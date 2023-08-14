أفضل 7 من محلات شاي بالرياض ننصحك بها

الشاي يعد المشروب الأكثر شعبية على مستوى البلاد العربية، ويبحث الأشخاص دائمًا عن الأماكن التي تقدمه بأفضل وألذ طريقة، لذلك جمعنا لكم في هذا المقال أفضل محلات شاي بالرياض، وذلك بناءً على التجربة الشخصية وعلى تجارب الأشخاص الذين تذوقوا الشاي من هذه الأماكن، لذلك إذا كنت من عاشقي الشاي وتبحث عن أفضل الأماكن التي تقدمه في الرياض بالتحديد، عليك قراءة هذا المقال للنهاية، وسنعرض هذه الأماكن وسنتعرف على أوقات العمل الخاصة بكل محل على حدة وأيضًا كيف تستطيع الوصول له بكل سهولة ويسر.

افضل محلات شاي بالرياض

هناك عدد كبير من المحلات التي تقدم الشاي في السعودية بشكل عام والرياض بشكل خاص، ولكن هل كل هذه المحلات تقدمه كما يجب أن يكون، وتقدمه بالطعم الذي تنتظره، بالطبع لا ليس كلها، لهذا قررنا أن يكون هذا المقال حول أفضل محلات الشاي بالرياض، ليتسنى لك تناول مشروبك المفضل بالطريقة التي تحبها، وكما ينبغي أن يكون، وتم اختيار هذه القائمة بناءً على آراء العملاء والزبائن التي ذهبت لهم من قبل، وبناءً على جودة الخامات المستخدمة فيها أيضًا، وانتقالاً إلى القائمة دعونا نبدأ بما يلي:

1- محل شاي وسمسم

من أفضل محلات بيع الشاي في الرياض محل شاي وسمسم، هذا المحل لا يتخصص في تقديم الشاي فقط، بل يقدم العديد من المشروبات الأخرى الباردة والساخنة، كما يقدمون بعض أنواع الحلويات الخفيفة التي تصلح كوجبة للإفطار أو العشاء، كما أنهم يقدمون جميع أنواع الشاي، ويتميز المحل بوجود أكثر من فرع داخل الرياض وهم فروع (الروابي، الخليج، الحمراء، السويدي، الوادي)، كلهم على نفس المستوى الممتاز من الخدمة وإن كان أكبرهم وأحسنهم فرع الحمراء.

وعن قائمة المشروبات الخاصة فإنهم يقدمون شاي الكرك بمذاق رائع لا يقاوم، والشاي الأخضر، ويمكن اعتبار محل شاي وسمسم أفضل محل شاي أخضر بالرياض، فإنه يعمل على وضع بعض الإضافات التي تجعله ذات مذاق مميز ومختلف، كما يقدمون تشكيلة كبيرة من الحلويات والكيك المصنوع على الطريقة التركية اللذيذة، عليك تجربة هذا المكان فهو من أجمل محلات شاي بالرياض.

معلومات عن محل شاي وسمسم فرع الوادي

عنوان المحل: وادي الصرح، الوادي الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا.

وادي الصرح، الوادي الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966555007877+

966555007877+ ساعات العمل: يعمل المحل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية صباح اليوم التالي، والجمعة يعمل من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة الثانية صباحًا.

2- شاي عزيز

من أفضل محلات الشاهي بالرياض محل شاي عزيز، يتميز هذا المحل بديكوراته الرائعة المنظمة، والمكان بشكل عام مرتب ومريح للنفس والعين، وألوانه هادئة تجذب الزبائن وتجعل منه مكان مفضل للكثيرين، كما أنه يحتوي على جلسات داخلية وخارجية أكثر من رائعة، يمكنك تناول الشاي بالطريقة التي تفضلها سواء داخل المحل مع خصوصية كاملة، أو خارج المحل في الهواء الطلق.

وانتقالاً إلى قائمة المحل نجد أنه يقدم الشاي بجميع أنواعه مثل شاي الرمان وشاي التلقيمة وشاي البخار، كما يقدمون وجبات خفيفة من الكيك والكرواسون تصلح لتناولها بجانب الشاي لتشكل وجبة رائعة، كما يوجد لديهم العديد من الفطائر مثل فطائر الجبن والسبانخ وفطائر اللحم اللذيذة، عليكم تجربة هذا المكان فإنه على رأس قائمة أفضل محلات شاي بالرياض.

معلومات عن محل شاي عزيز

عنوان المحل : حي النفل، شارع الصحراء المغربية، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا.

: حي النفل، شارع الصحراء المغربية، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966500442532+

966500442532+ ساعات العمل: يعمل المحل يوميًا من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الرابعة عصرًا، ويوم الجمعة يعمل من الساعة الواحدة مساءً حتى الرابعة مساءً.

3- محل شاي وأكثر

يعتبر محل شاي وأكثر أفضل محل شاي في الرياض، حيث يقدم توليفة كبيرة ومتنوعة من الشاي مثل شاي الكرك وشاي النعناع والشاي المغربي المعروف بطعمة ومذاقه الرائع، كما يقدم مشروبات جانبية مثل القهوة العربي والقهوة التركي، ويقدم أيضًا بعض المأكولات الخفيفة مثل الكرواسون والبسكوت والشابورة، يتميز المحل بهدوئه بدون وجود موسيقى، وعلى الرغم من أن المحل صغير إلى حدٍ ما ولا يسع سوى خمس جلسات فقط، إلا أنه يظل المفضل عند الكثيرين نظرًا لهدوئه والخدمات المقدمة وحسن التعامل من قبل الموظفين، ولكل هذا استطاع المحل أن ينضم لقائمة أفضل محلات شاي بالرياض.

