افضل محل معجنات بالرياض: 7 محلات ننصح بها مع العناوين

تُعد المخبوزات والمعجنات من الأطعمة الشهية التي يُحبها الكثيرون ويدرجونها في أحد وجباتهم اليومية أو جميعها لمذاقها الخاص مما يجعلهم يبحثون دائماً عن المحلات التي تقوم بتحضيرها بطريقة مميزة ولذيذة وبحشوات مختلفة ترضي جميع الأذواق، فعلى الرغم من تواجد العديد من المحلات التي تتخصص في تصنيع هذه المخبوزات إلا أنها قد تختلف عن بعضها بالجودة التي تميز محل عن الآخر، ونحن اليوم سنوفر عليكم عناء البحث ونضع بين أيديكم الأسماء الخاصة بأهم وافضل محل معجنات بالرياض.

افضل محل معجنات بالرياض

في هذه الفقرة سيكون حديثنا عن افضل محلات المعجنات بالرياض والتي تنقسم لمعجنات مالحة وأخرى حُلوة، ستجدون أن كل محل سنقدمه لكم يتميز في تقديم أنواع متعددة من هذه المخبوزات لتكون مُلبية لرغبات جميع الزبائن، كما أنهم من أفضل المحلات التي تُحافظ على جودة ما تقدمه لتكون بالفعل مميزة عن الآخرين، ولمعرفة المزيد حول هذه المحلات ننصحكم بمتابعة القراءة لمقال اليوم.

1. محل معجنات Luxury Bakery

عند الحديث عن محلات المعجنات بالرياض فلابد أن يكون هذا المحل على رأس القائمة لتميزه في تقديم الكثير من أنواع المخبوزات والمُعجنات المالحة ذات الطعم الرائع والتي يتم تحضيرها حسب الطلب، ومن الجدير بالذكر أن تعلم عزيزي القارئ أن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط وإنما يقوم المحل بتحضير أنواع مميزة من الحلويات، فإنه بإمكاننا أن نطلق عليه أيضاً افضل محل حلويات بالرياض ، ومن بين ما يوجد في قائمة الطعام في هذا المحل نذكر لكم الكرواسون، كرواسون دبل شوكلت، كرواسون بحشوة الجبنة اللذيذة، دانيش البصل المكرمل، وغيرهم من المعجنات الشهية.

معلومات محل معجنات Luxury Bakery

عنوان المحل: شارع العليا، Luxury Sweet Co. Centria Mall 2nd Floor، الرياض، المملكة العربية السعودية، يمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا.

شارع العليا، Luxury Sweet Co. Centria Mall 2nd Floor، الرياض، المملكة العربية السعودية، يمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا. رقم الهاتف: 966112885075+

966112885075+ مواعيد العمل: يعمل يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى 11.30 مساءً ماعدا يوم الجمعة يفتح المحل في تمام الساعة 1 ظهراً.

2. محل معجنات Wooden Bakery

البداية لهذا المحل كانت بأول فرع له في لبنان ثم انتشرت الفروع الخاصة به خلال عدة سنوات لتشمل العديد من الدول الأخرى والتي من بينها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فنجد أن هذا المحل له 4 فروع في الرياض جميعهم متميزون في تقديم المخبوزات بأعلى جودة وبمذاق لا يُقاوم ولعل هذا هو السبب في انتشاره، فيحرص العاملون على تقديم مخبوزات طازجة ومُنوعة بحشوات متعددة.

ومن بين ما يقدمونه خبز البر، خبز البرجر، الخبز الأسمر، الشابورة، الكرواسون، كوكيز، بيتي فور، والعديد من المخبوزات التي تُصنع بطريقة صحية من الحبة الكاملة، وبالإضافة للمخبوزات فيمكن إدراجه ضمن قائمة أهم محل فطاير بالرياض يقوم بتقديم الفطائر ذات الحشوات اللذيذة المتنوعة كالفطائر بحشوة اللحم أو الدجاج، فطائر بحشوة الخضروات الطازجة، وكذلك ستجدون لديه أنواع عديدة من البيتزا التي يعشقها الجميع، كما يمتد نشاطه ليشمل تقديم بعض منتجات الألبان كالحليب الطازج، فهو حقاً افضل محل معجنات في الرياض.

