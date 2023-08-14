أفضل 6 محلات شنط سفر بالرياض ننصحك بها مع العناوين

كثير من الأشخاص يبحث عن محلات شنط سفر بالرياض، فهي من الأشياء الضرورية التي لا غنى عنها، لها العديد من الاستخدامات المهمة التي لا يستطيع أي شخص أن يستبدلها بشيء آخر، فهي تستخدم في نقل وحزم الأمتعة التي نحتاجها في السفر أو التخييم أو حتى التنقل من مكان لمكان آخر، فلا يمكن لك التحرك دون وجود شنطة سفر كبيرة أو مناسبة لحمل جميع الاحتياجات الأساسية التي تريدها، ونظرًا لأهمية هذا الأمر قررنا أن نخصص هذا المقال من أجل أن تتعرف على أبرز المحلات التي تقوم ببيع شنط السفر في الرياض، وأيضًا سنتعرف على أماكن تواجدها بالتفصيل وكيفية الوصول لها، وأرقام الهواتف الخاصة بها وأيضًا مواعيد العمل، فتابعونا لتتعرفوا على هذه التفاصيل.

افضل محلات شنط سفر بالرياض

لا يخلو منزل من شنطة سفر، وإن كانت لا تستخدم في أمور النقل والسفر إلا أنها تستخدم في ترتيب الأشياء التي لا مكان لها في المنزل مثل الملابس القديمة أو الاحتياجات الغير مستخدمة، وفي هذا المقال وضعنا لك قائمة بأفضل محلات حقائب سفر بالرياض، لتختار منها ما يناسبك، فهيا بنا نتعرف عليهم الآن.

1- الشماسي للحقائب

محل الشماسي هو افضل محل شنط سفر بالرياض، تتوفر لديه تشكيلة كبيرة من الشنط من أفضل الماركات العالمية مثل بي بي، وروبيرتو كافالي، ودكني، إمبريو أرماني، وغيس، وفكتوريا، وغيرهم من الأنواع المشهورة التي توجد في فروعه المنتشرة في الرياض، كما يتوفر لديهم أحجام مختلفة من هذه الشنط، فيوجد الأحجام الكبيرة التي يمكنها أن تضم كل الأشياء التي قد تحتاجها في السفر، ويوجد بأحجام متوسطة لتضم لوازم السفر الصغيرة، كما يوجد منها أحجام صغيرة تضم الأشياء الصغيرة الأساسية في كل سفرية سواء داخل البلد أو خارجها.

يقدم محل الشماسي بفروعه الأربعة العديد من المنتجات الأخرى إلى جانب شنط السفر، فتجد عندهم شنط اليد النسائية، والشنط الرجالي الصغيرة، كما ستجد لديهم مجموعة وتشكيلة رائعة من شنط الظهر، ويوجد قسم خاص للمنتجات المصنوعة من الجلد الطبيعي التي تستخدم في صناعة الاكسسوارات بالتحديد، قرار صائب زيارة مثل هذا المكان الضخم، فهو من افضل محلات شنط السفر بالرياض.

معلومات عن محل الشماسي

عنوان المحل: الورود، الرياض طريق الملك عبد الله الفرعي، الورود، الرياض ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا.

الورود، الرياض طريق الملك عبد الله الفرعي، الورود، الرياض ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966112233444+

966112233444+ ساعات العمل: يعمل المحل يوميًا على فترتين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، ومن الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الحادية عشر مساءً، ما عدا يوم الجمعة فإنه يعمل من الساعة الرابعة والنصف عصرًا حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

2- محل الصنات للشنط

من أفضل محلات شنط سفر بالرياض أيضًا محل الصنات، هذا المحل له عشرة فروع داخل الرياض و25 فرع داخل المملكة العربية السعودية ككل، ولعل أكبرهم وأفضلهم فرع الديرة، إن لم يكونوا على نفس المستوى من التميز، كما أنه قد بدأ العمل في مجال الشنط منذ ما يزيد عن أربعون عامًا، أي أن له اسم كبير وعريق في مجال الشنط، وهو واحد من أحسن وأفخم محلات شنط سفر بالرياض، هذا المحل يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة وتشكيلات مختلفة من الشنط بوجه عام، خاصة شنط السفر ذات الأحجام والأنواع المختلفة.

معلومات عن محل الصنات الرياض

عنوان المحل: شارع العطايف، الديرة، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا.

شارع العطايف، الديرة، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966920033107+

966920033107+ ساعات العمل: يعمل المحل على فترتين من التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا، ومن الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الثانية عشر مساءً، ما عدا يوم الجمعة فإنه يعمل من الرابعة عصرًا حتى الحادية عشر مساءً، ويوم السبت يعمل فترة واحدة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الحادية عشر مساءً.

3- محلات دلسي للحقائب

لا يمكن أن نذكر أفضل محلات بيع شنط سفر بالرياض دون أن نذكر محل دلسي للحقائب، هذا المحل الذي يعود تاريخه إلى أكثر من سبعون عامًا، يتخصص هذا المحل في أرقى أنواع الشنط، كما يتميز بالتصاميم الراقية الحقائب بوجه عام، وبدأ مؤخرًا في صنع الشنط الخاصة بالكاميرات، ومعدات التصوير، وأصبحت علامة وماركة مميزة في مجال الحقائب في العالم كله، لذلك تجربة رائعة أن تتفضل بزيارة واحد من أفضل محلات شنط سفر بالرياض عليك القيام بها.

