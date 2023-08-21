أفضل 10 من محلات ورد بالرياض ننصح بها مع العناوين

تكثر المناسبات في المملكة العربية السعودية وجميعها يتطلب وجود الأزهار الجميلة في المكان، وتشتهر محلات ورد بالرياض بأنواع مميزة جدا ونادرة من الورد الطبيعي، كما أنها معروفة بالعناية الفائقة التي تحصل عليها من القائمين على تلك المحلات، وإذا أردت معرفة وجهتك نحو الأفضل من تلك المحلات فهيا لتتابع معنا الباقة التي اخترناها لك حسب تقييم من الزائرين اللذين اتخذوا منها المرجع الأول لهم لكل مناسبة.

أفضل محلات ورد بالرياض

تعج مدينة الرياض بمحلات الورد في كل أنحائها وفيما يلي دليلك الشامل لأفضل محلات الورد المختارة بعناية حتى يمكنك الاختيار فيما بينهم حسب موقعك أو يمكنك الحصول على طلبك بالاتصال هاتفياً وأنت بمكانك سواء داخل الرياض أو خارجها وكل تلك المعلومات متوفرة بين يديك في هذا المقال.

1- محل ورد الرياض للزهور VIP

إذا كان لديك مناسبة مهمة وتريد باقة ورد ذات تنسيق راقي وتوصيل في الميعاد المحدد فلا تتردد في اختيار أفضل محلات ورد بالرياض وهو محل ورد الرياض للزهور VIP حتى من أسم المحل يوحي بأنه للعملاء المميزين ورغم تميز موظفي المحل في تنسيق الورود بشكل احترافي وجودة الورود في المحل لديهم كما أن أسعار المحل معقولة جداً حيث يعتبر ارخص محل ورد بالرياض يمكنك التعامل معه.

معلومات محل الرياض للزهور VIP

عنوان المحل: شارع الإمام الشافعي، حي الريان، الرياض.

شارع الإمام الشافعي، حي الريان، الرياض. للموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: 966560594886+

966560594886+ مواعيد المحل: يعمل المحل طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر صباحاً.

2- محل moon flower

مون فلور محل هدايا الرياض على استعداد تام لتغليف الهدايا وتنسيق ديكورات الحفلات بالورود والبالونات العادية والهيليوم فأنصحكم باختيار محل مون فلور في مناسباتكم السعيدة سواء خطوبة أو زواج أو أعياد الميلاد وغيره حيث أنه افضل محل ورد بالرياض يمكنه تنسيق باقات الورود بذوق راقي وتوصيل سريع وأسعار مناسبة.

معلومات محل moon flower

عنوان المحل: طريق الصحابة، اليرموك، الرياض.

طريق الصحابة، اليرموك، الرياض. للموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: 966551163091+

966551163091+ مواعيد المحل: يعمل المحل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الساعة الحادية عشر ونصف مساءً.

3- محل ورد الرياض

محل ورد الرياض حسب تقييمات العملاء يعد أفضل محلات الورد بالرياض من حيث التعامل الراقي وتوافر كل الخامات لتغليف الهدايا وتنسيق الزهور وخبرة العاملين بالمحل بالإضافة إلى ذلك يعتبر من محلات ورد رخيصة بالرياض الذي يمكنك اختيارها للمناسبات مقارنة بالجودة والخبرة.

معلومات محل ورد الرياض

عنوان المحل: طريق أنس ابن مالك، الصحافة، الرياض

طريق أنس ابن مالك، الصحافة، الرياض للموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: 966555668950+

966555668950+ مواعيد المحل: يعمل المحل طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر صباحاً.

4- محل هدايا الورد

اختيارك الأول للذوق والرقي هو محل هدايا الورد الذي يتوافر به صناديق التغليف مختلفة الأشكال والأحجام وشرائط بكل الألوان كما يحتوي على جميع أنواع الأزهار وأدوات اللف المختلفة فضلاً عن الخطاط المتميز الذي يكتب على غلاف الهدايا باحترافية وبأشكال جذابة ومثيرة، فأن محل هدايا الورد من محلات الورد بالرياض المفضلة لدى عدد كبير من العملاء المحبين للورد سواء داخل الرياض أو خارجها لذا فإننا ننصحكم بالتعامل مع المحل وجعله وجهتكم الأولى في المناسبات الهامة.

معلومات محل ورد الرياض

عنوان المحل: ابن الهيثم، الخليج، الرياض.

ابن الهيثم، الخليج، الرياض. للموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: 966555744955+

966555744955+ مواعيد المحل: يعمل المحل طوال أيام الأسبوع من الساعة الواحدة مساءً وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

5- محل ركن ورد الرياض التجارية

مجرد دخولك المحل تشم روائح الورد الذكية وتتمتع بالألوان المختلفة وأنواع الورود وسوف تتلقى معاملة راقية من قبل فريق العمل كما أنه ملاذ لأصحاب الذوق الرفيع في تقديم الهدايا بتغليف مبدع وجديد وراقي علاوة على ذلك فأن المحل يعتبر من محلات ورد بالجملة الرياض وذلك بفضل أسعاره المنخفضة مقارنة بالخدمة والجودة.

معلومات محل ركن ورد الرياض التجارية

عنوان المحل: شارع خالد بن الوليد، غرناطة، الرياض.

شارع خالد بن الوليد، غرناطة، الرياض. للموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: 966555671979 +

966555671979 مواعيد المحل: يعمل المحل طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر صباحاً.