معلومات محل معجنات Wooden Bakery

عناوين المحل: الفرع الأول، طريق صلاح الدين الأيوبي، السليمانية، الرياض 12233، المملكة العربية السعودية ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا. الفرع الثاني في حي، طريق سعد بن عبد الرحمن الأول الفرعي، الجزيرة، الرياض 14251، المملكة العربية السعودية ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا. الفرع الثالث في الطريق الدائري الشرقي الفرعي، neighborhood, next to Jamouli Mall، الرياض 14213، المملكة العربية السعودية ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا. الفرع الرابع في طريق عثمان بن عفان، المغرزات، الرياض 12483، المملكة العربية السعودية ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا.

رقم الهاتف الخاص بكل فرع: 966501338321+، 966503187456+، 966555166473+، 966505437695+

966501338321+، 966503187456+، 966555166473+، 966505437695+ مواعيد العمل: جميع أفرع المحل تعمل يومياً من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 12 عند منتصف الليل، ماعدا الفرع الأول في السليمانية يتم الغلق في الساعة 1 من صباح اليوم التالي.

3. محل معجنات Kaaki Bakeries

يوجد فرعين لهذا المحل داخل مدينة الرياض يتميز كلاهما بالإتقان في تقديم أفضل ما لديهم من خدمة للزبائن وتحضير المخبوزات والمعجنات من أفخم أنواع الخامات المستخدمة، ومن بين ما يتميزون به وننصحك عزيزي القارئ بتجربته المناقيش، مختلف أنواع الخبز، الكرواسون، ولأنه من بين قائمة افضل محل معجنات بالرياض فلا يقتصر الأمر على ذلك ولكنه يتميز أيضاً بتقديم الحلويات الغربية والشرقية بأسلوب يميزه عن غيره ممن يقدمون نفس الخدمة.

معلومات محل معجنات Kaaki Bakeries

عناوين المحل: الفرع الأول في طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، السليمانية، الرياض 12234، المملكة العربية السعودية، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا. الفرع الثاني في العزيزية، Near Al Rajhi Bank طريق، الرياض المملكة العربية السعودية، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا.

رقم الهاتف الخاص بكل فرع: 966114777221+، 966114958595+

966114777221+، 966114958595+ مواعيد العمل: يومياً من الساعة 6 إلى الساعة 11.45 مساءً في جميع الفروع.

4. محل معجنات Zod

إذا كنت تبحث عن أحد افضل محلات معجنات بالرياض التي توفر لك تنوع كبير فيما تقدمه من أصناف مخبوزات وحلويات فإن هذا المحل سيكون الخيار الصحيح، فيوفر منتجات عادية وأخرى مصنوعة بطريقة صحية لمتبعي الكيتو دايت والحميات الغذائية الأخرى، ومن بين ما يقدمه محل زود عدة أنواع من خبز الكيتو، كوكيز الكيتو، البيتزا، البريوش، الكرواسون، الفطائر المختلفة، الخبز الشامي، حلويات شرقية وغربية، كما أن ما يميز هذا المحل أيضاً خدمة التوصيل المجانية عند الطلب أونلاين.

معلومات محل معجنات Zod

عنوان المحل: HVCH+MRP المدينة الصناعية الجديدة، الرياض 14332 المملكة العربية السعودية، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا.

HVCH+MRP المدينة الصناعية الجديدة، الرياض 14332 المملكة العربية السعودية، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا. مواعيد العمل: يومياً من الساعة 7 صباحاً إلى 4 مساءً ما عدا يومي الخميس والجمعة العطلة الأسبوعية للمحل.

5. محل معجنات Novels Bakery

يتميز المحل بتصميمه الأنيق وموقعه المميز في مدينة الرياض ليُصبح افضل محل معجنات بالرياض نال شهرة واسعة خلال السنوات الماضية لحرصه الشديد على التنوع والجودة العالية، فيمكنك الاستمتاع بتناول أحد المخبوزات أو المعجنات وكذلك الحلويات التي تقدم به والتي من بينها البيتزا بأنواعها المختلفة، الكرواسون بعدة حشوات، المعمول، فإذا كنت تبحث عزيزي القارئ عن وجهتك القادمة لأحد محلات المعجنات المميزة في الرياض فهذا المحل سيكون تجربة فريدة ورائعة.

