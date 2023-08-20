أفضل 6 من مولات جنوب الرياض ننصحك بزيارتها

تتزين مدينة الرياض بعدد كبير من مراكز التسوق والمجمعات التجارية الفاخرة التي تضمن الحصول على جولة شاملة من التسوق تستقطب العائلات والأصدقاء على حد سواء، وهذا بسبب أنها تمتزج بالمرافق الترفيهية مع المتاجر والمحلات المتنوعة التي من خلالها يمكن الحصول على أنواع مختلفة من المنتجات، هذا بجانب أن مدينة الرياض في الأساس تعد من أجمل المدن السعودية التي تجذب إليها عددًا كبيرًا من الزوار من أجل التعرف على ثقافة مميزة، وتاريخ عريق والاستمتاع بأنشطة مختلفة لا بد من أن تتخلل بشراء الهدايا التذكارية من أجل تخليد الجولة في الذاكرة بمرور الأيام، ولهذا نتعرف فيما يلي على مجموعة من أفضل مولات جنوب الرياض.

أفضل مولات جنوب الرياض

تتنوع المولات في جنوب الرياض التي لا بد من زيارتها والاستمتاع بأنشطة مختلفة بين أرجائها، حيث تحتوي المتاجر المختلفة التي تضمن جولة كاملة من التسوق، ومرافق ترفيهية مختلفة تجعل منها إحدى أهم أماكن السياحة في الرياض التي تستقبل العائلات في أوقات مختلفة، لتتمثل أهم هذه المولات فيما يلي:

1- سلام مول

من وسط مولات جنوب الرياض اخترنا لك سلام مول ليحتل المرتبة الأولى في القائمة، فبين أرجاء هذا المكان تجد العديد من المتاجر التي توفر مختلف العلامات التجارية العالمية والمحلية التي تستقطب الزوار بشكل خاص، بالإضافة إلى أنه يحتوي على متجر من أجل السلع الغذائية والذي يعتبر الجاذب الرئيسي للسكان المحليين في المدينة، وبه مركز ترفيهي من أجل ألعاب الأطفال، كما يمكن اعتبار هذا المكان وجهة مثالية من أجل الحصول على مختلف الأزياء والحقائب والأحذية، بالإضافة إلى الإكسسوارات وغيرها من المنتجات.

يتميز المكان بوجود مدخل مخصص للكراسي المتحركة، ويوفر موقفًا من أجل صف السيارات، ومن أهم الرموز والمعالم في المول نجد أنه يضم هايبر بنده، وماما بنز كافيه، بالإضافة إلى مولتن شوكلت كافيه، وبورتو كافيه، كما يستقبل المكان الزوار طوال أيام الأسبوع في تمام التاسعة والنصف صباحًا، وحتى الحادية عشر مساءً، ويمكن الوصول إلى موقعه بسهولة عن طريق خرائط جوجل، وهذا من هنا.

2- القصر مول

عن طريق مجموعة مختلفة من المرافق والخدمات التي ميزت مركز التسوق هذا تمكن من أن يحتل مكانة عالية في قائمة أهم مولات في جنوب الرياض، وقد حصل المكان على تقييمات تصل إلى 4.3 نجمة من أصل خمس نجوم بناءً على آراء الزائرين، وبين أرجاء المول نجد عددًا كبيرًا من المتاجر التي تضمن الحصول على جولة شاملة من التسوق، حيث يمكن شراء الأزياء والملابس المختلفة وحتى الحقائب والهدايا ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات التي تجذب العديد من الأفراد.

يحتوي المكان بين أركانه على صالة سينما مجهزة بأفضل التقنيات، ومركز ترفيهي من أجل الأطفال، كما يوفر مصعدًا خاص بالكراسي المتحركة، ومواقف صف السيارات والحمامات العامة، وغيرها من مرافق خدمية تضمن أوقات مريحة في الأرجاء، ومن أهم الأماكن والمتاجر التي يتميز بها المول نجد أنه يضم سوبر ماركت كارفور، وفرع من شركة الاتصالات السعودية، بالإضافة إلى ستاربكس وفوكس سينما.

يتواجد مركز التسوق في جنوب وسط الرياض في مكان قريب من طريق الملك فهد، ويمكن الوصول إلى موقعه بسهولة عن طريق خرائط جوجل من هنا؛ إذ يستقبل الزوار بشكل يومي في تمام التاسعة صباحًا، وحتى الحادية عشر مساءً، عدا يومي الجمعة والسبت، حيث يغلق المول أبوابه في تمام الثانية عشر من منتصف الليل.

3- غرناطة مول

عند زيارة غرناطة مول يمكن الاستمتاع بجولة من التسوق تشمل ما يزيد عن 200 متجر، من بينها مجموعة من المتاجر التي توفر منتجات تنتمي إلى علامات تجارية عالمية ومحلية، بالإضافة إلى أن المكان يضم عددًا من المرافق الترفيهية التي تجعل منه واحدًا من أفضل مولات الرياض التي لا بد من زيارتها من أجل قضاء وقت جميل وممتع برفقة الأهل أو الأصدقاء؛ إذ يحتوي المكان على منطقة مخصصة من أجل الأطفال ومطاعم مختلفة تساعد على تناول وجبة شهية ومشروبات لذيذة بينما تستريح من التجول في الأرجاء.

