أفضل 11 من محلات بلايستيشن في الرياض ننصح بها مع العناوين

رُغم التطورات التكنولوجية الذي يشهدها العالم في سائر المجالات، وتعدد وسائل الترفيه والتسلية أمام الرجال والتي يُمكن مشاركتها مع النساء، إلا أن البلايستيشن يظل مقصد الرجال للتسلية والابتعاد عن ضغوطات الحياة، والاستمتاع مع الأصدقاء رُغم نضوجهم، وتخطي مرحلة الطفولة، لذا ولارتفاع أسعار اللعب في المقهى والأماكن التي خُصصت لتجمّعات الأصدقاء واللهو اتجه الكثير إلى شراء جهاز بلايستيشن، لكنه كمثله من الأجهزة الإلكترونية مُعرّض للتلف وقد يحتاج لبعض التغيُّرات، لذا سنُقدم لك فيما يلي أفضل محلات بلايستيشن في الرياض ستمنحك خيارك بأعلى جودة.

محلات بلايستيشن في الرياض

ولّت كثير من المؤسسات الاهتمام بأن تزخر الرياض بسائر الخدمات والأماكن الذي يحتاجها المواطن، لا سيّما ألعاب الفيديو التي تُعرف بمدى حساسيتها والحاجة لاهتمام بالغ عند التعامُل معها وصيانتها، لذا إن تعرضت لأي من الأعطال الفنية مع الجهاز بإمكانك حينها التوجه إلى أفضل محلات بلايستيشن في الرياض:

1- جنون اللعبة - دكتور مجنون

من أفضل محلات البلايستيشن في الرياض لبيع مُلحقاته من سائر الماركات العالمية وبأسعار مُخفضة، كما يوفر صيانة لجميع أجهزة البلايستيشن وملحقاته، والأجهزة الإلكترونية بشكلٍ عام، إلا أنه قد يعاني من ضغط في الصيانة لفترات طويلة فعلى المُستخدم التواصل للكشف عن مواعيدُه متى يُتاح، ناهيك عن التعامُل الراقي والعروض التي تجذب الزبائن من حين لآخر.

معلومات عن المتجر

العنوان: 7024، 4530 طريق الملك عبد العزيز، الرياض 12282، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

7024، 4530 طريق الملك عبد العزيز، الرياض 12282، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966114042119+

966114042119+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة الرابعة عصرًا.

يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة الرابعة عصرًا. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

2- محترف ألعاب الكمبيوتر

يُعدّ محترف الألعاب أرخص محل يبيع بلاي ستيشن في الرياض والأفضل على الإطلاق، ولم يقتصر على الأجهزة فحسب، بل سعى لتوفير سائر مُلحقاتُه وبأسعار تنافُسية، وعمليات الصيانة للأجهزة سواء في وقت الضمان أم خارجه، ودونًا عن غيره من المحلات يوفر خدمة الاستبدال خلال أيام مُعيّنة، ناهيك عن خدمة التوصيل التي تمنح الراحة للعملاء.

معلومات عن المتجر

العنوان: حي، طريق الأمير نايف بن عبد العزيز، الملك فهد، الرياض 12363، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

حي، طريق الأمير نايف بن عبد العزيز، الملك فهد، الرياض 12363، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966502102109+

966502102109+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

3- محل سوني الرياض مودرين

إنّه أفضل محلات سوني في الرياض وبأسعار تنافُسية، وأشهر مركز صيانة في المدينة والأفضل؛ حيثُ يمنح خدمة مثالية لن تُنسى للزبائن، ناهيك عن المصداقية والتعامُل الراقي والبسيط مع الجميع، ويوفر خدمة توصيل للمنزل في الوقت المحدد من قِبل العميل، وستجد خيارات كثيرة داخل المتجر من أجهزة بلايستيشن وملحقاتُه، ومستلزمات المكاتب.

معلومات عن المتجر

العنوان: مركز دار الوكالات التجاري، شارع العليا، الملك فهد، الرياض 11564، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

مركز دار الوكالات التجاري، شارع العليا، الملك فهد، الرياض 11564، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966112698115+

966112698115+ مواعيد العمل: يوميًا على فترتين، الأولى من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، والثانية من الرابعة عصرًا، وحتى العاشرة والنصف مساءً، باستثناء يوم الجمعة العمل في الفترة المسائية فقط.

