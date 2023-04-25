أفضل 9 مدارس دولية في اسطنبول

يعد الانتقال لبلد جديد قراراً صعباً بلا شك وخطوة ليست بالسهلة لأي شخص، وفي ذلك الحين يجب أخذ الكثير من الأمور بعين الاعتبار إلى جانب التخطيط الجيد، ويعد التعليم الجيد أولوية لكل من الوالدين، والأمر يكون سهلاً للعائلات التي بها شخص واحد أن يغيروا أماكنهم ومحل إقامتهم، ولكن يكون أكثر صعوبة للعائلات التي بها الكثير من الأطفال، ويوجد مدارس دولية في اسطنبول يقع عليها الخيار الأول دائماً، حيث يوجد بها تنوع فتجد بها مدارس دولية للطلبة الناطقين للغة العربية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية، وفي ذلك المقال سنعرض لكم العديد من المدارس الدولية باسطنبول؛ لنسهل لكم قرار شراء عقار في مكان مناسب والاستقرار بالمدينة حتى يكون الأمر سهلًا على أبنائك.

أفضل مدارس دولية في اسطنبول

عند الانتقال لبلد جديد يحرص الآباء على اختيار أفضل المدارس لأبنائهم، وعندما يكون الانتقال إلى اسطنبول سيحرصون بلا شك على اختيار أفضل مدرسة دولية في اسطنبول، كما يبحث الكثير من الأهل عن مدارس خاصة في اسطنبول ، ولهذا جمعنا لكم العديد من المدارس الدولية هناك لتختاروا منها ما يناسبكم ويعجبكم، فيوجد مدرسة الفايز الدولية، ليسيه فرانسيس بيير لوتي، مدرسة إحسان الدولية، مدارس الجزري الدولية، أكاديمية المعرفة العراقية، مدارس السفير الدولية، أكاديمية المنارة الكندية، مدرسة الأقصى الدولية، ومدارس الهدى الدولية وغيرهم، وفيما يلي سنعرض لكم كل من هذه المدارس بشيء من التفصيل حتى يتسنى لكم الاختيار من بينهم كما سيلي:

1- مدرسة الفايز العالمية

هي مدرسة دولية في اسطنبول، تم افتتاحها عام 2015، وقد تم تصنيفها على أنها أول مدرسة عربية المعتمدة من الوزارة التركية باسطنبول، ومدرسة كازانيم أو الفايز الدولية لها فرع آخر بالعاصمة أنقرة، وتضم طلاباً من أربعة وعشرين جنسية، ويتم التدريس بها لمراحل دراسية مختلفة كرياض الأطفال، الابتدائي، الإعدادي، والثانوي، إلى جانب مراحل كامبريدج، يتم التدريس لفئات عمرية بين 3-18 سنة، يتم تدريس برنامج كامبريدج، باللغات العربية والإنجليزية والبريطانية، ويتم منح طلابها شهاداتٍ معتمدةٍ من قبل وزارة التربيةِ الوطنيةِ التركية، ويتم تصديقها من وزارة الخارجيةِ التركية، إلى جانب شهادة كامبريدج للطلاب الدارسين وفقاً للمنهج البريطاني كامبريدج للمراحل المنتهية.

معلومات عن مدرسة الفايز العالمية

العنوان : 100. Yıl, 2132. Sk. No:7, 34204 Bağcılar/İstanbul, تركيا.

: 100. Yıl, 2132. Sk. No:7, 34204 Bağcılar/İstanbul, تركيا. الهاتف: 27 62 571 537 90+

2- ليسيه فرانسيس بيير لوتي

هذه المدرسة فرنسية وتعتبر جزء من AEFE، وهي وكالة التعليم الفرنسي بالخارج، والمدرسة معتمدة من وزارة التعليم الوطني بتركيا، وتقع المدرسة بطرابيا، وبيأوغلو، ويتم التدريس بها لمراحل دراسية مختلفة كرياض الأطفال، الابتدائي، الإعدادي، والثانوي، وتتراوح الفئة العمرية هناك بين 3-18 عاماً، ويتم تدريس منهج فرنسي للغات الفرنسية، والتركية، والإنجليزية، ويتم تعليم الألمانية والإسبانية لبعض المستويات.

معلومات عن ليسيه فرانسيس بيير لوتي

العنوان : Tarabya, Haydar Aliyev Cd. No:128, 34457 Sarıyer/İstanbul, تركيا.