معلومات عن محل شاي وأكثر

عنوان المحل: قرطبة، طريق الأمير محمد بن سلمان، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المحل على الخريطة من هنا.

قرطبة، طريق الأمير محمد بن سلمان، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف : 966546924427+

: 966546924427+ ساعات العمل: يعمل المحل يوميًا من الساعة الثالثة عصرًا حتى الساعة الثانية صباح اليوم التالي.

4- شاهي تلقيمة

لا يمكننا التحدث عن أحسن محل شاي بالرياض دون أن يأتي ذكر محل شاهي تلقيمة، من أيرز المحلات التي تقدم الشاي في الرياض، حيث يحتوي المحل على جلسات داخلية لمحبي الخصوصية وجلسات خارجية لمحبي الحرية وتنفس الهواء الطلق العليل، يقدم المحل أنواع مختلفة من الشاي مثل شاي التلقيمة الأحمر والأخضر والعطري، علاوة على شاي بخار وشاي جمر، كما يقدمون العديد من المشروبات الأخرى بجانب الشاي مثل القهوة التركية والقهوة السوداء.

معلومات عن محل شاهي تلقيمة

عنوان المحل: حي الفيحاء، أبو عبيدة بن الجراح، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا.

حي الفيحاء، أبو عبيدة بن الجراح، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966539369479+

966539369479+ ساعات العمل: يعمل المحل يوميًا من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالي.

5- محل شاهي تشاي

إذا كنت ممن يودون معرفة محلات بيع شاي بالرياض ويبحثون عنها، إليك محل تشاي المميز، الذي يتميز بجلساته الخارجية الرائعة إلى جانب جلسات داخليه مع توفير أماكن خاصة للمدخنين، علاوة على تقديم العديد من أنواع الشاي المميزة مثل شاي اخضر وشاي أحمر وشاي بخار، بالإضافة إلى العديد المقرمشات والمكسرات والفطائر الخفيفة، كل هذا يجعله ضمن قائمة أحسن محلات شاي بالرياض.

معلومات عن محل شاهي تشاي

عنوان المحل: حي الوادي، طريق عثمان بن عفان، مخرج ٧، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا.

حي الوادي، طريق عثمان بن عفان، مخرج ٧، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966590509976+

966590509976+ ساعات العمل: يعمل المحل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة صباح اليوم التالي، ما عدا يوم الجمعة فإنه يعمل من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا حتى الساعة الرابعة صباحًا.

6- محل مستر شاي

إذا كنت تود معرفة أفضل محل شاي بالرياض، عليك بزيارة محل مستر شاي لتكتشف الإجابة بنفسك، ستجد هناك شاشات كبيرة لعرض مباريات كرة القدم، وهي الرياضة الأكثر شعبية حول العالم وكثير من الشباب والرجال يختارون المحل الذي يعرض هذه المباريات قبل أي شيء، ليس هذا فحسب بل أنه يتميز بالنظافة والتعقيم الدائم للمكان.

يتصدر محل مستر شاي قائمة أحسن محلات شاي كرك بالرياض، فهو يقدمها بطريقة مختلفة ولذيذة، حيث يأتي إلى جانبها المكسرات والفطائر الخفيفة، ليجعلها وجبة متكاملة ومميزة، يحتوي المكان على صالات مكيفة بالكامل، وجلسات داخلية للعوائل، وجلسات خارجية للمدخنين.

معلومات عن محل شاي

عنوان المحل: حي النفل، طريق أبي بكر الصديق، الرياض، ويمكنك الوصول إلى مكان المحل على الخريطة من هنا.

حي النفل، طريق أبي بكر الصديق، الرياض، ويمكنك الوصول إلى مكان المحل على الخريطة من هنا. ساعات العمل: يعمل المحل يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالي، ما عدا يوم الجمعة فإنه يعمل من الساعة الواحدة ظهرًا.

7- شاي تريك

محل تريك يعد من أجدد محلات شاي بالرياض، حيث تم افتتاحه قريبًا، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه استحوذ على شعبية عالية عند الكثيرين بفضل ديكوره الأنيق، وحسن تعامل الموظفين مع العملاء، وأيضًا طريقة تقديم الخدمات، يتخصص في تقديم الشاي والمخبوزات فقط، ولكنه يقدمهم على أكمل وجه، وكما يجب أن يكونوا.

معلومات عن محل شاي تريك

عنوان المحل: حي الروضة، شارع الأمير ناصر بن عبد العزيز، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا.

حي الروضة، شارع الأمير ناصر بن عبد العزيز، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966593360937+

966593360937+ ساعات العمل: يعمل المحل يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الواحدة منتصف الليل.

في ختام مقالنا لقد تعرفنا على أفضل 7 محلات شاي بالرياض، ولقد تعرفنا على أرقام الهواتف الخاصة بهم، وكذلك موقعها على الخريطة لسهولة الوصول، ونتمنى لك في النهاية زيارة ممتعة لمكانك المفضل.