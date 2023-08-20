أفضل محل مساج الرياض: 6 محلات ننصح بها مع العناوين

جسم الإنسان مثل أي شيء في الوجود يحتاج إلى الراحة والاسترخاء والتدليل، ويحتاج إلى هدنة ليتخلص من الضغوط والأعباء اليومية التي تقع على كاهله، وهذا الأمر لا يتم إلا عن طريق مراكز متخصصة ومدربة جيدًا على التعامل مع هذه الأمور، وهذا ما يقوم به أفضل محل مساج الرياض، والذي يوفر لك التدليك الكامل للجسم، والوصول به إلى مرحلة الاسترخاء التام، ولكن هل كل محلات المساج في الرياض تستحق الزيارة وتستحق أن يطلق عليها أحسن محل مساج، بالطبع لا، وهذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال حيث سنعرض أفضل محلات المساج بالرياض، ومواعيد العمل الخاصة بها، وأيضًا عناوين هذه المحلات وكيفية الوصول لها، فهيا بنا نبدأ رحلتنا مع أول محل.

أفضل محلات مساج الرياض

إذا كنت تبحث عن مكان تشعر فيه بالهدوء والاسترخاء العضلي والجسدي، مكان يوفر لك خدمات التدليك والمساج بجميع أنواعه، عليك بقراءة الجزء القادم من المقال لنتعرف على أفضل محل مساج بالرياض، وهذا الأمر ستكتشفه بنفسك عندما تقارن بين المحلات لتتعرف على أحسنها وأفضلها من وجهة نظرك، فإذا كنت تبحث عن تجربة مساج مميزة ومختلفة وعلى يد مدربين متخصصين في مجال المساج، فأنت في المكان الصحيح، وهيا بنا لنتعرف على أفضلها.

1- مركز أوشن سبا

واحد من أفضل محلات مساج بالرياض مركز أوشن سبا، هذا المكان الضخم الذي يقدم جميع خدمات المساج والتدليك والعناية بالبشرة والجسم للرجال، هذا المكان يضم طائفة كبيرة من المدربين والمتخصصين في مجال المساج على أعلى مستوى، حيث يقدم خدمات الجاكوزي والباديكير والحمام المغربي، وغيرهم من الطرق الحديثة للتعامل مع الرجال بكافة الطرق المستخدمة في العناية بالجسم، لذلك عزيزي الرجل إذا كنت تبحث عن محل مساج الرياض للرجال فقط ويحافظ على خصوصية العميل لدرجة كبيرة، أنت في المكان الصحيح لهذا الأمر، فمركز أوشن سبا من أفضل محلات المساج بالرياض.

معلومات عن مركز أوشن سبا

عنوان المحل: يقع المحل في طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، العقيق، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا.

يقع المحل في طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، العقيق، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966554444112+

966554444112+ ساعات العمل: يعمل المحل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة صباح اليوم التالي، ما عدا يوم الجمعة فإنه يعمل من الساعة الثانية عشر والنصف حتى الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

2- مركز هدوء الشرق (سابقا آد سبا الرياضي)

مركز أد سبا الرياضي هو محل مساج بالرياض على مستوى عالي من الجودة، حيث يتميز بوجود جميع أنواع المساج والتدليك، وجميع أنواع الحمام المغربي والباديكير بأحدث الأجهزة والمعدات، كما يوفر المركز المساج الفلبيني وهو واحد من أقدم أنواع العلاجات المستخدمة في إراحة الجسم، والعمل على شفاءه بالتدليك دون اللجوء إلى العلاجات بالأدوية.

يقدم المركز العديد من الخدمات الأخرى بجوار المساج، حيث يوجد هناك جميع الخدمات الخاصة بالعناية بالبشرة سواء الحمام المغربي أو مساجات الوجه أو العلاج بالبخار وغيرهم، من أهم ما يميز المركز وجود طاقم عمل كامل مدرب ومجهز على أعلى مستوى على يد أكبر المتخصصين في مجال المساج على مستوى العالم، تجربة مميزة ذهابك لمثل هذا المكان عليك القيام بها.

معلومات عن مركز أد سبا الرياضي

عنوان المركز: طريق عثمان بن عفان، حي الملك سلمان، الرياض ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا.

طريق عثمان بن عفان، حي الملك سلمان، الرياض ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966544618743+

966544618743+ ساعات العمل: يعمل المحل يوميًا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

3- مركز هوت ستون للعلاج بالأحجار الساخنة

من أفضل محلات مساج الرياض للنساء والرجال مركز هوت ستون، هذا المركز الذي يعتمد في علاجه على الطريقة الكلاسيكية للعلاج بالتدليك وهو باستخدام الأحجار الساخنة على الجسم مباشرة، وهذه الطريقة قديمة نوعًا ما، وكانت تستخدم في الأزمنة السابقة قبل ظهور العلاج بالمساج، وهي طريقة فعالة جدًا في إراحة الجسم وعلاجه من التوتر والضغط العصبي.