: Tarabya, Haydar Aliyev Cd. No:128, 34457 Sarıyer/İstanbul, تركيا. الهاتف: 14 38 244 212 90+

3- مدرسة إحسان الدولية

بالبحث عن مدارس دولية في اسطنبول، سيتاح لكم اختيار مدرسة إحسان الدولية، فقد حصلت مدرسة إحسان الدولية على الاعتماد من قبل وزارة التربية والتعليم بالولايات المتحدة الأمريكية وتقع المدرسة بإسنيورت، ويتم التدريس بها لمراحل دراسية مختلفة كرياض الأطفال، الابتدائي، الإعدادي، والثانوي، وتتراوح الفئة العمرية هناك بين 3-18 عاماً، ويتم تدريس منهج أمريكي باللغات العربية والإنجليزية والتركية، فتعتمد المناهج الدراسية بها على مناهج أمريكية تم اعتمادها من كاليفورنيا، وقد تم تصميم المناهج من الثلاث لغات العربية والإنجليزية والتركية، وذلك يكون تبعاً لخطة متدرجة ملائمة لاحتياجات الطالب العربي بتركيا كما يلي:

رياض الأطفال والابتدائية (15% تركي، 35% عربي، 50% إنجليزي). الإعدادي والثانوي (%25 تركي، 15% عربي، 60% إنجليزي).

معلومات عن مدرسة إحسان الدولية

العنوان: Yeşilkent, 2011. Sk. No: 23, 34515 Esenyurt/İstanbul, تركيا.

4- مدارس الجزري الدولية

بالحديث عن مدارس دولية في اسطنبول، لا يمكن أن ننسى مدرسة الجزري باسطنبول، فهي مدرسة معتمدة من إدارات التعليم بكاليفورنيا، ووزارة التعليم الوطني بتركيا، ويوجد لها فرعين، أحدهما في أيوب، والآخر بأتاكنت، كوتشوك تشكميجه، ويتم التدريس بها لمراحل دراسية مختلفة كرياض الأطفال، الإبتدائي، الإعدادي، والثانوي، وتتراوح الفئة العمرية هناك بين 3-18 عاماً، ويتم تدريس منهج أمريكي باللغات العربية والإنجليزية والتركية.

معلومات عن مدارس الجزري الدولية

العنوان : Atakent Mah, 242. Sk No:4-3 D:A Blok, 34307 Küçükçekmece/İstanbul, تركيا.

: Atakent Mah, 242. Sk No:4-3 D:A Blok, 34307 Küçükçekmece/İstanbul, تركيا. الهاتف: 20 33 930 530 90+

5- أكاديمية المعرفة العراقية

هي من المدارس العراقية النموذجية المعترف بها رسمياً بتركيا من وزارتي التربية والتعليم العراقية والتركية، وقد تأسست بعام 2015 م، وتقدم خدمات تعليمية لكل المراحل الدراسية كرياض الأطفال، الابتدائي، الإعدادي، والثانوي، تبعاً للمنهجين الأمريكي والعراقي.

معلومات عن أكاديمية المعرفة العراقية

العنوان : Yenibosna Merkez, Çınar Cd. no 20, 34197 Bahçelievler/İstanbul, تركيا.

: Yenibosna Merkez, Çınar Cd. no 20, 34197 Bahçelievler/İstanbul, تركيا. الهاتف: 72 07 734 538 90+

6- مدارس السفير الدولية

تم تأسيس مدارس السفير الدولية عام 2015، يتم التدريس بها لمراحل دراسية مختلفة كرياض الأطفال، الابتدائي، الإعدادي، والثانوي، لفئات عمرية تتراوح بين 3-18 عاماً، فتدرس لهم برنامجاً أمريكياً استناداً لمعايير كاليفورنيا، إلى جانب اللغة العربية كلغة ثانية، واللغة التركية كلغة ثالثة، ويتم تدريس المواد الإسلامية بها باللغتين العربية والإنجليزية، ويوجد فرعان للمدرسة الأول بمنطقة بهشة شهير، والآخر بمنطقة بيوك تشكميجه، فعند البحث عن مدارس دولية في اسطنبول يمكنكم اختيار مدارس السفير الدولية.

معلومات عن مدارس السفير الدولية

العنوان : Bağlar, Şht. Hasan Uzun Sk. No:3, 34209 Bağcılar/İstanbul, تركيا.

: Bağlar, Şht. Hasan Uzun Sk. No:3, 34209 Bağcılar/İstanbul, تركيا. الهاتف: 22 20 477 544 90+

7- أكاديمية المنارة الكندية

تقوم أكاديمية المنارة الكندية بتدريس العربية تبعاً للمنهج الليبي، وتقوم بتدريس اللغة الإنجليزية كلغة أولى، فتعتبر فرعاً رسمياً من لمدرسة Olive Grove بأونتاريو، كندا، وتقع بمنطقة بهشة شهير باسطنبول.

