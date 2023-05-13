مع تجلي الإحداثيات الجديدة التي طرأت على دولة تركيا؛ أصبح التعليم في المدارس الخاصة في اسطنبول رغبة وطموح لدى الكثير من الآباء والأمهات والأبناء أيضًا، حيث تميز التعليم في تركيا بأنه يؤسس الطالب بشكل سليم وكافي لاحتراف كافة المهن المستقبلية، كما تلعب المدارس الخاصة في اسطنبول دورًا هامًا في تعزيز المهارات والأنشطة، وتساعد من لديهم الموهبة في مجال معين بتنميتها وإثرائها؛ وذلك بهدف تخرج طلبة متميزين قادرين على التأقلم مع ظروف العمل الجاد، في مقالنا هذا وخلال السطور التالية سنتعرف معًا على مجموعة من أفضل مدارس خاصة في اسطنبول والتي يمكنك الاعتماد عليها في تأسيس أبنائك تأسيسًا صحيحًا؛ وسنتعرف على كافة المعلومات الخاصة بكل مدرسة حتى تختار المدرسة التي تناسبك وترى أنها تناسب أبنائك.

أفضل 4 مدارس خاصة في اسطنبول

نظرًا لوجود عدد كبير من مدارس دولية في اسطنبول ومدارس خاصة فإن أول ما قد يهتم الآباء والأبناء بفهمه قبل مرحلة الإقدام على خطوة التقديم في مدارس تركية خاصة في اسطنبول لأبنائهم هو معرفة الفرق بين المدارس الخاصة والمدارس الدولية، وإذا ركزنا على هذه النقطة؛ فإن المدارس الخاصة تخضع بشكل عام إلى وزارة التربية والتعليم التركية، وذلك يفيد بأن هذه المدارس تقدم مناهجًا يدرسها الطلاب وتكون هي نفس المناهج الحكومية، ولكن الاختلاف يكون في اللغات، بمعنى أن هذه المدارس تدرس باللغة العربية وتعتمد على اللغة الإنجليزية أيضًا أو التركية خلال التدريس.

أما بالنسبة للمدارس الدولية؛ فإنهم يستقلون بذاتهم، ولا يكون للحكومة التركية دخل فيها، حيث أن المناهج التعليمية التي يتم تدريسها في هذه المدارس تكون مناهجًا بريطانية، أو أمريكية، واللغة الرسمية في الدراسة والتعامل وكل شيء يكون بلغة واحدة، وهي اللغة الإنجليزية، ويتخرج منها الطالب ولغته العربية ممحية إلى حد ما، وذلك بسبب عدم اهتمامهم داخل المدارس الدولية باللغة العربية.

فنظرًا لاندلاع فكرة الاهتمام باللغة الأجنبية عن اللغة العربية في بعض المدارس؛ فقد أحب أولياء الأمور من الآباء والأمهات أن يقوموا بالتقديم لأولادهم على مدارس عربية في اسطنبول بشرط أن تكون مدارس خاصة، ويكون من شروطها أن تهتم باللغة الأجنبية واللغة التركية كلغة ثانية للغة العربية وذلك بهدف الحفاظ على هوية الأبناء العربية.

لقد تم إنشاء العديد من المدارس والتي تعتبر من أفضل المدارس الخاصة في اسطنبول، ويتجه معظم العرب بشكل خاص من جميع دول الشرق الأوسط ليعلموا أولادهم بها، فهناك الكثير من المقيمين في تركيا بهدف العمل يهتمون بتنشئة أبنائهم نشأة سليمة على الفطرة العربية، وهناك أيضًا غير المقيمين الذين يرسلون أولادهم في بعثات لدولة تركيا في مدينة اسطنبول للدراسة بإحدى مدارس خاصة في اسطنبول، ولكنهم قليلون مقارنة بالأسر المقيمة في تركيا، ويمكنك التعرف على كل التفاصيل المتعلقة بأفضل مدرسة خاصة في اسطنبول من خلال متابعة قراءة النقاط التالية.

