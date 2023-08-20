أفضل 7 محلات كورية في الرياض ننصحك بزيارتها

احتلت المنتجات الكورية مكانة مميّزة لدى سُكان البلدان العربية في الآونة الأخيرة، خاصةً فئة الشباب التي ترى العديد من المنتجات والمأكولات الكورية الجديدة، وترغب في تجربتها، حتى ازداد الطلب عليها يومًا بعد يوم، ونتيجة لذلك تم افتتاح عِدة محلات كورية في الرياض، منها ما يختص ببيع المأكولات الغذائية، وأخرى خاصة بالنساء وتوفر لهم مستحضرات التجميل، وغيرها من محلات الهدايا، والأدوات المدرسية، وغير ذلك الكثير، والتي تستقبل جميعًا عدد كبير من الزائرين، حتى أن هناك محلات استطاعت تكوين قاعدة زبائن كبيرة، وأصبحت مشهورة بين سُكان العاصمة وزائريها، وفيما يلي نُعرفك على الأفضل فيما بينها.

أفضل محلات كورية في الرياض

توفر العاصمة الرياض بعض الوجهات المميزّة التي توضح ملامح الثقافة الكورية، ومع تأثر شباب وبنات الجيل الجديد بها، كان من الضروري توفير محلات كورية في الرياض تُقدم الخدمات المختلفة، وهو ما حدث بالفعل لإرضاء مُحبي الثقافة الكورية من سُكان الرياض، وزائريها من السيّاح، وقد حرصنا على ذكر أفضل المحلات الكورية الموجودة في العاصمة الآن، والتي يُمكنك زيارتها لخوض تجربة فريدة من نوعها.

1- محل البقالة الكورية

على الرغم من صِغر مساحته إلا أنه حاز على شُهرة واسعة واعتبره الكثيرون أفضل محل كوري في الرياض يُمكن الاعتماد عليه لشراء منتجات البقالة، ورُغم انتشار عدد كبير من متاجر البقالة في العاصمة، لكنّه تميّز بتقديم أجود أنواع المنتجات الكورية ذات النكهات المميّزة، التي أحدثت ضجة بين المستهلكين العرب في الآونة الأخيرة، من أبرزها النودلز، والجين سينج الكوري، والموتشي، والكيمتشي المعلب، ورز السوشي، والرامين الكوري بمُختلف أنواعه، لذا إن كُنت من مُحبين الأكل الكوري لا تتردد في زيارته في أقرب وقت.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : شارع شداد بن أوس، العليا، الرياض 12611.

: شارع شداد بن أوس، العليا، الرياض 12611. رقم الهاتف : 966507931114+

: 966507931114+ مواعيد العمل : من الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل، طوال أيام الأسبوع.

: من الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل، طوال أيام الأسبوع. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

2- محل آي لاهوي

تُعتبر محلات آي لاهوي من أشهر العلامات التجارية الكورية التي تم افتتاحها في الرياض، وقد حاز هذا الفرع على شُهرة واسعة بين سُكان المملكة، إذ يوفر لهم مجموعة متنوعة من أجود المنتجات، والتي تتمثل في الأدوات، والأجهزة، والإكسسوارات، والكماليات الخاصة بالهواتف النقالة وأجهزة اللاب توب، والعطور، ومنتجات العناية بالبشرة، والأدوات المكتبية، وألعاب الأطفال، كل ذلك وأكثر بأسعار تنافسية للغاية، وإذا رغبت في زيارته تأكد أنك ستجد ما تبحث عنه، إذ يوفر المنتجات التي تناسب كافة الأذواق والفئات العمرية، كما أنه مُرتب ومنسق طوال الوقت رُغم ازدحامه في أوقات كثيرة، والترجمة متوفرة في الجزء الخلفي من غلاف المنتج.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : 8346 جمل الليل، الملك فهد، الرياض 12274.

: 8346 جمل الليل، الملك فهد، الرياض 12274. مواعيد العمل : من الثالثة والنصف مساءً وحتى الحادية عشر مساءً، طوال أيام الأسبوع.

: من الثالثة والنصف مساءً وحتى الحادية عشر مساءً، طوال أيام الأسبوع. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

3- محل تموينات اليابان وكورية

إنّه إحدى متاجر البقالة المعروفة في الرياض، والتي توفر باقة متنوعة من أجمل المنتجات الكورية واليابانية، مثل مستلزمات الطبخ، والمأكولات، ومن بينها المنتجات المستوردة ذات الجودة العالية، لكن تعتبر الأسعار مرتفعة بالنسبة إلى الكثير من الأشخاص مقارنةً بالكمية، وما يؤخذ عليه أنه لا يوفر السعر على غلاف المنتج، مما يجبر بعض الزبائن على سؤال العامل عن السعر، وهو ما يسبب إزعاج لهم، كما أن المكان مزدحم معظم الوقت.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : السليمانية، 2764 شارع أبي بكر الرازي، السليمانية، الرياض 12232 6963، الرياض 11564.

: السليمانية، 2764 شارع أبي بكر الرازي، السليمانية، الرياض 12232 6963، الرياض 11564. رقم الهاتف : 966553232998+

: 966553232998+ مواعيد العمل : من الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً، طوال أيام الأسبوع.