معلومات عن أكاديمية المنارة الكندية

العنوان : Bahçeşehir 1. Kısım, Sakarya Cd. No:45, 34538 Başakşehir/İstanbul, تركيا.

: Bahçeşehir 1. Kısım, Sakarya Cd. No:45, 34538 Başakşehir/İstanbul, تركيا. الهاتف: 89 85 808 553 90+

8- مدرسة الأقصى الدولية

تقوم تلك المدرسة بتدريس المناهج باللغتين التركية والعربية، كما يوجد برامج باللغة الإنجليزية والتي اعتمدت من AdvancED الاعتماد الدولي الأمريكي، ومعترف بها من وزارة التربية والتعليم اليمنية والتركية، وتقوم بتدريس العلوم الإسلامية وعلوم الحاسب الآلي، وتقع المدرسة في اسطنبول بمنطقة آفجلار، فعند البحث عن مدارس دولية في اسطنبول، يمكنكم الانضمام لتلك المدرسة.

معلومات عن مدرسة الأقصى الدولية

العنوان : Adnan Kahveci, Davutpaşa Cd. No:19, 34528, 34528 Beylikdüzü/İstanbul, تركيا.

: Adnan Kahveci, Davutpaşa Cd. No:19, 34528, 34528 Beylikdüzü/İstanbul, تركيا. الهاتف: 95 55 361 539 90+

9- مدارس الهدى الدولية

تعتبر مدارس الهدى الدولية من أفضل المدارس الدولية في اسطنبول، وتقدم خدمات تعليمية تربوية لكل المراحل الدراسية كرياض الأطفال، الابتدائي، الإعدادي، والثانوي، وتقدم تجربة تعليمية على مستوى عالمي وفريدة لتعد جيل مدرك وواعي لإمكاناته الكاملة، كما تؤكد على أهمية وضرورة القيم الأخلاقية السامية، وبها متخصصين يسهمون بتنمية القدرات التعليمية لدى الطلاب، ولها نشاطات في المساهمة لتحقيق التعليم التفاعلي، وتعتمد تلك المدارس اللغة العربية كلغة أساسية في التعليم، وخصوصاً في المراحل الأولى للتعليم، كما تدعم اللغة الإنجليزية خصوصاً بالمواد العلمية مثل الفيزياء والرياضيات والأحياء والكيمياء، حيث أنها اللغة المعاصرة للعلوم التطبيقية، وتعتمد تلك المدارس المناهج اللبنانية، حيث تقدم المنهج اللبناني والذي يعتبر أحد أفضل المناهج بالوطن العربي، ومدارس الهدى تتميز بتعليمها لثلاث لغات، كما تضم القسم الأمريكي والذي اعتمد من قبل الرابطة الأمريكية الدولية (AIAA)، ومعتمدون أيضاً من AdvancED، إلى جانب الاعتماد والتراخيص من قبل الجهات التركية لكل الفروع.

وتتميز مدارس الهدى كذلك ببنية تحتية متقدمة، إلى جانب بيئة محاطة بتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة والمعلومات، وتملك مبنى متميز بغرب اسطنبول، يملك إطلالة ساحرة ضمن مجمع تعليمي جديد وضخم، ومطابقاً للمواصفات القياسية العالمية، كما تحيط به كذلك مرافق خدمية متميزة، ويلبي حاجات العملية التربوية والتعليمية، عن طريق توفير الكثير من المرافق المتميزة، مثل وحدة الإرشاد النفسي، والصفوف الواسعة، ومطعم واسع، والمسبح، والعديد من الملاعب، ومكتبة، ومسرح كبير، وحدائق، ومخابر تعليمية، ومسجد، وعيادة طبية، وغيرها، وتقع مدارس الهدى باسطنبول الأوروبية، حيث تشغل موقعاً مميزاً في باشاك شهير، من ضمن مجمع تعليمي كبير جداً ومكون من 5 مدارس دولية وتركية، لذلك يمكنكم وضعها ضمن الاختيارات الأول حينما تبحثون عن مدارس دولية في اسطنبول.

معلومات عن مدارس الهدى الدولية

العنوان : Kayabaşı, Ulubatlı Hasan Cd No: 9/1 D:B blok, 34494 Başakşehir/İstanbul, تركيا.

: Kayabaşı, Ulubatlı Hasan Cd No: 9/1 D:B blok, 34494 Başakşehir/İstanbul, تركيا. الهاتف: 00 89 098 553 90+

وبهذا نكون انتهينا من المقال وعرضنا لكم مجموعة من أفضل مدارس دولية في اسطنبول، وذكرنا لكم العديد منهم بشيء من التفصيل، والآن يمكنكم الاختيار منهم ما يناسبكم ويناسب أبنائكم، ونتمنى لكم دوام التوفيق.