يوفر المركز أنواع أخرى من الخدمات مثل الحمام المغربي والجاكوزي والباديكر وغيرهم من الأشياء التي تستخدم في مجال العناية بالبشرة، هناك مجموعة كبيرة من المتخصصين والعلاجيين المحليين والأجانب، ومدربون على أعلى مستوى من الخدمة والعلاج بالمساج.

معلومات عن مركز هوت ستون

عنوان المركز: طرق عثمان بن عفان، النزهة الرياض، ويمكنك الوصول إلى المحل على الخريطة من هنا.

طرق عثمان بن عفان، النزهة الرياض، ويمكنك الوصول إلى المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966533331922+

966533331922+ ساعات العمل: يعمل المركز من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة صباح اليوم التالي يوميًا، ما عدا يوم الجمعة فإنه يعمل من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا حتى الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

4- مركز لادونا سنتر

أفضل محل مساج الرياض هو مركز لادونا سنتر، هذا المركز مخصص للسيدات فقط، ولا يستقبل الرجال في أي وقت من الأوقات، يقدم خدمات المساج والعلاج بالتدليك والباديكير وخدمات العناية بالبشرة، تم حصوله على لقب أفضل محل مساج بالرياض نتيجة لحفاظه على نفس المستوى من الجودة منذ افتتاحه حتى يومنا هذا، حيث تشعر السيدة بعد خروجها من هذا المكان بالحيوية، وتكون مفعمة بالنشاط، نظرًا لما تحصل عليه من تدليك كامل للجسم بواسطة أفضل أنواع الزيوت العالمية، والأحجار الساخنة التي تعمل على إزالة التعب والألم من كل جزء بالجسم.

معلومات عن مركز لادونا سنتر

عنوان المحل: شارع الوادي الأوسط، العليا، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا.

شارع الوادي الأوسط، العليا، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966114161300+

966114161300+ ساعات العمل: يعمل المحل يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

5- مركز أقدامي سنتر للتدليك

يعد مركز أقدامي سنتر أفخم محل مساج الرياض، حيث يقدم جميع أنواع خدمات المساج، خاصة العرسان، فهذا المكان مجهز بأفضل وأجود المعدات التي تجعله مقصدًا للكثيرين دونًا عن غيره، خاصة العرسان، فيذهب غليه عدد كبير منهم، للحصول على الخدمات المقدمة هناك، مثل الحمام المغربي الفاخر والباديكير، والتدليك الكامل للجسم بالزيوت العطرية الخليجية الأصلية، وخدمات العناية بالقدمين واليدين، كما انه ومن الجدير بالذكر مركز خاص بالرجال فقط من جميع الأعمار، فغذا كنت عريس على وشك الزواج أو حتى رجل مسن تتمنى لو تعود شبابًا مرة أخرى عليك بمركز أقدامي سنتر للتدليك.

معلومات عن مركز أقدامي سنتر للتدليك

عنوان المحل: يقع المركز في طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول، السلام، الرياض، ويمكنك الوصول إلى الموقع على الخريطة من هنا.

يقع المركز في طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول، السلام، الرياض، ويمكنك الوصول إلى الموقع على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966508997755+

966508997755+ ساعات العمل: يعمل المركز يوميًَا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية صباح اليوم التالي.

6- مركز درة المساج

إذا كنت تريد محل مساج الرياض يهتم بالزائرين لأقصى درجة، ويهتم بالحصول على رضا العملاء في كل زيارة لهم، عليك بمحل مركز درة المساج، هذا المركز الذي يقدم جميع خدمات المساج الخاصة بالرجال والنساء، والتي يقدمونها على أعلى درجة من الجودة والتميز، حيث يضم المحل مجموعة كبيرة من المتخصصين في مجالات المساج والعلاج بالتدليك من كل دول العالم، من أهم ما يميز المركز أنه واحد من ضمن محلات مساج الرياض 24 ساعة، حيث أنه يعمل على مدار اليوم ولا يغلق أبوابه مطلقًا، يقدمون خدمات الحمام المغربي والباديكير والتدليك بأفخم الزيوت العطرية العالمية، تجربة مميزة عليك القيام بها.

معلومات عن مركز درة المساج

عنوان المحل: يقع المحل على طريق ابن تيمية، بدر الرياض، ويمكنك الوصول إلى المركز على الخريطة من هنا.

يقع المحل على طريق ابن تيمية، بدر الرياض، ويمكنك الوصول إلى المركز على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966531842740+

966531842740+ ساعات العمل: يعمل المحل على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع.

في نهاية مقالنا حول محل مساج الرياض، نتمنى أن نكون قد أوفيناكم بأفضل محلات المساج التي تقع بالرياض، لا يتبقى سوى أن تذهب بالزيارة بنفسك لأحد هذه المحلات للحصول على الراحة والهدوء النفسي الذي تتمناه.