1- مدرسة هارفست إنترناشونال سكولز

إذا كنت تبحث عن مدرسة خاصة في اسطنبول تتميز إدارتها بالتفاهم والذوق والرقي؛ فإن مدرسة هارفست إنترناشونال من المدارس التي سنضعها إليك على قائمة الترشيح، والمدرسة يكون لها زي رسمي خاص بها، وتقدم العديد من الأنشطة مثل الرياضة مثلاً، فهي توفر صالة خاصة بالألعاب الرياضية، كما أنها توفر مكتبة لممارسة نشاط القراءة والإثراء الثقافي، بالإضافة إلى وجود معمل تطوير الحاسب الآلي، ومعمل علمي خاص بإجراء التجارب العلمية الموجودة ضمن المنهج التعليمي بطريقة عملية وحية حتى يسهل عليهم عملية التعلم، ومن أهم الخدمات التي توفرها مدرسة هارفست إنترناشونال سكولز هي أن المدرسة مناسبة لدخول ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أنها توفر لهم مدخل صالح للكراسي المتحركة، بالإضافة إلى أنها توفر أيضًا موقف سيارات خاص بهذه الكراسي المتحركة.

أهم المعلومات عن مدرسة هارفست إنترناشونال سكولز

العنوان: يقع في حي أقسم الدين، في منطقة أوكولار اسنيورت، في مدينة اسطنبول، ويمكن لولي الأمر أن يتابع الوصول إليها عبر الاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

يقع في حي أقسم الدين، في منطقة أوكولار اسنيورت، في مدينة اسطنبول، ويمكن لولي الأمر أن يتابع الوصول إليها عبر الاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا. رقم الهاتف: 9053095855015+

2- مدرسة إحسان أكولاري كمبوز

تستقبل مدرسة إحسان أكولاري كمبوز سنويًا عدد كبير من الدارسين في المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى المرحلة الثانوية أيضًا، وقد تم تطوير المدرسة في الآونة الأخيرة بحيث توسعت في نطاق الأنشطة التي تقدمها لطلابها في المراحل الدراسية المختلفة، والتي من أهمها هي أن المدرسة خصصت فصول للطلاب الذكور منعزلة عن الفصول الدراسية الخاصة بالإناث وذلك بهدف الحفاظ على هيبة العملية التعليمية، كما أن المدرسة قام بتوسيع الصالة الرياضية الخاصة برياضة كرة السلة، وقامت أيضًا بتزويد المكتبة بالعديد من الكتب الجديدة والتي معظمها كتب عربية ثقافية، أما بالنسبة لما تتميز به المدرسة فهو طاقم العمل والمدرسين الجدد وفريق الإدارة الجدد الذين قامت بتغييرهم بهدف التطوير.

بالنسبة للخدمات التي تقدمها المدرسة هي أنها توفر مدخل صالح لدخول الكراسي المتحركة، كما أنها توفر أيضًا دورة مياه مزودة بكافة المستلزمات والتي تستوعب دخول الكراسي المتحركة أيضًا، وقد خصصت إليها موقف سيارات خاص بها، والمدرسة تهتم بترسيخ اللغة العربية بالطلاب، بالإضافة إلى إجادة وتعلم اللغة الإنجليزية بطلاقة، كما يتم التعامل بين المدرسين والطلاب أحيانًا بلغة ثالثة دارجة بينهم، وهي اللغة التركية.

أهم المعلومات عن مدرسة إحسان أكولاري كمبوز

العنوان: تقع في حي يسلكنت، في منطقة اسنيورت، داخل مدينة اسطنبول، ويمكن لأولياء الأمور أن يتابعوا الوصول إليها عبر الاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

تقع في حي يسلكنت، في منطقة اسنيورت، داخل مدينة اسطنبول، ويمكن لأولياء الأمور أن يتابعوا الوصول إليها عبر الاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا. رقم الهاتف: 905010060000+

3- مدرسة دنيا الأناضول

تعتبر مدرسة دنيا الأناضول من أكثر مدارس خاصة في اسطنبول يتوافد على الدراسة بها عدد كبير من الطلاب كل العام، وأكثر ما تتميز به المدرسة هي الإدارة المتميزة التي تتعامل بفائق من الود والاحترام وتقدير أولياء الأمور، كما أنهم يتعاملون بشكل إيجابي مع المشكلات التي تحدث بين الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

من الخدمات التي تقدمها المدرسة هي توفر حج تطوير ومعمل للحاسب الآلي، كما أنها توفر أيضًا معمل خاص بإجراء التجارب المعملية العلمية في مادتي العلوم والكيمياء، كما أنها توفر أيضًا ملعب خاص بكرة القدم، وصالة للعب كرة السلة، وكرة التنس أيضًا، بالإضافة إلى أنها لم تغفل عن توفير حجرة كبيرة للمكتبة وتخصيصها للقراءة واستعارة الكتب بهدف إجراء الأبحاث الدراسية خلال سنة الدراسة التي يتم طلبها منهم خلال السنة الدراسية في مختلف المواد.