: من الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً، طوال أيام الأسبوع. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

4- مكتبة سبيرال بن

يُعد من أفضل المحلات الكورية في الرياض، ويختص ببيع الأدوات المكتبية، وينفذ بعض المنتجات وفقًا لذوق مُحبي الفرق الغنائية الكورية المشهورة مثل بي تي إس، وستراي كيدز، وإن كان طفلك من مُحبين مثل هذه الفرق، فإنه أفضل مكان لشراء كافة الأدوات المدرسية من حقائب، وأقلام، ودفاتر، وحافظات طعام، وأدوات رسم بمُختلف أشكالها، كما أن سرعة الخدمة لديهم ممتازة، لكن جدير بالمعرفة أن أسعار المنتجات مرتفعة بعض الشيء مقارنةً بالأسعار في المتاجر المكتبية الأخرى.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، حي الملقا، الرياض 11564.

: طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، حي الملقا، الرياض 11564. رقم الهاتف : 966531316263+

: 966531316263+ مواعيد العمل : من التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوم الجمعة يبدأ العمل في الرابعة مساءً.

: من التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوم الجمعة يبدأ العمل في الرابعة مساءً. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

5- متجر التمييز الغذائي للمواد الغذائية

إنّ العثور على محلات كورية بالرياض ليس بالأمر السهل، إذ يجب زيارة المتاجر التي توفر المنتجات الكورية الموثوقة من مورديها المُعتمدين، وقد كان متجر التمييز الغذائي واحدًا من بينهم، حيث تم تأسيسه منذ ما يزيد عن عشرين عامًا، واختص ببيع مجموعة من أفضل منتجات البقالة الكورية بأسعار متوسطة، فإن ذهبت إليه حتمًا تجد ما تبحث عنه من أصناف المأكولات المختلفة، كما أن فريق العمل متعاون ويساعدك في العثور على البضائع التي تريد شرائها، وهي وجهة مناسبة لأي زائر سعودي أو المُقيمين الكوريين في العاصمة.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : 7829 شارع المؤرخ بن بشر، الربوة، 4292، الرياض 12813.

: 7829 شارع المؤرخ بن بشر، الربوة، 4292، الرياض 12813. رقم الهاتف : 966507307741+

: 966507307741+ مواعيد العمل : يعمل على فترتين، الأولى تبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر مساءً، والثانية تبدأ من الرابعة مساءً وحتى التاسعة والنصف مساءً.

: يعمل على فترتين، الأولى تبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر مساءً، والثانية تبدأ من الرابعة مساءً وحتى التاسعة والنصف مساءً. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

6- محل ميني قود

إذا كان لديك مِن أحبائك مَن يهتم بالمنتجات الكورية، ورغبت في تقديم هدية مميّزة له تنال إعجابه بشدة، وتوضح مدى اهتمامك بتفاصيله، فإن متجر ميني قود هو الوجهة المناسبة لك، إذ يتصدر قائمة أفضل محلات كورية في الرياض، ويتخصص في بيع الهدايا، وإن كُنت مُقيم في العاصمة وكررت زيارتك له أكثر من مرة ستجد أنه مكان مرتب ونظيف جدًا، حريص على تجديد منتجاته الكورية من حين لآخر، والتي تتوفر بجودة عالية وأسعار مناسبة، وستجد أيضًا بعض المنتجات الصينية، وأكثر ما يميّزه ويجذب إليه المزيد من الزبائن هو تعامل الموظفة الراقي واستقبالها لهم بشكل جيد.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : العريجاء الوسطى، الرياض 12974.

: العريجاء الوسطى، الرياض 12974. مواعيد العمل : من الرابعة مساءً وحتى الحادية عشر مساءً، طوال أيام الأسبوع.

: من الرابعة مساءً وحتى الحادية عشر مساءً، طوال أيام الأسبوع. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

7- محل ذا فيس شوب

هو متجر مستحضرات تجميل يُدرج ضمن قائمة أفضل محلات كورية في الرياض، حيث يوجد له عِدة فروع داخلها، من أشهرها فرع غرناطة مول، والذي يتميّز بالتنظيم والنظافة، وأسعار المنتجات التنافسية، كما أن الموظفات العاملات به راقيات في التعامل، ويُمكنك الاعتماد عليهم في اختيار المنتجات المناسبة لك، حيث يوجد منهنّ مَن قمنّ بتجربة عِدة منتجات لفترة طويلة بالفعل، فهي تُخبرك بالنتيجة الفعلية، لذا إن كُنت تبحثين عن متجر متخصص في بيع منتجات العناية بالبشرة أو الشعر الكورية ذات جودة عالية، فإنه الوجهة المثالية.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : غرناطة مول، الطريق الدائري الشرقي، الرياض 13241.

: غرناطة مول، الطريق الدائري الشرقي، الرياض 13241. رقم الهاتف : 966920012824+

: 966920012824+ مواعيد العمل : من التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوم الجمعة يبدأ العمل في الثالثة مساءً.

: من التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوم الجمعة يبدأ العمل في الثالثة مساءً. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

إنّ وجود محلات كورية في الرياض مهم لفئة الشباب بشكل خاص، فإن أغلبهم يهتم بتحضير ما يراه من الوصفات الكورية المميّزة، والإناث منهم خصوصًا يهتممنّ باستخدام منتجات العناية بالبشرة للحصول على بشرة مثالية، ومن خلال ما قدمناه لك تستطيع اختيار المحل الكوري الذي يناسب احتياجاتك ورغباتك الشخصية بسهولة تامة.