معلومات عن محلات دلسي للحقائب

عنوان المحل: طريق الملك عبد العزيز، الملك فهد، الرياض، ويمكنك الوصول للمحل على الخريطة من هنا.

طريق الملك عبد العزيز، الملك فهد، الرياض، ويمكنك الوصول للمحل على الخريطة من هنا. ساعات العمل: يعمل المحل يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

4- محل كارينو للحقائب

إذا كنت تبحث عن محل شنط سفر رخيصة بالرياض وذات جودة عالية، عليك بمحل كارينو، واحد من أحسن محلات الشنط التي توجد في السعودية كلها، حيث يقدم تشكيلة كبيرة من جميع أنواع الشنط العالمية وبأسعار مميزة مقارنة بغيره من المحلات حتى تلك التي تتواجد معه في نفس المنطقة، ويتميز المحل بتوفير جميع الأذواق من الشنط التي تناسب جميع المناسبات، فمثلا تجد شنط السفر الكبيرة وحقائب النساء اليدوية وتلك الخاصة بالسهر والحفلات، إنه محل متكامل عليك القيام بزيارته، خاصة إذا كنت تبحث عن أرخص محل شنط سفر بالرياض مميزة وذات جودة عالية.

معلومات عن محل كارينو

عنوان المحل: شارع خالد بن الوليد، الأندلس، حي، الرياض، ويمكنك الوصول الي المحل على الخريطة من هنا.

شارع خالد بن الوليد، الأندلس، حي، الرياض، ويمكنك الوصول الي المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966534672327+

966534672327+ ساعات العمل: يعمل المحل يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

5- محل تومي للحقائب

لكل من يبحث عن أشهر محلات شنط سفر بالرياض، عليك بمحل تومي للحقائب، واحد من أشهر محلات الشنط في السعودية بوجه عام وفي الرياض بشكل خاص، فهو من المحلات القليلة التي تهتم بتنظيم وترتيب المكان، يمكنك الحصول على ما تريد وتحتاج بكل سهولة ويسر، كما يهتم المكان بالنظافة إلى أبعد درجة، وعلى الرغم من ارتفاع أسعاره إلى حد ما، إلا أنه لا يزال المفضل عند الكثيرين نظرًا لجودة الخامات التي يستخدمها في صناعة الشنط والاكسسوارات الخاصة بها، إذا كنت تريد افضل محل شنط سفر بالرياض عليك بمحلات تومي.

معلومات عن محل تومي للحقائب

عنوان المحل: طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي، المغرزات، النخيل مول بوابة 1 مخرج 7، ويمكنك الوصول غلى المحل على الخريطة من هنا.

طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي، المغرزات، النخيل مول بوابة 1 مخرج 7، ويمكنك الوصول غلى المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966114159691+

966114159691+ ساعات العمل: يعمل المحل يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر مساءً، ماعدا يوم الجمعة فإنه يعمل من الساعة الثانية والنصف ظهرًا حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

6- محل شنط قصر الحقائب

تنتشر فروع محل شنط قصر الحقائب في أرجاء المملكة العربية السعودية، فيوحد في الدمام والرياض وجدة وغيرها من المدن السعودية، يتميز المحل بوجود مجموعة كبيرة من الشنط ذات الأحجام المختلفة، ومن جميع الماركات العالمية مثل سامسونايت، وبينيتون، ويو اس بولو، وكالفن كلاين، ودلسي، وذي بريدج، وغيرهم من الماركات المشهورة حول العالم.

محل شنط قصر الحقائب يتصدر قائمة أفضل محلات شنط سفر بالرياض، حيث يتميز بوجود عاملين على دراية كافية بجميع أنواع الشنط وكيفية التعامل معها، كما أنهم مدربون على أعلى مستوى من كيفية إرضاء العميل، والحصول على التقييمات الإيجابية تجاههم وتجاه المحل ككل، لذلك فهو خيار ممتاز لكل من يرغب باقتناء شنطة سفر مميزة وخامة بجودة عالية.

معلومات عن محل شنط سفر قصر الحقائب

عنوان المحل: شارع خالد بن الوليد، الحمراء، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المحل على الخريطة من هنا.

شارع خالد بن الوليد، الحمراء، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف : 966112228500+

: 966112228500+ ساعات العمل: يعمل المحل يوميًا على فترتين من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا ومن الساعة الرابعة والنصف عصرًا حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

في نهاية المقال لقد تعرفنا معًا على أهم محلات شنط سفر بالرياض، وتعرفنا على عناوين هذه المحلات وأيضًا كيفية الوصول لهم، وأرقام الهواتف الخاصة بهم، تجربة فريدة زيارة مثل هذه المحلات، عليك القيام بها في أقرب وقت في حالة كنت تريد اقتناء حقيبة سفر مميزة وبالذات جودة عالية وسعر مناسب أيضًا.