6- محل دائم روزز ورد وهدايا

عند زيارتك لمحل دائم روزز ستجد موظفة تدعى الأستاذة بدرية تفهم العملاء بكل سهولة وتفهم ذوقهم وتتعامل بأسلوب راقي وتنفذ طلبك باحترافية وإبداع وباقي فريق العمل لا يختلف عنها في الأخلاق والرقي والإبداع والإتقان في العمل كما يوجد كل الإمكانيات بالمحل التي تمكنهم من تغليف وتنسيق الهدايا وباقات الزهور، فلا تتردد بالتوجه للمحل او الاتصال والطلب هاتفياً وتوصيل طلبك بأي مكان وتأكد أنك ستتعامل مع أرقى محل ورد في الرياض وتأكد أيضاً أنك ستصبح من العملاء المستدامين في التعامل مع المحل.

معلومات محل دائم روزز ورد وهدايا

عنوان المحل: حي الياسمين، وحدة رقم 123، الهفوف، الرياض.

حي الياسمين، وحدة رقم 123، الهفوف، الرياض. للموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: 966559756029+

966559756029+ مواعيد المحل: يعمل المحل يومياً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر مساءً ماعدا يوم الجمعة يعمل من الساعة الواحدة مساءً وحتى الساعة الحادية عشر مساءً.

7- محل ورد الشوق

من ضمن محلات الجملة في الرياض للورود متجر ورد الشوق، يوجد به كل ما يخطر على بالك من أدوات التغليف والبالونات والصناديق والهدايا التذكارية والزهور وأوراق الزهور كما يهتم فريق العمل بآراء الزبائن وتنفيذ الهدايا من خلالها كما يعد محل ورد الشوق محل ورد بالرياض رخيص مقارنة بالمحلات المنافسة الأخرى، لذا فأنصحكم بتجربة المحل حيث أن تجربتكم له ستكون تجربة مميزة.

معلومات محل ورد الشوق

عنوان المحل: طريق الإمام سعود بن فيصل، الصحافة، الرياض.

طريق الإمام سعود بن فيصل، الصحافة، الرياض. للموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: 966561112769+

966561112769+ مواعيد المحل: يعمل المحل من الأحد إلى الأربعاء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً ويوم السبت من الساعة التاسعة وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً ويوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر صباحاً ويوم الجمعة من الساعة الثانية عشر مساءً وحتى الساعة الحادية عشر مساءً.

8- محل ليتل فلورا

محل ليتل فلورا من أحسن محلات ورد بالرياض التي يمكنك الاعتماد عليه في المناسبات سواء زواج أو ولادة أو أعياد ميلاد أو نجاح وذلك بفضل شغلهم المتقن في تنسيق الورود بشكل مبدع وذوق العاملين في اختيار الألوان وتعاونهم وتنفيذ الطلب بشكل سريع وتوصيله في الميعاد المحدد وبجودة عالية وسعر مناسب.

معلومات محل ليتل فلورا

عنوان المحل: طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي، النخيل، الرياض.

طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي، النخيل، الرياض. للموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: 966454111297+

966454111297+ مواعيد المحل: يعمل المحل يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر مساءً ماعدا يوم الجمعة من الساعة الثانية مساءً وحتى الساعة الحادية عشر مساءً.

9- محل ستروفلور للهدايا والتغليف والورد (فرع الروابي)

محلات ستروفلور الغني عن التعريف وخاصة فرع الروابي المعروف بالرقي والجودة والأسعار المناسبة كما يوجد إمكانية الاختيار حسب ذوق العميل حيث أن فريق العمل بالمحل يعمل بكل جهده كي يحقق إرضاء العملاء والتوصيل في الوقت المناسب بالجودة المطلوبة كما يمكن للعملاء الطلب بمجرد إرسال رسالة على الواتساب واختيار الهدية المناسبة له، فلا شك أن محل ستروفلور من أفضل الاختيارات من بين محلات ورد بالرياض.

معلومات محل ستروفلور

عنوان المحل: الزبير بن العوام، الروابي، الرياض.

الزبير بن العوام، الروابي، الرياض. للموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: 966530062002+

966530062002+ مواعيد المحل: يعمل المطعم من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً ومن الساعة الثالثة والنصف مساءً وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً ويوم الجمعة من الساعة الثالثة والنصف مساءً وحتى الساعة الحادية عشر مساءً.

10- محل زهرتي

إذا رغبت في تقديم هدية بطابع كلاسيكي فخم فلا عليك إلا التوجه أو الاتصال بمحل زهرتي من خلال المعلومات المرفقة أدنى الوصف وقد تعمدنا ختام المقال بمحل زهرتي حتى يكون أفضل الختام وذلك التقييم تم تحديده من قبل تقييمات عملاء المحل ومحبي ورود محل زهرتي حيث تتسم الهدايا والتغليف بالمحل بالرقي والفخامة بالإضافة الالتزام في المواعيد والأسعار التنافسية.

معلومات محل زهرتي

عنوان المحل: شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، العليا، الرياض.

شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، العليا، الرياض. للموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: 996543510500+

996543510500+ مواعيد المحل: يعمل المحل يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً ما عدا يوم الجمعة يعمل من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً.

في ختام مقالنا نود أن تكون قد اخترت المحل المناسب لك من محلات ورد بالرياض المنتقاة من أجلك بكل اهتمام وبهدف إرضائك، فالخيارات الأفضل قد قرأتها معنا فلا تجهد نفسك بالبحث.