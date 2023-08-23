دليل محلات سيتي مول الرياض: الخدمات والعنوان والمواعيد

في السنوات الأخيرة استطاعت مدينة الرياض تعزيز السياحة والعمل على ازدهارها مُجددًا، ليست فقط لأنها تذخر بالمعالم الراقية، وتألُقها بالأجواء اللطيفة التي تُنثرها، بل لأنها واجهة تسوّق مميزة لا يُمكن أن نتجاهلها لاسيما باحتوائها على أفضل مراكز تسوق على غرار سيتي مول الرياض المعروف، فهو مركز فخم يضُم عدد كبير من المطاعم والمقاهي والمحلات التي تُلبي جميع احتياجات الزوّار وتُناسب سائر الفئات، ناهيك عن وجود عدد من الأنشطة التي تضفي أجواء من الترفيه والمرح، وفي السطور التالية نستكشفه عن كثب.

خريطة سيتي مول الرياض

في عام 2006م تم تأسيس سيتي مول الرياض الشفا على مساحة أكثر من ثلاثين ألف متر مُربع، مكوّن من ثلاث أدوار بالإضافة إلى الدور الأرضي، وامتاز بوجود السلالم التقليدية والكهربائية للتسهيل على الزوّار التنقُل بين طوابقه، ويضُم ما يقارب من 250 متجر قدّ نظموا بشكل جيد يُسهل على الزوّار إيجاد احتياجاتهم، وتطورت المتاجر والديكورات وتنوّعت حتى تتناسب مع سائر الأذواق، وهو ما جعله حائزًا على إقبال وإشادة من الزوَّار.

موقع سيتي مول الرياض

يُعدّ سيتي مول في الرياض من أشهر مولات جنوب الرياض؛ حيثُ يقع في حي الشفا بجوار زهور الريف، عند تقاطع طريق ظفار مع طريق ديراب الفرعي، مقابل مسجد عبد الله بن مسعود، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

الخدمات الموجودة في سيتي مول الرياض

إنَّ سيتي مول يُعدّ أفضل خِيار للراغبين في قضاء وقت مُمتع أثناء التسوق، ونيل سائر احتياجاتهم في راحة واهتمام، لا سيّما وأن إدارة المول ولّت الاهتمام بجميع زوّارها بمنحهم خدمات مُتعددة جذبت أعداد أكبر للتسوّق فيه، ومن أبرز الخدمات الموجودة في سيتي مول الرياض ما يلي:

موقف سيارات يسع ما يصل إلى مائة سيارة.

قسم خاص باستقبال المفقودات والاحتفاظ بها حتى عودة صاحبها.

مكتب صغير لخدمات سيارات الأجرة للزوّار.

ماكينة صراف آلي إيداع وسحب الأموال للبنك الأهلي.

قسم الاهتمام بالأمن والسلامة للجميع.

مكتب لخدمة العُملاء لتلقي الاستفسارات ومتابعة أجواء المول أثناء التسوق.

مصلى للنساء في الدور الثاني، وآخر للرجال في الدور الأرضي.

أوقات عمل سيتي مول الرياض

يفتح سيتي مول الشفا أبوابه لاستقبال الزوّار يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى انتهاء موعد الدوام إلى الثانية عشر منتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة الذي اعتبر الإجازة الرسمية للمول، ويجدر العِلم بأن مواعيد عمل المول لا يرتبط بمواعيد بعض المرافق والأنشطة بداخله، والتي يُمكن التواصل والاستفسار عنها مع إدارة المول.

رقم الهاتف: 966112984967+

ملاهي سيتي مول الرياض

اعتُبر سيتي مول من أكبر مولات الرياض نظرًا لاحتوائه على أماكن للترفيه، فبات الواجهة السياحية الجذابة والمميزة للزوّار؛ لضمه عدد من المتاجر والأنشطة الممتعة سواء للكِبار أو الصِغار أبرزها مدينة ملاهي مُسلية وآمنة؛ لضمان رحلة تسوق وترفيه في آن واحد؛ لذا بات مكان مُتكامل مميز عند الكبار والصغار، والأسعار بالنسبة لكافة الألعاب مناسبة لم يشكو الزوَّار من ارتفاعها.