معلومات محل معجنات Novels Bakery

عنوان المحل: 7486 العباس بن عبد المطلب، 3913، Riyadh 12486 7486 المملكة العربية السعودية، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا.

7486 العباس بن عبد المطلب، 3913، Riyadh 12486 7486 المملكة العربية السعودية، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا. رقم الهاتف: 966592941109+

966592941109+ مواعيد العمل: يومياً من الساعة 11 صباحاً إلى 11 مساءً ما عدا يوم الجمعة يكون العمل بدايةً من الساعة 3 مساءً.

6. محل معجنات Le moulin bakery

يعتبر من المحلات التي لابد أن توضع ضمن قائمة افضل محل معجنات بالرياض، فهو يتميز عن غيره من المحلات بتقديم عدة عروض للزبائن تكون عبارة عن سلات تحتوي كل واحدة منها على مجموعة من المخبوزات أو مجموعة من المعجنات المختلفة، كما تحضر هذه السلات بالطلب حسب رغبة كل زبون ويمكن توصيلها لأي مكان، هذا ويمتاز المحل أيضاً بتحضير الحلويات المتعددة والتي من المؤكد أنك ستجد من بينها ما تُفضله.

معلومات محل معجنات Le moulin bakery

عنوان المحل: طريق أنس ابن مالك، الملقا بلازا، الرياض، المملكة العربية السعودية، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا.

طريق أنس ابن مالك، الملقا بلازا، الرياض، المملكة العربية السعودية، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا. رقم الهاتف: 966538224499+

966538224499+ مواعيد العمل: يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 11 مساءً.

7. محل معجنات Doka Bakery House

إذا تحدثنا عن افضل محل معجنات بالرياض وكذلك أشهر محل دونات بالرياض فإن هذا المحل يستحق بالفعل أن يكون واحداً منهم، فهو يتميز بالمعجنات والمخبوزات والحلويات الكثيرة التي تقدم بمذاق رائع مثل سان سباستيان، كيك التوت الشهي، شوكلت تارت، التراميسو، المعمول، الدونات اللذيذ، الكيك، الكرواسون، جميع أنواع الخبز، وغيرهم الكثير من الأنواع الأخرى الشهية من المخبوزات الطازجة التي يعشقها الجميع ويُشيدون بجودتها العالية، ولعل من أكبر الدلائل على نجاح هذا المحل والشهرة التي اكتسبها بين الناس هو انتشار عدة فروع له داخل مدينة الرياض.

معلومات محل معجنات Doka Bakery House

عناوين المحل: الفرع الأول في 3291 طريق أنس ابن مالك، الملقا، الرياض 13521 المملكة العربية السعودية، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا. الفرع الثاني في PJW9+HX النخيل، الرياض، المملكة العربية السعودية، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا. الفرع الثالث في طريق عثمان بن عفان، المغرزات، الرياض 12483 المملكة العربية السعودية، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا. الفرع الرابع في Abu Bakr Alsiddiq Road, الياسمين، الرياض 13322 المملكة العربية السعودية، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا.

رقم الهاتف الخاص بكل فرع: 966594041122+، 966531699919+، 966531844244+، 966593000103+

966594041122+، 966531699919+، 966531844244+، 966593000103+ مواعيد العمل: يعمل يومياً من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 1 صباحاً ماعدا الجمعة يكون العمل من الساعة 11 صباحاً، على أن تُعمم هذه المواعيد في جميع الفروع.

في ختام مقال اليوم نحن سُعداء بما قدمناه لك عزيزي القارئ من معلومات حول افضل محل معجنات بالرياض مع توضيح العناوين الخاصة بكل محل وموقعه على خرائط جوجل حتى يسهل الوصول إليه، كما أوضحنا هواتف هذه المحلات لسهولة التواصل مع أحدها ومواعيد العمل الخاصة بها وما يمتاز بتقديمه كلاً منهم من مخبوزات ومعجنات وحلويات شهية لتتمكن من اختيار ما يناسبك من بينها.