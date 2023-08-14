أفضل محل عصيرات بالرياض: 10 محلات نوصي بها مع العناوين

مع ظهور العديد من محلات العصائر المتميّزة في الرياض تزداد حيرة الزائر في الاختيار بينهم؛ إذ تتنوع العلامات التجارية لتشمل المحلات السعودية والعالمية أيضًا، ولا شك أننا جميعًا نُفضل شرب العصائر المنعشة الطازجة لمواجهة حر الصيف، والتي تتكون من فواكه وثمار طبيعية بها كمية كبيرة من الفيتامينات التي تفيد الصحة؛ لذا نحاول أن نقدم لك اليوم أفضل محل عصيرات بالرياض من جميع النواحي بما يتناسب مع ذوقك الشخصي.

أفضل محل عصيرات بالرياض

يوجد عدد كبير من محلات العصائر في السعودية، وفي مدينة الرياض بشكل خاص، لكن دائمًا ما يُفضل الزائرون اختيار الأكثر تميّزًا فيما بينهم، وفقًا لتقييم الزوّار السابقين للمكان والمنتجات التي يُقدمها، وهو ما نُقدم إليك القائمة التالية على أساسه.

1- محل 50 فاكهة

يُمكن القول إنه اشهر محل عصير بالرياض وأكثرهم احترافية وتميّزًا في تقديم الخدمة، حيث حاز على شُهرة واسعة بين محلات العصائر بالعاصمة؛ نظرًا لأنه دائمًا ما يحقق التجدد والتنوع في المنيو الخاص به، كما أن منتجاته لا يُعلى عليها وتتمتع بدرجة عالية من النظافة، وأسعاره مقبولة بالنسبة إلى الكثير من الفئات، ومن أشهر العصائر التي حازت على إعجاب الجميع عصير الرمان والأفوكادو، ولا تنسى تجربة سلطة الفواكه بالآيس كريم مع العصير المميّز المُختار وفقًا لذوقك.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي، الملك فهد، الرياض 12274.

: طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي، الملك فهد، الرياض 12274. رقم الهاتف : 966535558178+

: 966535558178+ مواعيد العمل : من السادسة صباحًا وحتى الثانية صباحًا، طوال أيام الأسبوع.

: من السادسة صباحًا وحتى الثانية صباحًا، طوال أيام الأسبوع. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

2- محل عصيرات سيجنتشر

بدأ محل سيجنتشر رحلته منذ افتتاح أول فرع له عام 2015م في مدينة الخبر، ويومًا بعد يوم بدأت فروعه تنتشر في مُدن المملكة السعودية حتى تم افتتاح فرع العاصمة الرياض، والذي عُرف بأنه احسن محل عصير بالرياض؛ بفضل قائمته التي تمتلئ بمجموعة مميّزة من العصائر البسيطة الكلاسيكية، والنظافة في تحضير الطلبات، لكن ما يؤخذ عليه أنه خالي من أماكن انتظار الطلبات، أي تنتظر واقفًا لتأخذ طلبك؛ لذا يعاب عليه صِغر مساحته.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : طريق عثمان بن عفان، الازدهار، الرياض 12485.

: طريق عثمان بن عفان، الازدهار، الرياض 12485. رقم الهاتف : 966920004793+

: 966920004793+ مواعيد العمل : من التاسعة صباحًا وحتى الثانية صباحًا، طوال أيام الأسبوع.

: من التاسعة صباحًا وحتى الثانية صباحًا، طوال أيام الأسبوع. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

3- محل عصير تايم

في ظل تنافس أكثر من محل عصيرات بالرياض ورغبتهم في الحصول على أكبر عدد مُمكن من الزائرين، ظهر عصير تايم في المُقدمة، ومن خلال زيارة قصيرة له يُمكنك ملاحظة الجودة العالية التي تتمتع بها كافة منتجاته، وأيضًا التنوع الكبير الذي يحققه في المنيو بحيث يتناسب مع كافة الأذواق، وبمُجرد دخولك إليه سوف يلفت نظرك الترتيب والنظام الذي يتميّز به من الداخل، كما أن استقبال فريق العمل لك سوف يُزيد رغبتك في زيارة المكان مرة أخرى، خاصةً أنه لا يقتصر على العصائر، ويُقدم الحلويات أيضًا.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : طريق الإمام سعود مخرج 9، مقابل النخيل مول، الرياض.