دليل محلات سيتي مول الرياض

داخل طوابق سيتي مول الرياض تتواجد مختلف أنواع المحلات المحلية التي تشمل سائر الاحتياجات للزوّار، ناهيك عن أنها امتازت بالجودة العالية والأسعار التي تتناسب مع الجميع، ومن أبرز محلات سيتي مول الرياض ما يلي:

1- محلات الأزياء النسائية في سيتي مول الرياض

لم تغفل إدارة سيتي مول عن وجود متاجر الأزياء لا سيّما التي تعرض التصميمات الأكثر حداثة وأناقة، وهو ما تسعى له النساء دائمًا، لذا تتعدد الاختيارات أمامهنَّ في المول، فيتوّاجد عدد كبير من المحلات داخل أرجائِه، ومن ضمن أشهر محلات الأزياء النسائية في سيتي مول الرياض ما يلي:

وادي سنتانا.

هبة للجلابيات.

نواعم رسيم.

لمسات يارا.

كيوت.

عزيزة.

صبايا الموضة.

سنتر بوينت.

سبلاش.

زرابيل.

ركن سالي.

حصة.

بصمة وجوه.

أورجينال.

أكتان.

إطلالات شرقية.

اشبار.

أزياء خليجية.

سبلاش واكتان.

2- محلات ملابس الأطفال في سيتي مول الرياض

تُعاني الأم من الحيرة والقلق من صعوبة اقتناء الأزياء العصرية والأنيقة لطفلها، لذا قد وّفر سيتي مول عددًا من المتاجر التي تعرض أحدث التصميمات الفريدة والتي تُناسب الأطفال من عُمر يوم إلى ثلاثة عشر، ومن أبرز محلات ملابس الأطفال في سيتي مول الرياض ما يلي:

وردة الإبداع.

محل الأطفال.

سنتر بوينت.

رونق الطفولة.

الربو.

أجيال.

الريس.

3- محلات الأزياء الرجالية في سيتي مول الرياض

يبحث الرجل عن الإطلالة الأنيقة التي تجذب الأنظار إليه، لذا سيجد الرجال ضالتهم في بعض من المتاجر الفريدة داخل محلات الأزياء الرجالية في سيتي مول الرياض والتي تأتي على النحو التالي:

الكاشخ سبورت.

قصر مودي.

سنتر بوينت.

السفير الكاشخ.

4- محلات العطور ومستحضرات التجميل في سيتي مول الرياض

تميل المرأة إلى كُل ما هو جميل، أمّا عن الرجل فبطبيعة الحال يسعى لاقتناء أنواع العطور الأصلية التي تضفي عليه الرائحة الطيبة والجذابة، ووّلت إدارة سيتي مول اهتمامًا بوجود عدد كبير من العلامات التجارية لبيع مستحضرات تجميل أصلية، وأنواع العطور الأصلية كذلك في محلات العطور ومستحضرات التجميل في سيتي مول الرياض المذكورة أدناه:

تولي جور.

ناتشورال تاتش.

الماجد للعود.

العربية للعود.

سندريلا.

زهور الريف.

ذي بيوتي سيكرتس.

ذي بودي شوب.

الدخيل للعود.

دخون البحرين.

دخون الإماراتية.

حمد اليامي.

5- محلات الأحذية والحقائب في سيتي مول الرياض

تشكيلة مميزة وحصرية من علامات تجارية عالمية ومحلية من الحقائب والأحذية، امتازت بالخامة الرائعة والجودة المثالية يُمكن أن تجدها في محلات الأحذية والحقائب في سيتي مول الرياض والتي جاءت على النحو التالي:

شركة اديداس.

حقائب الدانة.

بصمة الفارس.

أمل للحقائب.

6- محلات الاكسسوارات والساعات والبصريات في سيتي مول الرياض

لا تكتمل إطلالة الرجل والمرأة دون إضافة الاكسسوارات التي تضفي المزيد من الجمال على الإطلالة، ويُمكن أن يجد الزوار عِدة خيارات مثالية في محلات الاكسسوارات والساعات والبصريات في سيتي مول الرياض لأنه يضم المتاجر المحلية التي تحظى بثقة كبيرة من مُجربيها، ومنها:

نظارات البدر.

متجر الأضواء.

لمسات أضواء.

كهرمان للبصريات.