يوميًا على فترتين، الأولى من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، والثانية من الرابعة عصرًا، وحتى العاشرة والنصف مساءً، باستثناء يوم الجمعة العمل في الفترة المسائية فقط. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

4- قصر الأبطال للألعاب الإلكترونية

من أبرز محلات بيع بلايستيشن في الرياض بأسعار تنافُسية، يسعى لتوفير أحدث الألعاب من سوني ومُلحقاته، ويُمكن الطلب والشحن في أسرع وقت وفقًا لرغبّة العميل، وغيرها من الخدمات مثل الصيانة ولكنها لم تنال استحسان الزوّار؛ حيثُ إنها ليست مُباشرة، ناهيك عن توافرها لسائر الأجهزة، إلا أنه قدّ وفرّ التحديثات المستمرة لجميع الأجهزة.

معلومات عن المتجر

العنوان: شارع معن بن زائدة، المنصورة، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

شارع معن بن زائدة، المنصورة، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966112955425+

966112955425+ مواعيد العمل: يوميًا على فترتين، الأولى من الساعة الحادية عشر صباحًا، وحتى الواحدة ظهرًا، والفترة الثانية من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى الحادية عشر والنصف مساءً، باستثناء يوم الجمعة الفترة الأولى من الثانية عشر والنصف ظهرًا حتى الواحدة والنصف ظهرًا، والثانية كسائر الأيام.

5- ألعاب حروفي

إنه افضل محل سوني في الرياض حيث ستحظى بقضاء وقت ممتع بممارسة أكثر الألعاب مُتعة والشيقة دون خوف وقلق؛ حيثُ يوفر متجر ألعاب حروفي سائر متطلبات ألعاب الفيديو، وأحدث المنتجات منها بأسعار تنافسية وتتناسب مع جميع الفئات، ناهيك عن التعامُل الراقي من الموظفين سواء العاملين للبيع، أو الصيانة التي حظيت بثقة كثير من العُملاء من حيث الجودة والاهتمام بمواعيد التسليم، لذا يُعتبر أفضل محل إلكترونيات في الرياض.

معلومات عن المتجر

العنوان: MQRP+C6P، الزبير بن العوام، الروابي، الرياض 14215، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

MQRP+C6P، الزبير بن العوام، الروابي، الرياض 14215، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966546433774+

966546433774+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثالثة عصرًا، حتى الثانية عشر بمنتصف الليل.

6- شركة صدى الزعيم لألعاب البلايستيشن

رُغم افتتاحه من خمس سنوات فقط، إلا أنه بات أفضل محل بلايستيشن في الرياض؛ حيث حصل على ثقة قاعدة جماهيرية كبيرة، لتعدد الأجهزة والخيارات المثالية بأسعار فريدة لن تتكرر في غيره من المتاجر، ناهيك عن التعامُل الراقي سواء في الشراء أو الصيانة، ويوفر خدمات توصيل لأي موقع في المملكة بأسعار رمزية.

معلومات عن المتجر

العنوان: شارع طيبة، ظهرة لبن، الرياض 11564، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

شارع طيبة، ظهرة لبن، الرياض 11564، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966550338928+

966550338928+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة الرابعة عصرًا.

يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة الرابعة عصرًا. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

7- بلاي ستيشن Playstation

إنه أفضل محلات بلايستيشن في الرياض؛ لتوفير سائر احتياجات السوني، والصيانة المميزة والتي حازت على إعجاب سائر الزوّار، ناهيك عن التعامُل الراقي والاحترام، والاهتمام بالزوّار لتلبية رغباتهم، وفور إصدار الألعاب الجديدة سرعان ما يوفرها المتجر وبأسعار رائعة لا مثيل لها.

معلومات عن المتجر

العنوان: محمد رشيد رضا، العزيزية، الرياض 14514، ويُمكن الذهاب إليه هُنا.

محمد رشيد رضا، العزيزية، الرياض 14514، ويُمكن الذهاب إليه هُنا. رقم الهاتف: 966536654832+

966536654832+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل من الثالثة عصرًا.

