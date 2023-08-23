أفضل محل حيوانات بالرياض: 6 محلات ننصح بها مع العناوين

يُفضل البعض تربية حيوان أليف في منزله يكون له أنيسًا، وتتطلب الحيوانات بطبيعة الحال عناية خاصة في النظافة والطعام وما شابه، ورحلة تربية الحيوان تبدأ من انتقاء المكان الأمثل لشرائه؛ لضمان أنه مكان مضمون فلا يكون الحيوان حاملًا لأي مرض، وعلى إثر تنوع المتاجر والمحلات في العاصمة السعودية، نالت محلات بيع الحيوانات نصيبًا منها، حيث يُوجد أكثر من محل حيوانات بالرياض من شأنه أن يضمن للعملاء الثقة الكاملة في التعامل معه، ناهيك عن تقديمه مُختلف أنواع الحيوانات الأليفة التي يُمكن شراؤها، وفيما يلي نوافيكم بتفاصيل تلك المحال عن كثب.

أفضل محل حيوانات بالرياض

غنى عن البيان أنَّ تربية الحيوانات تتطلب رعاية شاملة فعلى سبيل المثال نجد أنَّ طعام الحيوانات يقتصر على أنواع معينة، ولذلك إذا أردت الاستفسار عن أية تفاصيل تخص طعام وشراب حيوانك الأليف عليك بمحلات الحيوانات بالرياض التي تمتلك أطعمة الحيوانات ذات الجودة العالية، كما أنها توفر خدمات تنظيف الحيوان، فلا يقتصر تعاملك مع المحل على الشراء فقط، أي أنَّ خدماته على قدر من التكامل وهو ما يُشجع مُحبي الحيوانات من الزوار على اقتنائها من تلك المحلات التي تأتي أفضلها على النحو التالي:

1- محل سوق الحمام والطيور والحيوانات الأليفة

هو محل يختص ببيع كل مستلزمات الحيوانات تقريبًا ليكون هو الأكثر شمولًا بين غيره من المحال، ويعتبر كذلك ارخص محل حيوانات بالرياض، ويستمتع العديد من الزوار بزيارته المميزة، ويُوفر كذلك أنواع من الطيور وأسماك الزينة ومتطلبات الرعاية خاصتها، وكل ما يخدم رعاية الحيوان الصحية، بالإضافة إلى أماكن خاصة للحيوانات المعروضة للتبني من قطط وكلاب وغيرها، فهو أفضل سوق حيوانات أليفة في العاصمة بُرمتها.

معلومات عن محل سوق الحمام والطيور والحيوانات الأليفة

العنوان: طريق الحائر، العزيزية، الرياض، ولمعرفة العنوان من خرائط جوجل يمكن الضغط هنـا.

طريق الحائر، العزيزية، الرياض، ولمعرفة العنوان من خرائط جوجل يمكن الضغط هنـا. رقم الهاتف: 966537007874+

966537007874+ مواعيد العمل: طوال الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى الحادية عشر مساءً.

2- محل أرنب نط للحيوانات الأليفة

أعرب العديد من الزوار عن أن هذا المحل هو افضل محل حيوانات في الرياض، وما يميزه عن غيره هو أنه يقدم للأطفال شهادة حسن تعامل مع الحيوانات، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية للطفل مع الحيوانات، وهذه الفكرة من أكثر الأفكار المبتكرة التي ميزته، وهو محل كبير وجميل ونظيف ويشمل العديد من أنواع الحيوانات، ويتكون من طابقين، الطابق الأول مخصص لبيع الطيور وأسماك الزينة وكل أنواع السلاحف والقرود والعصافير والقطط والكلاب والماعز والأرانب والببغاوات وأنواع أخرى من الحيوانات.

وبه أيضًا كل مستلزمات الحيوانات من طعام جاف ومعلب وأي أدوات خاصة للقطط والكلاب، وبه قسم كامل للعناية بالحيوان ونظافته وعلاجه إن كان مريضًا، أما الطابق الثاني فهو مخصص لأنشطة الأطفال مع الحيوانات، ويتيح للطفل الجلوس مع الحيوان على كراسي ملونة لمدة نصف ساعة مع تصوير الطفل مع حيوانه المفضل، ولكنه لا يعتبر محل حيوانات بالرياض رخيص لأن أسعاره فوق المتوسط، وهو لا ينفي المميزات الأخرى كخبرة معظم الموظفين في المحل في التعامل مع الحيوان بلطف ومهارة عالية وغيرها من المزايا.