أما عن أهم المتاجر والأماكن التي اشتهر بها مركز التسوق فتتمثل في: كارفور هايبر ماركت، ومتجر أكسترا لبيع الأجهزة، مطعم دجاج شكن، بالإضافة إلى متجر دبنهامز، ويمكن الوصول إلى إحداثيات موقع المول بسهولة عن طريق خرائط جوجل من هنا، إذ يفتح أبوابه من أجل استقبال الزوار في تمام العاشرة إلا ربع صباحًا، وتستمر ساعات العمل حتى الحادية عشر مساءً.

4- سيتي مول‭

يعتبر سيتي مول واحدًا آخر من أفضل مولات جنوب الرياض التي لا بد من زيارتها، وبناءً على عدد من المرافق والخدمات المميزة التي تزين أرجاء المكان تمكن من الحصول على تقييمات عالية تعادل 3.9 نجوم من أصل خمس نجوم، ويتميز المكان بعدد من المتاجر والمحلات المختلفة التي تضمن جولة شاملة من التسوق، وعددًا من المرافق الترفيهية التي تجعله واحدًا من المولات المميزة التي تستقبل العائلات والأصدقاء من أجل قضاء وقت ممتع في أيام العطل.

تتمثل أشهر المتاجر والأماكن التي تستقبل الزوار بشكل كبير في: متجر عطور الماجد للعود، متجر سنتروبوينت، ومتجر عطور ذي بيوتي سيكرتس، بالإضافة إلى مقهى سينالون، ويمكن الوصول إلى المول بسهولة عن طريق التوجه إلى طريق ديراب الفرعي، أو يمكن معرفة إحداثيات موقعه بسهولة عن طريق خرائط جوجل من هنا، إذ يستقبل المكان الزوار في تمام التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عشر من منتصف الليل بشكل يومي عدا يوم الجمعة.

5- سينومي الحمراء مول

يسهل الوصول إلى مركز التسوق هذا عن طريق التوجه إلى طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي في منطقة الملك فيصل، وهو واحد آخر من أفضل المولات في جنوب الرياض التي من خلالها يمكن الاستمتاع بجولة شاملة من التسوق حيث العديد من المتاجر التي من خلالها يمكن شراء الملابس، والإكسسوارات، وحتى الأحذية والحقائب والهدايا التذكارية والأجهزة الإلكترونية، والمستلزمات المنزلية المختلفة، كما يحوي المكان بين أرجائه عددًا من المرافق الترفيهية التي تجعله وجهة مثالية للزيارة والاستمتاع برفقة العائلات، خاصةً مع وجود الصغار، وهذا لأنه يحوي منطقة خاصة من أجل ألعاب الأطفال.

تتمثل أشهر المتاجر والأماكن التي تجذب إليها العديد من الزوار القادمين إلى المول في مدينة ملاهي سباركيز الشهيرة، وصالة سينما موفي سينما، بالإضافة إلى مطعم برجر كنج، ومتجر ملابس سنتربوينت، وغيرها الكثير، فضلًا عن أنه يمكن الوصول إلى المول بسهولة عن طريق معرفة إحداثيات موقعه عن طريق خرائط جوجل من هنا، إذ يستقبل المكان الزوار في تمام العاشرة صباحًا، وحتى الحادية عشر مساءً بشكل يومي عدا يوم الجمعة، حيث يستقبل الزوار في تمام الواحدة والنصف ظهرًا.

6- النخيل مول

وفقًا لمختلف المرافق والخدمات التي تتوفر في أرجاء مركز تسوق النخيل تمكن من أن يصبح واحدًا من مولات جنوب الرياض التي لا بد من زيارتها، والاستمتاع بجولة شاملة من التسوق بين أرجائه، حيث إنه يحوي العديد من المتاجر التي من خلالها يمكن شراء مختلف المنتجات التي تنتمي إلى علامات تجارية مختلفة، بالإضافة إلى أنه يتميز بعدد من المرافق الترفيهية التي تشير إلى أنه المكان المثالي من أجل قضاء وقت ممتع برفقة الأهل أو الأصدقاء، حيث يضم مركزًا ترفيهيًا من أجل ألعاب الصغار، بالإضافة إلى مجموعة مختلفة من المطاعم والمقاهي.

تتمثل أشهر المتاجر والأماكن التي يقصدها العديد من الزوار في متجر الأجهزة الإلكترونية فيرجين ميجاستور، ومطعم زافران للمأكولات الهندية، وغيرها الكثير، فضلًا عن أنه يمكن الوصول إلى المول بسهولة عن طريق معرفة إحداثيات موقعه عبر خرائط جوجل من هنا، إذ يستقبل المكان الزوار في تمام العاشرة صباحًا، وحتى الحادية عشر مساءً بشكل يومي عدا يوم الجمعة، حيث يستقبل الزوار في تمام الواحدة والنصف ظهرًا.

بهذا نكون تعرفنا على مجموعة من أفضل مولات جنوب الرياض التي لا بد من زيارتها من أجل الاستمتاع بجولة شاملة من التسوق، جنبًا إلى جنب مع اكتشاف عدد مختلف من المرافق الترفيهية التي تجعل من مولات مدينة الرياض وجهة مثالية من أجل التمتع بعطلة مميزة برفقة الأهل أو الأصدقاء.