8- صيانة بلايستيشن Playstation 610

وسط الأعطال التي تواجهها ألعاب الفيديو وأجهزة السوني وأياديها، فقد تواجه عقبة فيمن يُتقنّ تصليحها، إلا أن من بين أفضل محلات بلايستيشن في الرياض هو صيانة 610 الذي عَنَى بانتقاء محترفي الصيانة؛ لتقديم خدمة مثالية لا تُنسى للعميل، وكُل ذلك بأسعار تنافسية مميزة.

معلومات عن المتجر

العنوان: محمد علي جناح، غرناطة، الرياض 13241، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

محمد علي جناح، غرناطة، الرياض 13241، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966531236600+

966531236600+ مواعيد العمل: من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وحتى الثامنة مساءً، ويوم السبت من الرابعة والنصف عصرًا، حتى الثامنة والنصف مساءً، ويوم الجمعة إجازة.

من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وحتى الثامنة مساءً، ويوم السبت من الرابعة والنصف عصرًا، حتى الثامنة والنصف مساءً، ويوم الجمعة إجازة. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

9- قصر الزعيم للألعاب

هل ترغب في شراء أحدث أجهزة البلايستيشن السوني والواكس بوكس؟ ستجد طلبك بخدمة مميزة لا مثيل لها في واحد من أفضل محلات بلايستيشن في الرياض؛ حيثُ تتعدد الخيارات في المحل لانتقاء العميل ما يُناسبه بأسعار مميزة، ناهيك عن التعامل الراقي والمساعدة من الموظفين من كافة الجوانب، والإحاطة بكيفية التعامُل الصحيح مع الجهاز، علاوةً على الصيانة على الأجهزة بالكامل باحترافية بالغة، مع منح العميل مدة شهر ضمان.

معلومات عن المتجر

العنوان: 9034 طريق العزيزية الفرعي، العزيزية، الرياض 14514، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

9034 طريق العزيزية الفرعي، العزيزية، الرياض 14514، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966114824014+

966114824014+ مواعيد العمل: من الاثنين إلى السبت من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، ويوم الأحد من الواحدة ظهرًا، حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

من الاثنين إلى السبت من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، ويوم الأحد من الواحدة ظهرًا، حتى الواحدة بعد منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

10- متجر بداية اللعبة

باحترافية وسُرعة لا توفرّها أي من المحلات الأخرى؛ ستحظى بتجربة مثالية في متجر بداية اللعبة الذي يوفر كافة أجهزة البلايستيشن وملحقاته بأسعار جيدة، وبتعامل راقي نال استحسان وراحة الزوّار، ناهيك عن خدمة الصيانة الاحترافية لجميع الأجهزة وملحقات ألعاب الفيديو، ولا يقتصر عرض المتجر للألعاب، بل ستجد كافة ملحقاته ومستلزمات المكتب.

معلومات عن المتجر

العنوان: 4688-4704 شارع الإمام أبي حنيفة، 6793، العريجاء الغربية، الرياض 12965، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

4688-4704 شارع الإمام أبي حنيفة، 6793، العريجاء الغربية، الرياض 12965، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966543030057+

966543030057+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا، حتى الثانية عشر إلا رُبع مساءً.

يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا، حتى الثانية عشر إلا رُبع مساءً. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

11- قوة الزعيم للألعاب

من أفضل محلات بلايستيشن في الرياض؛ فبإمكانك أن تحصل على أحدث الأجهزة وملحقاته بشكل جيد، ويوفر خدمة توصيل للمنزل، وصيانة، إلا أن الصيانة لم تنال استحسان الزوّار ولم يُنصح بها، دونًا عن ذلك فتحظى بتجربة جيدة وبأسعار مناسبة مع الجميع.

معلومات عن المتجر

العنوان: QJG8+HVQ، حي حطين، طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، حطين، الرياض 13516، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

QJG8+HVQ، حي حطين، طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، حطين، الرياض 13516، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966530980336+

966530980336+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

ثمَّة محلات بلايستيشن في الرياض تُقدّم لك خدمة مثالية من حيث جودة الصيانة، والأجهزة، والتعامُل الراقي، والأسعار التنافسية المتفاوتة ليجد العميل طلبهُ براحة، وهذا ما قدمنّاهُ تفصيليًا آنفًا مع العناوين وما ستحتاجه من تفاصيل، فقط تأنى في الاختيار.