معلومات عن محل أرنب نط للحيوانات الأليفة

العنوان : طريق الثمامة الفرعي، الندى، الرياض المملكة العربية السعودية، ولمعرفة عنوان المحل من خرائط جوجل من هنـا.

: طريق الثمامة الفرعي، الندى، الرياض المملكة العربية السعودية، ولمعرفة عنوان المحل من خرائط جوجل من هنـا. رقم الهاتف : 966535440360+

: 966535440360+ مواعيد العمل : طوال الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر منتصف الليل ما عدا يوم الجمعة من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

: طوال الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر منتصف الليل ما عدا يوم الجمعة من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

3- محل واحة الحيوان

يأتي في قائمة أفضل محل بيع حيوانات بالرياض، ويتميز باحتوائه على مستلزمات الحيوانات كافة وبجودة فوق الممتازة، بالإضافة إلى أسعاره المتوسطة المناسبة، كما أن المحل يحتوي على العديد من الأطباء البيطريين المختصين بعلاج أمراض الحيوانات والحفاظ على سلامتهم ونظافتهم، ويحتوي بدوره على العديد من أنواع القطط والكلاب والأسماك، وأشار العديد من الزوار إلى أن الخدمة ممتازة، ناهيك عن الإشادة بجدارة الأطباء واهتمامهم الشديد بالحيوانات وصحتهم، وهو ما لا يجعلنا نعتبره مجرد محل حيوانات بقدر كونه عيادة بيطرية، ويتميز المكان بنظافته الدائمة وإطلالته المميزة.

معلومات عن محل واحة الحيوان

العنوان : يقع في حي الملز تقاطع شارع الأحساء مع شارع الزهراء مقابل ماكدونالدز، ويمكنكم التوجه إليه عبر خرائط جوجل من هنـا.

: يقع في حي الملز تقاطع شارع الأحساء مع شارع الزهراء مقابل ماكدونالدز، ويمكنكم التوجه إليه عبر خرائط جوجل من هنـا. مواعيد العمل : من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا حتى الحادية عشر مساءً، ويوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرًا حتى الحادية عشر مساءً.

: من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا حتى الحادية عشر مساءً، ويوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرًا حتى الحادية عشر مساءً. رقم الهاتف : 966920035359+

: 966920035359+ الموقع الإلكتروني: من هنـا.

4- محل الحياة والطبيعة

يتميز المحل بكبر مساحته، فهو يعتبر أكبر محل حيوانات بالرياض مقارنة بالعديد من المحلات، حيث يتكون من دورين وتصميمه رائع جدًا ويُعجب الزوار، وبه تنوع هائل في أنواع الحيوانات الأليفة، فلديه أنواع مختلفة من الأسماك والطيور، وبعض الحيوانات المميزة مثل الديوك الملونة والكلاب الهاسكي، كما يتوافر بالمحل كافة مستلزمات الحيوانات من حيث أدوات النظافة والمأكولات الجافة بكل أحجامها وملابس الحيوانات، وبيوت خاصة بهم.

ويحتوي المحل على عيادة يشهد العديد من الزوار بجدارة أطبائها ومعاملتهم الجيدة مع الحيوانات، ويتميز أيضًا بكفاءة وتعاون العاملين، ولكن أسعاره باهظة إلى حد ما، ومع ذلك يُمكننا اعتباره أفضل محل لبيع الحيوانات الاليفة الرياض.

معلومات عن محل الحياة والطبيعة

العنوان : طريق الملك عبد العزيز، الورود، ولمعرفة العنوان بالتفصيل من هنـا.

: طريق الملك عبد العزيز، الورود، ولمعرفة العنوان بالتفصيل من هنـا. رقم الهاتف : 966114888748+

: 966114888748+ مواعيد العمل : من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة والنصف مساءً، ويعمل في يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى الحادية عشر مساءً.

