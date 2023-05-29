محلات فورم مول طرابزون مع أوقات العمل والأنشطة والخدمات

تعتبر مدينة طرابزون مدينة سياحية متكاملة، نظرًا لغناها بعدد كبير من المعالم السياحية والتاريخية، وبالتالي يتوافد إليها الزوار من جميع أنحاء العالم لعمل جولة سياحية لا تُنسى، ولا يقتصر الأمر في مدينة طرابزون على المعالم والمزارات السياحية فقط، ولكن يتوفر بها العديد من مراكز التسوق من أشهرها فورم مول طرابزون، ويُعرف أيضًا بمركز المنارة للتسوق والذي يجمع في تصميمه ما بين الفن المعماري التركي والفن المعماري الأوروبي، كما يوفر المول لزواره تجربة تسوق فريدة من نوعها، فبداخله ستتمكن من تلبيه كافة متطلباتك؛ لذا استحوذ المول على اهتمام الزوار منذ بداية نشأته خلال عام 2008، ومن خلال موضوعنا سنساعدك في اكتشاف المول بشكل أكبر.

خريطة فورم مول طرابزون

تصدر مول فورم طرابزون قائمة أكبر وأجمل مراكز التسوق بالمدينة التي تقع بمنطقة فورتا بطرابزون، فبمجرد دخولك للمول سيُذهلك التنوع الكبير لمعروضاته، وروعة التصميم الداخلي له، حيث إن الأسطح الداخلية له على هيئة أمواج، جدرانه مُزينة بصور لكبار شعراء طرابزون، كما أعتمد المهندس المعماري في تزيين جدران المول على الخشب والزجاج والفولاذ، أما من ناحية عدد الطوابق، فيتكون المول من ثلاثة طوابق، وتبلغ المساحة الإجمالية له ما يقرب من 49200.

يمكنك الدخول إلى المول من البوابة الرئيسية الموجودة في الطابق الأرضي، ويغطي المول قبة زجاجية بديعة المنظر يبلغ قطرها ما يزيد عن 30 متر، ويتم الاعتماد عليها في دخول الضوء الطبيعي إلى جميع أرجاء المول، كما يوجد بالمنتصف نافورة جميلة، تُضيف لمسة جمالية مُبهجة لأجواء المول.

الخدمات الموجودة في فورم مول طرابزون

إذا كنت من محبي التسوق والترفيه فعليك بزيارة مجمع فورم طرابزون، نظرًا لتعدد الخدمات التي يقدمها لزواره والتي ساهمت في جعل المول من أفضل مولات طرابزون التي تستحوذ على النسبة الأكبر من زوار المدينة، وتتمثل تلك الخدمات في النقاط التالية:

يضم المول مصلى وبجانبه مكان لوضوء النساء.

وجود دورات مياه على درجة عالية من الترتيب والنظافة والتعقيم.

يتوفر به مواقف مجانية للسيارات.

في مقابل المول يوجد حديقة رائعة تحوي نوافير وألعاب للأطفال.

بالطابق العلوي من المول يوجد جلسات مفتوحة للاستراحة وتناول المشروب أو الوجبة المفضلة لديك.

ممرات خاصة للكراسي المتحركة.

وجود غرف لتغيير الملابس للأطفال.

واي فاي مجاني.

ماكينات صراف آلي في كل ركن من أركان المول.

مواعيد عمل فورم مول طرابزون

طوال أيام الأسبوع من الساعة 10.00 صباحًا إلى الساعة 10.00 مساءًا.

وسائل التواصل المتاحة في فورم مول طرابزون

يمكنك التواصل معمول فورم في طرابزون بمنتهى السهولة، وذلك من خلال إحدى هذه الوسائل:

رقم الهاتف: 904623770200+.

904623770200+. الموقع الإلكتروني: اضغط هنا.

عروض فورم مول طرابزون

أحد أهم المزايا التي ينفرد بها مجمع فورم في طرابزون هي العروض المُذهلة التي يوفرها لزائريه، حيث يطرح المول تخفيضات وخصومات لا مثيل لها على مُختلف الماركات العالمية والمحلية للملابس والأحذية ولحقائب والاكسسوارات، والأجهزة الإلكترونية والمستلزمات المنزلية، وفي كثير من الأحيان يمكن أن تصل الخصومات بالمول إلى 50%، ولا يقتصر الأمر بالمول على التخفيضات التي يطرحها على منتجاته، ولكن تُقام به العديد من الفعاليات والمهرجانات على مدار العام، إلى جانب الحفلات الموسيقية المُمتعة لكبار الفنانين والموسيقيين بالمنطقة.

