي نالت استحسان الكثيرين وتقييمهم الإيجابي، ويُمكن زيارة المول عبر خرائط جوجل من هنـا.

هكذا يكون الرياض بارك مول من أفضل وأكبر مولات العاصمة، يُعتبر بذاته نقطة جاذبة للسياحة؛ لاحتوائه على عدد كبير من المحال التجارية الشهيرة، وتقديمه الكثير من المرافق والخدمات لزائريه الكرام؛ لهذا يُنصح بزيارته.