: من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة والنصف مساءً، ويعمل في يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى الحادية عشر مساءً. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

5- محل جون Joon

يعتبر محل جون من أشهر محلات حيوانات في الرياض، ويُوفر مجموعة من الأطباء على درجة عالية من الكفاءة في الاعتناء بالحيوان، كما أن خدمة تنظيف الحيوانات سريعة ولا تستغرق وقتًا كثيرًا، وشهد العديد من الزوار بحسن خلق ولطف العمال والأطباء، على أنَّ تصميم المكان ونظافته وترتيبه أكثر من رائع، ويمكن اعتبار هذا المكان كممشى يأتي الزوار إليه لرؤية أنواع الحيوانات المختلفة، إضافةً إلى أن هناك بعض الزوار يصطحبون أطفالهم هناك، ويحتوي المحل على أغراض الحيوانات المطلوبة من أقفاص ورمل وأنواع مختلفة من الطعام والبيوت الخاصة بكل نوع من الحيوانات على حدى.

معلومات عن محل جون

العنوان : طريق مكة المكرمة الفرعي، المعذر الشمالي، الرياض، ولمعرفة العنوان من خرائط جوجل من هنـا.

: طريق مكة المكرمة الفرعي، المعذر الشمالي، الرياض، ولمعرفة العنوان من خرائط جوجل من هنـا. رقم الهاتف : 966114834646+

: 966114834646+ مواعيد العمل : ساعات العمل طوال الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر مساءً عدا يوم الجمعة تكون ساعات العمل من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الحادية عشر مساءً.

: ساعات العمل طوال الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر مساءً عدا يوم الجمعة تكون ساعات العمل من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الحادية عشر مساءً. الموقع الإلكتروني: من هنا.

6- محل زوو للحيوانات الأليفة

أشبه ما يكون بمعرض من معارض الحيوانات الأليفة لأنه يتضمن كل مستلزمات الحيوانات بجودة عالية مع توفير ألعاب للحيوانات، ويوجد بداخل المحل عيادة كبيرة للعناية بالحيوان، كما يختص ببيع الكلاب والقطط وبعض الأنواع من العصافير والأرانب والسلاحف، وبه أيضًا ركن للأطفال لمزيد من المرح من خلال طرح بعض القصص عن الحيوانات وترك للطفل مساحته الخاصة للمس الحيوان والتفاعل معه مع توفير أدوات رسم للأطفال، كما يوفر يومًا خاصًا للأطفال يعقد فيه احتفال لهم كل فترة، بطاولات وكراسي مميزة.

ومن مميزات المحل إمكانية ترك الحيوان لهم عند سفر العميل مع الاتفاق على مبلغ مقابل اعتنائهم بالحيوان، كما يوفر للزوار إمكانية لمس الحيوان والتصوير معه، ويُعتبر من المحلات النظيفة والمرتبة ترتيبًا رائعًا والمعطرة باستمرار؛ لذا يُعتبر في نظر الكثيرين افضل محل حيوانات بالرياض يُنصح بتجربة التعامل معه.

معلومات عن محل زوو للحيوانات الأليفة

العنوان : شارع التخصصي، المعذر الشمالي، الرياض، ولمعرفة العنوان من خرائط جوجل يمكنك الاطلاع عليه من هنـا.

: شارع التخصصي، المعذر الشمالي، الرياض، ولمعرفة العنوان من خرائط جوجل يمكنك الاطلاع عليه من هنـا. رقم الهاتف : 966551774401+

: 966551774401+ مواعيد العمل : ساعات العمل طوال الأسبوع من الساعة الثانية ظهرًا حتى الثانية عشر منتصف الليل عدا يوم الجمعة من الساعة الرابع عصرًا حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

: ساعات العمل طوال الأسبوع من الساعة الثانية ظهرًا حتى الثانية عشر منتصف الليل عدا يوم الجمعة من الساعة الرابع عصرًا حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

هكذا نكون قد قمنا بتوضيح أكثر من محل حيوانات بالرياض يُمكن زيارة أي منها إن كنت من مُحبي الحيوانات الأليفة وترغب في تربيتها، ناهيك عن إمكانية شراء أي من متطلبات عنايتها والاهتمام بصحتها في تلك المحال متكاملة الخدمة.