: طريق الإمام سعود مخرج 9، مقابل النخيل مول، الرياض. رقم الهاتف : 966570556033+

: 966570556033+ مواعيد العمل : من العاشرة صباحًا وحتى الثانية والنصف صباحًا طوال أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة يبدأ العمل في الواحدة مساءً.

: من العاشرة صباحًا وحتى الثانية والنصف صباحًا طوال أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة يبدأ العمل في الواحدة مساءً. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

4- محل أناناسي

إنّ العثور على محل عصيرات بالرياض يُقدم العصائر المبتكرة بأفضل جودة وسعر تنافسي ليس بالأمر السهل، لكن بمُجرد أن تزور محل أناناسي ستجد أن كل تلك المميزات وأكثر قد توفرت فيه؛ إذ يُعد من أعرق محلات الرياض، ويوفر لزائريه تجربة فريدة من نوعها، وجميع منتجاته هي الأفضل بلا منازع منذ سنوات عديدة، إضافةً إلى ذلك يوفر جلسات داخلية وخارجية، وإن قررت زيارته لا تنسى تجربة الميني بان كيك بجانب المشروب، وستخوض تجربة مميّزة بقدر مناسب من المال.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : 6181 الطريق الدائري الشرقي الفرعي، مقابل المجد والعثيم مول، الرياض 14215.

: 6181 الطريق الدائري الشرقي الفرعي، مقابل المجد والعثيم مول، الرياض 14215. رقم الهاتف : 966114455336+

: 966114455336+ مواعيد العمل : من الثانية عشر مساءً وحتى الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة صباحًا، طوال أيام الأسبوع.

: من الثانية عشر مساءً وحتى الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة صباحًا، طوال أيام الأسبوع. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

5- محل وقت العصير

يُعد أفضل محل عصيرات بالرياض وأكثرهم شُهرة، حيث يمتلك ما يزيد عن 51 فرع داخل المملكة، وقد فاقت خبرته الثمان سنوات في مجال تحضير العصائر؛ لذا تجده يحقق التنوّع والابتكار في المنيو الخاص به، ويوفر أصنافًا أخرى غير العصائر، مثل: سلطة الفواكه، والآيس كريم، والاساي، كما أن أسعاره مناسبة مقارنةً بالجودة العالية للمنتجات، وديكوراته جميلة ومُبهجة، خاصةً في فصل الصيف.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : طريق صلاح الدين الأيوبي، الملز، الرياض 12629.

: طريق صلاح الدين الأيوبي، الملز، الرياض 12629. رقم الهاتف : 966920010045+

: 966920010045+ مواعيد العمل : من التاسعة صباحًا وحتى الثانية صباحًا طوال أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة يبدأ العمل في الواحدة مساءً.

: من التاسعة صباحًا وحتى الثانية صباحًا طوال أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة يبدأ العمل في الواحدة مساءً. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

6- محل مانجو جوس

إنّه محل عصيرات بالرياض حاز على إقبال عدد كبير من الزوّار، وقد اشتهر وتخصص في تقديم عصير المانجو اللذيذ المخلوط بقطع شهيّة منها، والتي تناسب الطقس في فصل الصيف، كما أنه يُقدم عِدة خيارات لك في القائمة الخاصة به، يُمكنك اختيار ما يعجبك بين العصائر والحلويات والآيس كريم، وبعد تجربته سوف ترى أنه افضل محل عصائر بالرياض، خاصةً من حيث معاملة الموظفين واستقبالهم لك، فقد اشتهر فريق العمل به بالإيجابية والمرح.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : طريق مكة المكرمة الفرعي، العليا، الرياض 11564.

: طريق مكة المكرمة الفرعي، العليا، الرياض 11564. رقم الهاتف : 966554884869+

: 966554884869+ مواعيد العمل : من العاشرة صباحًا وحتى الثانية صباحًا طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوم الجمعة يبدأ العمل في الثانية مساءً.

: من العاشرة صباحًا وحتى الثانية صباحًا طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوم الجمعة يبدأ العمل في الثانية مساءً. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

7- محل عصير سلاشيز

إذا أردت الحصول على خيارات متنوعة لعصائر السلاش الجاهزة بنكهات مبتكرة فإن سلاشيز هو المكان الأمثل الذي يستحق زيارتك، حيث اعتبره الكثيرون افضل محل عصير بالرياض، وقد استطاع المحل أن يجذب المزيد من الزبائن وأطفالهم بأشكال الأكواب المبتكرة أيضًا، ويوفر خدمة إعادة التعبئة، كما أن ديكورات المكان مُبهجة ومتناسقة، أما عن الأسعار فهي متوسطة إلى مرتفعة.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : الحسين بن علي، التعاون، الرياض 12475.