الماركات الموجودة في مول فورم طرابزون

منذ بداية افتتاح طرابزون مول فورم، أصبح وجهة شهيرة وأساسية للتسوق، سواء لسكان مدينة طرابزون المحليين والسياح من جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك لتنوع الماركات الموجودة به ما بين العالمية والتركية، حيث يضم المول ما يزيد عن 200 متجر لتسويق ماركات الأزياء والأجهزة الإلكترونية وغيرها، ومن أشهر هذه الماركات نايكي وأديداس وسيفورا، B & G، AKER، BENETTON، BOYNER، ADİL IŞIK، BEYMEN BUSINESS، BATIK، وBÜCÜRÜK.

أنشطة يمكن ممارستها في مول فورم طرابزون

يعد مول فورم من أفضل أماكن السياحة في طرابزون ، فهو يضمن لك تجربة تسويق وترفيه في آن واحد، فبجانب عملية الشراء يمكنك قضاء وقت مُمتع بالمول برفقة أصدقائك أو عائلتك، وإليك قائمة بالأنشطة الترفيهية المميزة التي يمكنك الاستمتاع بها بالمول:

1- الدخول إلى السينما

يوفر مول فورم طرابزون لزواره مجمع سينمائي ضخم مزود بثماني شاشات، تم تصميمها على أحدث طراز، كما يتضمن المجمع عدة مسارح 3D وIMAX، إلى جانب عدد كبير من الأفلام المُذهلة بالعربية والإنجليزية والتركية، ويُعرض على شاشتها العروض الأولى من الأفلام، وبالتالي يضمن لزوار المول تجربة مُشوقة للغاية لمحبي الأفلام، المقاعد الموجودة بها مُريحة ومثالية لمزيد من الاسترخاء أثناء مُتابعة فيلمك المُفضل.

2- ممارسة التمارين الرياضية

إذا كنت من عشاق ممارسة التمارين الرياضية في كل وقت ومكان، فإن مول طرابزون فورم يوفر لك مركز للياقة البدنية مُذود بأحدث الأجهزة والمعدات لممارسة تمارين القوة والقلب، كما يتوفر بالمركز ساونا وحوض للسباحة، إلى جانب ذلك يقدم المركز مجموعة من الدروس والأنشطة والتدريب الشخصي، وذلك من أجل مساعدة الزائر للمحافظة على صحته البدنية، ومن ناحية أخرى فإن طرابزون فورم مول هو وجهة مثالية لمحبي التجديد وقضاء وقت ممتع لاستعادة اللياقة.

3- تجربة التزحلق على الجليد

أحد الأنشطة المُذهلة التي يمكنك ممارستها بفورم مول طرابزون هي التزحلق على الجليد، حيث يخلق لك المول بالطابق الأرضي أجواء رائعة مُشابهة تمامًا للواقع للتزحلق على الجليد، فيمكنك اصطحاب عائلتك والدخول إلى حلبة التزلج بعد ارتداء الخوذات والزلاجات، والاستمتاع بالتزحلق على الجليد، ولا يقتصر الأمر على اللعب فقط، ولكن يمكنك تحسين مهارة التزلج لديك من خلال الدروس التي يوفرها المول.

4- اللعب في كيدزموندو

يمكنك توثيق زيارتك أنت وعائلتك إلى طرابزون مول فورم، وجعلها ملتصقة في ذهن أطفالك لأطول فترة ممكنة، وذلك بقضاء وقت ممتع مع أطفالك في كيدزوموندو، حيث يضم المول منطقة خاصة للعب، وتهيئة جو للأطفال لممارسة المهنة التي يرغبون بها في المستقبل، مثل رجل الإطفاء أو الطبيب أو المهندس وغيرها من المهن، وبالتالي تنمية مهارات الطفل الإبداعية مع توفير بيئة للعب وتعليم الأطفال.

دليل مطاعم مول فورم طرابزون

إلى جانب محلات مول فورم طرابزون، يوجد العديد من المطاعم المتخصصة في تقديم أشهى المأكولات المحلية والعالمية على يد أمهر الطهاة، ومن أهم وأشهر المطاعم الموجودة بالمول ما يلي:

مطعم KFC: متخصص في تقديم أطبقا الكومبو والدجاج المقلي.

متخصص في تقديم أطبقا الكومبو والدجاج المقلي. HD Iskender: يقدم مجموعة من أجود الأطباق المحلية والعالمية، أشهر أطباقه هو طبق كباب إسكندر المكون من شرائح اللحم طازج مع قطع الخبز.