كارديال.

الشايع للساعات.

سواتش.

الركن السويسري.

الحميضي.

7- محلات المستلزمات المنزلية والهدايا في سيتي مول الرياض

الشفا مول الرياض ليس فقط الواجهة المثالية لتسوّق الملابس والاحتياجات اللازمة للظهور بأفضل إطلالة، فلم يغفل عن إتاحة الفرصة لوجود عدد من محلات المُستلزمات المنزلية والهدايا في سيتي مول الرياض التي يجد فيها الزائر ما يحتاجه بخدمة مميزة وبأسعار جيدة، ومنها:

هوم سنتر.

هورس.

أوقات الورد.

إن هاوس.

الركن السويسري.

دليل مطاعم سيتي مول الرياض

من أكثر ما امتاز به المول بجانب المحلات التي تُلبي احتياجات الزوّار، توفير مجموعة من المطاعم التي تُقدّم ألذ الوجبات المستوحاة من مطابخ عربية أصيلة وعالمية، تتباين ما بين الوجبات السريعة والوجبات الرئيسية، ومن أبرز مطاعم سيتي مول الرياض:

هرفي: من أجمل المطاعم التي تُقدّم ألذ السندوتشات والوجبات، ووجبات للأطفال، ومخبوزات شهية بأسعار مناسبة.

من أجمل المطاعم التي تُقدّم ألذ السندوتشات والوجبات، ووجبات للأطفال، ومخبوزات شهية بأسعار مناسبة. شاورما: يُقدّم المطعم سندوتشات الشاورما السورية والسعودية بألذ مذاق، والسندوتشات السريعة الأخرى.

يُقدّم المطعم سندوتشات الشاورما السورية والسعودية بألذ مذاق، والسندوتشات السريعة الأخرى. بريتزل ميكر: مطعم جذاب ومُريح، يُقدّم وجبات سريعة وسندوتشات ومخبوزات شهية لا مثيل لها.

مطعم جذاب ومُريح، يُقدّم وجبات سريعة وسندوتشات ومخبوزات شهية لا مثيل لها. هوت أندكريسبي: يُقدّم ألذ وجبات دجاج وسندوتشات شهية، مع البطاطس المقرمشة ذات المذاق الحار، مع مشروبات باردة وبأسعار جيدة.

دليل كافيهات سيتي مول الرياض

سيتي مول عُدّ أنه من أفضل الأماكن في الرياض التي يُمكن التردد عليها للترفيه والتسوق؛ لا سيّما وهو يذخر بالمزارات المميزة، ناهيك عن أن المول يمنح زواره الفرصة لقضاء الوقت المُمتع مع الأصدقاء أو العوائل عند الجلوس في أي من كافيهات سيتي مول الرياض والتي جاءت على النحو التالي:

آيس سبانش: مقهى مُميز يُقدّم المشروبات الباردة بالطريقة التقليدية للسبانش.

مقهى مُميز يُقدّم المشروبات الباردة بالطريقة التقليدية للسبانش. دانكن شوكلت: إنّها سلسلة عالمية في تقدّيم الدونتس اللذيذة، مع المشروبات الباردة والساخنة، وسط أجواء هادئة.

إنّها سلسلة عالمية في تقدّيم الدونتس اللذيذة، مع المشروبات الباردة والساخنة، وسط أجواء هادئة. كافيه باك تيم: مقهى صغير يُقدّم الحلويات الشهية، مع المشروبات الساخنة التي لا مثيل لها، وبأسعار جيدة.

مقهى صغير يُقدّم الحلويات الشهية، مع المشروبات الساخنة التي لا مثيل لها، وبأسعار جيدة. سينابون: مقهى صغير يُقدّم أروع سينابون يُمكن تذوّقه، مع مجموعة من المشروبات المُفضلة.

هكذا تكون الرياض واجهة مثالية لقضاء وقت مُميز بالتجوّل ومُشاهدة معالمها الراقية، وتُقدّم للزوّار إمكانية الذهاب في رحلة تسوق ممزوجة أجوائها بين المُتعة والترفيه، لا سيّما في سيتي مول الرياض الذي يمنحهم فرصة الاستمتاع بأنشطة متعددة، ونيل سائر احتياجاتهم من متاجر محلية وعالمية.