: الحسين بن علي، التعاون، الرياض 12475. مواعيد العمل : من الحادية عشر والنصف صباحًا وحتى الواحدة صباحًا من السبت إلى الأربعاء، أما يوم الخميس ينتهي العمل في الثانية صباحًا، ويوم الجمعة يبدأ في الواحدة والنصف مساءً وينتهي في الثانية صباحًا.

: من الحادية عشر والنصف صباحًا وحتى الواحدة صباحًا من السبت إلى الأربعاء، أما يوم الخميس ينتهي العمل في الثانية صباحًا، ويوم الجمعة يبدأ في الواحدة والنصف مساءً وينتهي في الثانية صباحًا. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

8- محل عصير الضاحية

بين أفضل محلات العصير بالرياض تجد عصير الضاحية متصدرًا، خاصةً أنه يمتلك أكثر من فرع في الرياض، وجميعها في أماكن معروفة ومتميّزة، كما أنه يوفر تطبيقًا خاصًا به لسرعة الطلب وخدمة التوصيل، وقد تميّز بالنكهات المخلوطة التي تنتج لك أحلى طعم عصير قد تذوقه، أما من حيث النظافة وجودة المشروبات فإنها الأفضل على الإطلاق، لكن أسعاره متوسطة إلى مرتفعة.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، المحمدية، الرياض 11564.

: طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، المحمدية، الرياض 11564. رقم الهاتف : 966920021978+

: 966920021978+ مواعيد العمل : على مدار 24 ساعة.

: على مدار 24 ساعة. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

9- محل باور جوس

احتل باور جوس مركزًا متقدمًا في قائمة افضل محل عصير في الرياض، حتى اعتُبر الوجهة المثالية لكل من يرغب في طلب مجموعة من العصائر والحلويات المبتكرة لمناسبة ما، حيث يوفر رقمًا خاصًا لطلبات المناسبات، ويقدم العروض على صواني الفواكه من وقت لآخر؛ لذا لا تتردد في طلب عصائر نظيفة مُحضرة بأجمل أنواع الفواكه الطازجة، وسترى أنه المحل الأكثر احترافية ورقيًّا في تقديم الخدمة.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : شارع الأمير مقرن بن عبد العزيز، النزهة، الرياض 12472.

: شارع الأمير مقرن بن عبد العزيز، النزهة، الرياض 12472. رقم الهاتف : 966114444770+

: 966114444770+ مواعيد العمل : من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة صباحًا من السبت إلى الأربعاء، أما يوم الخميس ينتهي العمل في الثانية صباحًا، ويوم الجمعة يبدأ في الواحدة مساءً إلى الثانية صباحًا.

: من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة صباحًا من السبت إلى الأربعاء، أما يوم الخميس ينتهي العمل في الثانية صباحًا، ويوم الجمعة يبدأ في الواحدة مساءً إلى الثانية صباحًا. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

10- محل رنوش للعصائر

هو أفضل محل عصائر في الرياض من حيث الطعم والجودة والخدمة، كما أن مساحته كبيرة وتستوعب أكبر عدد من الزوّار يوميًا، وما يجذب المزيد من الزائرين إليه يومًا بعد يوم هو العروض التي يُقدمها من حين لآخر، إضافةً إلى ذلك فهو يُقدم الشاورما بجانب العصائر، لكن أجزم الكثيرين أنه برع في تقديم العصائر بشكل أكبر من الشاورما، لكن جدير بالمعرفة أن أسعاره تعتبر مرتفعة لفئات متعددة.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي، اشبيلية، الرياض 13225.

: طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي، اشبيلية، الرياض 13225. رقم الهاتف : 966112780180+

: 966112780180+ مواعيد العمل : من الثانية عشر مساءً وحتى الثانية عشر صباحًا، طوال أيام الأسبوع.

: من الثانية عشر مساءً وحتى الثانية عشر صباحًا، طوال أيام الأسبوع. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

عند البحث عن أفضل محل عصيرات بالرياض لا بُد أن تركز على ما يتناسب مع احتياجك، وما إذا كُنت تُحب الجلسات الهادئة أم الصاخبة، وكذلك الأسعار التي تتفاوت بين المقبولة والمتوسطة والمرتفعة.