يقدم مجموعة من أجود الأطباق المحلية والعالمية، أشهر أطباقه هو طبق كباب إسكندر المكون من شرائح اللحم طازج مع قطع الخبز. ماكدونالدز: مطعم كلاسيكي متخصص في تقديم الوجبات السريعة والمشروبات المخفوقة.

مطعم كلاسيكي متخصص في تقديم الوجبات السريعة والمشروبات المخفوقة. Tavada Tavuk: مطعم تركي ينفرد المطعم بالخدمة الممتازة والنكهة العصرية، ويقدم أشهى المشويات والمقبلات.

مطعم تركي ينفرد المطعم بالخدمة الممتازة والنكهة العصرية، ويقدم أشهى المشويات والمقبلات. مطعم Popeyes: يستوحى أطباقه من مطبخ لويزيانا، وهو متخصص في تقديم وجبات الدجاج المقلي، إلى جانب الأطباق الجانبية اللذيذة والمشروبات الغازية.

دليل محلات مول فورم طرابزون

يضم فورم مول في طرابزون عدد كبير من أرقى المتاجر المتخصصة في بيع الملابس والأجهزة الإلكترونية والمستلزمات المنزلية والرياضية، وفيما يلي قائمة بأسماء المحلات بالمول:

1- محلات الملابس

LC Waikiki: من أشهر ماركات العالمية المتخصصة في الملابس النسائية والرجالية.

من أشهر ماركات العالمية المتخصصة في الملابس النسائية والرجالية. نايك: ماركة عالمية لبيع الملابس الرياضية للرجال والنساء والأطفال، أسعاره مناسبة للغاية.

ماركة عالمية لبيع الملابس الرياضية للرجال والنساء والأطفال، أسعاره مناسبة للغاية. مانجو: من أشهر محلات فورم مول، وهو متخصص في بيع الملابس النسائية الراقية.

من أشهر محلات فورم مول، وهو متخصص في بيع الملابس النسائية الراقية. Defacto: من أرقى محلات الملابس للنساء والرجال والأطفال بفورم مول، أسعاره مميزة للغاية.

من أرقى محلات الملابس للنساء والرجال والأطفال بفورم مول، أسعاره مميزة للغاية. Penti: من أشهر متاجر المول لبيع الملابس الحريمي الراقية بأسعار تنافسية.

من أشهر متاجر المول لبيع الملابس الحريمي الراقية بأسعار تنافسية. Adidas: ماركة عالمية متخصصة في بيع الملابس والأحذية الرياضية عالية الجودة.

2- محلات الأحذية

Hotic: من أفخم محلات الأحذية بفورم مول، يوفر مجموعة من الأحذية العصرية التي تلائم كافة الأذواق.

من أفخم محلات الأحذية بفورم مول، يوفر مجموعة من الأحذية العصرية التي تلائم كافة الأذواق. Kemal Tanca: متخصص في بيع أجود أنواع الأحذية الحصرية والكلاسيكية بأسعار مناسبة.

متخصص في بيع أجود أنواع الأحذية الحصرية والكلاسيكية بأسعار مناسبة. INCI: من أرقى محلات الأحذية والحقائب بفورم مول.

3- محلات المجوهرات

Blue Diamond: متجر راقي لبيع أرقى الإكسسوارات والمجوهرات العصرية للنساء.

متجر راقي لبيع أرقى الإكسسوارات والمجوهرات العصرية للنساء. On Mucevherat: يوفر المتجر تشكيلة من أجمل المجوهرات الذهبية والفضية للنساء.

4- محلات السلع المنزلية

Vestel Forum AVM: متجر للسلع المنزلية وجميع مستلزمات المطابخ، حائز على أعلى نسب تقييم.

متجر للسلع المنزلية وجميع مستلزمات المطابخ، حائز على أعلى نسب تقييم. Tefal: من أشهر متاجر فورم مول لبيع مستلزمات المطبخ والأواني.

من أشهر متاجر فورم مول لبيع مستلزمات المطبخ والأواني. Arcelik: متخصص في بيع الأجهزة والمستلزمات المنزلية، ولكن أسعاره مرتفعة بعض الشيء.

يتهافت جميع الزوار والسياح من جميع أنحاء العالم لزيارة مدينة طرابزون، وذلك من أجل الاستمتاع بتجربة تسوق مثالية بفورم مول طرابزون، حيث يعد الحل الأمثل للتسوق واقتناء الماركات العالمية إلى جانب الترفيه وقضاء وقت لا يُنسى مع العائلة.