أهم المعلومات عن مدرسة دنيا الأناضول

العنوان: تقع مدرسة دنيا الأناضول في حي سراج باشا عبدالرحمن نافز غورمان، في منطقة الفاتح، داخل مدينة اسطنبول، ويمكن لولي الأمر أن يتابع الوصول إليها عبر الاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

تقع مدرسة دنيا الأناضول في حي سراج باشا عبدالرحمن نافز غورمان، في منطقة الفاتح، داخل مدينة اسطنبول، ويمكن لولي الأمر أن يتابع الوصول إليها عبر الاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا. رقم الهاتف: 905537777200+

4- مدرسة المميزون الخاصة

لقد تم افتتاح مدرسة المميزون باعتبارها مدرسة سورية خاصة، وهي من أشهر مدارس خاصة في اسطنبول يفضل العرب أن يدرس أولادهم بها، وقد حصلت المدرسة على التراخيص والتوثيق من قِبل الحكومة ووزارة التربية والتعليم التركية، كما أن تفوق الطلاب بها والمتميزين منهم قد أكسب المدرسة سمعة جيدة جدًا بكل المعاني، فقد أشاد الطلاب بتميز المعلمين وحسن مهاراتهم في عملية التدريس، كما أنهم يسعون الطلاب ويعاملونهم بصدر رحب، وبالنسبة لإدارة المدرسة فقد تميزت بالأسلوب الراقي، وحسن التعامل مع أولياء الأمور، كما أن إدارة المدرسة تتكاتف جميعها لتحسين جودة العملية التعليمية في مدرستهم، وهم يستقبلون الطلاب بداية من مرحلة التمهيد والكي جي، ثم مرحلة الابتدائية، ومرحلة الإعدادية، وصولًا إلى المرحلة الثانوية أيضًا.

إن أهم ما يميز مدرسة المميزون الخاصة وأثنى عليه أولياء الأمور، هو فصل البنين عن البنات في المراحل الدراسية، بالإضافة إلى إلزامية احترام الزي المدرسي المحتشم، ومن الخدمات التي توفرها المدرسة هي توفير دورة مياه للبنات، وأخرى خاصة بالبنين، بالإضافة إلى مطعمين، أحدهما أيضًا خاص بالنبات والآخر خاص بالبنين، كما أن المدرسة توفر حجرة تطوير الحاسب الآلي، ومعمل لإجراء التجارب العلمية المقررة في المناهج، كما أنها وفرت أيضًا مكتبة ذات رفوف متعددة تحمل كتبًا في شتى المجالات المختلفة، وذلك بهدف تحسين الإثراء المعرفي وتشجيع الطلاب على الثقافة، كما أن المدرسة توفر ملعب ذو عشب أخضر خاص بكرة القدم، وتتيح تعلم العديد من الرياضات مثل رياضة الكرة الطائرة، ورياضة كرة السلة، ورياضة التنس أيضًا.

أهم المعلومات عن مدرسة المميزون الخاصة

العنوان: يقع في حي اينونو، في منطقة اسنيورت، داخل منطقة اسطنبول، ويمكن لولي الأمر أن يتابع الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

يقع في حي اينونو، في منطقة اسنيورت، داخل منطقة اسطنبول، ويمكن لولي الأمر أن يتابع الوصول إليه من خلال الضغط هنا. رقم الهاتف: 905061380122+

عزيزي القارئ، نحن دائمًا كآباء وأمهات لدينا القرار في تحديد طريقة التعلم وتحديد هويتهم والحفاظ عليها، وقد قدمنا إليك سلسلة من مدارس خاصة في اسطنبول تهتم بتعليم المناهج بمقابل مادي باللغة العربية، ولكنها توجه الاهتمام أيضًا للغة الإنجليزية معها؛ فاختر من بينها ما قد يلائم ميزانيتك المادية ورغبتك في جودة ودرجة التعلم التي تريد أن يكون عليها أبناؤك.